В приоритете — образование, телемедицина, большие данные и другие отрасли.

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о сборе заявок на получение инвестиций и экспертную поддержку. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе фонда.

Заявки смогут подать ИТ-компании, которые разрабатывают программное обеспечение (ПО) и интернет-платформы, пояснили в ФРИИ. Приоритетные области инвестирования для фонда — образование, телемедицина, корпоративное и платформенное ПО, телеком, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, «интернет вещей» и другие.

Объём инвестиций будет зависеть от стадии развития стартапа:

Стартапы с готовым продуктом, первыми клиентами, но без системных продаж смогут получить до 5 млн рублей и пройти программу акселерации.

Стартапы, готовые выйти на международный рынок, смогут привлечь от 5 млн рублей и получить экспертную поддержку.



Компании, которые уже зарабатывают на зарубежных рынках, смогут претендовать на инвестиции до 65 млн рублей.



В штате компании должно быть не менее двух человек. Предпочтение будет отдаваться стартапам, в командах которых кроме генерального есть технический директор и ответственный за продажи, отметили в фонде.

В феврале 2019 года ФРИИ заявил, что завершил фазу активного инвестирования и сосредоточится на поддержке портфельных стартапов. В январе 2020 года ситуация изменилась, рассказали vc.ru в фонде: «Ростелеком» стал соинвестором портфеля ФРИИ, вложив 2 млрд рублей в уставный капитал инвестиционного подразделения фонда «ФРИИ Инвест».