Прямой эфир
больше миллиона раз
В приоритете — образование, телемедицина, большие данные и другие отрасли.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о сборе заявок на получение инвестиций и экспертную поддержку. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе фонда.
Заявки смогут подать ИТ-компании, которые разрабатывают программное обеспечение (ПО) и интернет-платформы, пояснили в ФРИИ. Приоритетные области инвестирования для фонда — образование, телемедицина, корпоративное и платформенное ПО, телеком, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, «интернет вещей» и другие.
Объём инвестиций будет зависеть от стадии развития стартапа:
В штате компании должно быть не менее двух человек. Предпочтение будет отдаваться стартапам, в командах которых кроме генерального есть технический директор и ответственный за продажи, отметили в фонде.
В феврале 2019 года ФРИИ заявил, что завершил фазу активного инвестирования и сосредоточится на поддержке портфельных стартапов. В январе 2020 года ситуация изменилась, рассказали vc.ru в фонде: «Ростелеком» стал соинвестором портфеля ФРИИ, вложив 2 млрд рублей в уставный капитал инвестиционного подразделения фонда «ФРИИ Инвест».
В феврале 2020 года ФРИИ запустил 20 акселератор, отобрав 18 стартапов. Компании смогут поучаствовать в двух образовательных программах: повышение продаж и выход на мировые рынки.
по факту дадут 1.5 млн максимум из которых 750 оставят «себе» в счет обучения у них и еще 10% компании с блокирующим правом голоса ;-)
типичная российская сами знаете что
Я инвестиционный ноль. Это реально так или это домыслы?
Михаил, проверьте лучше сами, если готовы привлекать инвестиции. Раньше часть привлечённых денег шла на оплату акселерации (нет, это не те значения, которые вам называют в комментариях). В обновлённом оффере этого в любом случае нет.
Калаёв с командой - молодцы! Сейчас как раз окно возможностей и хороших новостей мало.
"до 65 млн рублей" это по старому курсу?
Кроме денег они дают коворкинг, тренинги, конференции, демодей... Думаю больше помощи не от копеечной суммы, а от остального...
Блоги компаний
Показать еще