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Финансы
Галина Мубаракшина
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ФРИИ снова стал принимать заявки на инвестиции в стартапы — компании могут получить до 65 млн рублей Материал редакции

В приоритете — образование, телемедицина, большие данные и другие отрасли.

13 комментариев
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о сборе заявок на получение инвестиций и экспертную поддержку. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе фонда.

Заявки смогут подать ИТ-компании, которые разрабатывают программное обеспечение (ПО) и интернет-платформы, пояснили в ФРИИ. Приоритетные области инвестирования для фонда — образование, телемедицина, корпоративное и платформенное ПО, телеком, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, «интернет вещей» и другие.

Объём инвестиций будет зависеть от стадии развития стартапа:

  • Стартапы с готовым продуктом, первыми клиентами, но без системных продаж смогут получить до 5 млн рублей и пройти программу акселерации.
  • Стартапы, готовые выйти на международный рынок, смогут привлечь от 5 млн рублей и получить экспертную поддержку.
  • Компании, которые уже зарабатывают на зарубежных рынках, смогут претендовать на инвестиции до 65 млн рублей.

В штате компании должно быть не менее двух человек. Предпочтение будет отдаваться стартапам, в командах которых кроме генерального есть технический директор и ответственный за продажи, отметили в фонде.

В феврале 2019 года ФРИИ заявил, что завершил фазу активного инвестирования и сосредоточится на поддержке портфельных стартапов. В январе 2020 года ситуация изменилась, рассказали vc.ru в фонде: «Ростелеком» стал соинвестором портфеля ФРИИ, вложив 2 млрд рублей в уставный капитал инвестиционного подразделения фонда «ФРИИ Инвест».

В феврале 2020 года ФРИИ запустил 20 акселератор, отобрав 18 стартапов. Компании смогут поучаствовать в двух образовательных программах: повышение продаж и выход на мировые рынки.

#новость #фрии #стартапы

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13 комментариев
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911

3

по факту дадут 1.5 млн максимум из которых 750 оставят «себе» в счет обучения у них и еще 10% компании с блокирующим правом голоса ;-)

типичная российская сами знаете что

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John Doe

911
3

Я сначала не верил про 1.5 млн, думал это шутка, ведь в чем смысл инвестировать в стартап сумму, которой хватит на полгода платить зп одному нормальному программисту

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911

John
3

по факту вообще 750к)
потому что 750 они оставляют себе в счет «обучения» которое ты у них проходишь ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

John Doe

911
1

Инвестировали в IT-стартап 750к рублей - звучит как объявление номера в квн)

Ответить

Michael Shramko

911
0

Я инвестиционный ноль. Это реально так или это домыслы?

Ответить

911

Michael
3

это мой личный опыт «работы» с ними
естественно я отказался от такого бизнеса по-русски

Ответить

Michael Shramko

911
0

Вас понял, благодарю

Ответить

Polina Tsybizova

Michael
1

Михаил, проверьте лучше сами, если готовы привлекать инвестиции. Раньше часть привлечённых денег шла на оплату акселерации (нет, это не те значения, которые вам называют в комментариях). В обновлённом оффере этого в любом случае нет.

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Иванов Денис

2

Калаёв с командой - молодцы! Сейчас как раз окно возможностей и хороших новостей мало.

Ответить

Денис Кретов

0

"до 65 млн рублей" это по старому курсу?

Ответить

Алексей Никитенко

Денис
0

Это просто по старому.

Ответить

Polina Tsybizova

Денис
0

Это до 65 млн рублей в рублях

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Александр Дайверов

0

Кроме денег они дают коворкинг, тренинги, конференции, демодей... Думаю больше помощи не от копеечной суммы, а от остального...

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