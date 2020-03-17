Поддержку смогут получить 30 тысяч компаний из 30 стран.

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Facebook распределит гранты на общую сумму $100 млн среди представителей малого бизнеса в странах, где живут и работают сотрудники компании. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.

Помощь будет оказана в виде прямой финансовой поддержки или кредитов на рекламу. Всего Facebook планирует поддержать 30 тысяч бизнесменов.

Участие в программе поможет компаниям оплатить аренду, привлечь больше покупателей, покрыть операционные расходы и поддержать сотрудников, говорится в блоге компании.