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Финансы
Галина Мубаракшина
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Facebook выделит $100 млн для помощи малому бизнесу, пострадавшему из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Поддержку смогут получить 30 тысяч компаний из 30 стран.

5 комментариев
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Facebook распределит гранты на общую сумму $100 млн среди представителей малого бизнеса в странах, где живут и работают сотрудники компании. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.

Помощь будет оказана в виде прямой финансовой поддержки или кредитов на рекламу. Всего Facebook планирует поддержать 30 тысяч бизнесменов.

Участие в программе поможет компаниям оплатить аренду, привлечь больше покупателей, покрыть операционные расходы и поддержать сотрудников, говорится в блоге компании.

Всего Facebook планирует поддержать 30 тысяч компаний малого бизнеса в более чем 30 странах. Получат ли поддержку российские компании, пока неизвестно. В пресс-службе Facebook в России рассказали vc.ru, что соцсеть поделится деталями в ближайшее время.

#новость #коронавирус #facebook

Финансы
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5 комментариев
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Макар Брельгин

1

Что надо делать то? Даже если ты не в рф

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Сергей Иванов

1

Круто молодцы , поддержка малого и среднего бизнеса , сейчас актуально! Яндекс не планирует сделать тоже самое?

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Vadim Semenov ‏⚡☟

1

Еще фейсбук:

1. Даст каждому своему сотруднику $1000 в качестве помощи,
2. Заморозят проведение performance reviews
3. Полугодовой бонус будет выплачен по нормам, что каждый работал отлично (Exceeds Expectations)

Вот с кого надо брать пример!

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/facebook-to-pay-employees-1-000-bonus-to-help-with-expenses

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Michael Shramko

0

Вау. Ув.Яндекс выдели ты !)))

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Andrey Sobolev

0

Кто последний? За кем очередь занимать ?

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