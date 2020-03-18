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Финансы
Лиана Липанова
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«Киви банк» открыл в Санкт-Петербурге первое розничное отделение Материал редакции

В Qiwi считают, что для некоторых клиентов остаётся важным личное общение.

13 комментариев
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«Киви банк» открыл своё первое розничное отделение, рассказал vc.ru представитель компании. Оно появилось в Санкт-Петербурге на 8-й линии Васильевского острова, 49.

Клиенты смогут пройти в отделении идентификацию «Qiwi Кошелька», переводить деньги в рублях, долларах или евро, получать перевод с помощью платёжной системы Contact, оплачивать услуги связи, интернет, коммунальные услуги, штрафы, налоги, госпошлины, погасить кредит и другое.

Юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подать в отделении «Киви банка» документы на открытие счёта или пополнить счёт платёжного агента. В будущем банк планирует предоставлять в отделении и другие услуги с помощью партнёров — страховых, микрофинансовых и других компаний.

«Несмотря на то, что количество пользователей онлайн-каналов обслуживания неуклонно растет, периодически клиенту комфортно обращаться в отделение банка — например, чтобы обсудить важные вопросы лично с сотрудником банка», — заявил замгендиректора по коммерции Qiwi Александр Агаков. Следующее отделение компания планирует открыть в Казани в течение месяца.

В октябре 2019 года совладелец «Альфа-банка» Пётр Авен и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков поспорили о необходимости физических офисов для банков. По мнению Авена, отделения нужны для живого общения, а Тиньков назвал отсутствие физических офисов «моделью будущего».

#новость #qiwi #кивибанк

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13 комментариев
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Даниил Орел

7

Видимо, банк для закладчиков все это время просидел на медленных.

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Георгий Беглорян

Даниил
0

смешно

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Григорий Догонин

6

вовремя

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Yeni Benim

1

Очень вовремя

Ответить

Sergey Gostev

0

Греча и бумага туалетная есть?

Ответить

Arthur Niazyan

Sergey
0

Это банковская розница 🤣

Ответить

Александр Алмазов

Arthur
2

Может они тоже решили похайпятся 😁

Ответить

Алексей Степанюк

0

фотки то хоть будут?

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Alexander Gess

0

Еб*л я эти офисы. Время на тупых анкетерш тратить.
Все, что меня беспокоит в онлайн-банке - это отсутствие двухсторонней процедуры фиксации действий.

Ответить

Artemy

0

О, 8-9 линия - прям какое-то банковское гетто. Теперь перевести 900 рублей на киви-кошелек можно будет лично.

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Антон

Artemy
0

 но вернуть не получится

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WPSTUDIO

0

Весьма удобно для возврата денег с заблокированного счёта. Спасибо, Киви...
Теперь хотя бы Петербуржцам не надо будет ехать в Москву и уж тем более отправлять по почте.

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Semyashkin Oleg

WPSTUDIO
0

Кто-то ещё пользуется этим ?

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