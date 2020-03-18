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Финансы
Евгений Делюкин
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Что обычно дорожает вслед за долларом Материал редакции

И когда.

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Электроника и бытовая техника

Большинство электроники завозится из-за рубежа, а производимая в России техника собирается из импортных компонентов — поэтому из-за рост курса валюты на 10% ретейлеры могут поднять цены на 10-20%, считают аналитики.

Например, компьютерная техника может подорожать в течение 2-3 месяцев, считает гендиректор Lenovo в России Александр Катаев.

Одежда

Эксперты предполагают, что из-за роста курса валюты на 10% стоимость одежды и обуви может вырасти на 10% в бюджетном и 20% в премиальном сегменте — так как ослабление рубля ведёт к росту себестоимости коллекций. При этом упадёт качество одежды, так как в массовом сегменте будут предлагать более дешёвые товары, чем сейчас.

Переоценка стоимости может начаться только летом, так как покупатели отдают приоритет товарам первой необходимости, а не гардеробу.

Автомобили

Стоимость автомобилей у дилеров зависит от курса валют, поэтому падение рубля спровоцировало покупателей на покупку новых автомобилей до повышения цен, заявляет директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Тем не менее, резких скачков не ожидается — зарубежные автопроизводители анализируют ситуацию и будут корректировать цены примерно через два месяца, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его мнению, стоимость иномарок будет расти на 1-2% в год, чтобы не потерять долю на рынке.

Лекарства

Около половины рынка — жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, стоимость которых регулируется государством раз в год и не может зависеть от курса валют. Импортные лекарства при ухудшении ситуации и значительном росте цен будут заменяться российскими аналогами.

Стоимость лекарств может измениться несильно — в пределах 5% до конца 2020 года, считает генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Больше всего может подорожать медтехника — тономерты, глюкометры и ингаляторы, считает гендиректор аптечных сетей «Неофарм» и «Столичка» Евгений Нифантьев.

Авиабилеты

Курсы валют — один из главных факторов, который влияет на стоимость авиабилетов, так как стоимость перелёта учитывает как расходы авиакомпании, так и курс расчета в международных системах бронирования.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) определяет курс расчёта каждую среду и использует данные Центробанка России, а значит, стоимость авиабилетов будет увеличиваться еженедельно по мере падения рубля.

#курсрубля

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