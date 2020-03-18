Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
4524

Курс доллара превысил 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже Материал редакции

Российская валюта дешевеет на фоне вспышки коронавируса и снижения цен на нефть.

79 комментариев
В закладки

Стоимость доллара по отношению к рублю превысила 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже 18 марта 2020 года. По данным на 18:00 мск, курс валюты составил 80,01 рублей. Затем он опустился до 79,95 рублей.

Биржевой курс рубля по отношению к евро достиг 86,62 рублей, по данным на 18:19 мск.

Курс доллара на торгах 18 марта 2020 года превысил 80 рублей.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара подскочил до 79 рублей, однако затем снизился до 76 рублей. Сейчас рубль находится под тройным давлением, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Это ситуация с ценами на нефть, уход зарубежных инвесторов и неопределённость с развитием эпидемии внутри самой России, отмечает он.

Стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель — минимума с ноября 2003 года.

«Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки Фонда национального благосостояния и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей», — считает аналитик.

Повышенный спрос на американскую валюту объясняется её защитными свойствами, а также уже проявляющимся дефицитом краткосрочной долларовой ликвидности, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Учитывая сложившуюся негативную обстановку, на краткосрочном горизонте рубль, скорее всего, продолжит планомерно ослабевать, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Дополнительное давление на российскую валюту оказывает продажа нерезидентами облигаций федерального займа. Это отражается в падении индекса гособлигаций RGBI, который сегодня обновил годовой минимум, отметил эксперт.

#новость #курсрубля

Финансы
Подписан
Отписаться
Гегемония США: большое исследование — действительно ли Америка правит бал
Мы смотрим американские сериалы, носим американскую одежду, смотрим американское кино в американских кинотеатрах, заедая американским попкорном — США лидирует во всех направлениях. Действительно ли Америка правит бал в мировой экономике или Россия с Китаем все-таки встали с колен и показали гегемону кузькину мать?
9
14
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0443\u0440\u0441\u0440\u0443\u0431\u043b\u044f"], "comments": 79, "likes": 14, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 113311, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Mar 2020 18:29:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 113311, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113311\/get","add":"\/comments\/113311\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113311"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
79 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Sobolev

38
Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Andrey
5
Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

30

Ну что, привет Новый смартфон за 200 000 рублей и ноутбук за 400 000

Ответить

Nick Sidorov

Stanislav
6

Не будет никаких смартфонов. Опять на кнопочные вернёмся -) 

Ответить

Alexander A

Nick
3

Кнопочные будут только у чиновников высокого ранга и олигархов. Простые люди перейдут на дисковые.

Ответить

Nick Sidorov

Alexander
0

И 400 метров кабеля в катушке с собой)) 

Ответить

Igor Igor

Nick
0

ретро, а что, я помню время как моторола razr v3 была в ТОПе))

Ответить

Z K

Igor
2

Олдфаги помнят как 3310 была в топе

Ответить

Андрей Захаров

Nick
0

...в кредит под 25% годовых))

Ответить

Alexander A

Андрей
1

Где "год" - это условная единица, эквивалентная одному месяцу.

Ответить

Alexey Nekrasov

Stanislav
2

А винить будут жадный apple))

Ответить

John Doe

Stanislav
2

Не беспокойтесь, сейчас все обнулят. Сначала ВВ, потом нули. И будет смарт за 200 и ноут за 400.

Ответить

Igor Igor

John
0

Сказки, да и только)))

Ответить

Zhukov Sergey

Igor
0

ну почему же, если зарплату тоже обнулят, будет 10-20 рублей.

Ответить

Антон Штадлер

Igor
0

просто если убрать у рубля, как в 97-м, пару нулей, то $ будет стоить меньше рубля, правда, и зарплату придется поделить на 100

Ответить

Дмитрий Задорожный

26

Ну что можно сказать. Прорыв, рывок)
Фразу "у нас нет времени на раскачку" рубль понял по-своему)

Ответить

Сергей Михельсон

16

Стабильность - каждые 6 лет рубль дешевеет в 2 раза.

Ответить

Igor Igor

Сергей
1

факт! (сказано со слезами на глазах)

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Что же будет при цене за нефть в 0, хехе

Ответить

Michael Shramko

Roman
36

Наверное чутка подорожает бенз😀

Ответить

Georgy Naumov

Michael
5

Анекдот начала 00-х (но актуально всегда):

"Правительство объяснило причины сезонного раста цен на бензин:

Зимой - в связи с повышенным спросом на бензин из-за большого количества автотранспорта,
Весной - в связи с началом посевной кампании,
Летом - в связи с необходимостью компенсации убытков нефтяных компаний из-за сниженного спроса на бензин в период отпусков,
Осенью - в связи с началом уборочной кампании"

Ответить

Angel Vivaldi

Michael
2

Нефть дорожает - бензин дорожает
Нефть дешевеет - бензин дорожает
Нефть стоит на месте - бензин дорожает
Бензин - целеустремленный, будь как бензин!!!

Ответить

Deniss Karpak

11

Коронавирус НАШ 🦠

Ответить

Дамир Давидов

9
Ответить

Alexey Ivanov

8

Так победим! Не зря по первому каналу говорят, что доллару кирдык и экономика США дышит на ладан!

Ответить

Igor Igor

Alexey
2

а те, кто это говорит - все держат в валюте

Ответить

Антон Курочкин

7

Бря
(Хз че ещё написать)

Ответить

Dmitry Martemyanov

6

Кстати, я продал все свои доллары по 79 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 61 через месяц. Запомните этот твит

Ответить

тима махотлов

Dmitry
2

А покупал ты судя по твоей логике в 14 году по 100, щас зафиксировал прибыль

Ответить

Trepolsky Dmitry

5

Это же кошмар! Доллар давно нужно обнулить!

Ответить

Nick Sidorov

Trepolsky
5

Это вам не Путин

Ответить

Denis Gromov

Trepolsky
3

Обнулить нужно правительство

Ответить

Igor Shkarin

5

Да что происходит то.. туалетная бумага в тренде. Рубль по 80. А бизнес-эксперты советуют продавать маски..

Ответить

Vlad Romanchenko

5

Давайте заносите следующую новость про 85, 90 и 100. Ближе к концу апреля.

Ответить

Timur Badretdinov

Vlad
0

* К концу марта

Ответить

Андрей Серебренников

4

Путин похоже стремится догнать и перегнать Венесуэллу (страну №1 по запасам нефти) с ее космической девальвацией.

Ответить

Vlad Limbo

4
Ответить

Michael Petrov

Vlad
0

вот эти же люди вчера выдали: "Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей."

что ж реально то будет....

Ответить

Vlad Limbo

Michael
0

Комендантский час по "короновирусу".

Ответить

Дмитрий Богданов

3

опять англичанка гадит

Ответить

[Unknown]

2

Пора закупаться телевизорами

Ответить

Vladislav Eliseev

2

У нас тихая гавань и островок стабильности. Все будет нормально. 

Ответить

Ярослав Невский

2

После таких прорывов и "средний класс у нас те кто получает 17 000 руб в месяц" нужно однозначно выбирать такого опытного капитана.

Ответить

Valentin Dombrovsky

1

«Повышенный спрос на американскую валюту объясняется её защитными свойствами»

И от вируса помогает? 

Ответить

Nick Sidorov

Valentin
3

В Саус Парке наличкой даже СПИД вылечили)) 

Ответить

Nick Sidorov

1

Ура, товарищи

Ответить

Вера Гагарина

1

Ребятки, пока еще не поздно у вас есть шанс купить доллары всего по 80 рублей штучка! Потом будет дороже :)

Ответить

Владимир Поповъ

0

ой) а 1.5 года назад в это никто не верил

Ответить

Andrew Simon

Владимир
2

Зато ~6 лет назад многие верили

Ответить

Z K

Andrew
1

"Запомните этот твит" сказал кучерявый

Ответить

Denis Gromov

Andrew
0

У нас много долб.. достойных людей

Ответить

Владимир Поповъ

Andrew
0

это )да

Ответить

Nick Sidorov

0

Ждём 10 минут, ща 81 будет

Ответить

Иван Яковлев

Nick
1

Фондовый рынок работает не совсем так. Там есть т.н. "уровни", которые обычно представляют собой круглые цифры: ..-70-80-90-.. и каждый примерно прикидывает сколько должна стоить валюта или акция. Уровень сверху называется "уровень сопротивления", уровень снизу - "уровень поддержки". Если уровень "пробит", то цена уходит в новый диапазон и закрепляется +/- по центру. Поэтому долгое время курс доллара был 65 руб/$.

Как только пробьют уровень 80, цена сразу уйдёт на 85, затем почти сразу попробует пробить 90. Обычно подобный резкий рост остужает пылкие головы и приходит осознание что так дорого/дёшево актив/валюта стоить не могут, поэтому идёт откат. Такая ситуация называется "ложное пробитие". Она бывает как вверх, так и вниз. Если цена поднялась до 81, но снизилась и осталась ниже 80 - это ложное пробитие. Если цена снизилась до 69, но затем поднялась выше 70 - это тоже ложное пробитие.

Так что поводов для паники пока нет: уровень 80 не пробит, курс колеблется в интервале 70-80, как и вчера.

Ответить

тима махотлов

Иван
1

Так никто и не паникует. У 90% денег и так нет, а те, у кого они есть, я думаю давно уже все перевели.

Ответить

Nick Sidorov

Иван
0

Да это я все знаю -) 

Ответить

Алексей Бурдин

Иван
0

интересно)

Ответить

Igor Igor

0

Без поддержки Фонда национального благосостояния и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей», — считает аналитик.
Ох ничего себе, а я уж думал что ЦБ в спящем состоянии.

Ответить

Иван Яковлев

Igor
0

Условно считается, что на каждый 1$/баррель курс доллара должен измениться на 5 руб/$. Отсюда выводится т.н. "справедливый курс" доллара, а его отличие от реального курса объясняется действиями ЦБ, ибо никто другой ничего не предпринимает. Всё это достаточно слабая аналитика, я бы даже сказал вилами по воде писанная. Потому что и зависимость не линейная, и факторов больше, ..

Ответить

Евгений Ларин

Иван
2

Что за чушь по 5 руб за 1 доллар цены нефти
По вашему что, при нефте 40 доллар был бы по 20 рублей что ли?

Ответить

Igor Igor

Иван
0

Можно так же "справедливый курс" доллара узнать по Индексу Биг-Мака.
Но к сожалению, у нас свой путь (особый, между западом и востоком), и спекуляции тоже особые).

Ответить

Александр Якунин

–2

Эксперты, Путин, 🦠, где вы такие умные были когда в феврале тут фотки из Уханя были, все ржали.

Прилетело всем, но вот половина из вас не понимает опять, что это не кризис , это война за жизнь.

Все только начинается, вы же соплями болеете а вызывают их более простые вариации 🦠 с котором мы живем бок о бок.

Это чёрный лебедь на уровни ВОВ.

Ответить

Антон Штадлер

Александр
0

Действительно, именно из-за вируса в 2020 году руПь сложился в 3 раза за 6 лет, а нефть в 4 раза

Ответить

Александр Якунин

Антон
0

А по вашему из за чего, из положительно торгового баланса может?

Ответить

Антон Штадлер

Александр
0

Это не Черный Лебедь, а Дятел в заднице мировой бензоколонки :0)

Ответить

Роман Вяткин

0

Началось...

Ответить

Артём Палённый

0

Становимся беднее, товарищи

Ответить

Evgeniy Petrov

0

Говорят он так все с 35 не откатится...

Ответить

Дамир Давидов

0

Привет IPhone 11

Ответить

alex twit

0

объясняется её чудодейственными защитными магическими свойствами,

Ответить

Pavel Loginov

0

убль, живи

Ответить

Вера Гагарина

0

Где-то я все это уже видела :)

Ответить

Дмитрий Богданов

0
Ответить

Igor Igor

0

и ребята, $ только в наличке, но аккуратно, чтобы не заразиться))))

Ответить

Alex Petrov

0
Ответить

Василий Петров

0

Может проще обнулить курс рубля? Зачем городить какие-то искусственные конструкции?

Ответить

Angel Vivaldi

0

Помню купил Эир в 2012, потом бакс поднялся и я продал его в прошлом году за теж самые финансы, купил себе прошку, бакс опять едет вверх, сдается мне что я и этот продам за цену покупки xD

думаю надо перестать покупать яблочную технику, бакс сразу расти начинает ): с другим связать к сожалению не могу

Ответить

Miro Lisowski

0

Надеюсь, одна персона обнулится до обнуления своих сроков. Ещё 12 лет с обнулениями, со стабильным сидением на нефтяных бочках, - и будем к доллару не рубль приравнивать, а московский рубль, ростовский рубль, сибирский рубль и т.д.

Ответить

Андрей Чуринов

–1

Всё нормально

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Авито
Подписан
Отписаться
Авито Авто запускает новую услугу - «Оценка стоимости авто»
Теперь потенциальный покупатель без труда сможет разобраться в рыночных ценах и приобрести автомобиль выгодно.
0
RUVDS
Подписан
Отписаться
Как управлять командой, дата-центрами и бухгалтерией во время массового заражения или как мы переключаемся на удаленку
В ближайший понедельник, 23 марта команда RUVDS выходит на карантин и начинает работать из дома.
2
eBay
Подписан
Отписаться
Товары для тотального укрепления организма от белорусского лидера
Если вы уже запаслись антисептиками и гречкой, пришла пора последовать советам президента Беларуси и приобрести себе ст…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Trifonov
за день
> Кроме того, на три года необходимо ввести мораторий на проверки ресторанов и гостиниц, говорится в письме. Ага, и шлюх с икоркой. 
Рестораны и отели попросили правительство России освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок из-за Covid-19
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Miro Lisowski

Курс доллара превысил 80 рублей…

Александр Якунин

Курс доллара превысил 80 рублей…

Александр Якунин

Гегемония США: большое…

Николай Малков

Как начать карьеру в IT?

Всеволод Волчанский

Apple представила iPad Pro с…

Angel Vivaldi

Курс доллара превысил 80 рублей…

Иван Дубышкин

Забытые знаменитости стали…

Василий Вахтин

Исследование Nielsen о продажах…

Юрий Другач

«Сбербанк» с помощью ФСИН стал…

Андрей Чуринов

Курс доллара превысил 80 рублей…

Mikhail Stroev

Гегемония США: большое…

Timur Badretdinov

Курс доллара превысил 80 рублей…

Антон Фомин

Удалёнка — не отпуск. Как…

Сергей Ноздрин

Исследование Nielsen о продажах…

Антон Фомин

Apple представила новый…

Антон Штадлер

Курс доллара превысил 80 рублей…

Vlad Limbo

Курс доллара превысил 80 рублей…

Антон Фомин

Apple представила новый…

Антон Штадлер

Курс доллара превысил 80 рублей…

Антон Фомин

Apple представила новый…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4b5d03ba" } { "page_type": "default" }