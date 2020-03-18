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Российская валюта дешевеет на фоне вспышки коронавируса и снижения цен на нефть.
Стоимость доллара по отношению к рублю превысила 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже 18 марта 2020 года. По данным на 18:00 мск, курс валюты составил 80,01 рублей. Затем он опустился до 79,95 рублей.
Биржевой курс рубля по отношению к евро достиг 86,62 рублей, по данным на 18:19 мск.
На открытии торгов на Мосбирже курс доллара подскочил до 79 рублей, однако затем снизился до 76 рублей. Сейчас рубль находится под тройным давлением, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Это ситуация с ценами на нефть, уход зарубежных инвесторов и неопределённость с развитием эпидемии внутри самой России, отмечает он.
Стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель — минимума с ноября 2003 года.
«Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки Фонда национального благосостояния и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей», — считает аналитик.
Повышенный спрос на американскую валюту объясняется её защитными свойствами, а также уже проявляющимся дефицитом краткосрочной долларовой ликвидности, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Учитывая сложившуюся негативную обстановку, на краткосрочном горизонте рубль, скорее всего, продолжит планомерно ослабевать, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Дополнительное давление на российскую валюту оказывает продажа нерезидентами облигаций федерального займа. Это отражается в падении индекса гособлигаций RGBI, который сегодня обновил годовой минимум, отметил эксперт.
Ну что, привет Новый смартфон за 200 000 рублей и ноутбук за 400 000
Не будет никаких смартфонов. Опять на кнопочные вернёмся -)
Кнопочные будут только у чиновников высокого ранга и олигархов. Простые люди перейдут на дисковые.
...в кредит под 25% годовых))
просто если убрать у рубля, как в 97-м, пару нулей, то $ будет стоить меньше рубля, правда, и зарплату придется поделить на 100
Ну что можно сказать. Прорыв, рывок)
Фразу "у нас нет времени на раскачку" рубль понял по-своему)
Стабильность - каждые 6 лет рубль дешевеет в 2 раза.
Что же будет при цене за нефть в 0, хехе
Наверное чутка подорожает бенз😀
Анекдот начала 00-х (но актуально всегда):
"Правительство объяснило причины сезонного раста цен на бензин:
Зимой - в связи с повышенным спросом на бензин из-за большого количества автотранспорта,
Весной - в связи с началом посевной кампании,
Летом - в связи с необходимостью компенсации убытков нефтяных компаний из-за сниженного спроса на бензин в период отпусков,
Осенью - в связи с началом уборочной кампании"
Нефть дорожает - бензин дорожает
Нефть дешевеет - бензин дорожает
Нефть стоит на месте - бензин дорожает
Бензин - целеустремленный, будь как бензин!!!
Так победим! Не зря по первому каналу говорят, что доллару кирдык и экономика США дышит на ладан!
Кстати, я продал все свои доллары по 79 и сейчас сижу в рублях ;) обратно откуплюсь по 61 через месяц. Запомните этот твит
А покупал ты судя по твоей логике в 14 году по 100, щас зафиксировал прибыль
Это же кошмар! Доллар давно нужно обнулить!
Да что происходит то.. туалетная бумага в тренде. Рубль по 80. А бизнес-эксперты советуют продавать маски..
Давайте заносите следующую новость про 85, 90 и 100. Ближе к концу апреля.
Путин похоже стремится догнать и перегнать Венесуэллу (страну №1 по запасам нефти) с ее космической девальвацией.
вот эти же люди вчера выдали: "Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей."
что ж реально то будет....
После таких прорывов и "средний класс у нас те кто получает 17 000 руб в месяц" нужно однозначно выбирать такого опытного капитана.
«Повышенный спрос на американскую валюту объясняется её защитными свойствами»
И от вируса помогает?
Ребятки, пока еще не поздно у вас есть шанс купить доллары всего по 80 рублей штучка! Потом будет дороже :)
ой) а 1.5 года назад в это никто не верил
Зато ~6 лет назад многие верили
Ждём 10 минут, ща 81 будет
Фондовый рынок работает не совсем так. Там есть т.н. "уровни", которые обычно представляют собой круглые цифры: ..-70-80-90-.. и каждый примерно прикидывает сколько должна стоить валюта или акция. Уровень сверху называется "уровень сопротивления", уровень снизу - "уровень поддержки". Если уровень "пробит", то цена уходит в новый диапазон и закрепляется +/- по центру. Поэтому долгое время курс доллара был 65 руб/$.
Как только пробьют уровень 80, цена сразу уйдёт на 85, затем почти сразу попробует пробить 90. Обычно подобный резкий рост остужает пылкие головы и приходит осознание что так дорого/дёшево актив/валюта стоить не могут, поэтому идёт откат. Такая ситуация называется "ложное пробитие". Она бывает как вверх, так и вниз. Если цена поднялась до 81, но снизилась и осталась ниже 80 - это ложное пробитие. Если цена снизилась до 69, но затем поднялась выше 70 - это тоже ложное пробитие.
Так что поводов для паники пока нет: уровень 80 не пробит, курс колеблется в интервале 70-80, как и вчера.
Так никто и не паникует. У 90% денег и так нет, а те, у кого они есть, я думаю давно уже все перевели.
Без поддержки Фонда национального благосостояния и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей», — считает аналитик.
Ох ничего себе, а я уж думал что ЦБ в спящем состоянии.
Условно считается, что на каждый 1$/баррель курс доллара должен измениться на 5 руб/$. Отсюда выводится т.н. "справедливый курс" доллара, а его отличие от реального курса объясняется действиями ЦБ, ибо никто другой ничего не предпринимает. Всё это достаточно слабая аналитика, я бы даже сказал вилами по воде писанная. Потому что и зависимость не линейная, и факторов больше, ..
Что за чушь по 5 руб за 1 доллар цены нефти
По вашему что, при нефте 40 доллар был бы по 20 рублей что ли?
Эксперты, Путин, 🦠, где вы такие умные были когда в феврале тут фотки из Уханя были, все ржали.
Прилетело всем, но вот половина из вас не понимает опять, что это не кризис , это война за жизнь.
Все только начинается, вы же соплями болеете а вызывают их более простые вариации 🦠 с котором мы живем бок о бок.
Это чёрный лебедь на уровни ВОВ.
Действительно, именно из-за вируса в 2020 году руПь сложился в 3 раза за 6 лет, а нефть в 4 раза
Может проще обнулить курс рубля? Зачем городить какие-то искусственные конструкции?
Помню купил Эир в 2012, потом бакс поднялся и я продал его в прошлом году за теж самые финансы, купил себе прошку, бакс опять едет вверх, сдается мне что я и этот продам за цену покупки xD
думаю надо перестать покупать яблочную технику, бакс сразу расти начинает ): с другим связать к сожалению не могу
Надеюсь, одна персона обнулится до обнуления своих сроков. Ещё 12 лет с обнулениями, со стабильным сидением на нефтяных бочках, - и будем к доллару не рубль приравнивать, а московский рубль, ростовский рубль, сибирский рубль и т.д.
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