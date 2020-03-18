Российская валюта дешевеет на фоне вспышки коронавируса и снижения цен на нефть.

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Стоимость доллара по отношению к рублю превысила 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже 18 марта 2020 года. По данным на 18:00 мск, курс валюты составил 80,01 рублей. Затем он опустился до 79,95 рублей.

Биржевой курс рубля по отношению к евро достиг 86,62 рублей, по данным на 18:19 мск.

Курс доллара на торгах 18 марта 2020 года превысил 80 рублей.

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара подскочил до 79 рублей, однако затем снизился до 76 рублей. Сейчас рубль находится под тройным давлением, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Это ситуация с ценами на нефть, уход зарубежных инвесторов и неопределённость с развитием эпидемии внутри самой России, отмечает он.

Стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель — минимума с ноября 2003 года.

«Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки Фонда национального благосостояния и Центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей», — считает аналитик.

Повышенный спрос на американскую валюту объясняется её защитными свойствами, а также уже проявляющимся дефицитом краткосрочной долларовой ликвидности, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.