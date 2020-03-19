Служба доначислила ритейлеру 1,4 млрд рублей налогов, неоплаченных во время реструктуризации в 2013-2014 годах.
- Чистая прибыль X5 Retail Group (владеет «Перекрёстком», «Пятёрочкой» и «Каруселью») в четвёртом квартале 2019 года снизилась на 86,1% — до 865 млн рублей, а годовая чистая прибыль упала на 9,5% — до 25,9 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчётность компании.
- На падение прибыли повлияли в том числе начисления от Федеральной налоговой службы в размере 1,4 млрд рублей: ритейлер появился после слияния «Перекрёстка», «Пятёрочки» и «Карусели». Чтобы упростить структуру владения бизнесом в 2013 году Х5 провела реструктуризацию. По версии ФНС, во время одной из сделок в рамках реструктуризации компания вывела деньги из России за рубеж и не оплатила налог с них.
- Общая выручка Х5 по итогам года достигла 1,7 трлн рублей при росте на 13,2%, в четвёртом квартале — 469 млрд рублей при росте на 10,9%.
- Чистая прибыль сократилась и у конкурента Х5 — «Магнита». В четвертом квартале 2019 года прибыль ритейлера упала на 51%, пишет газета.
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Semeoun Bulanov
Хахаха
Alexey Nekrasov
Сейчас гречей и туалеткой наверстаю :)
Sergey OntimeAlexey
Как наверстают, так и потом продажи снизятся, все буду юзать запасы
Тимофей Фортунатов
А можно мне 0,5% от их долга? Даже 0,2
Ренат СмольныйТимофей
Да, теперь 0,5% их долга стали вашим долгом. Не затягивайте с оплатой
Тимофей ФортунатовРенат
Яркий пример того, что желания нужно формулировать чётче... блин
alex twitРенат
Зато на карту перека накопительная скидочка упадет
Марк Берг
Ничего страшного, шас на доставке за неделю восполнят всё
D. FIX
Да отобьют за квартал спокойно)
alex twit
Прокатись на нашей карусеееели
Вася Пражкин
Похоже, для ВТБ есть новый кусок.
D. FIXВася
Ну нафиг втб. Выгнать их с рынка.
Вася ПражкинD.
ВТБ сам кого хочешь с рынка выгонит. А кто не уйдет - разорит и купит.
D. FIXВася
Я удивляюсь как он это делает. Ибо я с ними воевал 2 месяца. Ребята там очень тугие работают. От них много кто из малого и среднего бизнеса уходит
Кирилл СтенцовD.
Потому что
В-натуре
Т-угие
Б-ратки
D. FIXВася
Ну нафиг втб. Выгнать их с рынка
Сергей Бердников
Мдаааа. Прикол
Роман Песня
Да что отобьют... Это их потерянная прибыль. В России не возможно вести бизнес, именно по этому все крупные компании выводят активы из России и именно по этому у нас экономика в жопе, потому что предпринимателей и бизнесменов в рамки за гоняют. На бизнесменах все держится. Если все предприниматели закроются в России(Понятно что так не будет) то мы снова начнём жить в пещерах и охотиться с копьем. Нужно помогать развиваться Бизнесу, а не душить его со стороны закона. Я люблю свою строну но мы все готовимся к войне, воюем с кем то, какие то конфликты. А жить то когда... ?
D. FIXРоман
Не ну соглашусь.
Сам собираюсь выводить в ЕС через пару лет фирму. Потому что законы в моей сфере на территории бывшего совка, ну такое себе. Работать можно, но сложностей много.
Dmitry Ilyin
Ближайшее будущее:
Все ритейлеры разоряются из-за непомерных требований ФНС.
По улицам, городам и весям гоняют курьеры Яндекс.Лавки, СберМаркета и Самоката, развозя мешки гречки, овсянки, картошки, и туалетной бумаги напрямую от производителей.
Роман Песня
Ну да) скоро опять к талончикам вернёмся)