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Финансы
Лиана Липанова
1898

Прибыль X5 Retail Group в конце 2019 года упала на 86% из-за начислений ФНС за уход от налогов Материал редакции

Служба доначислила ритейлеру 1,4 млрд рублей налогов, неоплаченных во время реструктуризации в 2013-2014 годах.

  • Чистая прибыль X5 Retail Group (владеет «Перекрёстком», «Пятёрочкой» и «Каруселью») в четвёртом квартале 2019 года снизилась на 86,1% — до 865 млн рублей, а годовая чистая прибыль упала на 9,5% — до 25,9 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчётность компании.
  • На падение прибыли повлияли в том числе начисления от Федеральной налоговой службы в размере 1,4 млрд рублей: ритейлер появился после слияния «Перекрёстка», «Пятёрочки» и «Карусели». Чтобы упростить структуру владения бизнесом в 2013 году Х5 провела реструктуризацию. По версии ФНС, во время одной из сделок в рамках реструктуризации компания вывела деньги из России за рубеж и не оплатила налог с них.
  • Общая выручка Х5 по итогам года достигла 1,7 трлн рублей при росте на 13,2%, в четвёртом квартале — 469 млрд рублей при росте на 10,9%.
  • Чистая прибыль сократилась и у конкурента Х5 — «Магнита». В четвертом квартале 2019 года прибыль ритейлера упала на 51%, пишет газета.

#новость #x5retailgroup

Финансы
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21 комментарий
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Semeoun Bulanov

6

Хахаха

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Alexey Nekrasov

4

Сейчас гречей и туалеткой наверстаю :)

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Sergey Ontime

Alexey
0

Как наверстают, так и потом продажи снизятся, все буду юзать запасы

Ответить

Тимофей Фортунатов

0

А можно мне 0,5% от их долга? Даже 0,2

Ответить

Ренат Смольный

Тимофей
10

Да, теперь 0,5% их долга стали вашим долгом. Не затягивайте с оплатой

Ответить

Тимофей Фортунатов

Ренат
0

Яркий пример того, что желания нужно формулировать чётче... блин

Ответить

alex twit

Ренат
0

Зато на карту перека накопительная скидочка упадет

Ответить

Марк Берг

1

Ничего страшного, шас на доставке за неделю восполнят всё

Ответить

D. FIX

1

Да отобьют за квартал спокойно)

Ответить

alex twit

1

Прокатись на нашей карусеееели

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Вася Пражкин

0

Похоже, для ВТБ есть новый кусок.

Ответить

D. FIX

Вася
0

Ну нафиг втб. Выгнать их с рынка.

Ответить

Вася Пражкин

D.
0

ВТБ сам кого хочешь с рынка выгонит. А кто не уйдет - разорит и купит.

Ответить

D. FIX

Вася
0

Я удивляюсь как он это делает. Ибо я с ними воевал 2 месяца. Ребята там очень тугие работают. От них много кто из малого и среднего бизнеса уходит

Ответить

Кирилл Стенцов

D.
1

Потому что

В-натуре
Т-угие
Б-ратки

Ответить

D. FIX

Вася
0

Ну нафиг втб. Выгнать их с рынка

Ответить

Сергей Бердников

0

Мдаааа. Прикол

Ответить

Роман Песня

0

Да что отобьют... Это их потерянная прибыль. В России не возможно вести бизнес, именно по этому все крупные компании выводят активы из России и именно по этому у нас экономика в жопе, потому что предпринимателей и бизнесменов в рамки за гоняют. На бизнесменах все держится. Если все предприниматели закроются в России(Понятно что так не будет) то мы снова начнём жить в пещерах и охотиться с копьем. Нужно помогать развиваться Бизнесу, а не душить его со стороны закона. Я люблю свою строну но мы все готовимся к войне, воюем с кем то, какие то конфликты. А жить то когда... ?

Ответить

D. FIX

Роман
0

Не ну соглашусь.
Сам собираюсь выводить в ЕС через пару лет фирму. Потому что законы в моей сфере на территории бывшего совка, ну такое себе. Работать можно, но сложностей много.

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Ближайшее будущее: 

Все ритейлеры разоряются из-за непомерных требований ФНС. 
По улицам, городам и весям гоняют курьеры Яндекс.Лавки, СберМаркета и Самоката, развозя мешки гречки, овсянки, картошки, и туалетной бумаги напрямую от производителей.

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Роман Песня

0

Ну да) скоро опять к талончикам вернёмся)

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