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Финансы
Галина Мубаракшина
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Российский разработчик дронов UVL Robotics привлёк $500 тысяч от фонда основателя «Таксовичкоф» Материал редакции

Инвестиции пойдут на развитие в США и на Ближнем Востоке.

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Венчурный фонд People&People Игоря Рудзия, основателя сервисов «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Dостаевский», инвестировал совместно с партнёрами $500 тысяч на условиях конвертируемого займа в российского разработчика дронов UVL Robotics. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Помимо People&People, в компанию вложились российский фонд TerraVC и несколько бизнес-ангелов, в частности, партнёр E&Y Борис Порецкий и топ-менеджер «Стриж-Логистик» Денис Жеребцов, уточнил представитель инвестора.

Привлечённые средства стартап направит на расширение бизнеса в США и на Ближнем Востоке, а также производство беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов и складской инвентаризации.

Обзор складского дрона UVL Robotics

UVL Robotics основана в 2017 году Евгением Гранкиным и Дмитрием Тесленко. Компания производит автономные транспортные и складские дроны с вертикальным взлётом и посадкой, сообщается на её сайте.

У аппаратов могут быть разные источники питания: двигатели внутреннего сгорания, водородные топливные элементы и батареи. Грузоподъёмность устройств составляет 5 кг, дальность полёта — до 130 км.

По данным People&People, себестоимость доставки грузов получается ниже, чем при использовании авиатранспорта. Складские дроны позволяют сократить время инвентаризации в десять раз, а финансовые затраты — вдвое.

Среди клиентов UVL Robotics фонд называет PepsiCo, СЛК, Kuehne + Nagel, FM Logistic, HAVI Logistics, Itella и другие. В 2018 году стартап привлёк 300 тысяч от американского венчурного фонда Phystech Ventures.

Фонд People&People был основан в 2019 году. Компания инвестирует в разработки в сфере транспорта и логистики, фудтех, услуги для потребителей и бизнеса, индустрию красоты. В портфеле компании — бренды «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Dostaeвский», Kistochki.

#новость #стартапы #инвестиции

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