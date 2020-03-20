Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
При переводах больше 100 тысяч рублей комиссия не должна превышать 0,5% или 1500 рублей.
Центробанк обязал банки с 1 мая 2020 года отменить комиссии за денежные переводы между клиентами на сумму менее 100 тысяч рублей в месяц внутри Системы быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.
Так ЦБ хочет поддержать граждан, экономику и финансовый сектор в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Переводы на сумму более 100 тысяч рублей в месяц могут предусматривать комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Кроме того, регулятор обсуждает возможность установить предельные комиссии по эквайрингу для онлайн-покупок, чтобы россияне могли бесперебойно покупать продукты и лекарства без посещения магазина, говорится в заявлении.
С 1 апреля 2020 года ЦБ отменит комиссии за переводы для банков, участвующих в СБП. Регулятор считает, что это позволит банкам не брать комиссию за переводы в СБП с клиентов или устанавливать минимальные расценки.
Вот у меня вопрос. Вот смысл этих всех IT решений, когда я все равно, чтобы перевести деньги между своими картами просто снимаю и кладу их в банкомате. Комиссия 0.
Получается содержать банкоматы дешевле чем переводить деньги онлайн.
у нас если это сделают, то все из банков свалят в момент.
Ну так-то, говоря о переводе между своими картами, достаточно делать перевод в онлайн банке пополняемой карты - комиссия 0. по крайней мере у Альфы, Тинька, Сбера
Непосредственно в банкоматах монетизируются другие услуги. Вести юнит-экономику каждого банкомата довольно простая задача.
А ничего, что основная масса людей на Сбере сидит) Переводишь другу 30к в Самару из Саратова - будь добр, три соточки отдай банку.
Триллион прибыли за то
у сбера давно сбп, кидаю по номеру телефона с тинь на сбер и обратно регулярно
Сбербанк не участвует в спб. У нено отдельная, «экосистема» будто.
Ну там Сбер всё собирается отключить комиссию по переводам между регионами, да и государство тоже подписало закон об отмене комиссий за переводы между регионами
Это да, однако они сказали, что будут отменять комиссии в течение года, если не ошибаюсь. Я конечно, все понимаю, но как по мне - это одной кнопкой делается
Ну с другой стороны понятно, выпускают потихоньку другие продукты, чтобы дыры закрыть плавно из-за этого закона, а не резко
Ну наверное там просто изначально кривая система сделана и они её переделывают. Скорее всего из-за этого они так долго к системе быстрых переводов не подключаются
Меня больше пугает, что они планируют, что в мае все будут сидеть и из дома все заказывать
Неделю назад было +20 больных/день, сейчас +50 больных/день. Первые несколько дней больной заразен без видимых симптомов, поэтому речь о геометрической прогрессии. Есть предел количества медицинских работников и количества больных, которым они могут помочь. Решение есть - карантин, но для этого нужно остановить работу всего на несколько дней. Есть мнение, что ждут длинных выходных на майские. Сейчас рекомендации гос. органов РФ по карантину - полный запрет покидать квартиру, запрещено даже посещение магазинов и выбрасывание мусора. Так что те, кто закупается гречкой и консервами, могут быть не так уж и неправы.
Ну даже в Италии разрешено выходить до магазина и аптеки. Думаю, если всех обязуют сидеть дома, то до ближайшего магазина смогут пускать .
Я в курсе. Самого удивила жёсткость предлагаемых мер. Видимо, как всегда: жестокость законов компенсируется необязательностью их выполнения.
Райфайзен и Альфа берут 1.5% помоему. Совсем уже потеряли берега, просто с нихера берут комиссию. Причем никаких лимитов безкомиссионых нет.
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