Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
2891

ЦБ обязал банки отменить комиссии с переводов меньше 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона Материал редакции

При переводах больше 100 тысяч рублей комиссия не должна превышать 0,5% или 1500 рублей.

29 комментариев
В закладки

Центробанк обязал банки с 1 мая 2020 года отменить комиссии за денежные переводы между клиентами на сумму менее 100 тысяч рублей в месяц внутри Системы быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.

Так ЦБ хочет поддержать граждан, экономику и финансовый сектор в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Переводы на сумму более 100 тысяч рублей в месяц могут предусматривать комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Кроме того, регулятор обсуждает возможность установить предельные комиссии по эквайрингу для онлайн-покупок, чтобы россияне могли бесперебойно покупать продукты и лекарства без посещения магазина, говорится в заявлении.

С 1 апреля 2020 года ЦБ отменит комиссии за переводы для банков, участвующих в СБП. Регулятор считает, что это позволит банкам не брать комиссию за переводы в СБП с клиентов или устанавливать минимальные расценки.

Какие крупные банки начнут брать комиссии за…
А какие уже берут.
vc.ru

#новость #цб #сбп

Финансы
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте Финансы
Поют романсы.
8
13
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0431","\u0441\u0431\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 13, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 113877, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Mar 2020 14:45:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
My Guitar PRO
Онлайн-уроки игры на гитаре на канале «Моя Гитара»: backing tracks, ноты, табы
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Open90Sec/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-90sec-special'); if (container) { s.onload = function() { new Open90Sec.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Open90Sec/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', // feed, index, share: { url: 'https://vc.ru/special/90sec/result', title: 'Успеть за 90 секунд', }, }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '456a64f6');
0
{ "id": 113877, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113877\/get","add":"\/comments\/113877\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113877"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Ташкинов

8

Альфа-Банку "йогуртом по губам" 😁

Ответить

Sergio Mekeda

5

Вот у меня вопрос. Вот смысл этих всех IT решений, когда я все равно, чтобы перевести деньги между своими картами просто снимаю и кладу их в банкомате. Комиссия 0.
Получается содержать банкоматы дешевле чем переводить деньги онлайн.

Ответить

Sergei Toropov

Sergio
7

Это финтех. ̶Бе̶с̶с̶м̶ы̶с̶л̶е̶н̶н̶ы̶й̶ Продвинутый и беспощадный.

Ответить

Andrey K

Sergio
2

В России ещё не догадались брать коммисию за съём нала в банкоматах выше небольшого лимита? В Латвии давно уже это сделали, после первой паники, когда очереди за налом стояли, лет 5 назад.

Ответить

Anton Vlasov

Andrey
6

у нас если это сделают, то все из банков свалят в момент.

Ответить

Vadim Andronov

Anton
0

Все не успеют) 

Ответить

Андрей Агеев

Sergio
1

Ну так-то, говоря о переводе между своими картами, достаточно делать перевод в онлайн банке пополняемой карты - комиссия 0. по крайней мере у Альфы, Тинька, Сбера

Ответить

Станислав Антохи

Sergio
0

Непосредственно в банкоматах монетизируются другие услуги. Вести юнит-экономику каждого банкомата довольно простая задача. 

Ответить

Ян Ковалев

2

А ничего, что основная масса людей на Сбере сидит) Переводишь другу 30к в Самару из Саратова - будь добр, три соточки отдай банку.

Ответить

Eugene Smirnov

Ян
6

Триллион прибыли за то

Ответить

Eugene Smirnov

Eugene
2

Чистой. Вольно-невольно Карл Маркса начнёшь читать

Ответить

Андрей Мильнер

Ян
–8

у сбера давно сбп, кидаю по номеру телефона с тинь на сбер и обратно регулярно

Ответить

Ян Ковалев

Андрей
5

Сбербанк не участвует в спб. У нено отдельная, «экосистема» будто.

Ответить

Bulat Ziganshin

Ян
0

участвует, учасвтует, хотя и подключился последним

Ответить

Ян Ковалев

Андрей
1

Наверное, Вы укладываетесь в месячные лимиты без процентных переводов

Ответить

Дима Перегон

Ян
0

Ну там Сбер всё собирается отключить комиссию по переводам между регионами, да и государство тоже подписало закон об отмене комиссий за переводы между регионами

Ответить

Ян Ковалев

Дима
0

Это да, однако они сказали, что будут отменять комиссии в течение года, если не ошибаюсь. Я конечно, все понимаю, но как по мне - это одной кнопкой делается

Ну с другой стороны понятно, выпускают потихоньку другие продукты, чтобы дыры закрыть плавно из-за этого закона, а не резко

Ответить

Дима Перегон

Ян
0

Ну наверное там просто изначально кривая система сделана и они её переделывают. Скорее всего из-за этого они так долго к системе быстрых переводов не подключаются

Ответить

ЯжПрограммист

Ян
0

Но в случае со сбером эту кнопку ещё нужно сделать 

Ответить

Сергей Камянецкий

3

Герман Греф рыдает))

Ответить

Татьяна Мартынова

2

Меня больше пугает, что они планируют, что в мае все будут сидеть и из дома все заказывать

Ответить

Иван Яковлев

Татьяна
0

Неделю назад было +20 больных/день, сейчас +50 больных/день. Первые несколько дней больной заразен без видимых симптомов, поэтому речь о геометрической прогрессии. Есть предел количества медицинских работников и количества больных, которым они могут помочь. Решение есть - карантин, но для этого нужно остановить работу всего на несколько дней. Есть мнение, что ждут длинных выходных на майские. Сейчас рекомендации гос. органов РФ по карантину - полный запрет покидать квартиру, запрещено даже посещение магазинов и выбрасывание мусора. Так что те, кто закупается гречкой и консервами, могут быть не так уж и неправы.

Ответить

Сергей Михельсон

Иван
0

С такими темпами от голода умирать начнем.

Ответить

Татьяна Мартынова

1

Ну даже в Италии разрешено выходить до магазина и аптеки. Думаю, если всех обязуют сидеть дома, то до ближайшего магазина смогут пускать .

Ответить

Иван Яковлев

Татьяна
1

Я в курсе. Самого удивила жёсткость предлагаемых мер. Видимо, как всегда: жестокость законов компенсируется необязательностью их выполнения.

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

Заживём теперь

Ответить

Eugene Smirnov

0

Жадины. Нужны деньги на построение экосистемы и захват рынка

Ответить

Ilya Konovalov

0

Райфайзен и Альфа берут 1.5% помоему. Совсем уже потеряли берега, просто с нихера берут комиссию. Причем никаких лимитов безкомиссионых нет.

Ответить

Peter Dmitrienko

Ilya
0

Есть. Альфа - 20к, райф - 10

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Онтико
Подписан
Отписаться
Не только удалёнка! Полезные материалы об управлении в эпоху кризисов и перемен
Когда на офисные столы ляжет второй слой пыли, перед нами встанут новые вызовы. Переезд на удалёнку — это только начало…
0
The Architect
Подписан
Отписаться
Коронавирус и падение рубля: что с этим делать застройщикам
Коронавирус 2019-nCoV продолжает набирать обороты. По всей России вводится режим повышенной готовности, компании оказыв…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Соберите бесплатный портфель вместе с сервисом Тинькофф Инвестиций
Откройте брокерский счет до 10 мая через приложение Тинькофф Инвестиций или на сайте Tinkoff.ru, и мы подарим вам одну …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Matveev
за день
> А как реализована идея: «Увёз домой пьяную студентку?» Увел в вебкам-приват
Виртуальный бар для тех, кто сидит дома
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Valeratal Val

Десять лет Австралии. Опыт…

Viktor Kutolkin

I’m Back in the NWOR: Почему я…

Bulat Ziganshin

ЦБ обязал банки отменить…

Kir Burkhanov

Почему каждый SMM-специалист…

Андрей Гофманн

MyGenetics запустила подписку…

Eugene Smirnov

MyGenetics запустила подписку…

Anton Oleinik

«Логомашина» делает бесплатные…

Alexandr Maslov

Большой Зеленский. §6: Флоатинг…

Dmitry Martemyanov

Концепт: пульт автосигнализации…

Dmitry Martemyanov

Крупнейшие сети кинотеатров в…

Kirill Nikolaenko

Концепт: пульт автосигнализации…

Aleksei Parfenov

Концепт: пульт автосигнализации…

Михаил Неляпин

«Яндекс.Эфир» разрешил…

Andrey Fedorov

15 способов продавать больше на…

Alexander…

Виртуальный бар для тех, кто…

Ваня Пупкмн

«Логомашина» делает бесплатные…

Михаил Неляпин

«Яндекс.Эфир» разрешил…

Логомашина

«Логомашина» делает бесплатные…

Михаил Неляпин

«Яндекс.Эфир» разрешил…

Василий

«Мы недосчитаемся многих…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c1d1a097" } { "page_type": "default" }