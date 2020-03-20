При переводах больше 100 тысяч рублей комиссия не должна превышать 0,5% или 1500 рублей.

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Центробанк обязал банки с 1 мая 2020 года отменить комиссии за денежные переводы между клиентами на сумму менее 100 тысяч рублей в месяц внутри Системы быстрых платежей (СБП), говорится на сайте регулятора.

Так ЦБ хочет поддержать граждан, экономику и финансовый сектор в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Переводы на сумму более 100 тысяч рублей в месяц могут предусматривать комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Кроме того, регулятор обсуждает возможность установить предельные комиссии по эквайрингу для онлайн-покупок, чтобы россияне могли бесперебойно покупать продукты и лекарства без посещения магазина, говорится в заявлении.