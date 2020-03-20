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Финансы
Татьяна Боброва
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Владелец сервиса знакомств Dating.com запустил корпоративный венчурный фонд на $50 млн Материал редакции

Фонд будет инвестировать до $5 млн в компании по всему миру.

  • Dating.com Group, в которую входят сервисы знакомств Dating.com, DateMyAge, LovingA и другие, запустила корпоративный венчурный фонд объёмом $50 млн для инвестиций в сервисы знакомств по всему миру, пишет Forbes.
  • Фонд будет вкладывать до $5 млн в компании на поздних стадиях привлечениях инвестиций — раундах B. Первой инвестицией стал американский сервис знакомств S’More. По словам сооснователя Dating.com Group Дмитрия Волкова, за последние три года 53 компании в дейтинговой сфере суммарно привлекли $230 млн из 134 венчурных фондов.
  • Dating.com Group была создана в октябре 2019 года после объединения активов Волкова и его бизнес-партнёра Аллы Губенко. По собственным данным, общая аудитория всех сервисов группы составляет 73 млн зарегистрированных пользователей; доля Dating.com Group на рынке сервисов знакомств — 33%. В конце 2019 года Forbes оценил состояние Дмитрия Волкова в $750 млн.

#новость #dating

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