Уход иностранных инвесторов — одна из причин ослабления курса рубля, говорили ранее аналитики.

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Отток средств с российского финансового рынка достиг $1,4 млрд за неделю. Это рекордный показатель с 2011 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и BCS Global Markets.

11-18 марта 2020 года иностранные инвесторы вывели с рынка акций $640 млн, подсчитала газета. Это втрое больше, чем неделей ранее. С рынка российских облигаций, по оценкам BCS Global Markets, инвесторы забрали почти $760 млн, уточняет издание.

Крупный отток средств наблюдался в августе 2011 года, напоминает «Коммерсантъ». Тогда на фоне опасений замедления американской экономики инвесторы, распродававшие все рисковые активы, вывели из России почти $900 млн.

Бегство инвесторов спровоцировали риски рецессии мировой экономики, отмечает издание. Из-за распространения коронавируса власти многих стран ввели жёсткие ограничения, вплоть до закрытия границ. Это неизбежно приведёт к сжатию экономик.

12 марта США на 30 дней закрыли границы для граждан Евросоюза. 16 марта с аналогичной инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти России решили закрыть въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта.