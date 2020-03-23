Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
2940

Исследование: иностранные инвесторы за неделю вывели с российского фондового рынка $1,4 млрд Материал редакции

Уход иностранных инвесторов — одна из причин ослабления курса рубля, говорили ранее аналитики.

10 комментариев
В закладки

Отток средств с российского финансового рынка достиг $1,4 млрд за неделю. Это рекордный показатель с 2011 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и BCS Global Markets.

11-18 марта 2020 года иностранные инвесторы вывели с рынка акций $640 млн, подсчитала газета. Это втрое больше, чем неделей ранее. С рынка российских облигаций, по оценкам BCS Global Markets, инвесторы забрали почти $760 млн, уточняет издание.

Крупный отток средств наблюдался в августе 2011 года, напоминает «Коммерсантъ». Тогда на фоне опасений замедления американской экономики инвесторы, распродававшие все рисковые активы, вывели из России почти $900 млн.

Бегство инвесторов спровоцировали риски рецессии мировой экономики, отмечает издание. Из-за распространения коронавируса власти многих стран ввели жёсткие ограничения, вплоть до закрытия границ. Это неизбежно приведёт к сжатию экономик.

12 марта США на 30 дней закрыли границы для граждан Евросоюза. 16 марта с аналогичной инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти России решили закрыть въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта.

18 марта в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, стоимость евро достигла 86 рублей. Рубль находится под тройным давлением, отмечал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов: ситуация с ценами на нефть, уход иностранных инвесторов и неопределённость с развитием эпидемии коронавируса в России.

#новость #инвестиции

Финансы
Подписан
Отписаться
Как на фоне всеобщей паники «отгрызть рынок» у конкурентов: 7 конкретных шагов
Рассказывает Максим Серяков, основатель Акселератора по привлечению инвестиций “Народное IPO”.
11
16
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 10, "likes": 16, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 114334, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 08:24:42 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в vc.ru
Android-разработчик
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Open90Sec/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-90sec-special'); if (container) { s.onload = function() { new Open90Sec.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Open90Sec/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', // feed, index, share: { url: 'https://vc.ru/special/90sec/result', title: 'Успеть за 90 секунд', }, }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'efaa1109');
0
{ "id": 114334, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114334\/get","add":"\/comments\/114334\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114334"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Yukin

6

Надо же на что то покупать туалетную бумагу и гречку.

Ответить

Andrey Chernoev

1

Всеобщая паника только увеличивается. Это как лавина...видя эти новости местные инвесторы пойдут по аналогичному пути))

Ответить

Андрей Сурянский

Andrey
–2

Что-то подсказывает, что 1,5 лярда зелени не просто так было выведено и все эта опять какие-то схемы, дабы создать давление на правительство, но не все так просто, Россия этих кризисов пережила уже несколько и каждый из них платит приступность, отморозков, а потом депутатов "новоиспеченных".

Ответить

Андрей Сурянский

Андрей
0

*плодид, извиняюсь

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

1,5 млрд -это всего то несколько полковников 

Ответить

⛄️ Игорь

Дмитрий
0

Полковники держат в кеше 

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

0

Вау круто! Тучи сгущаются на россией Бедность и нищета надвигаются ))))

Ответить

Vladislav Eliseev

ARTEM
0

Так бедность и нищета никуда из России не уходили. Это перманентное состояние. 

Ответить

Дмитрий Игоревич

0

Инвесторы — это типа биржевые спекулянты? Интересно, какие же это были "инвестиции"?
Может вывезли станки из построенных цехов? Или технику с полей?

Ответить

Vladislav Eliseev

0

Есть слух, что сегодня Трамп может закрыть Американские фондовые ранки до особого распоряжения. Будет интересно. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: кленовый сироп из Пензенской области, сервис по заказу видеооткрыток от звёзд и новая техника Apple
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
3
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Закон пяти процентов
Если в каком-то сообществе 5% участников одновременно совершает определенное действие, то остальное большинство автомат…
1
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Что в вашем бизнес-проекта базово, устарело и нужно изменить: основные аспекты
Бизнес — это среда, где каждый день что-то меняется, улучшается, устраняется, добавляется и требует полной ликвидации. …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
до голосования и не привысит
Россия ограничит авиаперелёты во все страны
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Andrey Krestovnikov

Центробанк обновил дизайн сайта

Alexey Mokrushin

Реклама в Instagram | Секретная…

Vladislav Eliseev

Исследование: иностранные…

Andrey Krestovnikov

Центробанк обновил дизайн сайта

BOSS.DIRECT

Реклама в Instagram | Секретная…

Alex Petrov

Коронавирусный кризис: время…

Vladislav Eliseev

Исследование: иностранные…

Make Luv

Россия ограничит авиаперелёты…

pit chernoff

Что не так в инструкциях по…

Mark Rapida Gromov

Почему 90% дизайнеров юзают…

pit chernoff

Что не так в инструкциях по…

badResistor

Десять простых правил, которые…

Alex Petrov

Россия ограничит авиаперелёты…

ARTEM IGOREVITCH

Исследование: иностранные…

Брендошная

Онлайн-платежи в России, круто…

Nick Sidorov

Удалённая работа во время…

⛄️ Игорь

Исследование: иностранные…

Евгений Калашников

Онлайн-платежи в России, круто…

Родион Галанев

Центробанк обновил дизайн сайта

Andrey Krestovnikov

Десять простых правил, которые…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "722e25f9" } { "page_type": "default" }