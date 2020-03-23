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Уход иностранных инвесторов — одна из причин ослабления курса рубля, говорили ранее аналитики.
Отток средств с российского финансового рынка достиг $1,4 млрд за неделю. Это рекордный показатель с 2011 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) и BCS Global Markets.
11-18 марта 2020 года иностранные инвесторы вывели с рынка акций $640 млн, подсчитала газета. Это втрое больше, чем неделей ранее. С рынка российских облигаций, по оценкам BCS Global Markets, инвесторы забрали почти $760 млн, уточняет издание.
Крупный отток средств наблюдался в августе 2011 года, напоминает «Коммерсантъ». Тогда на фоне опасений замедления американской экономики инвесторы, распродававшие все рисковые активы, вывели из России почти $900 млн.
Бегство инвесторов спровоцировали риски рецессии мировой экономики, отмечает издание. Из-за распространения коронавируса власти многих стран ввели жёсткие ограничения, вплоть до закрытия границ. Это неизбежно приведёт к сжатию экономик.
12 марта США на 30 дней закрыли границы для граждан Евросоюза. 16 марта с аналогичной инициативой выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Власти России решили закрыть въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта.
18 марта в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, стоимость евро достигла 86 рублей. Рубль находится под тройным давлением, отмечал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов: ситуация с ценами на нефть, уход иностранных инвесторов и неопределённость с развитием эпидемии коронавируса в России.
Всеобщая паника только увеличивается. Это как лавина...видя эти новости местные инвесторы пойдут по аналогичному пути))
Что-то подсказывает, что 1,5 лярда зелени не просто так было выведено и все эта опять какие-то схемы, дабы создать давление на правительство, но не все так просто, Россия этих кризисов пережила уже несколько и каждый из них платит приступность, отморозков, а потом депутатов "новоиспеченных".
1,5 млрд -это всего то несколько полковников
Вау круто! Тучи сгущаются на россией Бедность и нищета надвигаются ))))
Так бедность и нищета никуда из России не уходили. Это перманентное состояние.
Инвесторы — это типа биржевые спекулянты? Интересно, какие же это были "инвестиции"?
Может вывезли станки из построенных цехов? Или технику с полей?
Есть слух, что сегодня Трамп может закрыть Американские фондовые ранки до особого распоряжения. Будет интересно.
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