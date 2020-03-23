Компания хочет снизить долговую нагрузку и продемонстрировать уверенность в своём бизнесе.

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Японский миллиардер Масаёси Сон в течение года планирует продать активы SoftBank на сумму $41 млрд, выкупить акции на $18 млрд и сократить долг компании, говорится в заявлении компании.

Всего у SoftBank активов на сумму более $245 млрд и $15 млрд денежных средств. О продаже каких именно активов идёт речь, не уточняется.

Эта программа станет крупнейшим выкупом акций и приведет к самому большому увеличению денежного баланса в истории SoftBank, что отражает твердую и непоколебимую уверенность в нашем бизнесе. Масаёси Сон председатель правления и главный исполнительный директор SBG

В компании считают, что акции SBG недооценены — к 20 марта они торговались якобы на 73% меньше реальной стоимости.

На фоне этой новости акции компании выросли на 18,61% к 20:30 мск до 3187 японский иен или $28,59.

Несмотря на рост акции SoftBank торгуются на 40% ниже пика стоимости в феврале 2020 года, утверждает Bloomberg. С начала 2020 года акции компании дешевели на фоне распространения коронавируса Covid-19.

Как пишет издание, SoftBank считается особо уязвимым к экономическим потрясениям, учитывая большую долговую нагрузку и связь с убыточными стартапами по всему миру. Среди активов компании — доли в китайской Alibaba Group, британском производителе чипов Arm, сервисе заказа такси Uber, сети коворкингов WeWork и другие.