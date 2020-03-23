За шесть дней акции Zoom подорожали более чем на 40% — до $157 за штуку.

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Рыночная капитализация сервиса для видеоконференций Zoom к 23 марта 2020 года выросла на $14 млрд до $43,3 млрд на фоне массового карантина и перехода на работу из дома — 16 марта компания стоила $29,8 млрд.

К 20:32 мск акции компании подорожали на 20,26% с начала торгов 23 марта и торгуются по $157 за штуку — это самый большой прирост за день с июня 2019 года, отмечает Bloomberg. Всего за шесть дней акции Zoom выросли более чем на 40%, напоминает издание.

Согласно данным Sensor Tower, загрузки приложения Zoom выросли на 109%, пишет Bloomberg, не уточняя период. Сервису пришлось увеличить пропускную способность своей сети, чтобы справитьсяа с беспрецедентным спросом, напоминает издание.