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За шесть дней акции Zoom подорожали более чем на 40% — до $157 за штуку.
Рыночная капитализация сервиса для видеоконференций Zoom к 23 марта 2020 года выросла на $14 млрд до $43,3 млрд на фоне массового карантина и перехода на работу из дома — 16 марта компания стоила $29,8 млрд.
К 20:32 мск акции компании подорожали на 20,26% с начала торгов 23 марта и торгуются по $157 за штуку — это самый большой прирост за день с июня 2019 года, отмечает Bloomberg. Всего за шесть дней акции Zoom выросли более чем на 40%, напоминает издание.
Согласно данным Sensor Tower, загрузки приложения Zoom выросли на 109%, пишет Bloomberg, не уточняя период. Сервису пришлось увеличить пропускную способность своей сети, чтобы справитьсяа с беспрецедентным спросом, напоминает издание.
Согласно прогнозу аналитиков Bloomberg, по итогам 2020 года Zoom отчитается о выручке в $917 млн и скорректированной прибыли в размере около 44 центов за акцию.
Мне больше дизкорд понравился. Ещё бы уговорить на него всех перейти, meh.
чем он лучше чем бесплатный skype? не понимаю, объясните
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