С середины апреля банк пообещал отсрочку платежей по кредитам и ипотеке.

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Частные клиенты «Альфа-банка», пострадавшие из-за вспышки коронавируса Covid-2019, смогут взять отсрочку по обязательным платежам в рамках «кредитного карантина». Об этом банк сообщил на своём сайте.

Отсрочку можно будет оформить с середины апреля 2020 года для кредитов наличными, кредитных карт и ипотеки. Конкретных дат и сроков банк не указал, отметив, что сейчас «настраивает все процессы».

Программой смогут воспользоваться клиенты, которые потеряли доход или возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание Covid-19, увольнение, утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

Обязательные платежи по ипотеке и кредиту наличными клиенты смогут отсрочить на один-два месяца. До двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, с условием ежемесячного погашения процентов, рассказали в банке. В программе участвуют клиенты, у которых нет просрочек по действующим кредитам.

Чтобы получить отсрочку по кредиту наличными, нужно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении банка. Если продукт — ипотека, написать в чат или позвонить в контакт-центр, пояснили в банке.