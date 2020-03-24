Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
С середины апреля банк пообещал отсрочку платежей по кредитам и ипотеке.
Частные клиенты «Альфа-банка», пострадавшие из-за вспышки коронавируса Covid-2019, смогут взять отсрочку по обязательным платежам в рамках «кредитного карантина». Об этом банк сообщил на своём сайте.
Отсрочку можно будет оформить с середины апреля 2020 года для кредитов наличными, кредитных карт и ипотеки. Конкретных дат и сроков банк не указал, отметив, что сейчас «настраивает все процессы».
Программой смогут воспользоваться клиенты, которые потеряли доход или возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание Covid-19, увольнение, утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.
Обязательные платежи по ипотеке и кредиту наличными клиенты смогут отсрочить на один-два месяца. До двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, с условием ежемесячного погашения процентов, рассказали в банке. В программе участвуют клиенты, у которых нет просрочек по действующим кредитам.
Чтобы получить отсрочку по кредиту наличными, нужно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении банка. Если продукт — ипотека, написать в чат или позвонить в контакт-центр, пояснили в банке.
Помочь клиентам, у которых возникли финансовые затруднения, также готовы в банке ВТБ и «Райффайзенбанке», рассказали vc.ru представители организаций. «Райффайзенбанк» предлагает, в частности, отсрочку платежей и пролонгацию кредитного договора. Для этого клиенты должны подтвердить свою временную неплатёжеспособность. Банк ВТБ также готов предоставить «кредитные каникулы» на срок до трёх месяцев и оказать другую поддержку заёмщикам — о ней банк пообещал рассказать в конце марта.
Альфа-банк просто хочет хайпануть ничего не дав. Для тех, кто не знает:
1) кредитные каникулы до 3 месяцев давали и раньше клиентам с хорошей историей;
2) страховка которую вам банк навязал при получении кредита и так должна покрыть кредит на случай сокращения/карантина;
3) если вас попросили уйти по собственному то ни страховка ни альфа вам не помогут, вы же по документам ушли по собственному, а значит короновирус ни причем, и так будет в большинстве случаев в нашей рашке.
Короче, альфа ниче не дал зато на виси засветился, изи хайп.
Как бы да. Но одно дело, когда это всё где-то зарыто в правилах и неизвестно большинству клиентов, и совершенно другое — когда они информируют всех о том каникулах, и вообще "кнопка вон там, в правом углу — жмите".
альфа уже несколько дней назад светился в негативном свете
Каком?
https://echo.msk.ru/news/2609450-echo.html правда ситуацию после публикации скринов разрешили в пользу клиента
При массовых страховых случаях страховые компании склонны к банкротству
При кредитных каникулах банки часто меняют условия % ставки, срок и прочие условия. Здесь будет также? Если да, то очевидно, что хайп(
«Чтобы получить отсрочку по кредиту наличными, нужно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении банка.»
Блять. А если приложение не установлено?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Очень странно не иметь приложения банка, в котором у вас взят кредит. Ну если вы конечно не любитель пиздохать до банкомата или отделения, чтобы перевести деньги на кредитный счет.
Внимательно следите за "пальчиками" этого Альфа банка. Например они не рассылают смс напоминания по срокам внесения платежа, а 1 день просрочки по кредиту "без %" насчитывается конский % за весь "льготный" срок пользования суммой кредита.
Да, следить за сроками платежа - задача самого клиента. Но метод "не оповещения" -весьма изощренный.
Как бы и с этими "каникулами" - чего не вышло. пересчитают потом по самое не балуй!
Да уж конечно. Может альфа что-то и даст клиентам, но очень сомневаюсь что будет что-то адекватное. Про райф вообще молчу, сказал оператору что денег нет сейчас и хочу взять отсрочку, парень вроде понял, а вот девушка что только не впаривала, займите, украдите и все в таком духе. До сих пор мозги делают звонками. На западе может и работают инструменты для людей, у нас все только показуха и балабольство.
Кнопка "Кредитный карантин" - это хорошо. Главное, чтобы в офис не звали.
https://www.newsvl.ru/covid19/2020/03/24/188722/
До двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, с условием ежемесячного погашения процентов, рассказали в банке.
По-красоте...
Эту замечательную практику нужно перенять микрокредитным организациям и прочим бандитам.
Блоги компаний
Показать еще