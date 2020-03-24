Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
3764

«Альфа-банк» анонсировал «кредитный карантин» для клиентов, пострадавших из-за коронавируса Материал редакции

С середины апреля банк пообещал отсрочку платежей по кредитам и ипотеке.

22 комментария
В закладки

Частные клиенты «Альфа-банка», пострадавшие из-за вспышки коронавируса Covid-2019, смогут взять отсрочку по обязательным платежам в рамках «кредитного карантина». Об этом банк сообщил на своём сайте.

Отсрочку можно будет оформить с середины апреля 2020 года для кредитов наличными, кредитных карт и ипотеки. Конкретных дат и сроков банк не указал, отметив, что сейчас «настраивает все процессы».

Программой смогут воспользоваться клиенты, которые потеряли доход или возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание Covid-19, увольнение, утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

Обязательные платежи по ипотеке и кредиту наличными клиенты смогут отсрочить на один-два месяца. До двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, с условием ежемесячного погашения процентов, рассказали в банке. В программе участвуют клиенты, у которых нет просрочек по действующим кредитам.

Чтобы получить отсрочку по кредиту наличными, нужно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении банка. Если продукт — ипотека, написать в чат или позвонить в контакт-центр, пояснили в банке.

Помочь клиентам, у которых возникли финансовые затруднения, также готовы в банке ВТБ и «Райффайзенбанке», рассказали vc.ru представители организаций. «Райффайзенбанк» предлагает, в частности, отсрочку платежей и пролонгацию кредитного договора. Для этого клиенты должны подтвердить свою временную неплатёжеспособность. Банк ВТБ также готов предоставить «кредитные каникулы» на срок до трёх месяцев и оказать другую поддержку заёмщикам — о ней банк пообещал рассказать в конце марта.

#новость #альфабанк

Финансы
Подписан
Отписаться
Qiwi закроет «Рокетбанк»
Покупателя для проекта не нашлось.
12
14
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 22, "likes": 14, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 114734, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Mar 2020 14:42:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
My Guitar PRO
Онлайн-уроки игры на гитаре на канале «Моя Гитара»: backing tracks, ноты, табы
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 114734, "author_id": 444539, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114734\/get","add":"\/comments\/114734\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114734"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Kirill Smolin

19

Альфа-банк просто хочет хайпануть ничего не дав. Для тех, кто не знает:
1) кредитные каникулы до 3 месяцев давали и раньше клиентам с хорошей историей;
2) страховка которую вам банк навязал при получении кредита и так должна покрыть кредит на случай сокращения/карантина;
3) если вас попросили уйти по собственному то ни страховка ни альфа вам не помогут, вы же по документам ушли по собственному, а значит короновирус ни причем, и так будет в большинстве случаев в нашей рашке.

Короче, альфа ниче не дал зато на виси засветился, изи хайп.

Ответить

Artem Golovin

Kirill
3

Как бы да. Но одно дело, когда это всё где-то зарыто в правилах и неизвестно большинству клиентов, и совершенно другое — когда они информируют всех о том каникулах, и вообще "кнопка вон там, в правом углу — жмите". 

Ответить

Mike Prokopenko

Kirill
0

альфа уже несколько дней назад светился в негативном свете

Ответить

Максим Оганов

Mike
0

Каком?

Ответить

Mike Prokopenko

Максим
1

https://echo.msk.ru/news/2609450-echo.html правда ситуацию после публикации скринов разрешили в пользу клиента

Альфа-банк отказал в отсрочке оплаты кредита…
Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов…
echo.msk.ru
Ответить

Андрей Кустов

Kirill
0

При массовых страховых случаях страховые компании склонны к банкротству 

Ответить

Максим Оганов

Kirill
0

При кредитных каникулах банки часто меняют условия % ставки, срок и прочие условия. Здесь будет также? Если да, то очевидно, что хайп(

Ответить

Andrey Sobolev

12

Красавцы

Ответить

Григорий Догонин

9

вот это топ! Надеюсь, будет тенденцией!

Ответить

Mitya Vol

5

Лёд тронулся?

Ответить

Виктор Белостоцкий

4

Молодцы

Ответить

Dmitry Ievlev

1

«Чтобы получить отсрочку по кредиту наличными, нужно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении банка.»
Блять. А если приложение не установлено?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Сергей Михельсон

Dmitry
0

Очень странно не иметь приложения банка, в котором у вас взят кредит. Ну если вы конечно не любитель пиздохать до банкомата или отделения, чтобы перевести деньги на кредитный счет.

Ответить

Олег Астахов

1

Внимательно следите  за "пальчиками" этого Альфа банка.  Например они  не рассылают  смс  напоминания  по срокам  внесения платежа, а 1 день просрочки  по кредиту "без %" насчитывается конский % за весь "льготный" срок  пользования суммой кредита. 
Да, следить  за сроками  платежа - задача самого клиента. Но метод "не оповещения" -весьма изощренный. 
Как бы и с этими  "каникулами" - чего  не вышло. пересчитают  потом  по самое не балуй! 

Ответить

Артём Яремчук

1

Да уж конечно. Может альфа что-то и даст клиентам, но очень сомневаюсь что будет что-то адекватное. Про райф вообще молчу, сказал оператору что денег нет сейчас и хочу взять отсрочку, парень вроде понял, а вот девушка что только не впаривала, займите, украдите и все в таком духе. До сих пор мозги делают звонками. На западе может и работают инструменты для людей, у нас все только показуха и балабольство. 

Ответить

Сергей Михалёв

0

Кнопка "Кредитный карантин" - это хорошо. Главное, чтобы в офис не звали.
https://www.newsvl.ru/covid19/2020/03/24/188722/

Заболевший коронавирусом сотрудник Альфа-Банка…
Новости Владивостока: Сегодня, 24 марта, Роспотребнадзор по Приморскому краю подтвердил информацию…
www.newsvl.ru
Ответить

Evgeny Shershukov

0

Очень рад, что мой банк след это первым!

Ответить

Maxim Shipilov

0

Круто

Ответить

Евгений Смирнов

0

До двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, с условием ежемесячного погашения процентов, рассказали в банке.

По-красоте...
Эту замечательную практику нужно перенять микрокредитным организациям и прочим бандитам.

Ответить

Yuri Ahmedov

0
Ответить

Максим Оганов

0

Вот это достойно

Ответить

Машрум

0

ВСЕ пострадали от коронавирусу

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Яндекс.Маркет и Беру против спекуляций на панике
Изменения, которые сейчас переживает весь мир из-за коронавируса, коснулись практически каждого. Кто-то в панике запаса…
0
ePN
Подписан
Отписаться
Как мы можем и хотим помочь малому бизнесу
Да, время выдалось непростое. Никогда раньше мир и запросы потребителей не менялись с такой скоростью. И если для онлай…
2
Ecommpay
Подписан
Отписаться
ECOMMPAY Digest: Как COVID-19 меняет е-коммерцию?
#ecommpaydigest: обзор топовых финтех-новостей недели
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Trifonov
за день
Власти запустили сайт с подборкой сервисов для тех, кто сидит на карантине — там есть «Сбермаркет», Okko и другие
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Serge Tikhonenko

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Anton Arsentyev

Сервис для видеоконференций…

Сергей Михельсон

«Альфа-банк» анонсировал…

ivan krapivin

С насиженных мест: оставить…

Evil Pechenka

Десять простых правил, которые…

Malik Khodjaev

Во что поиграть в 2020 году…

Александр Антипов

«Тинькофф» предложил клиентам…

Nikolai O

Как проверить доменное имя…

Машрум

Суперприложение «Тинькофф» не…

Michael Petrov

РБК: Минкомсвязи предложило…

Dmitry Ryzhov

Илон Маск подарил американским…

Сергей Михельсон

РБК: Минкомсвязи предложило…

Igor Igor

Основатель «Теремка» возмутился…

Артём Чупраков

«Тинькофф» предложил клиентам…

Денис Романенко

Суперприложение «Тинькофф» не…

Павел Кочетов

Центробанк обновил дизайн сайта

Laugh Radiant

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Dmitrii Bugrov

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Машрум

Суперприложение «Тинькофф» не…

Sergei Toropov

Qiwi закроет «Рокетбанк»
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "2656a92e" } { "page_type": "default" }