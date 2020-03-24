В нашем приоритете сейчас — комфортный переход клиентов из «Рокета» в другие банки. В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи с сворачиванием операций «Рокетбанка» тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена.

Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты. Один из таких вариантов — наша акция с «Тинькофф».