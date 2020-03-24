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Qiwi рассчитывает закрыть финтех-проект до конца 2020 года.
«Тинькофф» вместе с Qiwi запустили акцию и предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности финтех-сервиса. Об этом vc.ru рассказали в группе.
Если у клиента «Рокетбанка» есть и дебетовая карта «Тинькофф», ему нужно до 25 мая 2020 года зарегистрироваться на сайте акции. Затем нужно совершить покупки по карте на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа.
Другим клиентам для участия в акции нужно оформить карту Tinkoff Black до 25 мая, а затем также совершить покупки по ней на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа 2020 года.
Так клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2500 накопленных «рокетрублей» по курсу 1 «рокетрубль» равен 1 рублю.
24 марта Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», сообщила в своей финансовой отчётности за 2019 год, что рассчитывает закрыть финтех-сервис до конца 2020 года. Для этого компания прекратит всю маркетингую деятельность, в том числе свернёт программу лояльности, а также сократит персонал и повысит тарифы. Это, по мнению Qiwi, приведёт к значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращению его работы.
С 2019 года из-за несовместимости бизнес-плана «Рокетбанка» с уровнем риска, к которому готова Qiwi, группа искала покупателя на актив. Однако покупателя для проекта не нашлось, сообщила компания.
Логично — сейчас никому не нужны такие большие косты.
Лично для меня Рокет — самый удобный и классный банк. Никто не смог сделать настолько же удобное мобильное приложение.
Если команда Рокета это читает — хочу сказать вам спасибо. Вы большие молодцы, я был рад быть вашим клиентом. Спасибо за сервис и классную поддержку. Не получилось в этот раз — получится где-нибудь ещё.
Присоединяюсь выше написанному. И хочется сказать не останавливайтесь. Вы делаете качественный и удобный продукт для людей.
Как сказал бы Доминик Торетто «добро пожаловать в семью»
Раньше - лютые конкуренты / Теперь - добрые партнеры
Какие конкуренты то? Рокет как проститутка от банка к банку переходил, он сам по себе не банк, а сервис подписывающийся к банку. ОлежаТиньков же сразу сказал смузи банк.
Чо? Рокет думал о клиентах и никого не подвёл, в отличие от тех банков. Вы несёте ерунду.
Особенно классно он о клиентах думал, когда рассказал про отзыв лицензии.
А ведь было время, когда я выбирал между Тинькофф и Рокет, т.к. они единственные тащили всю индустрию, но Рокет ниасилили доставку в регион, так что выбор был сделан в пользу Тинькофф. И не зря. Сейчас уже и банкоматы в регионы завезли, что вообще ТОП.
Уже год, как забыл про карту сбера... Видимо, придётся опять возвращаться к ней
Ой, не, только не в Зверьбанк. Что то говно, что то говно.
в Тинькофф я точно не перейду -_-
Я тоже – на хер надо. Но и со Сбером связываться тоже больше не желаю: у меня там в течении года 5 раз с карты деньги воровали. Блин, куда переходить то теперь... В Рокете столько крутых условий было... Чем заменять-то теперь...
Как в сбере могут своровать деньги, если там на каждый чих надо подтверждение давать (по крайней мере так было 2-3 года назад)?
Рокет не закрывают ещё. И уверен, что не закроют, а просто тарифы введут в стиле Тинькова.
А как они узнают количество рокетрублей-то?
Удивительно, но, если учесть, что это _совместная_ акция Qiwi и Т, то логично предположить, что Qiwi даст такую инфу?
Оперативность или инсайд-инфа заранее?
А можно читать не только заголовок.
Они вместе работали над этой программой, и скорее всего не одну неделю
Перечитай второй раз, только уже ВНИМАТЕЛЬНО, и сново отредактируй свой комент)
Выкусите!
Эти шакалы работают с приставами, налоговой и
органами на столько плотно, что после регистрации, через неделю уже прилетела какая-то тыща, которую сразу сняли.
Не существует ни одного банка, который бы не работал плотно с приставами, налоговой и органами. И, сюрпрайз, они все делают это не из собственной злобности, а потому что у них выбора нет.
Напомните, что __в принципе__ плохого во взаимодействии с государственными органами?
Твой кошелёк - это твой кошелёк. Никто не вправе залазить в него и что-то оттуда вытаскивать, тем более без твоего ведома. Могут требовать оплатить штраф, задолженность и т. п., но не залазить и забирать сами - это бандитизм, а не закон. Так вот "взаимодействие с государственными органами" - это предоставление полного доступа к твоему кошельку другим людям, которые могут забрать из него в любой момент всё до копейки. При этом они не будут разбираться что это у тебя там за деньги, откуда они и для чего. Может это вообще не твои деньги, но их это не волнует. Могут всю зарплату забрать например (хоть по закону и имеют право только половину забирать, но они сначала заберут всё, а ты потом уже доказывай, что это именно зарплата), и останешься ты на улице, без средств к существованию. Классное взаимодействие, правда? Банк должен беречь и хранить твои финансы, а не раздавать.
Это уже касается работы приставов, а не банка. Банк в любой стране будет выполнять судебные постановления.
Привет, клиент!
Сегодня, завтра и ещё потом вы будете видеть много новостей о Рокетбанке. Какие-то будут правдивыми, какие-то не очень. Мы никогда вас не обманывали, всегда говорили всё как есть. Вот и сейчас расскажем, что произошло, что будет дальше.
— ВАЖНО❗
Рокетбанк НЕ закрывается и его НЕ закрывают.
— ЧТО ПРОИЗОШЛО❓
Совет директоров QIWI принял решение прекратить развитие Рокетбанка, а именно нашего основного продукта — дебетовой карты. Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли, но, к нашему сожалению, уже на других условиях 😢
— ЧТО БУДЕТ❓
Не секрет, что мы существуем на деньги инвестора и не приносим ему прибыль, потому что делаем всё именно для клиента. Исполняя решение нашего большого брата, мы вынуждены ввести новые тарифы за пользование сервисом и ухудшить программу лояльности.
Какое бы решение вы не приняли, команда Рокета остаётся с вами. Мы всё так же будем поддерживать вас и развивать свои проекты для бизнесов и сообществ.
Наверняка у вас осталось много вопросов. Постарались их предугадать и собрали в FAQ: https://rocketbank.ru/faq/changes
С любовью, ваша команда Рокета ❤️
И по ссылке старые тарифы.
Может скинемся рокетрублями и купим банк? 🙃
кто бы сомневался, что они быстро подсуетятся. оно и правильно, сейчас заберут себе клиентов, а остальные банки слишком неповоротливые, чтобы успеть также быстро отреагировать
Почитаешь коменты, тут у всех карты либо сбер, тинькоф и альфа. А больше других банков нет? 👀
Для многих вещей вовсе уже не нужен "банк", который никогда банком и не был. Конечно, если хочется платить конские комиссии, то можно и дальше продолжать пользоваться Рокетом.
А QIWI слабо было на себя это взять, да?
Накопилось за 2 года использования Рокета 3 тыр баллов. Сегодня пойду все срочно потрачу на маски
Рокет команда молодцы, в свое время хорошо повлияли на развитие финтех продуктов в рунете.
Многие пользователи уже перешли от Рокетбанка к нам для сбора донатов и приёма микро-платежей, поэтому к наплыву готовы и поддержку клиентов усилим кратно.
Куда заявку кидать?
По специальной ссылке tinkoff.ru/rocket/ можете ознакомиться с условиями акции и оформить карту или авторизоваться, если наша карта уже есть.
Что за экосистема Тинькофф такая?
они называют это супер-аппом ещё: всё что хоть как-то связано с деньгами, оплатой, покупками (напирмер места можно в кинотеартрах выбирать и фильмы и оплачивать), накоплением и инвестициями либо прямо в основном приложении, либо в дополнительных, например Тинькоф Мобайл, Тиньк Инвестиции (выход на биржу) и т.д.
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