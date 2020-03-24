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Финансы
Татьяна Боброва
9817

«Тинькофф» предложил клиентам «Рокетбанка» перейти в банк с сохранением части «рокетрублей» Материал редакции

Qiwi рассчитывает закрыть финтех-проект до конца 2020 года.

63 комментария
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«Тинькофф» вместе с Qiwi запустили акцию и предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности финтех-сервиса. Об этом vc.ru рассказали в группе.

Если у клиента «Рокетбанка» есть и дебетовая карта «Тинькофф», ему нужно до 25 мая 2020 года зарегистрироваться на сайте акции. Затем нужно совершить покупки по карте на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа.

Другим клиентам для участия в акции нужно оформить карту Tinkoff Black до 25 мая, а затем также совершить покупки по ней на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа 2020 года.

Так клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2500 накопленных «рокетрублей» по курсу 1 «рокетрубль» равен 1 рублю.

В нашем приоритете сейчас — комфортный переход клиентов из «Рокета» в другие банки. В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи с сворачиванием операций «Рокетбанка» тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена.

Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты. Один из таких вариантов — наша акция с «Тинькофф».

Борис Ким
гендиректор Qiwi

24 марта Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», сообщила в своей финансовой отчётности за 2019 год, что рассчитывает закрыть финтех-сервис до конца 2020 года. Для этого компания прекратит всю маркетингую деятельность, в том числе свернёт программу лояльности, а также сократит персонал и повысит тарифы. Это, по мнению Qiwi, приведёт к значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращению его работы.

С 2019 года из-за несовместимости бизнес-плана «Рокетбанка» с уровнем риска, к которому готова Qiwi, группа искала покупателя на актив. Однако покупателя для проекта не нашлось, сообщила компания.

#новость #тинькофф #рокетбанк #qiwi

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63 комментария
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Царъ

32

К P A C U B O

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яжемать

21

Топ аниме-кроссоверов

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Валентин Колосов

16

Логично — сейчас никому не нужны такие большие косты. 

Лично для меня Рокет — самый удобный и классный банк. Никто не смог сделать настолько же удобное мобильное приложение. 

Если команда Рокета это читает — хочу сказать вам спасибо. Вы большие молодцы, я был рад быть вашим клиентом. Спасибо за сервис и классную поддержку. Не получилось в этот раз — получится где-нибудь ещё. 

Ответить

Александр Антипов

Валентин
0

Присоединяюсь выше написанному. И хочется сказать не останавливайтесь. Вы делаете качественный и удобный продукт для людей.

Ответить

Дмитрий Лебедев

9

Как сказал бы Доминик Торетто «добро пожаловать в семью»

Ответить

Кирилл Кузьмин

Дмитрий
10
Ответить

Martin Holbrook

1

Раньше - лютые конкуренты / Теперь - добрые партнеры

Ответить

Андрей Масленников

Martin
19

Какие конкуренты то? Рокет как проститутка от банка к банку переходил, он сам по себе не банк, а сервис подписывающийся к банку. ОлежаТиньков же сразу сказал смузи банк.

Ответить

Sergey Ontime

Андрей
0

Чо? Рокет думал о клиентах и никого не подвёл, в отличие от тех банков. Вы несёте ерунду.

Ответить

Konstantin

Sergey
2

Особенно классно он о клиентах думал, когда рассказал про отзыв лицензии.

Ответить

S.Z

Sergey
0

Ахаххахаа

Ответить

Пластиковое Окно

6

А ведь было время, когда я выбирал между Тинькофф и Рокет, т.к. они единственные тащили всю индустрию, но Рокет ниасилили доставку в регион, так что выбор был сделан в пользу Тинькофф. И не зря. Сейчас уже и банкоматы в регионы завезли, что вообще ТОП.

Ответить

Максим Фролов

5

Уже год, как забыл про карту сбера... Видимо, придётся опять возвращаться к ней 

Ответить

Тимофей Фортунатов

Максим
0

Ой, не, только не в Зверьбанк. Что то говно, что то говно.

Ответить

Максим Фролов

Тимофей
6

в Тинькофф я точно не перейду -_- 

Ответить

Саша Гончар

Максим
4

Почему? В чем заключается негативный опыт?

Ответить

Тимофей Фортунатов

Максим
2

Я тоже – на хер надо. Но и со Сбером связываться тоже больше не желаю: у меня там в течении года 5 раз с карты деньги воровали. Блин, куда переходить то теперь... В Рокете столько крутых условий было... Чем заменять-то теперь...

Ответить

Andre Macareno

Тимофей
2

Как в сбере могут своровать деньги, если там на каждый чих надо подтверждение давать (по крайней мере так было 2-3 года назад)?

Ответить

Тимофей

Andre
0

А вот обычно. Утром просыпаюсь – с карты списаны деньги. И всё. Мне всё вернули до копейки, но это нервы и геморрой, который на хер не нужен.

Ответить

uixmax

Тимофей
0

Я вот тоже теперь не знаю кому свои миллионы доверить),?

Ответить

Sergey Ontime

Тимофей
0

Рокет не закрывают ещё. И уверен, что не закроют, а просто тарифы введут в стиле Тинькова.

Ответить

Sergey Ontime

2

А как они узнают количество рокетрублей-то?

Ответить

Dmitry Martemyanov

Sergey
7

Удивительно, но, если учесть, что это _совместная_ акция Qiwi и Т, то логично предположить, что Qiwi даст такую инфу?

Ответить

Sergey Simanov

Dmitry
0

вот вы айтишники, всё-то вы знаете

Ответить

Даниил Шейкин

3

Оперативность или инсайд-инфа заранее?

Ответить

Кирилл Кузьмин

Даниил
3

А можно читать не только заголовок.
Они вместе работали над этой программой, и скорее всего не одну неделю

Ответить

Кирилл Кузьмин

Даниил
1

Перечитай второй раз, только уже ВНИМАТЕЛЬНО, и сново отредактируй свой комент)

Ответить

Sergey Gerasimov

–6

Выкусите!

Эти шакалы работают с приставами, налоговой и
органами на столько плотно, что после регистрации, через неделю уже прилетела какая-то тыща, которую сразу сняли.

Ответить

Павел Егоров

Sergey
7

Не существует ни одного банка, который бы не работал плотно с приставами, налоговой и органами. И, сюрпрайз, они все делают это не из собственной злобности, а потому что у них выбора нет.

Ответить

Alexey Kott

Sergey
0

Напомните, что __в принципе__ плохого во взаимодействии с государственными органами?

Ответить

Руслан Пилигрим

Alexey
0

Твой кошелёк - это твой кошелёк. Никто не вправе залазить в него и что-то оттуда вытаскивать, тем более без твоего ведома. Могут требовать оплатить штраф, задолженность и т. п., но не залазить и забирать сами - это бандитизм, а не закон. Так вот "взаимодействие с государственными органами" - это предоставление полного доступа к твоему кошельку другим людям, которые могут забрать из него в любой момент всё до копейки. При этом они не будут разбираться что это у тебя там за деньги, откуда они и для чего. Может это вообще не твои деньги, но их это не волнует. Могут всю зарплату забрать например (хоть по закону и имеют право только половину забирать, но они сначала заберут всё, а ты потом уже доказывай, что это именно зарплата), и останешься ты на улице, без средств к существованию. Классное взаимодействие, правда? Банк должен беречь и хранить твои финансы, а не раздавать.

Ответить

Виталий Гололобов

Руслан
2

Это уже касается работы приставов, а не банка. Банк в любой стране будет выполнять судебные постановления.

Ответить

uixmax

Sergey
0

Подскажи норм банк?

Ответить

Dmitry Levis

3

​​Привет, клиент!

Сегодня, завтра и ещё потом вы будете видеть много новостей о Рокетбанке. Какие-то будут правдивыми, какие-то не очень. Мы никогда вас не обманывали, всегда говорили всё как есть. Вот и сейчас расскажем, что произошло, что будет дальше.

— ВАЖНО❗
Рокетбанк НЕ закрывается и его НЕ закрывают.

— ЧТО ПРОИЗОШЛО❓
Совет директоров QIWI принял решение прекратить развитие Рокетбанка, а именно нашего основного продукта — дебетовой карты. Несмотря на это, мы продолжим предоставлять вам сервис, к которому вы привыкли, но, к нашему сожалению, уже на других условиях 😢

— ЧТО БУДЕТ❓
Не секрет, что мы существуем на деньги инвестора и не приносим ему прибыль, потому что делаем всё именно для клиента. Исполняя решение нашего большого брата, мы вынуждены ввести новые тарифы за пользование сервисом и ухудшить программу лояльности.

Какое бы решение вы не приняли, команда Рокета остаётся с вами. Мы всё так же будем поддерживать вас и развивать свои проекты для бизнесов и сообществ.

Наверняка у вас осталось много вопросов. Постарались их предугадать и собрали в FAQ: https://rocketbank.ru/faq/changes

С любовью, ваша команда Рокета ❤️

FAQ - Изменения в Рокетбанке
Ответы на часто задаваемые вопросы. Инструкции и мануалы по работе с продуктами банка
rocketbank.ru
Ответить

Sergey Ontime

Dmitry
0

И по ссылке старые тарифы.

Ответить

Roman Shuvalov

Sergey
1

https://rocketbank.ru/static/cozyspace.2020-04-01-b22eff3efa1debbcca184ac387c0c0d9.pdf

https://rocketbank.ru/static/cozyspace.2020-04-01…
https://rocketbank.ru/static/cozyspace.2020-04-01-b22eff3efa1debbcca184ac387c0c0d9.pdf
rocketbank.ru
Ответить

Sergey Ontime

Roman
0

Странно, что они сами дают не верную ссылку.

Ответить

Alena Dzhukich

Sergey
1

Там в самом низу ссылка на них. Пока так.

Ответить

Евгений Орлов

3

Ай молодцы

Ответить

Артём Чупраков

3

Может скинемся рокетрублями и купим банк? 🙃

Ответить

Тимур Маджидов

Артём
0

😂Я за! 

Ответить

Irina Meleshenkova

2

кто бы сомневался, что они быстро подсуетятся. оно и правильно, сейчас заберут себе клиентов, а остальные банки слишком неповоротливые, чтобы успеть также быстро отреагировать

Ответить

Dmitry Ievlev

1

Почитаешь коменты, тут у всех карты либо сбер, тинькоф и альфа. А больше других банков нет? 👀

Ответить

Тимофей Фортунатов

Dmitry
2

С такими же условиями как у Рокета – нет.

Ответить

Victor Koch

Dmitry
–2

Для многих вещей вовсе уже не нужен "банк", который никогда банком и не был. Конечно, если хочется платить конские комиссии, то можно и дальше продолжать пользоваться Рокетом.

Ответить

Тимофей Фортунатов

Victor
1

Комиссии? В Рокете вообще нет комиссий никаких.

Ответить

Дмитрий Немов

1

А QIWI слабо было на себя это взять, да? 

Ответить

S.Z

Дмитрий
2

нахрена

Ответить

Василий Степанов

1

Накопилось за 2 года использования Рокета 3 тыр баллов. Сегодня пойду все срочно потрачу на маски

Ответить

Victor Koch

–13

Рокет команда молодцы, в свое время хорошо повлияли на развитие финтех продуктов в рунете.

Многие пользователи уже перешли от Рокетбанка к нам для сбора донатов и приёма микро-платежей, поэтому к наплыву готовы и поддержку клиентов усилим кратно.

https://stickeroid.com/cases

Ответить

Денис .

0

Олежа тут как тут

Ответить

Вилен Базиян

0

Отличный ход

Ответить

Ilnur Seebaev

0

Ну красавцы а

Ответить

Sergei Yarmolavichus

0

Куда заявку кидать?

Ответить

Тинькофф

Sergei
0

По специальной ссылке tinkoff.ru/rocket/ можете ознакомиться с условиями акции и оформить карту или авторизоваться, если наша карта уже есть.

Ответить

Алексей Патрин

0

А Олежа-то ловкач.

Ответить

Nick Sidorov

0

Ну логично

Ответить

alex twit

0

Айда к нам!

Ответить

Машрум

0

Что за экосистема Тинькофф такая?

Ответить

Alexander Mextner

Машрум
0

они называют это супер-аппом ещё: всё что хоть как-то связано с деньгами, оплатой, покупками (напирмер места можно в кинотеартрах выбирать и фильмы и оплачивать), накоплением и инвестициями либо прямо в основном приложении, либо в дополнительных, например Тинькоф Мобайл, Тиньк Инвестиции (выход на биржу) и т.д.

Ответить

Artemy

0

ч.т.д.

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Андрей Федоренко

0

Всё так Хьюз - просто космос

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Максим Оганов

0

Маркетологи не зря едят свой хлеб у Олега)

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