Revolut вышел на рынок США

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Компания уже несколько раз откладывала запуск в России.
Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, вышел на рынок США. Об этом компания сообщила в своём блоге. По данным сервиса, его услугами уже пользуются 10 млн клиентов в Европе и «десятки тысяч» уже зарегистрированы в США.
Revolut предлагает пользователям расчёты, вклады, зарплатное обслуживание, мультивалютные операции, планирование бюджета и другие услуги в приложении. Партнёром сервиса является нью-йоркский банк MCB, уточняет The Verge.
Компания делает акцент на отсутствии скрытых комиссий, безопасности платежей и собственной технологичности. К примеру, пользователи могут завести виртуальную карту для онлайн-шопинга.
Сейчас в Revolut американские пользователи могут оперировать 28 валютами, включая канадские доллары и фунты стерлингов. Сервис обещает, что расчёты будут осуществляться по реальному курсу. Все вклады застрахованы на сумму до $250 тысяч.
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Yury Kotov
Молодцы, вот как раз Телеграму теперь надо запартнёриться с ними
Эмилия Теплова
Партнёром сервиса является нью-йоркский банк MCB
Очередной Рокетбанк
Daniil Shvedov
Ребята реально такие ребята.