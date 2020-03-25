Revolut вышел на рынок США

Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, вышел на рынок США. Об этом компания сообщила в своём блоге. По данным сервиса, его услугами уже пользуются 10 млн клиентов в Европе и «десятки тысяч» уже зарегистрированы в США.

Revolut предлагает пользователям расчёты, вклады, зарплатное обслуживание, мультивалютные операции, планирование бюджета и другие услуги в приложении. Партнёром сервиса является нью-йоркский банк MCB, уточняет The Verge.

Компания делает акцент на отсутствии скрытых комиссий, безопасности платежей и собственной технологичности. К примеру, пользователи могут завести виртуальную карту для онлайн-шопинга.

Сейчас в Revolut американские пользователи могут оперировать 28 валютами, включая канадские доллары и фунты стерлингов. Сервис обещает, что расчёты будут осуществляться по реальному курсу. Все вклады застрахованы на сумму до $250 тысяч.

Revolut был основан в 2015 году. В феврале 2020 года финтех-сервис привлёк в рамках раунда D $500 млн при оценке в $5,5 млрд. Эти средства компания вложила в развитие за пределами Великобритании.

В России компания пока несколько раз откладывала запуск. В Москве и Санкт-Петербурге Revolut активно нанимает персонал, но сотрудники работают с клиентами из других стран.