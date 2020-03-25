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Финансы
Галина Мубаракшина
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Revolut вышел на рынок США Материал редакции

Компания уже несколько раз откладывала запуск в России.

  • Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, вышел на рынок США. Об этом компания сообщила в своём блоге. По данным сервиса, его услугами уже пользуются 10 млн клиентов в Европе и «десятки тысяч» уже зарегистрированы в США.

  • Revolut предлагает пользователям расчёты, вклады, зарплатное обслуживание, мультивалютные операции, планирование бюджета и другие услуги в приложении. Партнёром сервиса является нью-йоркский банк MCB, уточняет The Verge.

  • Компания делает акцент на отсутствии скрытых комиссий, безопасности платежей и собственной технологичности. К примеру, пользователи могут завести виртуальную карту для онлайн-шопинга.

  • Сейчас в Revolut американские пользователи могут оперировать 28 валютами, включая канадские доллары и фунты стерлингов. Сервис обещает, что расчёты будут осуществляться по реальному курсу. Все вклады застрахованы на сумму до $250 тысяч.

  • Revolut был основан в 2015 году. В феврале 2020 года финтех-сервис привлёк в рамках раунда D $500 млн при оценке в $5,5 млрд. Эти средства компания вложила в развитие за пределами Великобритании.
  • В России компания пока несколько раз откладывала запуск. В Москве и Санкт-Петербурге Revolut активно нанимает персонал, но сотрудники работают с клиентами из других стран.

#новость #стартап #revolut

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3 комментария
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Yury Kotov

0

Молодцы, вот как раз Телеграму теперь надо запартнёриться с ними

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Эмилия Теплова

0

Партнёром сервиса является нью-йоркский банк MCB

Очередной Рокетбанк

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Daniil Shvedov

–1

Ребята реально такие ребята.

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