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Отсрочку платежей могут получить кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры и другие.
Банк «Открытие» начал принимать заявки от клиентов — представителей малого и среднего бизнеса, которые испытывают финансовые сложности из-за пандемии Covid-2019. Об этом vc.ru рассказали в кредитной организации.
«Открытие» предлагает клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на период с апреля по июнь без проведения финансового анализа деятельности.
«Кредитные каникулы» будут предоставлены предприятиям HoReCA (кафе, рестораны, гостиницы), салонам красоты, представителям индустрии спорта, отдыха и развлечений, а также турагентстам, детским развивающим центрам и организациям допобразования.
Отсрочкой смогут воспользоваться предприниматели из любого региона России. Для этого клиентам «Открытия» нужно обратиться к персональному менеджеру или в службу поддержки, отметили в банке.
24 марта «Альфа-банк» анонсировал «кредитный карантин» на срок до двух месяцев для частных клиентов, пострадавших из-за коронавируса. Отсрочку платежей по ипотеке и другим кредитам, реструктуризацию долгов также обещали «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Абсолют Банк» и ряд других кредитных организаций.
К 19 марта 2020 года власти всех регионов России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. С 21 марта Роспотребнадзор закрыл в Москве все фитнес-клубы, аквапарки и бассейны. 24 марта российские власти поручили закрыть все кинотеатры и ночные клубы.
С 26 марта в Санкт-Петербурге также будут закрыты фуд-корты в торговых центрах. Представители малого и среднего бизнеса обратились к властям за помощью.
отсрочка с мораторием на начисление процентов будет? а сроки кредита пролонгируются? или через три месяца надо будет все и сразу заплатить?
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