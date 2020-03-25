Предприниматели получат отсрочку по налогам, страховые взносы снизятся до 15%, а работники, чей доход упал на 30% и больше, получат отсрочку по кредитам и ипотеке.
Для бизнеса
Путин отметил, что с падением выручки и количества клиентов, а также другими трудностями сталкиваются малый, средний бизнес и микропредприятия — особенно в сфере услуг. Он предложил меры «для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Документы с перечислением отраслей пока не опубликованы.
- Компании малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев
- Для микропредприятий дополнительно вводится отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.
- Предложить и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования, предоставление госгарантий и субсидирование.
- Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов и штрафов для компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях.
- С 30% до 15% должна быть снижена ставка страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Эта мера вводится не только на время коронавируса.
Для физлиц
- Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.
- Все выплаты доходов в виде процентов и дивидентов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом. Ставка повышается с 2% до 15%.
- Увеличить пособие по безработице с 8 тысяч рублей до размеров МРОТ — 12 130 рублей.
- Предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным каникулам без штрафных санкций для тех, чей доход упадёт на 30% и более. У таких людей появится право временно приостановить обслуживание своего долга и продлить его без штрафов.
- Семьям с детьми до трёх лет в течение трёх месяцев будут положены дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей. Это касается только тех, кто имеет право на получение материнского капитала.
- Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, без справок.
- Выплаты по больничному листу будут рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц.
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Дмитрий Задорожный
Я так понял, предложение по увеличению налога на "деньги в офшор" - это месседж для небогатых граждан, что смотрите, мы заставим богатых платить? Типа, мы за коммунизм? Конечно, жалкие предложения и не совсем понятно за чей счет(( Смотрел предложения Ковалева - вот там реальные боли и реальные решения. А здесь только бла-бла. Зачем нужны отсрочки налогов, если через полгода надо платить сразу за 7 месяцев? Т.е. разоритесь через полгода?
евгений аношинДмитрий
Тебе государство делает намек. Заработай что сможешь за 6 месяцев. Никому кому сможешь не плати. Выведи деньги в оффшор заплатив 15% налога и беги туда
А ты все вопросы задаешь.
Что за люди пошли
Слава ВуколовДмитрий
Вот откуда берутся такие токсичные люди? Тебя ничего не устроит и тебе ничего не понравится, только если это исходит от инициативы Путина. А если бы кто-то другой предложил разорвать РФ на княжества, то ты бы всеми своими конечностями был за. Называется такая шизофрения - лебердоизм.
Murat OshroevСлава
Т.е. если что-то предложил Путин, то надо падать ниц и благодарить? Чо там построено за 20 лет правления? Крымский мост за сотни мрлдов?
Georgy NaumovСлава
Откуда берутся аккануты Слав Вуколовых, которые регистрируются через полчаса после обращения Путина, и сразу идут в комментарии с обсуждением обращения?
Andrew SimonСлава
Все потому что мы предприниматели - жулики и воры, чего непонятного то.
Vl AlСлава
"лебердоизм" - Предлагаю вспомнить ключевое слово в поиске. "Либераст"
Pavel ZakharovДмитрий
Я так понял, предложение по увеличению налога на "деньги в офшор" - это месседж для небогатых граждан, что смотрите, мы заставим богатых платить?
Да, и про вклады тоже, тупо популизм. Но я если честно сомневаюсь, что это кого-то сильно впечатлит.
Alex ChalovДмитрий
В Европе уже к национализации пристреливаются, а у нас нужно начинать пристреливаться к прихватизаторам – те еще предприниматели, блядь.
Дмитрий ЕвсеевДмитрий
Сейчас вся Европа за коммунизм. У нас ещё по божески для богачей, лол
Andrew SimonДмитрий
Исключительно для определенных богачей. Исключительность определяется степенью теплоты отношений с определенным человеком или с его свитой.
Ilya SorokinДмитрий
А че за Ковалев и чего за предложения? Очередной популизм высосанный из пальца из разряда "все отнять и поделить", правильно?)
Digger MДмитрий
Вы как-то мимо прошли снижения страховых взносов с 30 до 15 %, а это уже очень хорошая новость для всего бизнеса.
Mikhail StroevDigger
А там разве всему бизнесу снижают?
Digger MMikhail
Малому и среднему (микро, видимо, входит в малый). Крупный бизнес имеет резервы, выживет. Возможно
Mikhail StroevDigger
Тогда почему это хорошая новость для всего бизнеса?
Дмитрий Панин
Я не понял, если я уже заплатил налог на заработанные деньги и положил их на личный счет под проценты, то мне опять 13% нужно платить с начисляемых процентов? они не охуели?
Валентин ЯковлевДмитрий
налог только с процентов полученных с этих денег.
Дмитрий ПанинВалентин
Я понимаю, но это же пиздец. Это как если бы я на свою зп, с которой уже заплатил налоги, купил корову, но теперь я и часть молока должен отдавать.
Карфаген должен быть разрушенДмитрий
А разве не так?
Получил зарплату - заплатил налог
Купил машину - заплатил налоги и пошлины в 50% от стоимости. И каждый год еще налог.
Просто предлагается схему упростить - даже покупать ничего не надо!
NotFopКарфаген
В как-то не понятно считаете.
1) получил доход- выплатил налог= получил зарплату.
2) купил машину- никаких налогов и пошлин не берется.
3) ежегодный налог на авто...- ну так мы по дорогам ездим, на знаки смотрим, светофоры электричество потребляют, за гиббд платить..
Тут все по честному пока..:)
Карфаген долженNotFop
2) купил машину- никаких налогов и пошлин не берется.
Ага, не берется. НДС 20%, таможенная пошлина 48%
3) ежегодный налог на авто...- ну так мы по дорогам ездим, на знаки смотрим, светофоры электричество потребляют, за гиббд платить..
Ну ок, купил кладовку. Ей светофор не нужен.
Ilya SorokinДмитрий
Не понимаешь. Ты накопил денег на бизнес с зарплаты, с которой платил налоги, открыл бизнес и платишь налоги с него. Что не так?)
NotFopДмитрий
Так налог не на ЗП с которой заплатили налог, а на полученый дополнительный доход с ЗП.
Ivan LeonenkoВалентин
только, лол
Дмитрий ДухничДмитрий
ты же снова заработал - плати снова
логично же
казну нужно пополнять
Дмитрий ПанинДмитрий
Тогда логично что и из пенсионного вклада должны забрать 13%
АнтонДмитрий
"Если прибыль со вклада свыше миллиона"
АнтонДмитрий
если прибыль со вклада свыше млн
Maxim
Путин как всегда обманул, в данном случае про то что затронет только 1% вкладчиков:
По итогам полугодия доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9% до 12,3%. Доля вкладов в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 36,2% до 36,8%. Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. практически не изменилась, составив 10,4%. Доля вкладов свыше 3 млн руб. уменьшилась с 32,6% до 32,1%, а доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. – с 9,0% до 8,4%.
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/594947/
HecatecoinMaxim
А вот серьезно много тут на сайте людей, кто больше миллиона держит в банке ?
JsonOkHecatecoin
А где держать?
В. МоскальчукHecatecoin
Речь не только про банковские вклады, но и также про инвестиции в долговые ценные бумаги (они же ОФЗ, муниципальные или корпоративные облигации). Кто зарабатывает - каждый второй.
Дмитрий ДухничHecatecoin
если тут их мало, то у vc.ru проблемы с аудиторией
Василий СтепановHecatecoin
думаю, что много. До 1,4 млн можно было безрисково держать.
АнтонHecatecoin
если прибыль со вклада свыще млн. тогда платить налог придется
yana bolАнтон
Я вот тоже так думаю,но многие думают обратное
Антонyana
большинство между строк читают не вникая в документы. так слухи и создаются.
Антонyana
Он подчеркнул, что налогом облагается не сам вклад, а «только проценты, получаемые с таких вложений».
Tony TentoneАнтон
Чем вы слушаете? Взыматься будут проценты если все вклады на физ лицо превышают 1 млн р. Но взысаться будут не с суммы вклада а с суммы процентов по ним. Вот у меня процентов капает на 50тр в месяц. Теперь я 6000 из них должен буду отдать малоимущим детям? С какого х.. простите? Я своим детям хочу отдать
Nick ChernykhTony
слушай ну у тебя 10 ка в депозите, а ты жадный такой))) надо делится))
АнтонTony
Зачем читаете сквозь строки?
Он подчеркнул, что налогом облагается не сам вклад, а «только проценты, получаемые с таких вложений».
Away TrentHecatecoin
Все
Dmitry TMaxim
Сказано было что от суммы полученной свыше 1 мл . То-есть если у вас в банке есть вклад и вы за один год получили процентами по вкладу свыше 1 мл рублей то тогда платите налог . Еще раз 1 мл это не вклад а сумма заработанная со вклада .К примеру у вас на счете лежит 10 мл руб по годовой ставке 5 % . Получается за 1 год у вас получится доход 500 тыс руб . С дохода 500 тыс платить не нужно. А если у вас вклад под 11 % то доход за год 1100 000 руб вот тогда с суммы выше 1 мл то-есть со 100 тыс заплатите налог 15 процентов . Поэтому и сказали что количество вкладчиков у которых на счетах больше 10-20 мл всего 1 %.. Это при том что сейчас в Европе если вы хран те деньги на счету то вы не то что получает проценты по вкладу вы еще банку платите проценты за хранение денег . Никто с вас двойные налоги не берет , только с того что заработали дополнительно с вложенных денег .
Alexander Zinovkin
Сейчас бы с прибыли на вкладах со ставкой в 5% платить налог в 13%. Деду вообще крышу снесло)
АнтонAlexander
если прибыль со вклада свыще млн. тогда платить налог придется
Дмитрий ДухничAlexander
5% по вкладу превратится в 4.35%
зато потом сможешь налоговый вычет сделать)
Vl Al
"Семьям с детьми до трёх лет в течение трёх месяцев будут положены дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей."
Ну обосраться можно, гигантская сумма. Сколько это в памперсах?
Pavel ZakharovVl
Сколько это в памперсах?
это смотря какой курс будет :))
Vl AlVl
Дмитрий Давыдов поставил мне минус. Придется детализировать. В середине 98-го года моя супруга была в беременном состоянии. У беременных часто бывают разные бзики. Ну, у моей был бзик - по выходным закупала памперсы. К августу какое-то неимоверное количество получилось.
Ну и вот. Принесли пушной зверек рублю. И полтора года мы питались запасами памперсов. Которые выросли немного в цене. Не помню, ВО СКОЛЬКО РАЗ.
Благодаря партийной *издобратии, которая выкинула свои партбилеты и потом получила новые, в партии Единая Россия.
Карфаген должен быть разрушенVl
Не бзик, а чуйка
Карфаген должен быть разрушенVl
Довольно много, две-две с половиной тысячи в месяц уходит на памперсы.
Vl AlКарфаген
"Памперсные каникулы" :)
Карфаген должен быть разрушенVl
Тут интереснее, как можно будет получить эти деньги. Опять в соцзащиту идти, сидеть 3 часа в очереди?
А перед этим собрать целую кипу справок. И с работы в том числе, где у всех выходной
Слава ВуколовVl
У тебя есть дети? Видимо ты сам еще ребенок. Так что лучше не лезь в дядкины разговоры.
Vl AlСлава
"У тебя есть дети?" - В 98-ом дали в руки розовое нечто. Теперь уже размер US8 по ноге.
Максим Дырдин
Как будет администрироваться налог с процентов с вклада?
Igor ZemkoМаксим
банк является налоговым агентом
Максим ДырдинIgor
'общий объем банковских вкладов первышает...' - как банк сможет учитывать ваш общий объем вкладов?
HecatecoinМаксим
банк заплатит все... потом желающие будут бегать со справками в налоговую и переплату получать.
Злой ПолушубокHecatecoin
Это так не работает, понятно что если у тебя вклад 2 млн - то налог платить надо. А вот если у тебя вклад 500 тыс. то тут вопрос, а нет ли еще вкладов в других банках.
Дмитрий ДухничМаксим
брат жены
Evgeny Boyko
Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает 1 млн рублей
Не доход от вкладов, а _объем_ вкладов
Евгений ДелюкинEvgeny
Поправлено!
Виталий МорозовЕвгений
Не поправлено. Доход от вклада превышает 1 млн и с него платится 13%
Евгений ДелюкинВиталий
Заявление: Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.
Текст новости: Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.
Укажите, пожалуйста, что не так.
Виталий МорозовЕвгений
все так, я представил лучше, чем есть на самом деле. Сори!
Валерия ЛобановаЕвгений
получается, акций и облигаций это тоже касается?....
MaximВалерия
с них доход и так уже облагается.
Sergey YevseevЕвгений
После этой новости мне совсем грустно сегодня стало.
Алексей НикитенкоЕвгений
Добавьте "в долговые ценные бумаги". Это крайне важное уточнение.
Дмитрий ЕвсеевEvgeny
Периметр
Дмитрий ДухничEvgeny
большая разница
Андрей ЖигановДмитрий
Блин, не прочитал а пропел...
Иван Пелля
Убрать все налоги на год, кредиты/ипотеку заморозить на год. Всем выплатить по 30 000 р. - каждому человеку в России. Бизнесу: всем сотрудникам оплачивать из бюджета, аренду тоже хотя бы на 3 месяца оплатить.
Дмитрий ГоркунИван
и объявить дефолт )
Иван ПелляДмитрий
деньги есть, просто это чудо в перьях - Путин, з@ебал уже настолько, что даже сейчас такую херню предложил. Сейчас куча безработных будут, а он как баран что не понимает этого
Pavel LoginovИван
Тут соглашусь. Бабки вертолетные поддержали бы спрос
Fedor
"Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал он в телеобращении к нации.
"То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - подчеркнул он.
https://www.interfax.ru/russia/700889
Это просто пздц. Двойное налогооблажение это раз, во-вторых у нас и так ставка по вкладам в 2 раза ниже инфляции, а теперь ещё и налоги платить.
HecatecoinFedor
А где тут двойное налогообложение? Получили доход, заплатите подоходный налог. Не хотите платить налог, делайте вклады на папу , на маму , если кто уверен на жену. Или в крипту идите. На неделе биткойн дал около 7 процентов.
FedorHecatecoin
1. Я заработал деньги, заплатил с них уже налоги. Теперь с них мне второй раз платить, хотя до этого такого не было
2. Сейчас получается, что если у меня суммарно больше 1млн, то должен платить, а если меньше - то не должен.
HecatecoinFedor
платить будете налог только с процентов по вкладу. А это как бы уже доход новый будет.
Делаете на родственников вклады.
FedorHecatecoin
Причем, ладно инвестиционные инструменты - ИИС или брокерские счета, с них и так налоги платились и это разумно. Банковский вклад - это не инструмент заработка, а инструмент сохранения денег (дискуссию, что под подушкой надёжднее - опустим). Инфляция и так съедает деньги, вклад хоть немного это компенсировал.
HecatecoinFedor
Я лично уже лет 12 не верю в это. Те кто по 60 купил недавно баксы, инфляцию три раза окупили.
Василий СтепановFedor
У нас такой доход облагается, если он на 10 пунктов превышает ставку ЦБ. Помню, что платил такой налог, когда были вклады по 21%, а ставка упала до 10%
Комментарий удален
Dmitry T
Сказано было что от суммы полученной свыше 1 мл . То-есть если у вас в банке есть вклад и вы за один год получили процентами по вкладу свыше 1 мл рублей то тогда платите налог . Еще раз 1 мл это не вклад а сумма заработанная со вклада .К примеру у вас на счете лежит 10 мл руб по годовой ставке 5 % . Получается за 1 год у вас получится доход 500 тыс руб . С дохода 500 тыс платить не нужно. А если у вас вклад под 11 % то доход за год 1100 000 руб вот тогда с суммы выше 1 мл то-есть со 100 тыс заплатите налог 15 процентов . Поэтому и сказали что количество вкладчиков у которых на счетах больше 10-20 мл всего 1 %.. Это при том что сейчас в Европе если вы хран те деньги на счету то вы не то что получает проценты по вкладу вы еще банку платите проценты за хранение денег . Никто с вас двойные налоги не берет , только с того что заработали дополнительно с вложенных денег .
yana bolDmitry
Где бы узнать точно))))
Dmitry Tyana
Он четко сказал что с полученных дивидендов со вклада и ценных бумаг . К примеру купили ценные бумаги и по ним получили доход свыше 1мл тогда налог сейчас этого нет . Никто не платил налоги с полученных процентов по вкладу или дивидендов с ценных бумаг .
Валерия Лобанова
Доходность вкладов и так была крохотная, а теперь, с учетом инфляции, вообще в минус уйдет? "Положи деньги в наш банк и обедней чуть меньше всех остальных"?
Кирилл ВечкасовВалерия
Чуть быстрее тех, кто держит в матрасе
Дмитрий ДухничВалерия
он же сказал, что для тебя это всё еще должно быть привлекательно
в Европе проценты ещё ниже! правда про инфляцию почему то забывают
Валерия ЛобановаДмитрий
он не боится, что вклад как инструмент теперь потерял всякий смысл, и люди начнут доставать оттуда деньги?
Дмитрий ДухничВалерия
думаю так далеко они не думали, так как видно, что слепили все на коленке.
Но этот эффект действительно имеет место быть, банки огребут
Василий СтепановДмитрий
где вы предлагается держать условные 10-15 млн в нале?
АлександрВасилий
крипта фонда
Василий СтепановАлексан…
проще тогда их раздать.
АлександрВасилий
+- если нет времени разбираться да, если же есть доступ к фондам, то норм.
Дмитрий ДухничВасилий
речь не про это
доходность инструмента снизилась
это значит, что люди будут чаще искать другие инструменты для инвестирования
АлександрДмитрий
да это перенаправление на внутренний рынок
Василий Степанов
Биржа и банки не будет работать целую неделю.
Отличная возможность девальвировать рубль до 100-120 рублей.
Артем Малов
Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Ожидание: Всем по 1000$
Реальность: Оплатите зарплату за неделю отдыха вашим работникам
HecatecoinАртем
Вот для начала возьмем тот факт, что зарплаты часто серые в нашем бизнесе ... Их вот и заплатят.
alex twit
Не работать - хорошо
Про вклады - не очень
Василий Степановalex
Если я правильно понял, что речь идет про процентный доход. Т.е. если суммарно в год у вас получается процентов больше миллиона, то с превышения надо будет заплатить налог.
Иван ЯковлевВасилий
Нет, если вклад больше миллиона, то нужно будет заплатить повышенные проценты.
Василий СтепановИван
да. я уже ознакомился и "порадовался" предложениям гаранта.
Konstantin_Andreevich
Ключевое слово "отсрочить" на полгода (не путать с не платить совсем). То есть потом обрушится всё валом.
Fedor
А с какого момента начнут действовать эти изменения?
Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.
Roman Dmiterko
А если иметь много вкладов по 999к?
Дмитрий ДухничRoman
общий объем же, не понятно как и кто считать будет
Roman DmiterkoДмитрий
да, общий. Невнимательно прочитал сперва. Но вопрос о том, кто считает - остается.
Андрей ФроловRoman
Не думаю, что у ФНС будет большая сложность достать данные из банков
Дмитрий ДухничАндрей
думаю, что банки обяжут автоматически платить за тебя 13% )
ведь это так удобно
Максим ДырдинДмитрий
Чувствую, придётся самостоятельно подаваться. А потом платить штрафы за неправильную калькуляцию.
HecatecoinМаксим
им легче банки нагнуть, которых меньше 1000, чем миллионы людей нагибать.
Максим ДырдинHecatec…
Я просто может не в курсе, есть единая база вкладчиков? Если есть три вклада по 900 тыс. в трех банках, как каждый конкретный банк будет высчитывать налог?
Дмитрий МалаховМаксим
Ну брокеры сейчас с дивидентов сами 13% берут.
Когда были раньше высокие % по депозиту и был по ним налог - тоже брали.
Oleg VinokurRoman
Речь о сумме процентных доходов свыше 1млн, а не о сумме тела депозита.
Roman DmiterkoOleg
Автор новости пишет: "общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей". Отталкиваемся от этого
Дмитрий ДухничOleg
это то что тебе хотелось бы слышать)
Oleg VinokurДмитрий
видимо да :)
HecatecoinOleg
общий объем будут брать за расчет.
Комментарий удален
Pavel B
Он же сказал я предлагаю, а не я сделаю. Чувствуете разницу?
Антон
если прибыль со вклада свыше млн. тогда платить налог придется
yana bol
Почему то мнения разделились. Не может быть,что в России всего 1 процент людей,кто хранит миллион
Dmitry Tyana
Не харнит а за год получает прибыль по процентам .
Мария Селина
А можно как то разъяснить? Я что то не пойму если у меня лежит вклад 3 года в банке и пролонгируется то из всего что за 3 года накапало вычтут 13% ? Или как вообще все это будет выглядеть? Или будут вычитать 13% с дохода по вкладам с мемента внедрения закона ?
Dmitry TМария
Если в период за 1 год сумма не превысила 1 мл то ничего считать не должны . То-есть за 3 года 3 мл .Это нормально