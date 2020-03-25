Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Евгений Делюкин
8488

Новые налоги по вкладам от 1 млн рублей, пониженные страховые взносы и другое: что изменил Путин из-за коронавируса Материал редакции

Предприниматели получат отсрочку по налогам, страховые взносы снизятся до 15%, а работники, чей доход упал на 30% и больше, получат отсрочку по кредитам и ипотеке.

Для бизнеса

Путин отметил, что с падением выручки и количества клиентов, а также другими трудностями сталкиваются малый, средний бизнес и микропредприятия — особенно в сфере услуг. Он предложил меры «для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Документы с перечислением отраслей пока не опубликованы.

  • Компании малого и среднего бизнеса необходимо предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев
  • Для микропредприятий дополнительно вводится отсрочка по страховым взносам в социальные фонды.
  • Предложить и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивого кредитования, предоставление госгарантий и субсидирование.
  • Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов и штрафов для компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях.
  • С 30% до 15% должна быть снижена ставка страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ. Пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Эта мера вводится не только на время коронавируса.

Для физлиц

  • Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.
  • Все выплаты доходов в виде процентов и дивидентов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом. Ставка повышается с 2% до 15%.
  • Увеличить пособие по безработице с 8 тысяч рублей до размеров МРОТ — 12 130 рублей.
  • Предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным каникулам без штрафных санкций для тех, чей доход упадёт на 30% и более. У таких людей появится право временно приостановить обслуживание своего долга и продлить его без штрафов.
  • Семьям с детьми до трёх лет в течение трёх месяцев будут положены дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей. Это касается только тех, кто имеет право на получение материнского капитала.
  • Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически, без справок.
  • Выплаты по больничному листу будут рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине

Финансы
Подписан
Отписаться
Чек лист готовности бизнеса к привлечению инвестиций: 3 документа, которые скажут об этом
Рассказывает Максим Серяков, основатель Акселератора по привлечению инвестиций “Народное IPO”.
7
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 128, "likes": 7, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 115066, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 25 Mar 2020 16:58:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 115066, "author_id": 124903, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/115066\/get","add":"\/comments\/115066\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/115066"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
128 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Задорожный

15

Я так понял, предложение по увеличению налога на "деньги в офшор" - это месседж для небогатых граждан, что смотрите, мы заставим богатых платить? Типа, мы за коммунизм? Конечно, жалкие предложения и не совсем понятно за чей счет(( Смотрел предложения Ковалева - вот там реальные боли и реальные решения. А здесь только бла-бла. Зачем нужны отсрочки налогов, если через полгода надо платить сразу за 7 месяцев? Т.е. разоритесь через полгода?

Ответить

евгений аношин

Дмитрий
30

Тебе государство делает намек. Заработай что сможешь за 6 месяцев. Никому кому сможешь не плати. Выведи деньги в оффшор заплатив 15% налога и беги туда 
А ты все вопросы задаешь.
Что за люди пошли

Ответить

Слава Вуколов

Дмитрий
–11

Вот откуда берутся такие токсичные люди? Тебя ничего не устроит и тебе ничего не понравится, только если это исходит от инициативы Путина. А если бы кто-то другой предложил разорвать РФ на княжества, то ты бы всеми своими конечностями был за. Называется такая шизофрения - лебердоизм.

Ответить

Murat Oshroev

Слава
1

Т.е. если что-то предложил Путин, то надо падать ниц и благодарить? Чо там построено за 20 лет правления? Крымский мост за сотни мрлдов? 

Ответить

Georgy Naumov

Слава
1

Откуда берутся аккануты Слав Вуколовых, которые регистрируются через полчаса после обращения Путина, и сразу идут в комментарии с обсуждением обращения?

Ответить

Andrew Simon

Слава
1

Все потому что мы предприниматели - жулики и воры, чего непонятного то.

Ответить

Vl Al

Слава
0

"лебердоизм" - Предлагаю вспомнить ключевое слово в поиске. "Либераст"

Ответить

Pavel Zakharov

Дмитрий
0

Я так понял, предложение по увеличению налога на "деньги в офшор" - это месседж для небогатых граждан, что смотрите, мы заставим богатых платить?

Да, и про вклады тоже, тупо популизм. Но я если честно сомневаюсь, что это кого-то сильно впечатлит.

Ответить

Alex Chalov

Дмитрий
0

В Европе уже к национализации пристреливаются, а у нас нужно начинать пристреливаться к прихватизаторам – те еще предприниматели, блядь.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Дмитрий
0

Сейчас вся Европа за коммунизм. У нас ещё по божески для богачей, лол 

Ответить

Andrew Simon

Дмитрий
0

Исключительно для определенных богачей. Исключительность определяется степенью теплоты отношений с определенным человеком или с его свитой.

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
0

А че за Ковалев и чего за предложения? Очередной популизм высосанный из пальца из разряда "все отнять и поделить", правильно?)

Ответить

Digger M

Дмитрий
0

Вы как-то мимо прошли снижения страховых взносов с 30 до 15 %, а это уже очень хорошая новость для всего бизнеса. 

Ответить

Mikhail Stroev

Digger
0

А там разве всему бизнесу снижают?

Ответить

Digger M

Mikhail
0

Малому и среднему (микро, видимо, входит в малый). Крупный бизнес имеет резервы, выживет. Возможно

Ответить

Mikhail Stroev

Digger
0

Тогда почему это хорошая новость для всего бизнеса?

Ответить

Дмитрий Панин

14

Я не понял, если я уже заплатил налог на заработанные деньги и положил их на личный счет под проценты, то мне опять 13% нужно платить  с начисляемых процентов? они не охуели?

Ответить

Валентин Яковлев

Дмитрий
1

налог только с процентов полученных с этих денег.

Ответить

Дмитрий Панин

Валентин
7

Я понимаю, но это же пиздец. Это как если бы я на свою зп, с которой уже заплатил налоги, купил корову, но теперь я и часть молока должен отдавать.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Дмитрий
2

А разве не так?
Получил зарплату - заплатил налог
Купил машину - заплатил налоги и пошлины в 50% от стоимости. И каждый год еще налог.
Просто предлагается схему упростить - даже покупать ничего не надо!

Ответить

NotFop

Карфаген
0

В как-то не понятно считаете.
1) получил доход- выплатил налог= получил зарплату.
2) купил машину- никаких налогов и пошлин не берется.
3) ежегодный налог на авто...- ну так мы по дорогам ездим, на знаки смотрим, светофоры электричество потребляют, за гиббд платить..
Тут все по честному пока..:)

Ответить

Карфаген должен

NotFop
0

2) купил машину- никаких налогов и пошлин не берется.

Ага, не берется. НДС 20%, таможенная пошлина 48%

3) ежегодный налог на авто...- ну так мы по дорогам ездим, на знаки смотрим, светофоры электричество потребляют, за гиббд платить..

Ну ок, купил кладовку. Ей светофор не нужен.

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
1

Не понимаешь. Ты накопил денег на бизнес с зарплаты, с которой платил налоги, открыл бизнес и платишь налоги с него. Что не так?)

Ответить

NotFop

Дмитрий
0

Так налог не на ЗП с которой заплатили налог, а на полученый дополнительный доход с ЗП.

Ответить

Ivan Leonenko

Валентин
0

только, лол

Ответить

Дмитрий Духнич

Дмитрий
2

ты же снова заработал - плати снова
логично же
казну нужно пополнять

Ответить

Дмитрий Панин

Дмитрий
1

Тогда логично что и из пенсионного вклада должны забрать 13%

Ответить

Антон

Дмитрий
0

"Если прибыль со вклада свыше миллиона"

Ответить

Антон

Дмитрий
0

если прибыль со вклада свыше млн

Ответить

Maxim

5

Путин как всегда обманул, в данном случае про то что затронет только 1% вкладчиков:

По итогам полугодия доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9% до 12,3%. Доля вкладов в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 36,2% до 36,8%. Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. практически не изменилась, составив 10,4%. Доля вкладов свыше 3 млн руб. уменьшилась с 32,6% до 32,1%, а доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. – с 9,0% до 8,4%.

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/594947/

Анализ рынка вкладов в I полугодии 2019 года…
Анализ рынка вкладов в I полугодии 2019 года | Агентство по страхованию вкладов
www.asv.org.ru
Ответить

Hecatecoin

Maxim
0

А вот серьезно много тут на сайте людей, кто больше миллиона держит в банке ?

Ответить

JsonOk

Hecatecoin
1

А где держать?

Ответить

В. Москальчук

Hecatecoin
1

Речь не только про банковские вклады, но и также про инвестиции в долговые ценные бумаги (они же ОФЗ, муниципальные или корпоративные облигации). Кто зарабатывает - каждый второй.

Ответить

Дмитрий Духнич

Hecatecoin
1

если тут их мало, то у vc.ru проблемы с аудиторией

Ответить

Василий Степанов

Hecatecoin
0

думаю, что много. До 1,4 млн можно было безрисково держать.

Ответить

Антон

Hecatecoin
0

если прибыль со вклада свыще млн. тогда платить налог придется

Ответить

yana bol

Антон
0

Я вот тоже так думаю,но многие думают обратное

Ответить

Антон

yana
0

большинство между строк читают не вникая в документы. так слухи и создаются.

Ответить

Антон

yana
0

Он подчеркнул, что налогом облагается не сам вклад, а «только проценты, получаемые с таких вложений».

Ответить

Tony Tentone

Антон
0

Чем вы слушаете? Взыматься будут проценты если все вклады на физ лицо превышают 1 млн р. Но взысаться будут не с суммы вклада а с суммы процентов по ним. Вот у меня процентов капает на 50тр в месяц. Теперь я 6000 из них должен буду отдать малоимущим детям? С какого х.. простите? Я своим детям хочу отдать 

Ответить

Nick Chernykh

Tony
0

слушай ну у тебя 10 ка в депозите, а ты жадный такой))) надо делится))

Ответить

Антон

Tony
0

Зачем читаете сквозь строки?

Он подчеркнул, что налогом облагается не сам вклад, а «только проценты, получаемые с таких вложений».

Ответить

Away Trent

Hecatecoin
0

Все

Ответить

Dmitry T

Maxim
0

Сказано было что от суммы полученной свыше 1 мл . То-есть если у вас в банке есть вклад и вы за один год получили процентами по вкладу свыше 1 мл рублей то тогда платите налог . Еще раз 1 мл это не вклад а сумма заработанная со вклада .К примеру у вас на счете лежит 10 мл руб по годовой ставке 5 % . Получается за 1 год у вас получится доход 500 тыс руб . С дохода 500 тыс платить не нужно. А если у вас вклад под 11 % то доход за год 1100 000 руб вот тогда с суммы выше 1 мл то-есть со 100 тыс заплатите налог 15 процентов . Поэтому и сказали что количество вкладчиков у которых на счетах больше 10-20 мл всего 1 %.. Это при том что сейчас в Европе если вы хран те деньги на счету то вы не то что получает проценты по вкладу вы еще банку платите проценты за хранение денег . Никто с вас двойные налоги не берет , только с того что заработали дополнительно с вложенных денег .

Ответить

Alexander Zinovkin

4

Сейчас бы с прибыли на вкладах со ставкой в 5% платить налог в 13%. Деду вообще крышу снесло)

Ответить

Антон

Alexander
1

если прибыль со вклада свыще млн. тогда платить налог придется

Ответить

Дмитрий Духнич

Alexander
0

 5% по вкладу превратится в 4.35%
зато потом сможешь налоговый вычет сделать)

Ответить

Vl Al

0

"Семьям с детьми до трёх лет в течение трёх месяцев будут положены дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей."

Ну обосраться можно, гигантская сумма. Сколько это в памперсах?

Ответить

Pavel Zakharov

Vl
6

Сколько это в памперсах?

это смотря какой курс будет :))

Ответить

Vl Al

Vl
3

Дмитрий Давыдов поставил мне минус. Придется детализировать. В середине 98-го года моя супруга была в беременном состоянии. У беременных часто бывают разные бзики. Ну, у моей был бзик - по выходным закупала памперсы. К августу какое-то неимоверное количество получилось.

Ну и вот. Принесли пушной зверек рублю. И полтора года мы питались запасами памперсов. Которые выросли немного в цене. Не помню, ВО СКОЛЬКО РАЗ.

Благодаря партийной *издобратии, которая выкинула свои партбилеты и потом получила новые, в партии Единая Россия.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Vl
0

Не бзик, а чуйка

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Vl
1

Довольно много, две-две с половиной тысячи в месяц уходит на памперсы.

Ответить

Vl Al

Карфаген
0

"Памперсные каникулы"  :)

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Vl
0

Тут интереснее, как можно будет получить эти деньги. Опять в соцзащиту идти, сидеть 3 часа в очереди?
А перед этим собрать целую кипу справок. И с работы в том числе, где у всех выходной

Ответить

Слава Вуколов

Vl
–3

У тебя есть дети? Видимо ты сам еще ребенок. Так что лучше не лезь в дядкины разговоры.

Ответить

Vl Al

Слава
0

"У тебя есть дети?" - В 98-ом дали в руки розовое нечто. Теперь уже размер US8 по ноге.

Ответить

Максим Дырдин

1

Как будет администрироваться налог с процентов с вклада? 

Ответить

Igor Zemko

Максим
4

банк является налоговым агентом

Ответить

Максим Дырдин

Igor
0

'общий объем банковских вкладов первышает...' - как банк сможет учитывать ваш общий объем вкладов? 

Ответить

Hecatecoin

Максим
1

банк заплатит все... потом желающие будут бегать со справками в налоговую и переплату получать.

Ответить

Злой Полушубок

Hecatecoin
0

Это так не работает, понятно что если у тебя вклад 2 млн - то налог платить надо. А вот если у тебя вклад 500 тыс. то тут вопрос, а нет ли еще вкладов в других банках.

Ответить

Дмитрий Духнич

Максим
0

брат жены

Ответить

Evgeny Boyko

2

Для граждан, чей общий доход от вкладов превышает 1 млн рублей

Не доход от вкладов, а _объем_ вкладов

Ответить

Евгений Делюкин

Evgeny
0

Поправлено!

Ответить

Виталий Морозов

Евгений
0

Не поправлено. Доход от вклада превышает 1 млн и с него платится 13%

Ответить

Евгений Делюкин

Виталий
0

Заявление: Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Текст новости: Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.

Укажите, пожалуйста, что не так. 

Ответить

Виталий Морозов

Евгений
0

все так, я представил лучше, чем есть на самом деле. Сори!

Ответить

Валерия Лобанова

Евгений
0

получается, акций и облигаций это тоже касается?....

Ответить

Maxim

Валерия
0

с них доход и так уже облагается.

Ответить

Sergey Yevseev

Евгений
0

После этой новости мне совсем грустно сегодня стало.

Ответить

Алексей Никитенко

Евгений
0

Добавьте "в долговые ценные бумаги". Это крайне важное уточнение.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Evgeny
0

Периметр 

Ответить

Дмитрий Духнич

Evgeny
0

большая разница

Ответить

Андрей Жиганов

Дмитрий
0

Блин, не прочитал а пропел... 

Ответить

Иван Пелля

1

Убрать все налоги на год, кредиты/ипотеку заморозить на год. Всем выплатить по 30 000 р. - каждому человеку в России.  Бизнесу: всем сотрудникам оплачивать из бюджета, аренду тоже хотя бы на 3 месяца оплатить. 

Ответить

Дмитрий Горкун

Иван
0

и объявить дефолт )

Ответить

Иван Пелля

Дмитрий
1

деньги есть, просто это чудо в перьях - Путин, з@ебал уже настолько, что даже сейчас такую херню предложил. Сейчас куча безработных будут, а он как баран что не понимает этого 

Ответить

Pavel Loginov

Иван
0

Тут соглашусь. Бабки вертолетные поддержали бы спрос

Ответить

Fedor

1

"Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - сказал он в телеобращении к нации.

"То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - подчеркнул он.

https://www.interfax.ru/russia/700889

Это просто пздц. Двойное налогооблажение это раз, во-вторых у нас и так ставка по вкладам в 2 раза ниже инфляции, а теперь ещё и налоги платить.

Ответить

Hecatecoin

Fedor
0

А где тут двойное налогообложение? Получили доход, заплатите подоходный налог. Не хотите платить налог, делайте вклады на папу , на маму , если кто уверен на жену. Или в крипту идите. На неделе биткойн дал около 7 процентов.

Ответить

Fedor

Hecatecoin
0

1. Я заработал деньги, заплатил с них уже налоги. Теперь с них мне второй раз платить, хотя до этого такого не было
2. Сейчас получается, что если у меня суммарно больше 1млн, то должен платить, а если меньше - то не должен.

Ответить

Hecatecoin

Fedor
2

платить будете налог только с процентов по вкладу. А это как бы уже доход новый будет.
Делаете на родственников вклады.

Ответить

Fedor

Hecatecoin
0

Причем, ладно инвестиционные инструменты - ИИС или брокерские счета, с них и так налоги платились и это разумно. Банковский вклад - это не инструмент заработка, а инструмент сохранения денег (дискуссию, что под подушкой надёжднее - опустим). Инфляция и так съедает деньги, вклад хоть немного это компенсировал.

Ответить

Hecatecoin

Fedor
0

Я лично уже лет 12 не верю в это. Те кто по 60 купил недавно баксы, инфляцию три раза окупили. 

Ответить

Василий Степанов

Fedor
0

У нас такой доход облагается, если он на 10 пунктов превышает ставку ЦБ. Помню, что платил такой налог, когда были вклады по 21%, а ставка упала до 10%

Ответить

Комментарий удален

Dmitry T

1

Сказано было что от суммы полученной свыше 1 мл . То-есть если у вас в банке есть вклад и вы за один год получили процентами по вкладу свыше 1 мл рублей то тогда платите налог . Еще раз 1 мл это не вклад а сумма заработанная со вклада .К примеру у вас на счете лежит 10 мл руб по годовой ставке 5 % . Получается за 1 год у вас получится доход 500 тыс руб . С дохода 500 тыс платить не нужно. А если у вас вклад под 11 % то доход за год 1100 000 руб вот тогда с суммы выше 1 мл то-есть со 100 тыс заплатите налог 15 процентов . Поэтому и сказали что количество вкладчиков у которых на счетах больше 10-20 мл всего 1 %.. Это при том что сейчас в Европе если вы хран те деньги на счету то вы не то что получает проценты по вкладу вы еще банку платите проценты за хранение денег . Никто с вас двойные налоги не берет , только с того что заработали дополнительно с вложенных денег .

Ответить

yana bol

Dmitry
0

Где бы узнать точно))))

Ответить

Dmitry T

yana
0

Он четко сказал что с полученных дивидендов со вклада и ценных бумаг . К примеру купили ценные бумаги и по ним получили доход свыше 1мл  тогда налог сейчас этого нет . Никто не платил налоги с полученных процентов по вкладу или дивидендов с ценных бумаг .

Ответить

Валерия Лобанова

0

Доходность вкладов и так была крохотная, а теперь, с учетом инфляции, вообще в минус уйдет? "Положи деньги в наш банк и обедней чуть меньше всех остальных"?

Ответить

Кирилл Вечкасов

Валерия
2

Чуть быстрее тех, кто держит в матрасе

Ответить

Дмитрий Духнич

Валерия
0

он же сказал, что для тебя это всё еще должно быть привлекательно
в Европе проценты ещё ниже! правда про инфляцию почему то забывают

Ответить

Валерия Лобанова

Дмитрий
1

он не боится, что вклад как инструмент теперь потерял всякий смысл, и люди начнут доставать оттуда деньги?

Ответить

Дмитрий Духнич

Валерия
1

думаю так далеко они не думали, так как видно, что слепили все на коленке.
Но этот эффект действительно имеет место быть, банки огребут

Ответить

Василий Степанов

Дмитрий
0

где вы предлагается держать условные 10-15 млн в нале?

Ответить

Александр

Василий
0

крипта фонда

Ответить

Василий Степанов

Алексан…
1

проще тогда их раздать.

Ответить

Александр

Василий
0

+- если нет времени разбираться да, если же есть доступ к фондам, то норм. 

Ответить

Дмитрий Духнич

Василий
0

речь не про это
доходность инструмента снизилась
это значит, что люди будут чаще искать другие инструменты для инвестирования

Ответить

Александр

Дмитрий
0

да это перенаправление на внутренний рынок

Ответить

Василий Степанов

0

Биржа и банки не будет работать целую неделю.
Отличная возможность девальвировать рубль до 100-120 рублей.

Ответить

Артем Малов

0

Путин «в ближайшие часы» выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Ожидание: Всем по 1000$

Реальность: Оплатите зарплату за неделю отдыха вашим работникам

Ответить

Hecatecoin

Артем
1

Вот для начала возьмем тот факт, что зарплаты часто серые в нашем бизнесе ... Их вот и заплатят. 

Ответить

alex twit

0

Не работать - хорошо
Про вклады - не очень

Ответить

Василий Степанов

alex
0

Если я правильно понял, что речь идет про процентный доход. Т.е. если суммарно в год  у вас получается процентов больше миллиона, то с превышения надо будет заплатить налог.

Ответить

Иван Яковлев

Василий
0

Нет, если вклад больше миллиона, то нужно будет заплатить повышенные проценты.

Ответить

Василий Степанов

Иван
0

да. я уже ознакомился и "порадовался" предложениям гаранта.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Ключевое слово "отсрочить" на полгода (не путать с не платить совсем). То есть потом обрушится всё валом.

Ответить

Fedor

0

А с какого момента начнут действовать эти изменения? 

Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей, установить налог в 13% на получаемые проценты (не на сам вклад). По словам Путина, эта мера затронет менее 1% вкладчиков.

Ответить

Roman Dmiterko

0

А если иметь много вкладов по 999к?

Ответить

Дмитрий Духнич

Roman
0

общий объем же, не понятно как и кто считать будет

Ответить

Roman Dmiterko

Дмитрий
0

да, общий. Невнимательно прочитал сперва. Но вопрос о том, кто считает - остается.

Ответить

Андрей Фролов

Roman
0

Не думаю, что у ФНС будет большая сложность достать данные из банков

Ответить

Дмитрий Духнич

Андрей
0

думаю, что банки обяжут автоматически платить за тебя 13% )
ведь это так удобно

Ответить

Максим Дырдин

Дмитрий
0

Чувствую, придётся самостоятельно подаваться. А потом платить штрафы за неправильную калькуляцию. 

Ответить

Hecatecoin

Максим
0

им легче банки нагнуть, которых меньше 1000, чем миллионы людей нагибать. 

Ответить

Максим Дырдин

Hecatec…
0

Я просто может не в курсе, есть единая база вкладчиков? Если есть три вклада по 900 тыс. в трех банках, как каждый конкретный банк будет высчитывать налог? 

Ответить

Дмитрий Малахов

Максим
0

Ну брокеры сейчас  с дивидентов сами 13% берут.
Когда были раньше высокие  % по депозиту и был по ним налог - тоже брали.

Ответить

Oleg Vinokur

Roman
0

Речь о сумме процентных доходов свыше 1млн, а не о сумме тела депозита.

Ответить

Roman Dmiterko

Oleg
0

Автор новости пишет: "общий объём банковских вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей". Отталкиваемся от этого

Ответить

Дмитрий Духнич

Oleg
0

это то что тебе хотелось бы слышать)

Ответить

Oleg Vinokur

Дмитрий
0

видимо да :)

Ответить

Hecatecoin

Oleg
0

общий объем будут брать за расчет. 

Ответить

Комментарий удален

Pavel B

0

Он же сказал я предлагаю, а не я сделаю. Чувствуете разницу?

Ответить

Антон

0

если прибыль со вклада свыше млн. тогда платить налог придется

Ответить

yana bol

0

Почему то мнения разделились. Не может быть,что в России всего 1 процент людей,кто хранит миллион 

Ответить

Dmitry T

yana
0

Не харнит а за год получает прибыль по процентам .

Ответить

Мария Селина

0

А можно как то разъяснить? Я что то не пойму если у меня лежит вклад 3 года в банке и пролонгируется то из всего что за 3 года накапало вычтут 13% ?  Или как вообще все это будет выглядеть? Или будут вычитать  13% с дохода по вкладам с мемента внедрения закона ?

Ответить

Dmitry T

Мария
0

Если в период за 1 год сумма не превысила 1 мл то ничего считать не должны . То-есть за 3 года 3 мл .Это нормально

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Как раскрутить свой проект на рынках Азии: 5 советов от экспертов из Сингапура
Как выходить на рынки Азии, если вы изначально развивалиете бизнес в России? Есть ли смысл пилотировать проект дома или…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Виртуальный кофе и поощрение личных проектов: как Skyeng помогает перейти на удаленку
Пока некоторые компании только думали, разрешать ли сотрудникам работать удаленно, обстоятельства в мире предоставили д…
9
Payture
Подписан
Отписаться
Как подготовить сайт к приему онлайн-платежей
В условиях карантина многие офлайн-компании переходят в онлайн: фитнес, кафе, аптеки, образовательные проекты, ритейл. …
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Корнеев
за день
Все что надо знать о биржевых профи, млять
Инвесторы снова перепутали китайскую Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom и подняли её акции на 557% в марте
Vlad Musii
за неделю
Напишите им в ICQ или на пейджер, думаю, там точно ответят!
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Anton Matrosov

Путин заявил о нерабочей неделе…

Away Trent

Новые налоги по вкладам от 1…

Антон

Новые налоги по вкладам от 1…

Igor Shkarin

Путин заявил о нерабочей неделе…

Nick Chernykh

Новые налоги по вкладам от 1…

Алексей Полепчук

Суд Нью-Йорка поддержал позицию…

Mikhail Stroev

Новые налоги по вкладам от 1…

Anton Matrosov

Путин заявил о нерабочей неделе…

Elen Schur

Coba.tools — каталог…

Максим Оганов

Путин заявил о нерабочей неделе…

Digger M

Новые налоги по вкладам от 1…

Mikhail Stroev

Новые налоги по вкладам от 1…

Петр Иванов

«Арендодатель сказал, что…

Андрей Мохов

Путин заявил о нерабочей неделе…

Алексей Никитенко

Новые налоги по вкладам от 1…

Антон Гранд

Путин заявил о нерабочей неделе…

Alexander Gess

Путин заявил о нерабочей неделе…

Илья Петров

Гендиректор «Рокетбанка…

Digger M

Новые налоги по вкладам от 1…

Dmitry Myachin

Илон Маск подарил американским…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c2d2ee70" } { "page_type": "default" }