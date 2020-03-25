Предприниматели получат отсрочку по налогам, страховые взносы снизятся до 15%, а работники, чей доход упал на 30% и больше, получат отсрочку по кредитам и ипотеке.

Для бизнеса

Путин отметил, что с падением выручки и количества клиентов, а также другими трудностями сталкиваются малый, средний бизнес и микропредприятия — особенно в сфере услуг. Он предложил меры «для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Документы с перечислением отраслей пока не опубликованы.