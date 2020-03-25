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Накануне Qiwi сообщила, что рассчитывает закрыть финтех-сервис к концу 2020 года.
Топ-менеджмент Qiwi и гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова приняли решение о передаче управления финтех-проектом Qiwi, рассказали vc.ru в компании. Ускова покинет «Рокетбанк».
С 25 марта проектом будет руководить заместитель гендиректора Qiwi Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов компании Андрей Протопопов. В своей работе они будут опираться на команду «Рокетбанка», добавили в группе. От других комментариев в компании отказались.
24 марта Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», сообщила в своём годовом финансовом отчёте, что рассчитывает закрыть проект к концу 2020 года.
Для этого компания прекратит всю маркетингую деятельность, а также сократит персонал и повысит тарифы. В результате клиенты начнут уходить, а сервис можно будет закрыть, считают в Qiwi. При этом наработки «Рокетбанка» в сфере услуг для компаний и самозанятых будут применяться в работе Qiwi, уточнили в компании.
Анастасия Ускова возглавила «Рокетбанк» в начале 2019 года. К тому времени основатели проекта — Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион — окончательно покинули компанию.
До этого Ускова была операционным директором «Рокетбанка», в том числе занималась переводом клиентов из лишившегося лицензии банка «Интеркоммер» в «Открытие» в 2016 году, а спустя два года — в Qiwi.
Это вы своим интервью человека с работы уволили
Уважаемый vc.ru возьмите интервью у кого-нибудь из правительства! (лучше у всех)
Итоги вчерашнего интервью
А что она там такого наговорила криминального? Не читал его, так как оно вроде длинное.
Просила всех оставаться на своих местах
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Интересно а если один клиент останется и будет готов любые комиссии платить, они продолжат работу?)
Вот объясните мне, идиоту, почему QIWI сразу не могут закрыть Рокет? В чем им выгода держать его до конца года? Может, все просто так быстро не происходит, особенно в банковской среде, и QIWI пытается отбить хоть какие-то вложения конскими тарифами, но это все равно похоже на то, что кто-то из верхушки QIWI настолько ненавидит Рокетбанк, что хочет продлить его агонию и агонию его пользователей, прежде чем "дернуть за рычаг".
Банк так-то «Интеркоммерц».
Вы же после анабиоза?
Я даже боюсь сообщать вам последние новости
Стойте! Где же эта статья о курьерах рокетбанка из Казани. Сейчас бы порадовать ребят что они сделали вклад и уже тогда доказали что рокет это Титаник:
- Этот корабль непотопляем!!!
- Этому кораблю осталось 2 часа.
у рокета было слишком жирное снятие наличных, давно надо было урезать и быстрее вводить кредитные продукты
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