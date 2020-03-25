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Финансы
Татьяна Боброва
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Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова покинет проект — управление возьмёт на себя Qiwi Материал редакции

Накануне Qiwi сообщила, что рассчитывает закрыть финтех-сервис к концу 2020 года.

25 комментариев
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Топ-менеджмент Qiwi и гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова приняли решение о передаче управления финтех-проектом Qiwi, рассказали vc.ru в компании. Ускова покинет «Рокетбанк».

С 25 марта проектом будет руководить заместитель гендиректора Qiwi Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов компании Андрей Протопопов. В своей работе они будут опираться на команду «Рокетбанка», добавили в группе. От других комментариев в компании отказались.

Наш главный приоритет — комфорт и интересы клиентов. Именно поэтому мы готовы обеспечить им безболезненный переход в другие банки и закрытие счетов в «Рокетбанке».

Мария Шевченко
заместитель гендиректора Qiwi

24 марта Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», сообщила в своём годовом финансовом отчёте, что рассчитывает закрыть проект к концу 2020 года.

Для этого компания прекратит всю маркетингую деятельность, а также сократит персонал и повысит тарифы. В результате клиенты начнут уходить, а сервис можно будет закрыть, считают в Qiwi. При этом наработки «Рокетбанка» в сфере услуг для компаний и самозанятых будут применяться в работе Qiwi, уточнили в компании.

Анастасия Ускова «Рокетбанк»

Анастасия Ускова возглавила «Рокетбанк» в начале 2019 года. К тому времени основатели проекта — Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион — окончательно покинули компанию.

До этого Ускова была операционным директором «Рокетбанка», в том числе занималась переводом клиентов из лишившегося лицензии банка «Интеркоммер» в «Открытие» в 2016 году, а спустя два года — в Qiwi.

«Это точно не смерть, а перерождение…
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vc.ru

#новость #qiwi #рокетбанк

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25 комментариев
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Дима Перегон

19

Это вы своим интервью человека с работы уволили

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Ivan Samsonov

Дима
2

Уважаемый vc.ru возьмите интервью у кого-нибудь из правительства! (лучше у всех)

Ответить

Фёдор Дуров

16

Итоги вчерашнего интервью

Ответить

Илья Петров

Фёдор
0

А что она там такого наговорила криминального? Не читал его, так как оно вроде длинное.

Ответить

Laugh Radiant

Илья
2

Просила всех оставаться на своих местах

Ответить

Илья Петров

Laugh
0

Ок. Понятно. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

8
Ответить

Азат Бикметов

3

Бедная Настя

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Дмитрий Немов

1

Нет Анастасии — нет надежды. 

Ответить

Александр Кучеряев

1

Интересно а если один клиент останется и будет готов любые комиссии платить, они продолжат работу?)

Ответить

Николас Ассбергер

1

Вот объясните мне, идиоту, почему QIWI сразу не могут закрыть Рокет? В чем им выгода держать его до конца года? Может, все просто так быстро не происходит, особенно в банковской среде, и QIWI пытается отбить хоть какие-то вложения конскими тарифами, но это все равно похоже на то, что кто-то из верхушки QIWI настолько ненавидит Рокетбанк, что хочет продлить его агонию и агонию его пользователей, прежде чем "дернуть за рычаг".

Ответить

Prosto Gidra

Николас
0

Хорошие отношения между Солониным и Усковой.

Ответить

Love You

0

Банк так-то «Интеркоммерц».

Ответить

Laugh Radiant

Love
1

Вы же после анабиоза?
Я даже боюсь сообщать вам последние новости

Ответить

Love You

Laugh
0

Ну пошути ещё раз, пожалуйста

Ответить

Laugh Radiant

Love
1

Понял о чем ты, прости пожалуйста ((

Ответить

Eugene Smirnov

0

Обиделась

Ответить

Alexander Burtsev

0

И давай после такого интервью 😅

Ответить

Ron Zamkadny

0

Стойте! Где же эта статья о курьерах рокетбанка из Казани. Сейчас бы порадовать ребят что они сделали вклад и уже тогда доказали что рокет это Титаник:
- Этот корабль непотопляем!!!
- Этому кораблю осталось 2 часа.

Ответить

Николай Малков

0

Теперь хоть на кайте научиться кататься! 

Ответить

Михаил Пуриц

0

Настюха, респект!)

Ответить

Александр Антонов

0

Qiwi тоже читает интервью на виси

Ответить

Alexandr Simonov

0

Сенсация: впервые ягода заменит человека.

Ответить

Mike Prokopenko

0

у рокета было слишком жирное снятие наличных, давно надо было урезать и быстрее вводить кредитные продукты

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Антон Огородников

0

Я/МЫ Рокетбанк

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