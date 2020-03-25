Накануне Qiwi сообщила, что рассчитывает закрыть финтех-сервис к концу 2020 года.

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Топ-менеджмент Qiwi и гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова приняли решение о передаче управления финтех-проектом Qiwi, рассказали vc.ru в компании. Ускова покинет «Рокетбанк».

С 25 марта проектом будет руководить заместитель гендиректора Qiwi Мария Шевченко и глава сегмента платёжных сервисов компании Андрей Протопопов. В своей работе они будут опираться на команду «Рокетбанка», добавили в группе. От других комментариев в компании отказались.

Наш главный приоритет — комфорт и интересы клиентов. Именно поэтому мы готовы обеспечить им безболезненный переход в другие банки и закрытие счетов в «Рокетбанке». Мария Шевченко заместитель гендиректора Qiwi

24 марта Qiwi, материнская компания «Рокетбанка», сообщила в своём годовом финансовом отчёте, что рассчитывает закрыть проект к концу 2020 года.

Для этого компания прекратит всю маркетингую деятельность, а также сократит персонал и повысит тарифы. В результате клиенты начнут уходить, а сервис можно будет закрыть, считают в Qiwi. При этом наработки «Рокетбанка» в сфере услуг для компаний и самозанятых будут применяться в работе Qiwi, уточнили в компании.

Анастасия Ускова «Рокетбанк»

Анастасия Ускова возглавила «Рокетбанк» в начале 2019 года. К тому времени основатели проекта — Виктор Лысенко, Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион — окончательно покинули компанию.