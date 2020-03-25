Чтобы снять ограничения, клиент сможет купить подписку на переводы.

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С апреля 2020 года «Сбербанк» введёт комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.

Новая комиссия будет компенсировать отмену «банковского роуминга» — комиссии за переводы между клиентами в другие регионы, пишет газета. Сейчас размер такой комиссии составляет 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.

Изменения затронут 12% клиентов банка — остальные 88% переводят меньше 50 тысяч рублей в месяц, пояснила Кирсанова. Размер комиссии составит также 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.

Также банк предложил подписку на переводы:

За 99 рублей в месяц можно будет увеличить лимит до 100 тысяч рублей.

За 199 рублей в месяц можно переводить любые суммы без комиссии.



За 1599 рублей можно оформить годовую подписку.



Комиссию не придётся платить клиентам с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private, рассказала Кирсанова.

Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание и выстраивание инфраструктуры, техническую поддержку и операционных процессов. Светлана Кирсанова зампред правления «Сбербанка»

Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физлицами в декабре 2019 года. Согласно документу, открытие счетов в разных региональных подразделениях одного банка не может быть основанием для введения комиссии за переводы. Закон должен вступить в силу в июне 2020 года.