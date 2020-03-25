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Финансы
Лиана Липанова
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«Сбербанк» введёт комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц вместо «банковского роуминга» Материал редакции

Чтобы снять ограничения, клиент сможет купить подписку на переводы.

44 комментария
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С апреля 2020 года «Сбербанк» введёт комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.

Новая комиссия будет компенсировать отмену «банковского роуминга» — комиссии за переводы между клиентами в другие регионы, пишет газета. Сейчас размер такой комиссии составляет 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.

Изменения затронут 12% клиентов банка — остальные 88% переводят меньше 50 тысяч рублей в месяц, пояснила Кирсанова. Размер комиссии составит также 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.

Также банк предложил подписку на переводы:

  • За 99 рублей в месяц можно будет увеличить лимит до 100 тысяч рублей.
  • За 199 рублей в месяц можно переводить любые суммы без комиссии.
  • За 1599 рублей можно оформить годовую подписку.

Комиссию не придётся платить клиентам с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private, рассказала Кирсанова.

Продукт не может быть абсолютно бесплатным. Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание и выстраивание инфраструктуры, техническую поддержку и операционных процессов.

Светлана Кирсанова
зампред правления «Сбербанка»

Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физлицами в декабре 2019 года. Согласно документу, открытие счетов в разных региональных подразделениях одного банка не может быть основанием для введения комиссии за переводы. Закон должен вступить в силу в июне 2020 года.

Осенью 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что банк монетизирует только 5% переводов. Тогда же он отмечал, что компания тестирует новую модель монетизации электронных платежей, которую планирует «раскатать» в 2020 году.

#новость #сбербанк

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44 комментария
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Фёдор Дуров

42

Не думал что доживу до этого момента.
Тупее комиссии за перевод внутри банка не было ничего.

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Александра Тимошенко

Фёдор
31

Тупее подписки за переводы нет ничего 🤣

Ответить

енот

Фёдор
0

По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было.

https://www.rbc.ru/finances/25/03/2020/5e7a1f889a794762c099aee2

Вы про этот момент - что единственный российский банк вводит подписку за переводы (да, при превышении лимита, но я в общем)?

Ответить

Максим Оганов

24

В этом весь Сбер, не тут - так там нае**т.

Ответить

911

Максим
6

вся россия)

Ответить

Владислав Владимирович

911
0

не вся

Ответить

Marina Dv

18

У Сбербанка больше нет идей как заработать ?

Ответить

Гологенный Мяч

Marina
0

у них же экосистема. Хасис свои проекты удачно продал Сбербанку.

Ответить

Olesia Suhinina

13

Прощай Сбер

Ответить

Pavel B

Olesia
2

Давно прощай

Ответить

Антон

6

Чето Россия совсем радовать перестала

Ответить

Yury Kotov

3

В России очень продвинутые банки, в некоторых странах берут комиссию за проверку баланса и еще очень далеко до таких крутых мобильных приложений

Ответить

Николай Демидов

Yury
7

Скажите спасибо рокета и тинькова, если бы не они, мы бы тоже сидели в каменном веке.

Ответить

Антон

Николай
0

 Так олег и !сидит!...

Ответить

Степан Фадеев

Николай
0

Рокет настолько крут, что Его прикрыли.

Ответить

Сергей Артамонов

Yury
5

Согласен. Российские банковские технологии и продукты впереди планеты всей. Но время для введения комиссий сбер выбрал очень неудачное.

Ответить

Mikhail Stroev

3

Кто там жаловался, что прошлый год был плохим? ))

Ответить

Arthur Niazyan

Mikhail
6

Так всё правильно, каждый год должен быть хуже предыдущего

Ответить

Максим Оганов

Arthur
1

До 2024-го катимся, а потом обнулимся.

Ответить

CS GO Server Tambov

4

Бегите из сбера, только так можно победить эту финансовую организацию

Ответить

Olesia Suhinina

2

В Тинькоф нет комиссии , переходим !!

Ответить

Кирилл Трубецкой

1

Это на сколько нужно быть «зелёным», чтобы не понять, что внутри банка отменить комиссию совсем. Как это сделали многие банки. А брать только в случае перевода на сторонние банки.
Получается, что «зеленость» банка заключалась в:
Взять бабло за обслуживание карты
Взять бабло с любой платежки
Взять бабло с любого перевода
А что изменились? Ничего

Ответить

NotFop

Кирилл
1

Вы, предполагаю, не сталкивались с ВТБ :)

Ответить

Кирилл Трубецкой

NotFop
0

Сталкивался, но тут речь идёт о сбере

Ответить

Антон

NotFop
0

втб это ужас.

Ответить

Anatoliy Shirokov

1

Вот вообще не удивлен. Политика Сбербанка стала уже предсказуемой

Ответить

Мовлам Аманов

0

Наверное уже пора на тинькофф.

Ответить

Andreas Kraut

Мовлам
1

13 лет назад уже было пора.

Ответить

Мовлам Аманов

Andreas
0

Хотя кто знает что Тинькофф тоже не пойдет по такому пути.

Ответить

Andreas Kraut

Мовлам
0

никто ничего не знает о будущем, но 13 лет быть в сбербанке когда был тинькофф это надо быть упорн(от)ым.

Ответить

Николай Демидов

Мовлам
0

Потому что сбер это сбер.
А если Тинькофф начнет закручивать гайки, народ от них свалит.
На рынке уже есть более вкусные предложения, но лень держит в тинькове. Доставьте мне боль - я найду время, что бы перейти в другой банк.

Ответить

Andreas Kraut

Николай
0

послушаю про другие предложения. у кого полный спектр (банк-бизнес-инвест) на таком уровне.

Ответить

Тимур Исмаев

0

Прикрыли лавочку

Ответить

Антон Василик

0

Facepalm

Ответить

Камиль Джумаев

0

Прощай Сбербанк 🤝

Ответить

Hecatecoin

0

А сколько комса у сбера была за перевод в другой банк ?

Ответить

Andreas Kraut

Hecatecoin
0

если по номеру карты - 1,5% (мин 30 р.), если по реквизитам счета - вроде 0,5 но могу ошибаться, возможно 0.

Ответить

Павел

0

Не возлюбил сбер банк с первого посещения - оформлял карту дебетовую для молодежи) 300 р в год или что-то такое, уже и не вспомнить) прям перед подписанием документов на выпуск карты меня спрашивают - хотите мили от Аэрофлота копить? Конечно, отвечаю я, если это бесплатно) бесплатно - отвечают мне и в итоге выпускают карту с годовым обслуживанием 900 р в год)

Да виноват сам, не прочёл, что подписываю, но факт остаётся фактом - обманули) потом я счёт закрывал 3 года, ибо закрыть, оказывается, можно только в том отделении, где открывал, сказали после 5ого посещения других отделений)

Ответить

Ян Ковалев

0

🙈 тушите свет, без ипэшные предприниматели

Ответить

Andreas Kraut

Ян
0

ой, да ладно, без ИПешным выгодно даже с 1% от сделки брать на карту. ип забирает минимум 6.

Ответить

Ян Ковалев

Andreas
0

Ну да, не критично. Но так или иначе +% расходов

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Комментарий удален

evilnw

0

Если сберу нужны деньги на развитие и поддержание системы, то пусть уволит руководителей-дармоедов, которые придумывают такую монетизацию. Студенты первого курса смогут сгенерировать десятки таких тупых и банальных идей.

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Комментарий удален

Гологенный Мяч

0

Хорошо быть госкомпанией. Регулятор запретил тебе общипывать народ одним путем, ты взял и стал общипывать другим.

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Гологенный Мяч

0

перевод со своего счета на свой, тоже комиссию нужно платить?

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