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Чтобы снять ограничения, клиент сможет купить подписку на переводы.
С апреля 2020 года «Сбербанк» введёт комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц суммарно по всем дебетовым картам клиента вне зависимости от региона, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову.
Новая комиссия будет компенсировать отмену «банковского роуминга» — комиссии за переводы между клиентами в другие регионы, пишет газета. Сейчас размер такой комиссии составляет 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.
Изменения затронут 12% клиентов банка — остальные 88% переводят меньше 50 тысяч рублей в месяц, пояснила Кирсанова. Размер комиссии составит также 1% от суммы перевода, но не более 1000 рублей.
Также банк предложил подписку на переводы:
Комиссию не придётся платить клиентам с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private, рассказала Кирсанова.
Владимир Путин подписал закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физлицами в декабре 2019 года. Согласно документу, открытие счетов в разных региональных подразделениях одного банка не может быть основанием для введения комиссии за переводы. Закон должен вступить в силу в июне 2020 года.
Осенью 2019 года глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что банк монетизирует только 5% переводов. Тогда же он отмечал, что компания тестирует новую модель монетизации электронных платежей, которую планирует «раскатать» в 2020 году.
Не думал что доживу до этого момента.
Тупее комиссии за перевод внутри банка не было ничего.
По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было.
https://www.rbc.ru/finances/25/03/2020/5e7a1f889a794762c099aee2
Вы про этот момент - что единственный российский банк вводит подписку за переводы (да, при превышении лимита, но я в общем)?
В этом весь Сбер, не тут - так там нае**т.
У Сбербанка больше нет идей как заработать ?
Прощай Сбер
В России очень продвинутые банки, в некоторых странах берут комиссию за проверку баланса и еще очень далеко до таких крутых мобильных приложений
Скажите спасибо рокета и тинькова, если бы не они, мы бы тоже сидели в каменном веке.
Согласен. Российские банковские технологии и продукты впереди планеты всей. Но время для введения комиссий сбер выбрал очень неудачное.
Кто там жаловался, что прошлый год был плохим? ))
Так всё правильно, каждый год должен быть хуже предыдущего
Бегите из сбера, только так можно победить эту финансовую организацию
Это на сколько нужно быть «зелёным», чтобы не понять, что внутри банка отменить комиссию совсем. Как это сделали многие банки. А брать только в случае перевода на сторонние банки.
Получается, что «зеленость» банка заключалась в:
Взять бабло за обслуживание карты
Взять бабло с любой платежки
Взять бабло с любого перевода
А что изменились? Ничего
Наверное уже пора на тинькофф.
13 лет назад уже было пора.
Хотя кто знает что Тинькофф тоже не пойдет по такому пути.
никто ничего не знает о будущем, но 13 лет быть в сбербанке когда был тинькофф это надо быть упорн(от)ым.
Потому что сбер это сбер.
А если Тинькофф начнет закручивать гайки, народ от них свалит.
На рынке уже есть более вкусные предложения, но лень держит в тинькове. Доставьте мне боль - я найду время, что бы перейти в другой банк.
послушаю про другие предложения. у кого полный спектр (банк-бизнес-инвест) на таком уровне.
А сколько комса у сбера была за перевод в другой банк ?
если по номеру карты - 1,5% (мин 30 р.), если по реквизитам счета - вроде 0,5 но могу ошибаться, возможно 0.
Не возлюбил сбер банк с первого посещения - оформлял карту дебетовую для молодежи) 300 р в год или что-то такое, уже и не вспомнить) прям перед подписанием документов на выпуск карты меня спрашивают - хотите мили от Аэрофлота копить? Конечно, отвечаю я, если это бесплатно) бесплатно - отвечают мне и в итоге выпускают карту с годовым обслуживанием 900 р в год)
Да виноват сам, не прочёл, что подписываю, но факт остаётся фактом - обманули) потом я счёт закрывал 3 года, ибо закрыть, оказывается, можно только в том отделении, где открывал, сказали после 5ого посещения других отделений)
🙈 тушите свет, без ипэшные предприниматели
ой, да ладно, без ИПешным выгодно даже с 1% от сделки брать на карту. ип забирает минимум 6.
Комментарий удален
Если сберу нужны деньги на развитие и поддержание системы, то пусть уволит руководителей-дармоедов, которые придумывают такую монетизацию. Студенты первого курса смогут сгенерировать десятки таких тупых и банальных идей.
Комментарий удален
Хорошо быть госкомпанией. Регулятор запретил тебе общипывать народ одним путем, ты взял и стал общипывать другим.
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