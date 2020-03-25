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Финансы
Татьяна Боброва
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ФНС до 1 мая приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса за долги по налогам Материал редакции

  • Федеральная налоговая служба приостановит блокировки счетов для малого и среднего бизнеса при наличии долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение регулятора. Мера вводится до 1 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса Covid-19.
  • 25 марта во время телеобращения к россиянам Владимир Путин объявил об отсрочке на полгода по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Для микропредприятий вводится отсрочка и по страховым взносам в социальные фонды. Также президент призвал банки предоставить МСБ и микропредприятиям, оказавшимся «в сложной ситуации», кредитные каникулы на полгода.
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#новость #малыйбизнес #налоги

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14 комментариев
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Андрей Михайлюк

5

Так, а те которые ранее были заблокированы , будут разблокировать или не?

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Kirill Smolin

Андрей
0

+1

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Алексей Виноградов

Андрей
0

Присоединяюсь

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Кирилл Гладких

Андрей
0

Думаю вряд ли нам тут налоговая ответит, но тоже хотел бы узнать

Ответить

Michael Shramko

2

Ну ничего себе какая быстра реакция. Было бы прикольно разблокировать уже заблокированный счет ))

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Сергей А

2

Садясь играть с шулерами не рассчитывай на выигрыш! Я бы не стал доверять словам  того кто за них ни когда не отвечает...... если есть возможность, 100% рекомендация заплатить и не ждать ни каких отсрочек. Тем у кого этой возможности нет, то им рекомендации не нужны. 

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Андрей Михайлюк

1

Если кто дозвонится в налоговую по этому вопросу, дайте знать)

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Дмитрий Белоусов

0

Враньё! У нас сегодня заблокировали счёт. При этом долгов нет, деньги ушли на реквизиты фнс по старому адресу, а чинуши это не посмотрели.

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Arthur Niazyan

Дмитрий
0

Так это классика менять КБК за секунду до платежей. На одних пени со всей страны можно обогащаться.

Ответить

Олег Беспалов

0

Я 2 часа 2 с лишним миллиона заплатил 🤦‍♂️ можно было подождать

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NotFop

Олег
0

Все равно платить.

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Sergey Didenko

0

А уже 2 мая всем заблокируют? Ну спасибо

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Михаил Горников

Sergey
0

Второе мая выходной) красный день календаря. По этому как минимум в первый рабочий день после майских праздников

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Алексей Виноградов

0

По теории, если разблокируют уже заблокированный счёт, то денег хватит на некоторый период падения экономики

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