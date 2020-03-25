ФНС до 1 мая приостановит блокировки счетов малого и среднего бизнеса за долги по налогам
Материал редакции
Федеральная налоговая служба приостановит блокировки счетов для малого и среднего бизнеса при наличии долгов по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение регулятора. Мера вводится до 1 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса Covid-19.
25 марта во время телеобращения к россиянам Владимир Путин объявил об отсрочке на полгода по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Для микропредприятий вводится отсрочка и по страховым взносам в социальные фонды. Также президент призвал банки предоставить МСБ и микропредприятиям, оказавшимся «в сложной ситуации», кредитные каникулы на полгода.
Андрей Михайлюк
Так, а те которые ранее были заблокированы , будут разблокировать или не?
Kirill SmolinАндрей
+1
Алексей ВиноградовАндрей
Присоединяюсь
Кирилл ГладкихАндрей
Думаю вряд ли нам тут налоговая ответит, но тоже хотел бы узнать
Michael Shramko
Ну ничего себе какая быстра реакция. Было бы прикольно разблокировать уже заблокированный счет ))
Сергей А
Садясь играть с шулерами не рассчитывай на выигрыш! Я бы не стал доверять словам того кто за них ни когда не отвечает...... если есть возможность, 100% рекомендация заплатить и не ждать ни каких отсрочек. Тем у кого этой возможности нет, то им рекомендации не нужны.
Андрей Михайлюк
Если кто дозвонится в налоговую по этому вопросу, дайте знать)
Дмитрий Белоусов
Враньё! У нас сегодня заблокировали счёт. При этом долгов нет, деньги ушли на реквизиты фнс по старому адресу, а чинуши это не посмотрели.
Arthur NiazyanДмитрий
Так это классика менять КБК за секунду до платежей. На одних пени со всей страны можно обогащаться.
Олег Беспалов
Я 2 часа 2 с лишним миллиона заплатил 🤦♂️ можно было подождать
NotFopОлег
Все равно платить.
Sergey Didenko
А уже 2 мая всем заблокируют? Ну спасибо
Михаил ГорниковSergey
Второе мая выходной) красный день календаря. По этому как минимум в первый рабочий день после майских праздников
Алексей Виноградов
По теории, если разблокируют уже заблокированный счёт, то денег хватит на некоторый период падения экономики