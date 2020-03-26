Распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, а это в свою очередь сказалось на всем бизнесе. Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями.

Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей — при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации.

С первого дня появления угрозы мы помогаем обществу восстановить или хотя бы попытаться воссоздать привычную жизнь с помощью наших продуктов. Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям.