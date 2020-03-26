Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Масштабы большого бизнеса позволят ему быстро перестроиться, а малые предприятия сейчас находятся в критической ситуации.
Mail.ru Group выделит ресурсы на сумму 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев в открытом обращении (есть у vc.ru). Группа создала оперативный штаб и примет следующие меры:
«ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетах.
Агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя — если водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.
Все детали по получению помощи в Mail.ru Group обещают рассказать позже.
На фоне распространения коронавируса Covid-19 в России власти начали вводить ограничения для бизнеса и граждан, а к 19 марта все российские регионы решили ввести режим повышенной готовности: школы и вузы перешли на дистанционное обучение, все массовые мероприятия отменили. 24 марта власти поручили закрыть кинотеатры и ночные клубы по всей России и запретили курить кальяны в кафе и ресторанах.
Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, заявил президент Владимир Путин. Работать продолжат банки, аптеки, магазины, органы власти, транспорт, медицинские учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал закрыть рестораны, торговые центры и парки в столице во время нерабочей недели.
Никогда не думал, что поставлю лайк за мейл.ру. Ну молоды , даже с точки зрения пиара, норм, возможно крупные компании возьмут с вас пример.
они много чего умного и полезного делают, на самом деле, даже несмотря на общий негативный фон и запах Усманова вокруг них
Не спорю, но опять же с точки зрения пиара в отношении клиентов, важно когда и как делается это полезно, вот сейчас их полезность , даже я заметил и оценил.
Только как и к кому обратиться за помощью ? Как получить этот грант ? Или они разрешат в вк запускать бесплатную рекламу.
Однозначно молодцы, но очень бы хотелось чтобы это мульярд был разбросан с вертолёта над моим сараем )
Над вашим сараем раскидали бы купоны на скидки, а не кэш: в публикации ни слова про деньги как таковые.
А как получить это удвоение средств? Я бы не прочь кинуть 20, получить 40 для рекламы своего бизнеса
Я правильно понимаю, что формально никакого выделения 1 млрд рублей нет? Они просто спишут их и раздадут кучу бонусов? Да, возможно это будет выгодно, тем кто использует сервисы меил
ну т.е. кроме компенсации водителям ничего. сплошные скидки на умирающем рынке. миллиарда не замечено, но по другому пафосный заголовок не напишешь
Удивительно, но Mail.ru, ведёт себя более человечно, чем Яндекс, который просит сотрудников поработать на сове благо. Тот же Яндекс мог сказать, что за эту работу средства переведет на помощь в борьбе с COVID, но нет - будет наращивать долю рынка и меня правила для бизнеса по размещению рекламы ради своей выгоды
Mail.ru - респект, не ожидал от Вас
Блоги компаний
Показать еще