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Финансы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса Материал редакции

Масштабы большого бизнеса позволят ему быстро перестроиться, а малые предприятия сейчас находятся в критической ситуации.

15 комментариев
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Mail.ru Group выделит ресурсы на сумму 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев в открытом обращении (есть у vc.ru). Группа создала оперативный штаб и примет следующие меры:

  • «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетах.

  • Компаниям и предпринимателям, которые оказывают услуги дистанционно и на дому, сервис объявлений «Юла» откроет бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введёт возможность бесплатного продвижения за бонусы.
  • Mail.ru Group готовит бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса» для компаний, которые вынуждены перевести процессы в онлайн.
  • Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнёров, а «ВКонтакте» выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов.
  • В качестве помощи компаниям из сферы недвижимости цифровое агентство недвижимости «33 слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств.
  • Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса. Также сервис позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее.

  • Агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя — если водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Все детали по получению помощи в Mail.ru Group обещают рассказать позже.

Распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, а это в свою очередь сказалось на всем бизнесе. Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями.

Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей — при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации.

С первого дня появления угрозы мы помогаем обществу восстановить или хотя бы попытаться воссоздать привычную жизнь с помощью наших продуктов. Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям.

Борис Добродеев

генеральный директор Mail.ru Group

На фоне распространения коронавируса Covid-19 в России власти начали вводить ограничения для бизнеса и граждан, а к 19 марта все российские регионы решили ввести режим повышенной готовности: школы и вузы перешли на дистанционное обучение, все массовые мероприятия отменили. 24 марта власти поручили закрыть кинотеатры и ночные клубы по всей России и запретили курить кальяны в кафе и ресторанах.

Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, заявил президент Владимир Путин. Работать продолжат банки, аптеки, магазины, органы власти, транспорт, медицинские учреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал закрыть рестораны, торговые центры и парки в столице во время нерабочей недели.

#новость #mailrugroup #коронавирус #бизнеснакарантине

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15 комментариев
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Alex Petrov

4

Никогда не думал, что поставлю лайк за мейл.ру.  Ну молоды ,  даже с точки зрения пиара, норм, возможно крупные компании возьмут с вас пример.

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Mark Rapida Gromov

Alex
0

они много чего умного и полезного делают, на самом деле, даже несмотря на общий негативный фон и запах Усманова вокруг них

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Alex Petrov

Mark
0

Не спорю,  но опять же с точки зрения пиара в отношении клиентов, важно когда и как делается это полезно, вот сейчас их полезность , даже я заметил и оценил.

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Ярослав Романов

1

👍🏻

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Alexey Slobodchicov

0

Только как и к кому обратиться за помощью ? Как получить этот грант ? Или они разрешат в вк запускать бесплатную рекламу.

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Дмитрий Корнеев

0

Однозначно молодцы, но очень бы хотелось чтобы это мульярд был разбросан с вертолёта над моим сараем )

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Sergei Toropov

Дмитрий
0

Над вашим сараем раскидали бы купоны на скидки, а не кэш: в публикации ни слова про деньги как таковые.

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Кирилл Вечкасов

0

А как получить это удвоение средств? Я бы не прочь кинуть 20, получить 40 для рекламы своего бизнеса

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Aleksandr Barantsev

0

Я правильно понимаю, что формально никакого выделения 1 млрд рублей нет? Они просто спишут их и раздадут кучу бонусов? Да, возможно это будет выгодно, тем кто использует сервисы меил

Ответить

Николай Западный

0

Приятно удивлен!
Главное потом не обнулитесь!

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Eugene Makarov

0

Мне...

Ответить

Michael Petrov

–1

ну т.е. кроме компенсации водителям ничего. сплошные скидки на умирающем рынке. миллиарда не замечено, но по другому пафосный заголовок не напишешь

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Mikhail Lazarev

–1

Удивительно, но Mail.ru, ведёт себя более человечно, чем Яндекс, который просит сотрудников поработать на сове благо. Тот же Яндекс мог сказать, что за эту работу средства переведет на помощь в борьбе с COVID, но нет - будет наращивать долю рынка и меня правила для бизнеса по размещению рекламы ради своей выгоды

Mail.ru - респект, не ожидал от Вас

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Новый Пользователь

Mikhail
0

Мэйл тоже попросил поРАБотать

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Александр Харитонов

Mikhail
0

Средства за эту работу — заработную плату сотрудников?

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