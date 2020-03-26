Программа, по собственным данным компании, помогает ускорить обработку документов до 100 раз.

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Стартап ElectroNeek, который помогает автоматизировать рутинные бизнес-процессы, привлёк $2,5 млн в рамках посевного раунда. Об этом vc.ru рассказал представитель акселератора YellowRockets, принявшего участие в раунде.

Основным инвестором выступил американский инвестиционный фонд 645 Ventures, в числе других участников — российский инвестфонд I2BF, бизнес-ангелы Сергей Дашков и Антон Литвяков.

Программное обеспечение ElectroNeek задействует ботов для выполнения рутинных задач. Они могут извлекать информацию из отсканированных документов, распознавать и классифицировать изображения, заносить новые данные в базу компании. Обычно этим занимаются сотрудники, тратя на рутину много времени.

Автоматизация позволяет увеличить темпы обработки документов до 100 раз и сэкономить 6-10 млн рублей на одном бизнес-процессе, подсчитали в стартапе.

В 2019 году компания прошла отбор в акселератор PwC и привлекла $150 тысяч от акселератора Y Combinator, которые конвертировала в 7% доли, уточняет «Русский венчур». Ещё $650 тысяч, по данным Crunchbase, вложили другие инвесторы. В их числе бизнес-ангел Тони Урбан и московский Softline Venture.