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Программа, по собственным данным компании, помогает ускорить обработку документов до 100 раз.
Стартап ElectroNeek, который помогает автоматизировать рутинные бизнес-процессы, привлёк $2,5 млн в рамках посевного раунда. Об этом vc.ru рассказал представитель акселератора YellowRockets, принявшего участие в раунде.
Основным инвестором выступил американский инвестиционный фонд 645 Ventures, в числе других участников — российский инвестфонд I2BF, бизнес-ангелы Сергей Дашков и Антон Литвяков.
Программное обеспечение ElectroNeek задействует ботов для выполнения рутинных задач. Они могут извлекать информацию из отсканированных документов, распознавать и классифицировать изображения, заносить новые данные в базу компании. Обычно этим занимаются сотрудники, тратя на рутину много времени.
Автоматизация позволяет увеличить темпы обработки документов до 100 раз и сэкономить 6-10 млн рублей на одном бизнес-процессе, подсчитали в стартапе.
В 2019 году компания прошла отбор в акселератор PwC и привлекла $150 тысяч от акселератора Y Combinator, которые конвертировала в 7% доли, уточняет «Русский венчур». Ещё $650 тысяч, по данным Crunchbase, вложили другие инвесторы. В их числе бизнес-ангел Тони Урбан и московский Softline Venture.
ElectroNeek основана в 2018 году Сергеем Юдовским, Дмитрием Карповым и Майком Рожиным. В штате компании более 30 разработчиков и специалистов по автоматизации. Её офисы открыты в Москве и Сан-Франциско.
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