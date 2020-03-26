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Финансы
Лиана Липанова
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«Сбербанк» и ВТБ предоставят малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат Материал редакции

Пока кредиты будут выдаваться на шесть месяцев.

11 комментариев
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«Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством с 30 марта в пилотном режиме начнут выдавать неотложные кредиты на выплату заработной платы, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина с предпринимателями.

Процентные ставки субсидируют в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием, поскольку у малого бизнеса «никаких залогов нет сейчас», отметил Белоусов. Пока кредиты будут выдаваться на шесть месяцев, а затем правительство будет действовать по ситуации, уточнил вице-премьер.

25 марта Владимир Путин объявил об отсрочке по всем налогам, кроме НДС, на полгода для малого и среднего бизнеса. На встрече с предпринимателями Белоусов заявил, что отсрочку могут продлить или после её окончания предоставить рассрочку на выплату налогов, а также увеличить срок закрытия кредитов.

В качестве ещё одной меры поддержки бизнеса Белоусов назвал деление процентов по кредитам для малого бизнеса на три части: две из них оплатит государство и банки, а треть — сами компании. Кроме того, платежи по процентам можно будет капитализировать с добавлением к сумме долга с отсрочкой на полгода.

Также власти планируют обсудить отсрочку арендных платежей с частными собственниками коммерческих помещений в обмен на снижение налога на имущество, которое обсуждается с регионами. «В предельном случае мы объявим форс-мажор», — добавил Белоусов.

#новость #сбербанк #втб

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11 комментариев
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Nikita Nagibin

7

Спасибо больше. Предлагаю тем, кто не может заплатить налоги в этом квартале , тоже дать возможность оформить кредит на погашение налогов🙌🏻 Синк эбаут ит.

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Александр Кабешов

Nikita
5

Надо идти дальше - не заплатил налоги/сборы, образовалась задолженность - кредит выдаётся автоматически на сумму неоплаченных налогов, которые автоматически гасятся перед государством, а вы с долгом по кредиту.

Для тех кто не понял, это сарказм.

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Sergei Yarmolavichus

Александр
1

Хватит идей. И так норм. Но в целом гениально

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Alexey Fedorov

1

Это очень хорошо.

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Александр Кабешов

1

Просто механизм не описан. Как мне думается все это пропустят через зарплатные проекты, все будет прозрачно. К тому же написано что % ставка будет стремиться к 0%, но факт как всегда будет другой. Плюсом накинут какие нить платежи за обслуживание этого кредита и т. д. Ну все ж знают как Сербанк умеет.

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Alexander Gess

0

Сбербанк и ВТБ. Подозреваю, что вы бабки наварите х2 из бюджета. Хитро. Карантина нет, помощи хуй - живите в кредит. 

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Sergei Timofeyev

0

Последнее предложение покроет всё 

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Aleksey Krenvalk

0

Это отличная новость, особенно если выполнят в полном объёме. Но мягко говоря немного затянули с этой мерой. Многим это поможет не закрыться. Дополнительно нужно подключить абсолютно все крупные банки, Тинькофф, Альфа-Банк и все остальные, тогда бизнес должен выстоять.

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Pavel Loginov

0

Класс! Каникулы в кредит)

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Уоррен Баффет

0

Реальная ситуация: МСБ снимает офис в БЦ. Собственник одна организация, договор у МСБ - с другой, т.е. схема - собственник > арендатор > субарендатор. Выгоду получат: собственник в виде скидки на налог на имущество и арендатор в виде скидки на арендные платежи. Ну МСБ пусть лапу пососет. )

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Михаил Синицын

–1

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