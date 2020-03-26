Пока кредиты будут выдаваться на шесть месяцев.

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«Сбербанк» и ВТБ вместе с правительством с 30 марта в пилотном режиме начнут выдавать неотложные кредиты на выплату заработной платы, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Владимира Путина с предпринимателями.

Процентные ставки субсидируют в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием, поскольку у малого бизнеса «никаких залогов нет сейчас», отметил Белоусов. Пока кредиты будут выдаваться на шесть месяцев, а затем правительство будет действовать по ситуации, уточнил вице-премьер.

25 марта Владимир Путин объявил об отсрочке по всем налогам, кроме НДС, на полгода для малого и среднего бизнеса. На встрече с предпринимателями Белоусов заявил, что отсрочку могут продлить или после её окончания предоставить рассрочку на выплату налогов, а также увеличить срок закрытия кредитов.

В качестве ещё одной меры поддержки бизнеса Белоусов назвал деление процентов по кредитам для малого бизнеса на три части: две из них оплатит государство и банки, а треть — сами компании. Кроме того, платежи по процентам можно будет капитализировать с добавлением к сумме долга с отсрочкой на полгода.