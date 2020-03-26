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Четверть от этой суммы получит Вологодская область, где находится первый офис компании.
Игровая студия Playrix из Вологды в ближайшее время выделит 100 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса Covid-19, рассказали vc.ru в компании.
В первую очередь поддержку окажут регионам России и Украины, в которых работают сотрудники компании. В том числе Петрозаводску, Иваново, Калининграду, Барнаулу, Великому Новгороду и другим.
Первый грант в 25 млн рублей уже направили на поддержку Вологодской области, где находится первый и самый крупный офис компании. На эти средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медицинское оборудование.
Остальные средства будут также распределены между регионами для покупки медтехники, защитных и дезинфицирующих средств и так далее. Для этого Playrix рассчитывает привлекать местные некоммерческие организации, а если их нет — власти регионов.
Основатели Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы зарегистрировали компанию в 2004 году. В 2019 году компания стала вторым по доходам разработчиком мобильных приложений в Европе, по версии App Annie. В штате компании 2000 человек.
молодцы, что не забывают своих, надеюсь деньги не упадут в карман какому-нибудь чиновнику
Куда именно игровая студия может выделить деньги? Они тупо перечислят их чиновникам. А чиновники украдут 100%. Может быть даже больше 100%.
У нас надо только как в Африке - закупать неликвидные товары, которые чиновники не могут реализовать на рынке, и передавать только их (а не деньги!).
На эти средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медицинское оборудование.
И надо ещё докупить специалистов по использованию этого оборудования.
А вообще молодцы, очень надеюсь, что их помощь дойдёт до цели назначения.
1.3 миллиона от 3 миллиардов! Благодетели!!
Коля сколько передал?
Я тоже могу поделиться , сейчас также отправлю 0.04% процента от свой зарплаты.
Я сделал! Вы просто не слышали о моих вложениях в 150 рублей.
375000 зп у такого гомункула с интеллектом как у банки бондюэля? шЮтишь??
Зарплата у них, очевидно, меньше 100млн.
А сколько по-твоему они должны дать от 3 миллиардов?
Сложно сказать! Но например, Рианна $5, а ее состояние 600 миллионов.
5 долларов?
Это чистая выручка? Мне кажется они сейчас всю прибыль спускают на закупку трафика. Через раз рекламу их игр вижу у себя.
Каждому брату принадлежит 1.4 миллиарда рублей, компания стоит 7 миллардов. Так что как там что , сложно сказать.
Почему бизнес дает деньги на борьбу с вирусом, а не государство на это бросает свои средства?
"Своих" у гос-ва нет, только наши
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