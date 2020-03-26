Четверть от этой суммы получит Вологодская область, где находится первый офис компании.

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Игровая студия Playrix из Вологды в ближайшее время выделит 100 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса Covid-19, рассказали vc.ru в компании.

В первую очередь поддержку окажут регионам России и Украины, в которых работают сотрудники компании. В том числе Петрозаводску, Иваново, Калининграду, Барнаулу, Великому Новгороду и другим.

Первый грант в 25 млн рублей уже направили на поддержку Вологодской области, где находится первый и самый крупный офис компании. На эти средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медицинское оборудование.

Остальные средства будут также распределены между регионами для покупки медтехники, защитных и дезинфицирующих средств и так далее. Для этого Playrix рассчитывает привлекать местные некоммерческие организации, а если их нет — власти регионов.