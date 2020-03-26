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Финансы
Татьяна Боброва
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Игровая студия Playrix выделит 100 млн рублей регионам России и Украины на борьбу с распространением коронавируса Материал редакции

Четверть от этой суммы получит Вологодская область, где находится первый офис компании.

26 комментариев
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Игровая студия Playrix из Вологды в ближайшее время выделит 100 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса Covid-19, рассказали vc.ru в компании.

В первую очередь поддержку окажут регионам России и Украины, в которых работают сотрудники компании. В том числе Петрозаводску, Иваново, Калининграду, Барнаулу, Великому Новгороду и другим.

Первый грант в 25 млн рублей уже направили на поддержку Вологодской области, где находится первый и самый крупный офис компании. На эти средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медицинское оборудование.

Остальные средства будут также распределены между регионами для покупки медтехники, защитных и дезинфицирующих средств и так далее. Для этого Playrix рассчитывает привлекать местные некоммерческие организации, а если их нет — власти регионов.

Основатели Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы зарегистрировали компанию в 2004 году. В 2019 году компания стала вторым по доходам разработчиком мобильных приложений в Европе, по версии App Annie. В штате компании 2000 человек.

#новость #playrix #коронавирус

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26 комментариев
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Chester Rush

15

молодцы, что не забывают своих, надеюсь деньги не упадут в карман какому-нибудь чиновнику

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Valera Rybakoff

Chester
1

Куда именно игровая студия может выделить деньги? Они тупо перечислят их чиновникам. А чиновники украдут 100%. Может быть даже больше 100%.

У нас надо только как в Африке - закупать неликвидные товары, которые чиновники не могут реализовать на рынке, и передавать только их (а не деньги!).

Ответить

Alex Somoff

Valera
1

На эти средства планируется закупить аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены и другое медицинское оборудование.

Ответить

Ann Lukashenko

Alex
0

И надо ещё докупить специалистов по использованию этого оборудования.
А вообще молодцы, очень надеюсь, что их помощь дойдёт до цели назначения.

Ответить

Николай Малков

–16

1.3 миллиона от 3 миллиардов! Благодетели!!

Ответить

Alex Somoff

Николай
17

Коля сколько передал?

Ответить

Николай Малков

Alex
–1

Я тоже могу поделиться , сейчас также отправлю 0.04% процента от свой зарплаты. 

Ответить

evilnw

Николай
1

Вы же это не сделали. Так к чему осуждения?

Ответить

Николай Малков

evilnw
–2

Я сделал! Вы просто не слышали о моих вложениях в 150 рублей.

Ответить

Самир Алиев

Николай
0

375000 зп у такого гомункула с интеллектом как у банки бондюэля? шЮтишь??

Ответить

Danil Khasanshin

Николай
0

Зарплата у них, очевидно, меньше 100млн.

Ответить

Николай Малков

Danil
0

Вы невероятно правы! 

Ответить

Roman Sergeevich

Alex
0

1.7 млн

Ответить

Андрей Захаров

Николай
0

А сколько по-твоему они должны дать от 3 миллиардов?

Ответить

Николай Малков

Андрей
0

Сложно сказать! Но например, Рианна $5, а ее состояние 600 миллионов.

Ответить

Андрей Захаров

Николай
0

5 долларов?

Ответить

Николай Малков

Андрей
0

Андрей, ну не нежно придираться. Конечно же 5 миллионов долларов.

Ответить

Alexey Prokopev

Николай
0

Это чистая выручка? Мне кажется они сейчас всю прибыль спускают на закупку трафика. Через раз рекламу их игр вижу у себя.

Ответить

Николай Малков

Alexey
0

Каждому брату принадлежит 1.4 миллиарда рублей, компания стоит 7 миллардов. Так что как там что , сложно сказать.

Ответить

Yaroslav Shvetsov

2

👍

Ответить

Антон Давыдов

2

Братья Бухманы красавчики! Всегда уважал их.

Ответить

Роман Анищенко

2

Ребята красавцы 👏

Ответить

Кирилл Вечкасов

1

Почему бизнес дает деньги на борьбу с вирусом, а не государство на это бросает свои средства?

Ответить

Сергей Ежов

Кирилл
1

"Своих" у гос-ва нет, только наши

Ответить

Николай Демидов

Сергей
0

Рад за вас.
Но те деньги явно уже не наши.

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Гологенный Мяч

0

Зачем давать деньги, а не закупать на них сами аппараты?
разворуют же

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