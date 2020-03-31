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Советы: как выбрать вариант накоплений

Прежде чем выбирать инструмент накоплений, частный инвестор и автор Telegram-канала «Это тоже считается» Наталия Грибуля предлагает родителям ответить на вопросы:

Какой у семьи горизонт планирования, долгосрочный план накоплений (для примера возьмём срок в 10–15 лет)?

Где ваша семья хотела и могла бы жить через 10–15 лет?

Где через 10–15 лет будут жить или учиться ваши дети?

Ваша инвестиционная цель конкретная или абстрактная — на что ребенок предположительно сможет потратить эти деньги? На покупку недвижимости, на образование или это стартовый капитал для бизнеса?

Если цель ясна — допустим, учёба в университете через 10 лет — надо определить, какая сумма нужна на это сегодня. Дальше эксперт рекомендует сделать поправку на инфляцию, изучить статистику, узнать, как дорожала эта услуга из года в год. С учетом этих данных можно рассчитать примерную сумму.

Многим людям этот совет сейчас покажется нелепым: что нам может быть известно о будущей инфляции, о «черных лебедях» — глобальных и наших личных экономических кризисах, о будущих желаниях нашего ребенка через 10 лет? Совершенно верно — ничего.

Но любой прогноз опирается, по большому счету, на статистические данные прошлого. Поэтому есть два пути: не делать ничего, оправдываясь бессмысленностью любого прогноза, или иметь прогноз, который, вероятно, будет значительно корректироваться, но все же имеет шансы стать частично или полностью достигнутой финансовой целью.

Наталия Грибуля автор Telegram-канала «Это тоже считается»



Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рекомендует в первую очередь определиться со стратегией накоплений. По её мнению, выбор инструментов накопления зависит от нескольких нюансов:

Срока инвестиций: чем он меньше, тем консервативнее должны быть инструменты.

Валюты цели: не стоит копить на обучение в Британии в рублях, зная о его нестабильности.

Суммы инвестиций: на 20 тысяч рублей купить недвижимость в качестве варианта инвестиций невозможно.

Готовности к риску: если инвестор не готов к убыткам, ему стоит выбирать самые консервативные инструменты, а акции и вложения в бизнес можно не рассматривать либо тратить на них малую часть накоплений.

Желания самому управлять портфелем: если его нет, то вряд ли подойдёт вариант самостоятельного отбора акций и облигаций. В таком случае нужны готовые решения — инвестиционные фонды, доверительное управление и другие.

Желания пополнять инвестиции: если есть такие планы, стоит выбирать инструменты, где есть возможность пополнения, причём с комфортным порогом входа.

Важно помнить о диверсификации: не вкладывать всё в одну акцию либо в одну квартиру, либо в золото. Предсказать динамику рынков невозможно. При долгосрочных инвестициях должен быть хотя бы портфель в инструментах двух валют (например, в рублях и долларах) и инвестиции в разные активы: акции, облигации, недвижимость, золото.

Наталья Смирнова независимый финансовый советник



Смирнова рекомендует почти все инвестиционные инструменты приобретать через ИИС — тогда можно оформить налоговый вычет. По акциям и облигациям российских бирж налоговый вычет можно получить только через три года после открытия ИИС.

Ведущий финансовый консультант компании «Личный капитал» Борис Кожуховский отмечает, что даже небольшие, но регулярные отчисления в перспективе 10–15 лет помогут добиться хорошего финансового результата.

В книге «Миллион для моей дочери» описан интересный эксперимент инвестора и первого финансового консультанта в России Владимира Савенка. Когда его дочери было три года, он начал создавать для неё капитал. На горизонте 10–20 лет фонды акций — лучший инструмент: риски минимальны, а доходность хорошая. Автор эксперимента инвестировал ежегодно 17 лет подряд одну и ту же сумму — $1200 в год (из расчета $100 в месяц). Среднегодовая доходность составила 10,7% в валюте, за 17 лет вложено $20 546, а сумма на счете выросла до $57 471. Пожалуй, это самый эффективный и в то же время простой способ для создания капитала на будущее ребёнка.

Борис Кожуховский финансовый консультант компании «Личный капитал»

Наталия Грибуля рекомендует перед инвестированием накопить финансовую подушку безопасности. Чтобы посчитать, сколько денег нужно для минимального резервного фонда, эксперт предлагает суммировать все обязательные расходы: аренду, коммунальные платежи, транспорт, продукты, ипотеку, медицинские расходы, прочие обязательные и регулярные выплаты. И не включать в резервный фонд деньги на всё то, от чего можно временно отказаться: развлечения, шопинг, отпуск.

На достижение этой финансовой цели уходит много времени: если ежемесячно откладывать по 20% от зарплаты, то три зарплаты накопятся только через 15 месяцев, если по 10% — только через два с половиной года. Такой срок часто демотивирует людей, большинство пропускает этот важный этап и скорее бросается инвестировать. Но приравнивание финансовой подушки к доходу я считаю условным. Лучше посчитать только обязательные расходы

Сейчас же финансовая подушка актуальна как никогда. Пандемия коронавируса создала риски сокращения или потери дохода для людей во всём мире: многим, у кого деньги были вложены в какие-то активы, но не было никакого финансового запаса прочности, придётся вынимать деньги из инвестиций, продавая активы по текущей рыночной цене — иногда с большим убытком. Наталия Грибуля

автор Telegram-канала «Это тоже считается»

Какие бывают финансовые инструменты, в чём их преимущества и недостатки

В России мало программ, созданных специально для накопления средств для детей, считает автор Telegram-канала Moneyhack и директор по коммуникациям «Сравни.ру» Александра Краснова. Поэтому финансовые эксперты рекомендуют родителям использовать любые инвестиционные инструменты со сроком инвестиций в 10–20 лет.

У нас из специальных программ для детей есть, пожалуй, только накопительное страхование жизни и вклад на имя ребёнка.

Для накоплений можно использовать и обычные финансовые инструменты: вклад на имя родителей, который можно открыть и регулярно продлевать или перекладывать деньги в другой банк. Ещё есть брокерский счёт для покупки ценных бумаг на рынке. Александра Краснова автор Telegram-канала Moneyhack, директор по коммуникациям «Сравни.ру»

Банковский вклад на имя ребёнка

Вклад на имя ребёнка можно открыть со дня его рождения. Это обычный банковский вклад на 3–6% годовых. Пополнять его могут родители или другие родственники, а вот снять деньги имеет право только ребёнок по достижении 18 лет. Забрать деньги раньше можно только с разрешения органов опеки.

Преимущества:

Простота оформления.

Сохранность средств на длительный срок.

Деньги не делятся в случае развода и принадлежат только ребёнку.

Недостатки:

Низкая доходность, которая не перекрывает инфляцию.

Нельзя управлять средствами: вложить в другие, более выгодные инструменты, подстроиться под новую рыночную ситуацию.

Скорее всего, с 2021 года придётся платить налог в 13% на доходы по процентам при сумме вкладов свыше 1 млн рублей.

Нельзя воспользоваться деньгами до совершеннолетия ребёнка в случае кризисной финансовой ситуации.

Плюсы депозита весьма условны. Для тех, кто не разбирается в инвестировании и не хочет повышать свою финансовую грамотность или не может удержаться от несоразмерных трат, депозит на ребёнка — простой инструмент, который позволит не потратить деньги на очередную ненужную покупку. Но, мне кажется, нет резона использовать топорный примитивный низкодоходный инструмент просто от нежелания узнавать новое. Тот же индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с купленными внутри него облигациями максимально надёжных компаний даст гораздо большую доходность, при этом будет ликвидным, легко изменяемым и простым в управлении. Наталья Смирнова

независимый финансовый советник



Депозит Смирнова предлагает использовать для хранения «заначки» на непредвиденные расходы, оформляя его на родителей, а не на ребёнка, чтобы всегда иметь доступ к сумме.

Страхование жизни

Чтобы застраховать свою жизнь, нужно оформить договор, по которому страховая компания выплатит оговоренную сумму, если клиент потеряет трудоспособность, тяжело заболеет или уйдёт из жизни. Страховка может быть оформлена в пользу ребёнка. Страхование бывает инвестиционное и накопительное. Эти программы рассчитаны на долгий срок — от 5 лет, чаще на 15–20.

Преимущества:

Защита от рисков со здоровьем, гарантия накопления нужной суммы к нужному сроку.

Защита капитала внутри полиса от развода и взыскания.

Льготное налогообложение и возможность получить вычет.

Наследование суммы без периода вхождения в наследство.

Недостатки:

Досрочный выход может привести к убыткам.

Нет гарантий дохода.

Не слишком широкий ассортимент инвестиционных стратегией по инвестиционному страхованию, по накопительному их нет вообще.



Накопительное страхование жизни (НСЖ) работает как копилка. Вы с определенной периодичностью (раз месяц, раз в полгода) перечисляете сумму, прописанную в договоре. Если с вами за время действия договора что-то случается, ребёнок получает полную сумму страховки. В конце срока договора все деньги возвращаются вам с процентами.

Есть минусы. Если вы не внесли вовремя сумму регулярного платежа, полис аннулируется полностью. Вернут вам ли то, что вы внесли, зависит от условий компании. В правилах страховых компаний много исключений, надо очень внимательно читать условия договора. Страхование не работает в случае любого несчастья. Важно очень подробно читать то, что написано мелким шрифтом.

Александра Краснова

автор Telegram-канала Moneyhack, директор по коммуникациям «Сравни.ру»

Облигации

Облигации — это ценные долговые бумаги. Компания, которая выпускает облигации, выступает заёмщиком. Их покупатель даёт свои деньги компании в долг на срок действия облигаций. По окончании срока инвестор получает свои деньги обратно с процентами.

Облигации могут быть краткосрочные (выпущены на один-два года), среднесрочные (на пять-семь лет) и долгосрочные (более семи лет). Существуют также фонды облигаций — это форма коллективных инвестиций, в которой каждый инвестор владеет своей долей, а управляет инвестициями управляющая компания.

Преимущества

Доходность может быть выше, чем по вкладам.

Доходность гарантирована, если не продавать их до установленного срока погашения.

Невысокий порог входа: минимальная сумма, на которую можно купить облигации, — 1000 рублей.

Могут быть в рублях и валюте.

Купонный доход — процент от стоимости облигации, который получает держатель — подлежит льготному налогообложению.

Недостатки

Нет системы страхования на случай банкротства или отзыва лицензии компании-заёмщика.

Нет сохранности капитала, если выйти раньше срока погашения облигации.

Нет сохранности капитала и гарантированной доходности для фондов облигаций.

С 2021 года нужно платить налог 13% на купонный доход при сумме инвестиций в облигации свыше 1 млн рублей.

При покупке бумаг в валюте через российский рынок надо платить налог на курсовую разницу.



«Облигации, как и депозиты, дают доход на уровне инфляции, но меньше колеблются в цене», — объясняет Кожуховский из компании «Личный капитал».

Справка vc.ru. С 2022 года в России начнёт действовать налог 13% на процентные доходы с банковских вкладов и инвестиций по облигациям свыше 1 млн рублей. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин 25 марта, Госдума приняла соответствующий закон 31 марта. Что изменится для вкладчиков: — Налог надо будет платить с процентов по всем вкладам в российских банках, если эта сумма превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ от 1 млн рублей. С 10 февраля 2020 года ключевая ставка составляет 6%, при ней налог придётся платить, если доход от вкладов превышает 60 тысяч рублей в год. — За проценты по рублёвым вкладам ставкой не более 1% годовых и по эскроу-счетам налог платить не придётся. Налог не затронет карточные счета с начислением процента за остаток на счёте. — Если вклад валютный, то процентный доход будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на дату получения процентов. — Forbes указывает, что налогообложение гособлигаций в тексте не упоминается, а значит доход по ним по-прежнему не будет облагаться НДФЛ. Однако «Ведомости» пишут, что на процентный доход по государственным и муниципальным облигациям будет налог по ставке 13%. — Налог надо будет платить с 2022 года — он будет рассчитан на основе процентных доходов за 2021 год. — Банки обязаны будут передавать ФНС информацию о сумме выплаченных процентов по каждому вкладчику. Налоговая будет рассчитывать сумму налога и рассылать вкладчикам уведомления, его нужно будет оплатить не позднее 1 декабря.

Недвижимость

Помимо обычной покупки недвижимости, сюда относится и покупка через фонды недвижимости — фонды для инвестирования в проекты строительства, акции которых может купить любой желающий.

Преимущества:

Не может полностью обесцениться кроме случаев, когда дом так и не будет достроен.

Цена может сильно вырасти после завершения строительства и развития инфраструктуры района.

Дополнительно можно получать доход от сдачи в аренду.

Можно получить имущественный налоговый вычет при покупке и продаже, а также использовать для покупки материнский капитал.

Покупка недвижимости в некоторых зарубежных странах помогает получить вид на жительство или льготы в получении визы.

Недостатки:

Высокий порог входа — на покупку нужно несколько миллионов рублей.

Это неликвидный актив, его нельзя быстро продать по рыночной цене, кроме тех случаев, когда инвестиции были через фонды недвижимости.

Дополнительные затраты на содержание: налог на недвижимость, коммуналка и прочие.



В долгосрочной перспективе цена на недвижимость может упасть.

Доход от аренды не гарантирован.

В жилую недвижимость немного надёжнее инвестировать, чем в коммерческую. Но арендный доход с учётом всех издержек и налогов принесёт существенно меньше депозита, а бонус в виде роста цен на недвижимость не обналичить без продажи этой самой недвижимости. Также при работе с недвижимостью придётся тратить время на поиск арендаторов либо делиться доходом с агентом. Андрей Ушаков старший аналитик УК «Система Капитал»

Жилая недвижимость хорошо защищает деньги от инфляции, но как у инвестиционного инструмента её доходность тоже невысока — ниже или на уровне банковского депозита. Наталия Грибуля

автор Telegram-канала «Это тоже считается»

Структурные продукты

Это готовая комбинация инвестиционных инструментов, например, депозита и акций. Готовые структурные продукты (СП) предлагают банки или инвестиционные компании. Часть инструментов в составе СП даёт фиксированный доход (например, депозит), часть работают на повышение дохода, но с долей риска.

Преимущества:

Может быть выгоднее, чем депозит.

Есть СП со 100% защитой капитала, что почти всегда гарантирует сохранность вложенных денег, если только не произойдёт дефолт по облигациям в составе этих продуктов.

СП могут быть в валюте и рублях.

Недостатки:

Если выйти из продукта досрочно, можно столкнуться с убытками, даже если выходить из СП со 100% защитой.

С дохода обязательно нужно платить НДФЛ.

Есть риск убытков или нулевого дохода.

Высокий порог входа — от 100 тысяч рублей.



Структурные продукты, как и акции и облигации, лучше покупать через индивидуальный инвестиционный счет: тогда можно оформить налоговый вычет. Можно выбрать СП с разными стратегиями: от консервативных до агрессивных. Наталья Смирнова независимый финансовый советник



Акции и фонды акций

Акции — ценные бумаги, дающие право на владение частью компании и получение дохода от её деятельности.

Преимущества:

Возможность получать более высокий доход, чем по вкладам.

Доход могут давать два источника: рост цены акций и дивиденды.

Инвестиции в акции могут быть в рублях и валюте.

Порог входа невысокий — от нескольких сотен рублей.



По ценным бумагам, купленным на бирже в России, а также по фондам российских управляющих компаний можно получить налоговый вычет, если инвестировать через ИИС в течение трёх лет.



Недостатки:

Риск падения стоимости акций: рост цены и дивиденды не гарантируются.

С доходов надо платить НДФЛ, если они не попадают под инвестиционный вычет.

При покупке бумаг в валюте нужно платить налог на курсовую разницу.

Для долгосрочных накоплений лучшим инструментом могут стать акции. Только они показывают рост, опережающий инфляцию, и поэтому могут не только сохранить реальную стоимость денег, но и увеличить её. Борис Кожуховский

финансовый консультант компании «Личный капитал»

Драгметаллы

Сюда входят слитки, монеты, обезличенный металлический счёт, золотые инвестиционные фонды.

Преимущества:

Стоимость растёт в период кризиса.

Можно покупать через ИИС для увеличения доходности за счет налоговых льгот, если речь об инвестициях в форме ценных бумаг.

Недостатки:

Прирост цены не гарантируется, стоимость может сильно снизиться.

С доходов надо платить НДФЛ, если они не попадают под инвестиционный вычет.

Драгоценные металлы не приносят дохода в долгосрочной перспективе. Это цикличный актив, который показывает рост во время кризисов и других негативных явлений. Например, сейчас золото выросло из-за коронавируса и президентских выборов в США. Но как только такие события заканчиваются — золото теряет в цене. Андрей Ушаков

старший аналитик УК «Система Капитал»

Сравнение разных инструментов составлено при помощи финансового советника Натальи Смирновой.

Какой механизм накоплений выбрать, если ежемесячный взнос небольшой — до 5000 рублей. Или большой — 30-50 тысяч рублей

Сумма влияет на доступность инструментов: не всё можно купить за пару тысяч рублей. Но большее значение имеет системность отчислений, готовность к риску и желание самому активно управлять портфелем, считает Наталья Смирнова.

Свой риск-профиль, то есть толерантность к риску, можно выяснить при помощи опросника, который поможет выбрать подходящий инвестиционный портфель.

До 30 тысяч рублей

Для ежемесячных взносов от 1 до 30 тысяч рублей Смирнова советует инвестировать по стратегии Уоррена Баффета. Это пассивные инвестиции — каждый месяц сумма инвестируется в биржевые фонды.

Эти фонды имеют минимальный порог входа, минимальные комиссии и максимальную ликвидность. Нет готовности к риску — берем биржевые фонды облигаций. Есть — можно посмотреть на биржевые фонды акций. Список фондов можно посмотреть на Московской бирже Наталья Смирнова

независимый финансовый советник



Можно разделить вложения в фонды в пропорции 50 на 50, если готовность к риску есть, но небольшая.

Если ежемесячный взнос небольшой, начать копить можно с помощью банковского депозита. Лучше автоматизировать этот процесс, создав в банке поручение на регулярные переводы денег на депозит. А когда накопится хотя бы 20–30 тысяч рублей, можно открыть брокерский счёт и покупать через него инструменты согласно вашей стратегии. Борис Кожуховский

финансовый консультант компании «Личный капитал»

Стартовая сумма важна в тех видах инвестиций, где есть минимальный порог входа и минимальная комиссия. Но есть исключения.

Например, для покупки квартиры понадобится несколько миллионов рублей, но можно инвестировать и через фонды недвижимости REIT с чеком в несколько десятков тысяч рублей.

Российские еврооблигации стоят от $200 тысяч за штуку, но через еврооблигационные ПИФы можно проинвестировать от 100–1000 рублей. Андрей Ушаклв

старший аналитик УК «Система Капитал»

Эксперт советует обращать внимание на комиссию брокеров за сделку. Для сделок на американском рынке она может быть от $5. Если докупать акции на $10 в месяц, половина уйдёт на комиссию, и накопить не получится.

От 30 тысяч рублей

Чем больше сумма ежемесячного взноса, тем больше разных финансовых инструментов можно использовать.

Можно сделать более сложный инвестиционный портфель и купить акции больше, чем в двух-трёх биржевых фондах. А также добавлять в него акции отдельных компаний под ситуацию на рынках. Но это по желанию, можно оставить тот же портфель, что и для 5000 рублей. Наталья Смирнова

независимый финансовый советник



Если родители инвестируют через ИИС, Смирнова советует следить за лимитом инвестиций в 400 тысяч рублей в год, в рамках которых можно получить налоговый вычет.

Если семья хочет откладывать по 50 тысяч рублей в месяц, лучше открыть ИИС каждому родителю, чтобы оба откладывали по 25 тысяч рублей в месяц. Тогда в год каждый внесёт не более 400 тысяч рублей и получит налоговый вычет на всю сумму взноса. Наталья Смирнова независимый финансовый советник



Как можно диверсифицировать портфель вне зависимости от суммы накоплений

Андрей Ушаков рекомендует определиться с валютой для накоплений. По его мнению, для долгосрочных накоплений лучше выбрать доллар.

Чтобы распределить деньги между акциями и облигациями, эксперт советует присмотреться к следующей теории.

Есть теория, что делить акции стоит в зависимости от возраста инвестора, например, в 30 лет — 30% облигации и 70% акции, в 70 лет в портфеле будет уже 70% облигаций и 30% акций. То есть чем старше, тем выше доля защитных активов, так как уже важно сберечь, а не накопить. У нас основная цель накопить, так что взяв за целевой возраст на выходе 20 лет, получим 20% облигаций и 80% акций. Андрей Ушаков старший аналитик УК «Система Капитал»

Аналитик считает, что живущий в России человек и так берёт на себя российские риски, в том числе сырьевую экономику. Поэтому диверсифицировать инвестиции лучше за счёт других отраслей: высоких технологий, продвинутой медицины, роботизированной промышленности.

Всё это есть в США, так что 80% я бы рекомендовал вложить в американские компании. Либо с помощью ПИФ, либо ETF на S&P 500. Оставшиеся 20% можно вложить в валютный облигационный фонд. В России в них одни из самых высоких доходностей, при этом риски достаточно низкие. Исторически один из лучших инструментов — американский рынок акций, он самый доходный, прозрачный и надёжный. Сейчас акции сильно скорректировались и дают отличную возможность для входа в рынок. Но если вернуться к историческим данным, то с горизонтом инвестирования более 10 лет практически не важно, когда заходить в рынок — свою доходность вы получите. Андрей Ушаков

старший аналитик УК «Система Капитал»



Эксперт отмечает, что регулярное инвестирование решит проблему с выбором правильного момента для покупки ценных бумаг, поскольку угадать лучший момент для покупки или продажи никто не может. Лучше придерживаться системных вложений. Например, с зарплаты сразу же отправлять 2000 рублей в фонд облигаций и 8000 рублей в фонд акций, если бюджет накоплений — 10 тысяч рублей в месяц.

В случае если рисковать будущими детскими деньгами не хочется, можно выбрать менее рискованную стратегию и большую часть суммы держать на депозите, а в ценные бумаги вкладывать ту часть, которую не страшно потерять при неблагоприятном развитии событий.

Я бы большую часть суммы, 50–70%, положила на вклад, поскольку это самый надежный вариант. Ещё 10–20% — на брокерский счёт, чтобы деньги приносили больший доход. Но надо понимать, что всё, что на брокерском счёте, может быть потеряно. Поэтому важно отдавать себе отчёт в этом риске. Если есть возможность в дополнение к этому купить полис страхования жизни, тогда уже получается идеально защищённая система. Александра Краснова

автор Telegram-канала Moneyhack, директор по коммуникациям «Сравни.ру»

Наталия Грибуля считает, что чем больше будут диверсифицированы активы, тем лучше.

Определить подходящий именно вам состав инвестиционного портфеля придётся либо самостоятельно, либо обратившись за рекомендацией к финансовому консультанту. Выбор конкретных инструментов и их соотношения, ваша стратегия должны зависеть от ряда важных параметров: вашего риск-профиля (узнать его можно с помощью теста, например, на сайте Московской биржи), желаемой доходности, размера конкретной целевой суммы, размера вашего регулярного взноса, его периодичности. Наталия Грибуля автор Telegram-канала «Это тоже считается»

Эксперт советует просчитать всё на специальных калькуляторах, которые учитывают все эти вводные. Есть калькулятор на русском языке, есть на английском.

На горизонте планирования 10+ лет имеет смысл инвестировать в инструменты фондового рынка: акции, облигации, ETF. Длинный инвестиционный горизонт не только даёт возможность капиталу оптимально работать, но и нивелирует риски — влияние кризисов и рецессий на вашу финансовую цель. Наталия Грибуля автор Telegram-канала «Это тоже считается»

Можно ли хранить накопления в иностранном банке

Можно, но на практике это не самый удобный вариант, считают эксперты. Смирнова называет открытие счёта в зарубежном банке бессмысленной идеей.

Если вы налоговый и валютный резидент России, нужно уведомлять налоговую об открытии таких счетов. Кроме того, нужно ежегодно подавать отчёт об операциях и остатках по такому счёту. За рубежом ставки по вкладам ещё ниже, чем в России, а комиссии за обслуживание выше.

Наталья Смирнова

независимый финансовый советник

Кроме того, добиться открытия счёта в иностранном банке может быть нелегко, а крупные банки не работают с малыми суммами до $100–500 тысяч, добавляет Смирнова.

Так же считает и Александра Краснова: выгоды с финансовой точки зрения в таком подходе нет.

Нужно отчитываться в налоговую. Нужно ехать в страну, в которой вы будете открывать вклад. Крайне небольшое количество банков открывает вклад дистанционно. Пополнять его тоже непросто. Нужны специальные переводы, не во всех интернет-банках они есть, придётся ходить в отделение, чтобы перевести деньги.

Это имеет смысл, если у вас какая-то большая сумма, потому что у нас в стране сумма застрахованного государством вклада не превышает 1,4 млн рублей. Ставки в валюте у нас сопоставимы с иностранными банками, иногда даже выше. С финансовой точки зрения выгоды в этом нет.

Александра Краснова автор Telegram-канала Moneyhack, директор по коммуникациям «Сравни.ру»

Придётся ли платить налог, если передать большую сумму ребенку, когда он достигнет совершеннолетия

Доходы от операций между близкими родственниками не облагаются налогом, отвечает Наталья Смирнова со ссылкой на пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса России. В этом пункте написано, что доходы в виде подарков освобождаются от налога, если они от родственников.

Ограничения по суммам законом не установлены. Но у налоговых органов могут возникнуть вопросы, если сумма не сопоставима с доходами, добавляет Смирнова.

Какие риски стоит предусмотреть в случае развода и как избежать дележа накоплений

Деньги не придётся делить при разводе, если родители оформили вклад на имя ребёнка или заключили договор страхования жизни в пользу ребёнка. От рисков в других финансовых инструментах может спасти брачный контракт.

По словам Смирновой, обезопасить «детский» капитал можно и другими способами.

Чтобы избежать рисков дележа средств при разводе, можно оформить инвестиции на третьих лиц, к которым есть стопроцентное доверие, например, на родителей. Но могут возникнуть риски: в случае смерти придётся делить сумму с другими наследниками или третье лицо поступит нечестно и присвоит средства. Крупный капитал от €0,5–1 млн лучше инвестировать через трастовый фонд. Наталья Смирнова

независимый финансовый советник

