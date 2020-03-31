Финансовая грамотность для родителей: как накопить к совершеннолетию ребёнка
Материал редакции
Советы по вложениям на 20 лет вперёд от финансовых консультантов и авторов Telegram-каналов про личные инвестиции.
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Советы: как выбрать вариант накоплений
Прежде чем выбирать инструмент накоплений, частный инвестор и автор Telegram-канала «Это тоже считается» Наталия Грибуля предлагает родителям ответить на вопросы:
Какой у семьи горизонт планирования, долгосрочный план накоплений (для примера возьмём срок в 10–15 лет)?
Где ваша семья хотела и могла бы жить через 10–15 лет?
Где через 10–15 лет будут жить или учиться ваши дети?
Ваша инвестиционная цель конкретная или абстрактная — на что ребенок предположительно сможет потратить эти деньги? На покупку недвижимости, на образование или это стартовый капитал для бизнеса?
Если цель ясна — допустим, учёба в университете через 10 лет — надо определить, какая сумма нужна на это сегодня. Дальше эксперт рекомендует сделать поправку на инфляцию, изучить статистику, узнать, как дорожала эта услуга из года в год. С учетом этих данных можно рассчитать примерную сумму.
Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рекомендует в первую очередь определиться со стратегией накоплений. По её мнению, выбор инструментов накопления зависит от нескольких нюансов:
Срока инвестиций: чем он меньше, тем консервативнее должны быть инструменты.
Валюты цели: не стоит копить на обучение в Британии в рублях, зная о его нестабильности.
Суммы инвестиций: на 20 тысяч рублей купить недвижимость в качестве варианта инвестиций невозможно.
Готовности к риску: если инвестор не готов к убыткам, ему стоит выбирать самые консервативные инструменты, а акции и вложения в бизнес можно не рассматривать либо тратить на них малую часть накоплений.
Желания самому управлять портфелем: если его нет, то вряд ли подойдёт вариант самостоятельного отбора акций и облигаций. В таком случае нужны готовые решения — инвестиционные фонды, доверительное управление и другие.
Желания пополнять инвестиции: если есть такие планы, стоит выбирать инструменты, где есть возможность пополнения, причём с комфортным порогом входа.
Смирнова рекомендует почти все инвестиционные инструменты приобретать через ИИС — тогда можно оформить налоговый вычет. По акциям и облигациям российских бирж налоговый вычет можно получить только через три года после открытия ИИС.
Ведущий финансовый консультант компании «Личный капитал» Борис Кожуховский отмечает, что даже небольшие, но регулярные отчисления в перспективе 10–15 лет помогут добиться хорошего финансового результата.
Наталия Грибуля рекомендует перед инвестированием накопить финансовую подушку безопасности. Чтобы посчитать, сколько денег нужно для минимального резервного фонда, эксперт предлагает суммировать все обязательные расходы: аренду, коммунальные платежи, транспорт, продукты, ипотеку, медицинские расходы, прочие обязательные и регулярные выплаты. И не включать в резервный фонд деньги на всё то, от чего можно временно отказаться: развлечения, шопинг, отпуск.
Какие бывают финансовые инструменты, в чём их преимущества и недостатки
В России мало программ, созданных специально для накопления средств для детей, считает автор Telegram-канала Moneyhack и директор по коммуникациям «Сравни.ру» Александра Краснова. Поэтому финансовые эксперты рекомендуют родителям использовать любые инвестиционные инструменты со сроком инвестиций в 10–20 лет.
Банковский вклад на имя ребёнка
Вклад на имя ребёнка можно открыть со дня его рождения. Это обычный банковский вклад на 3–6% годовых. Пополнять его могут родители или другие родственники, а вот снять деньги имеет право только ребёнок по достижении 18 лет. Забрать деньги раньше можно только с разрешения органов опеки.
Преимущества:
Простота оформления.
Сохранность средств на длительный срок.
Деньги не делятся в случае развода и принадлежат только ребёнку.
Недостатки:
Низкая доходность, которая не перекрывает инфляцию.
Нельзя управлять средствами: вложить в другие, более выгодные инструменты, подстроиться под новую рыночную ситуацию.
Скорее всего, с 2021 года придётся платить налог в 13% на доходы по процентам при сумме вкладов свыше 1 млн рублей.
Нельзя воспользоваться деньгами до совершеннолетия ребёнка в случае кризисной финансовой ситуации.
Депозит Смирнова предлагает использовать для хранения «заначки» на непредвиденные расходы, оформляя его на родителей, а не на ребёнка, чтобы всегда иметь доступ к сумме.
Страхование жизни
Чтобы застраховать свою жизнь, нужно оформить договор, по которому страховая компания выплатит оговоренную сумму, если клиент потеряет трудоспособность, тяжело заболеет или уйдёт из жизни. Страховка может быть оформлена в пользу ребёнка. Страхование бывает инвестиционное и накопительное. Эти программы рассчитаны на долгий срок — от 5 лет, чаще на 15–20.
Преимущества:
Защита от рисков со здоровьем, гарантия накопления нужной суммы к нужному сроку.
Защита капитала внутри полиса от развода и взыскания.
Льготное налогообложение и возможность получить вычет.
Наследование суммы без периода вхождения в наследство.
Недостатки:
Досрочный выход может привести к убыткам.
Нет гарантий дохода.
Не слишком широкий ассортимент инвестиционных стратегией по инвестиционному страхованию, по накопительному их нет вообще.
Облигации
Облигации — это ценные долговые бумаги. Компания, которая выпускает облигации, выступает заёмщиком. Их покупатель даёт свои деньги компании в долг на срок действия облигаций. По окончании срока инвестор получает свои деньги обратно с процентами.
Облигации могут быть краткосрочные (выпущены на один-два года), среднесрочные (на пять-семь лет) и долгосрочные (более семи лет). Существуют также фонды облигаций — это форма коллективных инвестиций, в которой каждый инвестор владеет своей долей, а управляет инвестициями управляющая компания.
Преимущества
Доходность может быть выше, чем по вкладам.
Доходность гарантирована, если не продавать их до установленного срока погашения.
Невысокий порог входа: минимальная сумма, на которую можно купить облигации, — 1000 рублей.
Могут быть в рублях и валюте.
Купонный доход — процент от стоимости облигации, который получает держатель — подлежит льготному налогообложению.
Недостатки
Нет системы страхования на случай банкротства или отзыва лицензии компании-заёмщика.
Нет сохранности капитала, если выйти раньше срока погашения облигации.
Нет сохранности капитала и гарантированной доходности для фондов облигаций.
С 2021 года нужно платить налог 13% на купонный доход при сумме инвестиций в облигации свыше 1 млн рублей.
При покупке бумаг в валюте через российский рынок надо платить налог на курсовую разницу.
«Облигации, как и депозиты, дают доход на уровне инфляции, но меньше колеблются в цене», — объясняет Кожуховский из компании «Личный капитал».
Недвижимость
Помимо обычной покупки недвижимости, сюда относится и покупка через фонды недвижимости — фонды для инвестирования в проекты строительства, акции которых может купить любой желающий.
Преимущества:
Не может полностью обесцениться кроме случаев, когда дом так и не будет достроен.
Цена может сильно вырасти после завершения строительства и развития инфраструктуры района.
Дополнительно можно получать доход от сдачи в аренду.
Можно получить имущественный налоговый вычет при покупке и продаже, а также использовать для покупки материнский капитал.
Покупка недвижимости в некоторых зарубежных странах помогает получить вид на жительство или льготы в получении визы.
Недостатки:
Высокий порог входа — на покупку нужно несколько миллионов рублей.
Это неликвидный актив, его нельзя быстро продать по рыночной цене, кроме тех случаев, когда инвестиции были через фонды недвижимости.
Дополнительные затраты на содержание: налог на недвижимость, коммуналка и прочие.
В долгосрочной перспективе цена на недвижимость может упасть.
Доход от аренды не гарантирован.
Структурные продукты
Это готовая комбинация инвестиционных инструментов, например, депозита и акций. Готовые структурные продукты (СП) предлагают банки или инвестиционные компании. Часть инструментов в составе СП даёт фиксированный доход (например, депозит), часть работают на повышение дохода, но с долей риска.
Преимущества:
Может быть выгоднее, чем депозит.
Есть СП со 100% защитой капитала, что почти всегда гарантирует сохранность вложенных денег, если только не произойдёт дефолт по облигациям в составе этих продуктов.
СП могут быть в валюте и рублях.
Недостатки:
Если выйти из продукта досрочно, можно столкнуться с убытками, даже если выходить из СП со 100% защитой.
С дохода обязательно нужно платить НДФЛ.
Есть риск убытков или нулевого дохода.
Высокий порог входа — от 100 тысяч рублей.
Акции и фонды акций
Акции — ценные бумаги, дающие право на владение частью компании и получение дохода от её деятельности.
Преимущества:
Возможность получать более высокий доход, чем по вкладам.
Доход могут давать два источника: рост цены акций и дивиденды.
Инвестиции в акции могут быть в рублях и валюте.
Порог входа невысокий — от нескольких сотен рублей.
По ценным бумагам, купленным на бирже в России, а также по фондам российских управляющих компаний можно получить налоговый вычет, если инвестировать через ИИС в течение трёх лет.
Недостатки:
Риск падения стоимости акций: рост цены и дивиденды не гарантируются.
С доходов надо платить НДФЛ, если они не попадают под инвестиционный вычет.
При покупке бумаг в валюте нужно платить налог на курсовую разницу.
Драгметаллы
Сюда входят слитки, монеты, обезличенный металлический счёт, золотые инвестиционные фонды.
Преимущества:
Стоимость растёт в период кризиса.
Можно покупать через ИИС для увеличения доходности за счет налоговых льгот, если речь об инвестициях в форме ценных бумаг.
Недостатки:
Прирост цены не гарантируется, стоимость может сильно снизиться.
С доходов надо платить НДФЛ, если они не попадают под инвестиционный вычет.
Сравнение разных инструментов составлено при помощи финансового советника Натальи Смирновой.
Какой механизм накоплений выбрать, если ежемесячный взнос небольшой — до 5000 рублей. Или большой — 30-50 тысяч рублей
Сумма влияет на доступность инструментов: не всё можно купить за пару тысяч рублей. Но большее значение имеет системность отчислений, готовность к риску и желание самому активно управлять портфелем, считает Наталья Смирнова.
Свой риск-профиль, то есть толерантность к риску, можно выяснить при помощи опросника, который поможет выбрать подходящий инвестиционный портфель.
До 30 тысяч рублей
Для ежемесячных взносов от 1 до 30 тысяч рублей Смирнова советует инвестировать по стратегии Уоррена Баффета. Это пассивные инвестиции — каждый месяц сумма инвестируется в биржевые фонды.
Можно разделить вложения в фонды в пропорции 50 на 50, если готовность к риску есть, но небольшая.
Стартовая сумма важна в тех видах инвестиций, где есть минимальный порог входа и минимальная комиссия. Но есть исключения.
Эксперт советует обращать внимание на комиссию брокеров за сделку. Для сделок на американском рынке она может быть от $5. Если докупать акции на $10 в месяц, половина уйдёт на комиссию, и накопить не получится.
От 30 тысяч рублей
Чем больше сумма ежемесячного взноса, тем больше разных финансовых инструментов можно использовать.
Если родители инвестируют через ИИС, Смирнова советует следить за лимитом инвестиций в 400 тысяч рублей в год, в рамках которых можно получить налоговый вычет.
Как можно диверсифицировать портфель вне зависимости от суммы накоплений
Андрей Ушаков рекомендует определиться с валютой для накоплений. По его мнению, для долгосрочных накоплений лучше выбрать доллар.
Чтобы распределить деньги между акциями и облигациями, эксперт советует присмотреться к следующей теории.
Аналитик считает, что живущий в России человек и так берёт на себя российские риски, в том числе сырьевую экономику. Поэтому диверсифицировать инвестиции лучше за счёт других отраслей: высоких технологий, продвинутой медицины, роботизированной промышленности.
Эксперт отмечает, что регулярное инвестирование решит проблему с выбором правильного момента для покупки ценных бумаг, поскольку угадать лучший момент для покупки или продажи никто не может. Лучше придерживаться системных вложений. Например, с зарплаты сразу же отправлять 2000 рублей в фонд облигаций и 8000 рублей в фонд акций, если бюджет накоплений — 10 тысяч рублей в месяц.
В случае если рисковать будущими детскими деньгами не хочется, можно выбрать менее рискованную стратегию и большую часть суммы держать на депозите, а в ценные бумаги вкладывать ту часть, которую не страшно потерять при неблагоприятном развитии событий.
Наталия Грибуля считает, что чем больше будут диверсифицированы активы, тем лучше.
Эксперт советует просчитать всё на специальных калькуляторах, которые учитывают все эти вводные. Есть калькулятор на русском языке, есть на английском.
Можно ли хранить накопления в иностранном банке
Можно, но на практике это не самый удобный вариант, считают эксперты. Смирнова называет открытие счёта в зарубежном банке бессмысленной идеей.
Кроме того, добиться открытия счёта в иностранном банке может быть нелегко, а крупные банки не работают с малыми суммами до $100–500 тысяч, добавляет Смирнова.
Так же считает и Александра Краснова: выгоды с финансовой точки зрения в таком подходе нет.
Придётся ли платить налог, если передать большую сумму ребенку, когда он достигнет совершеннолетия
Доходы от операций между близкими родственниками не облагаются налогом, отвечает Наталья Смирнова со ссылкой на пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса России. В этом пункте написано, что доходы в виде подарков освобождаются от налога, если они от родственников.
Ограничения по суммам законом не установлены. Но у налоговых органов могут возникнуть вопросы, если сумма не сопоставима с доходами, добавляет Смирнова.
Какие риски стоит предусмотреть в случае развода и как избежать дележа накоплений
Деньги не придётся делить при разводе, если родители оформили вклад на имя ребёнка или заключили договор страхования жизни в пользу ребёнка. От рисков в других финансовых инструментах может спасти брачный контракт.
По словам Смирновой, обезопасить «детский» капитал можно и другими способами.