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Технологии стартапа AnyVision, в который инвестировала Microsoft, использовались израильским правительством.
Microsoft отказалась от доли в израильской компании-разработчике платформы для распознавания лиц AnyVision и изменила инвестиционную политику.
Компания отказалась от миноритарных инвестиций в подобные стартапы, поскольку они не могут обеспечить необходимый контроль за использованием технологий для распознавания лиц, говорится в заявлении.
Такое решение Microsoft приняла после расследования бывшего генпрокурора США Эрика Холера и его команды Covington & Burling, которые выяснили, что технологии AnyVision использовались израильским правительством для наблюдения за пересечением границы между Западным берегом реки Иордан и Израилем, пишет TechCrunch. Однако технологии не использовались для «массового наблюдения».
M12 Ventures, венчурное подразделение Microsoft, инвестировала в компанию в июне 2019 года. Тогда AnyVision привлекла суммарно $31 млн. M12 Ventures стала миноритарным акционером израильского стартапа, что не даёт Microsoft «того уровня надзора», который необходим для контроля использования подобных технологий, объяснили в компании.
Среди других инвесторов AnyVision — DFJ Growth и OG Technology Partners, LightSpeed Venture Partners, Robert Bosch GmbH, Qualcomm Ventures и Eldridge Industries.
Они что, реально не ожидали от израильской (!!!) компании обмана, предательства и кидалова на бабки?
Вы видимо из тех, кто "не читал, а осуждаю"!!! Вот загнул..,предательство, обман, кидалово. Вы вообще здоровы? Эта программа -супер! С мировым рейтингом! А история завязана на политике, потому что Израиль применяет ее на КПП,для проверки арабов из Газы, для поиска террористов, вот сраные правозащитники и принудили Майкрософт отказаться от ее использования. А то ,что вы там несли бред сивой кобылы, так закусывайте!!
Можешь считать меня антисемитом, но я не знаю ни одной поговорки о евреях с указанием их положительных качеств. И в английском, насколько я знаю, такая же фигня: a jew - еврей, to jew - обманывать.
Да вы на себя милок обернитесь. У меня кабельное ТВ и ваш 1-ый канал смотрю. Так ежедневно показываете вы( это не я придумал) как вас обманывают магазины, какие паршивые товары, а продукты все опасные. У нас в Израиле давно бы разорили фирму и посадили, а у вас СМИ орут и перестанут. Вас обворовывают, обманывают. Так что я не русофоб, но чья бы корова мычала , а твоя молчала!!
Мы друг другу не нравимся - уже есть что-то что нас объединяет :).
Нас ничего не объединяет, кроме знания языка русского. Я правда в шоке от того что здесь на сайте даже заголовки статей начинаются с матерных фраз. Так что я говорю и пишу на русском языке. а вся ваша братия на блатном лагерном! И что самое страшное, часто слышу мат от русскоязычных на улицах Израиля. А когда интересуюсь откуда приехали (как правило не евреи , а (отыскавшие прадедушку по документам)русские и здесь матюкаются даже молодые женщины на детей кричат ...бл@дь!!! Это просто национальный позор!!
половина блатной фени пришло из идиша, кстати.
Идиш знает любой культурный человек, потому что это не более чем немецкий в разорванной юбке. А вы совсем не слышите, что вам говорят. Не мат, а блатная феня. Стоять на вассере, шмуклер, шлимазл, вот это вот всё. Будете отрицать, что центр кристаллизации преступности после революции был в Одессе? Да ну я вас таки умоляю.
Если я знаю немецкий, что нужно сделать, чтобы знать идиш?
Это диалекты одного языка. Вы смотрели вступительную новеллу к фильму "Серьезный человек"? Посмотрите. Я вам серьезно говорю, что вы поймете все до последнего слова, гораздо лучше, чем скажем голландскую речь.
Голландскую понимаю только письменную :)
Та же фигня. А вот письменный идиш мы не поймем, потому что они пользовались древнееврейским письмом ) Это немного смешно, конечно, немецкий без гласных и справа налево)
Не знаешь ни одной поговорки - ну и гуляй смело. Нахрен нам тут твои поговорки, мы тут чё, внатуре, филологи?
Эта новость обросла бородой Ей уже 3 дня. а вы только проснулись!!!
Все эти стартапы - ссанина. Большинство стартапов лишь вклинивается в какой-либо процесс, чтобы содрать бабла (высосанные из пальца проблемы пользователя).
Пока суть да дело, а скоро берестой будут вытирать задницы.
Насчет бересты и задниц — совершенно зря, насчет распилов и имитации деятельности — увы, но зачастую да, бывает
Период в моей жизни, когда я писал объяснительную простынь для каждого анонимуса, прошел вместе с чернотой в моей бороде. Вы верите, что стартап-акселераторы правда служат заявленным целям — верьте дальше. Вы можете также верить, что фонды дают деньги самым талантливым ребятам, а не своим знакомым или подставным для возврата кешем. Я тоже верю во всякие разные вещи.
Я не знаю как там у вас, но я сам лично работал много лет в стартапе электронщик - разработчик. Мои друзья многие работали и работают( я сам сейчас на пенсии) и не слышал, чтобы была саейская система по -блату! Здесь кап. система, и выживают только талантливые и одаренные бизнесмены . Вот наример мальчик с Украины приехал с мамой ,бедный как мышь, а недавно его стартап купили аж за 1,1 миллиард долларов! Так что не свистите зря!
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