Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
675

Microsoft отказалась от миноритарных инвестиций в стартапы по разработке технологий для распознавания лиц Материал редакции

Технологии стартапа AnyVision, в который инвестировала Microsoft, использовались израильским правительством.

21 комментарий
В закладки

Microsoft отказалась от доли в израильской компании-разработчике платформы для распознавания лиц AnyVision и изменила инвестиционную политику.

Компания отказалась от миноритарных инвестиций в подобные стартапы, поскольку они не могут обеспечить необходимый контроль за использованием технологий для распознавания лиц, говорится в заявлении.

Такое решение Microsoft приняла после расследования бывшего генпрокурора США Эрика Холера и его команды Covington & Burling, которые выяснили, что технологии AnyVision использовались израильским правительством для наблюдения за пересечением границы между Западным берегом реки Иордан и Израилем, пишет TechCrunch. Однако технологии не использовались для «массового наблюдения».

M12 Ventures, венчурное подразделение Microsoft, инвестировала в компанию в июне 2019 года. Тогда AnyVision привлекла суммарно $31 млн. M12 Ventures стала миноритарным акционером израильского стартапа, что не даёт Microsoft «того уровня надзора», который необходим для контроля использования подобных технологий, объяснили в компании.

Среди других инвесторов AnyVision — DFJ Growth и OG Technology Partners, LightSpeed Venture Partners, Robert Bosch GmbH, Qualcomm Ventures и Eldridge Industries.

#новость #microsoft

Финансы
Подписан
Отписаться
«Выручка 0? Тогда тебе светит максимум 5 млн рублей»: кому, как и сколько реально привлечь инвестиции в России?
Рассказывает Максим Серяков, основатель Акселератора по привлечению инвестиций “Народное IPO”.
1
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 21, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 116204, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Mar 2020 16:24:16 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Мероприятия ушли в онлайн
Ищите анонсы всех полезных событий на vc.ru/events
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Яковлев

0

Они что, реально не ожидали от израильской (!!!) компании обмана, предательства и кидалова на бабки?

Ответить

Lev MU

Иван
0

Вы видимо из тех, кто "не читал, а осуждаю"!!! Вот загнул..,предательство, обман, кидалово. Вы вообще здоровы?  Эта программа -супер! С мировым рейтингом! А история завязана на политике, потому что Израиль применяет ее на КПП,для проверки  арабов из Газы, для поиска террористов, вот сраные правозащитники и принудили Майкрософт отказаться от ее использования. А то ,что вы там несли бред сивой кобылы, так закусывайте!!

Ответить

Иван Яковлев

Lev
0

Можешь считать меня антисемитом, но я не знаю ни одной поговорки о евреях с указанием их положительных качеств. И в английском, насколько я знаю, такая же фигня: a jew - еврей, to jew - обманывать.

Ответить

Lev MU

Иван
1

Да вы на себя милок обернитесь. У меня кабельное ТВ и ваш 1-ый канал смотрю. Так ежедневно показываете вы( это не я придумал) как вас обманывают магазины, какие паршивые товары, а продукты все опасные. У нас в Израиле давно бы разорили фирму и посадили, а у вас СМИ орут и перестанут. Вас обворовывают, обманывают. Так что  я не русофоб, но чья бы корова мычала , а твоя молчала!!

Ответить

Иван Яковлев

Lev
1

Мы друг другу не нравимся - уже есть что-то что нас объединяет :).

Ответить

Lev MU

Иван
1

Нас ничего не объединяет, кроме знания языка русского. Я правда в шоке от того что здесь на сайте даже заголовки статей начинаются с матерных фраз. Так что я говорю и пишу на русском языке. а вся ваша братия на блатном лагерном! И что самое страшное, часто слышу мат от русскоязычных на улицах Израиля. А когда интересуюсь откуда приехали (как правило не евреи , а (отыскавшие прадедушку по документам)русские и здесь матюкаются даже молодые женщины на детей кричат ...бл@дь!!! Это просто национальный позор!!

Ответить

Leo Uvarov

Lev
0

половина блатной фени пришло из идиша, кстати. 

Ответить

Lev MU

Leo
0

Мои дедушка и бабушка, родители и я знали и знаем идиш. Но никогда  ( я повторяю), никогда в наших семьях и у наших евреев соседей говорящих на идише ,не слышал матерных фраз. Так что не заливайте и не трепитесь зря. 

Ответить

Даниил Орел

Lev
0

Идиш знает любой культурный человек, потому что это не более чем немецкий в разорванной юбке. А вы совсем не слышите, что вам говорят. Не мат, а блатная феня. Стоять на вассере, шмуклер, шлимазл, вот это вот всё. Будете отрицать, что центр кристаллизации преступности после революции был в Одессе? Да ну я вас таки умоляю.

Ответить

Илья Казначеев

Даниил
0

Если я знаю немецкий, что нужно сделать, чтобы знать идиш?

Ответить

Даниил Орел

Илья
0

Это диалекты одного языка. Вы смотрели вступительную новеллу к фильму "Серьезный человек"? Посмотрите. Я вам серьезно говорю, что вы поймете все до последнего слова, гораздо лучше, чем скажем голландскую речь.

Ответить

Илья Казначеев

Даниил
0

Голландскую понимаю только письменную :)

Ответить

Даниил Орел

Илья
0

Та же фигня. А вот письменный идиш мы не поймем, потому что они пользовались древнееврейским письмом ) Это немного смешно, конечно, немецкий без гласных и справа налево) 

Ответить

Petr Sergeev

Иван
0

Не знаешь ни одной поговорки - ну и гуляй смело. Нахрен нам тут твои поговорки, мы тут чё, внатуре, филологи?

Ответить

Lev MU

0

Эта новость обросла бородой  Ей уже 3 дня. а вы только проснулись!!!

Microsoft divests from Israeli…
Tech giant says it is pulling investments from AnyVision, which is used at West Bank checkpoints…
www.timesofisrael.com
Ответить

Kirill Viktorovi4

–2

Все эти стартапы - ссанина. Большинство стартапов лишь вклинивается в какой-либо процесс, чтобы содрать бабла (высосанные из пальца проблемы пользователя).
Пока суть да дело, а скоро берестой будут вытирать задницы. 

Ответить

Lev MU

Kirill
0

Это у вас зависть  бездарного человека! А всем, чем вы пользуетесь сегодня, сделаны когда-то стартапами. и в медицине, в автомобилестроении, авиации и бытовые приборы и гаджеты, когда-то даже  АПЛ начинала со стартапа в гараже!!

Ответить

Даниил Орел

Kirill
0

Насчет бересты и задниц — совершенно зря, насчет распилов и имитации деятельности — увы, но зачастую да, бывает

Ответить

Lev MU

Даниил
0

Где бывает, когда бывает, факты в студию!

Ответить

Даниил Орел

Lev
0

Период в моей жизни, когда я писал объяснительную простынь для каждого анонимуса, прошел вместе с чернотой в моей бороде. Вы верите, что стартап-акселераторы правда служат заявленным целям — верьте дальше. Вы можете также верить, что фонды дают деньги самым талантливым ребятам, а не своим знакомым или подставным для возврата кешем. Я тоже верю во всякие разные вещи. 

Ответить

Lev MU

Даниил
0

Я не знаю как там у вас, но я сам лично работал много лет в стартапе электронщик - разработчик. Мои друзья многие работали и работают( я сам сейчас на пенсии) и не слышал, чтобы была саейская система по -блату! Здесь кап. система, и выживают только талантливые и одаренные бизнесмены . Вот наример мальчик с Украины приехал с мамой ,бедный как мышь, а недавно его стартап купили аж за 1,1 миллиард долларов! Так что не свистите зря!

Репатриант из Украины Евгений Дибров заработает…
Израильская компания первой в мире предложила комплексную защиту от IoT
www.vesty.co.il
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Подключить за 1 день и доставить в 8000 магазинов "у дома"
Как работает сервис 5Post в условиях коронавируса
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
Приложения с 5G и дополненной реальностью: чего ждать от студентов лаборатории Высшей школы менеджмента
Проектирование и создание цифровых MVP, консультации экспертов и оценка специалистов отрасли, реализация собственного п…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как айтишнику не потерять ритм на удаленке: 10 советов для эффективной работы на карантине
Скорее всего, до карантина вам тоже казалось, что большинство людей 20-40 лет работают либо удаленно, либо на фрилансе.…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС.  А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее…
Мэр Москвы объявил всеобщий режим самоизоляции с 30 марта — из дома можно будет выйти на работу или за продуктами
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

Alexey Praskovin

Фёдор Овчинников понизил себе…

Serge Nekoval

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Alexey Praskovin

«Некуда выходить и некому…

Eugene Makarov

Credit.Club ускорил выдачу…

Андрей Андреевич

Если бы крупные компании…

Michael Shramko

Фёдор Овчинников понизил себе…

Theodoro Karalenka

Онлайн-бар DrinkTalk.me

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Kirill Oreshkin

Провалы больших брендов на…

Gosoo Gosoo

«Кофе с собой в новых…

Евгений Вотер

Telegram добавил группировку…

Женя Иванов

Как дизайнеру оседлать четыре…

Chingis Alekenov

Фёдор Овчинников понизил себе…

Константин Полухтин

Фёдор Овчинников понизил себе…

Соня Карлова

Если бы крупные компании…

Aleks Ander

Фёдор Овчинников понизил себе…

Valentin Dombrovsky

Фёдор Овчинников понизил себе…

Зульфия Полевода

Участники ИТ-индустрии…

Aleks Ander

Фёдор Овчинников понизил себе…