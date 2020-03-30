Технологии стартапа AnyVision, в который инвестировала Microsoft, использовались израильским правительством.

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Microsoft отказалась от доли в израильской компании-разработчике платформы для распознавания лиц AnyVision и изменила инвестиционную политику.

Компания отказалась от миноритарных инвестиций в подобные стартапы, поскольку они не могут обеспечить необходимый контроль за использованием технологий для распознавания лиц, говорится в заявлении.

Такое решение Microsoft приняла после расследования бывшего генпрокурора США Эрика Холера и его команды Covington & Burling, которые выяснили, что технологии AnyVision использовались израильским правительством для наблюдения за пересечением границы между Западным берегом реки Иордан и Израилем, пишет TechCrunch. Однако технологии не использовались для «массового наблюдения».

M12 Ventures, венчурное подразделение Microsoft, инвестировала в компанию в июне 2019 года. Тогда AnyVision привлекла суммарно $31 млн. M12 Ventures стала миноритарным акционером израильского стартапа, что не даёт Microsoft «того уровня надзора», который необходим для контроля использования подобных технологий, объяснили в компании.