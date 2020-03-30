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Финансы
Лиана Липанова
3461

Банки будут выдавать кредиты на выплату зарплат исходя из минимального размера оплаты труда Материал редакции

«В предельном случае» процентные ставки субсидируют до нуля с высоким гарантийным покрытием.

  • Сумма кредитов на выплату зарплат будет рассчитываться из численности сотрудников, умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на шесть (срок кредитования шесть месяцев). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Сбербанк» и ВТБ.
  • 26 марта 2020 года о правительственной программе кредитования бизнеса вместе с банками сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «В предельном случае» процентные ставки субсидируют до нуля с высоким гарантийным покрытием, отметил Белоусов.
  • В программе могут участвовать все российские банки, рассказали в «Сбербанке». Однако в ЦБ отмечают, что для участия в программе банк должен иметь рейтинг АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», пишет издание. Все остальные банки могут участвовать при поручительстве корпорации МСП.
  • За кредитом предприниматели должны обратиться в зарплатный банк предприятия. Компания должна работать не меньше года. Максимальный срок кредитования — шесть месяцев, до 1 октября 2020 года, а срок принятия решения — один день, говорят в ВТБ.
  • В «Сбербанке» такие кредиты будут выдаваться в электронной форме как предодобренные — ходить в отделение и заполнять заявку не нужно, объяснили в компании. Банк уже выдал первый кредит на выплату зарплат, ВТБ начнёт выдавать их с 31 марта 2020 года.

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53 комментария
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Sergey Popadyin

17

А если ты ИП без сотрудников - то по мнению правительства у тебя нет расходов и обязательств, живешь ты конечно тоже один. Так что держи ху*м по лбу и отсрочку страховых взносов! )

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Sergey
6

просто плоти взносы

Ответить

Denis Robigo

НечеловеческаяЛ…
1

Какой смысл в отсрочке для УСНщиков6 ?.. там выплата взносов раз в год

Ответить

Сергей Силаев

Denis
1

Никакого. Ты мог часть налога этими взносами погасить. А теперь просто плати налог

Ответить

Alex Petrov

Сергей
1

Время уплаты страховых взносов , если они сделаны до 31 декабря, никак не влияет на невозможность, погасить часть или весь налог,  они засчитываются.  Более того можно даже зачесть страховые взносы уплаченные с опозданием ,  в следующем году, только зачесть их получится за год в котором сделана оплата.  

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Валентин Жетонофф

Sergey
0

как по мне, таким как ты меньше всего нужна поддержка. Тебе ЗП только себе платить, не думаю, что ты арендуешь огромное помещение и т.д., регулярных платежей не так уж и много и не такие большие, как у малого, среднего бизнеса, который реально может улететь в огромные минуса, в отличие от таких как ты (и я).

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Sergey Popadyin

Валентин
0

То есть остальные ИП на УСН или патенте, должны будут помереть голодной смертью? Это я про юристов, фотографов, перевозчиков и т.д. Оторвись от монитора ))) Люди не только в интернетах деньги делают )

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Denis Robigo

Sergey
0

Закрывать ип выплатив часть взносов и налогов с начала года, вставать на биржу и получать пособия. В ближайшей перспективе ничего хорошего, лучше действовать сразу фиксируя потерю

Ответить

Валентин Жетонофф

Sergey
0

я как раз самозанятый и уже страдаю, но блин, меня не загнать в жесткие минуса, у меня небольшой кредит есть и за хату платить надо. Заказов минимум сейчас.  Я как представлю,инсли бы у меня сейчас было бы 30 сотрудников, откуда им ЗП платить? Вот это рили страшно) А фрилансеры и т.д. на гречке проживут))

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Кирилл Половинкин

13

Кредит на минималку, которые ты должен будешь отдать + налоги за полгода, которые сейчас отсрочены. И где взять денег? Цирк какой-то. Легче закрыться 

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Andrey Krestovnikov

5

Испанский стыд

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Максим Калинин

4

Хотел бы ещё добавить про меры поддержки обычных граждан. По факту это такая херня оказалась... Звоню сегодня в ВТБ, спрашиваю, ради интереса, как ипотечные каникулы получить из-за коронавируса, мне отвечают - "Снижение дохода более чем на 30%. Для этого сравнивают среднемесячный доход человека за последние 2 месяца и среднемесячный доход за последние 12 месяцев.

Кроме того, среднемесячный платёж по кредиту за следующие полгода должен быть больше 50% среднемесячного пониженного дохода". Т. е. закрыли бизнес принудительно, те естественно людей или поувольняли или зп сократили до уровня мрот (20 195 рублей в Москве, я хз как на эти деньги можно прожить). А теперь люди на которых висит ипотека, должны каким-то чудом платить с этих денег кредит 2 месяца(!!!). Чтобы потом принести в банк справку 2ндфл и подтвердить снижение дохода!!! Я лично не понимаю как эти два месяца прожить при таком раскладе....

Ответить

Максим Калинин

Максим
3

И кредиты на зп никто брать не будет. Проще заставить написать отпуск за свой счёт или просто в отпуск отправить, или ещё что-нибудь придумать. Я просто ставлю себя на место владельца кафе/парикмахерской условно, мне говорят закрывайся людей по домам с сохранением зп. Вот здорово, они не работают, а зп плати. С чего? Мне государство говорит, окей мы тебе поможем, дадим кредит в размере мрот (бугага). В чем смысл, то? Все равно по факту надо оплачивать за свой счёт нерабочие дни, а во-вторых, где вы видели зп в 20 000 в Москве? Т.е. отправляем людей на карантин за свой счёт с зп 50 000 - 60 000, а беспроцентный кредит только на 20 000. Мне кажется проще уволить, а после карантина заново набрать, если на плаву останешься... Ну может я, конечно, что-то не понимаю и мне знающие люди пояснят, где ошибка в моих суждениях. 

Ответить

Андрей Чуринов

Максим
1

Если по закону увольнять по соглашению сторон - надо большую компенсацию выплатить (до 2х среднемесячных заработков). 
Как вариант- просить по собственному желанию написать, но это тоже неприятная история.
Так что не сказать, что проще уволить. Это западня для работодателя - нормально выйти из нее хз как.

Ответить

Alex Petrov

Максим
2

"Хотел бы ещё добавить про меры поддержки обычных граждан."
Их нет вообще, я хз что будут делать сотни тысяч ,  в Москве и СПб и других городах, у кого ноль накоплений и есть куча обязательных платежей, а доходов вообще не будет пока будет длиться карантин и даже после него, особенно это касается отраслей типа туризма или общепита,  да и нонфуд розница и  кто уже пару недель страдал.   Куча всяких сервисов , ипешеников ,  отмены и банальные неплатежи, народ сейчас условно "доест" псоледнее, дальше что, взлохматят кредитки и потом, что?
  Где поддержка государства?

Ответить

Антон

Максим
1

 люди выживают на такие суммы и ты научишься если приспичит

Ответить

Жирный Pokemon

4

Зачем мне брать кредит на моих сотрудников, чтобы через пол года (кстати, а через полгода лучше будет?) платить двойную зарплату?!
Спасибо за заботу.

Ответить

Alex Petrov

3

МРОТ  в данном случае звучит как МРуT.    А как будут поддерживать сотрудников у кого банк, рожей не вышел или например ИП, особенно без сотрудников, я уже даже не заикаюсь кто самозанятый или не дай бог серый, эти как,  просто выМРуТ?

Ответить

Nick Sidorov

Alex
1

Справедливости ради ИП без сотрудников / самозанятый - это все-таки обычное физическое лицо

Ответить

Alex Petrov

Nick
4

И что это меняет?  Это может быть адвокат, страховой агент,  какой то ремонтник, частный мастер итд. У людей был доход,  официальный , они его лишилиc, чем они хуже наемников?

Ответить

Эмилия Теплова

2

Может нужно просто выдавать дешевые кредиты предприятию на что угодно, при условии что не сократят штат? (всем отраслям, которые пострадали больше всего от ситуации).

Какой смысл в кредите только на зарплату, да ещё и по минималке и на такой короткий срок? Жалко денег которые нужно возвращать?

Ответить

Nick Sidorov

Эмилия
2

 Может нужно просто выдавать дешевые кредиты предприятию

Ответить

Андрей Симаков

Эмилия
0

ну не сократят штат-это очень трудно проверить, поймите. Заставят всех по собственному написать и кредит получат-тут тоже надо аккуратно все делать

Ответить

Эмилия Теплова

Андрей
0

Поставить условие чтобы штат не был меньше сколько-то процентов, чем был до самоизоляции :)

Но с дешевыми кредитами на что угодно (и опционально снижением налогов) многие захотят расшириться и штат даже может вырасти.

Конечно нужно с умом к любому делу подходить.

Ответить

roko kotta

2

Работодатель, получивший кредит на ЗП, должен выплатить ЗП работнику также в размере МРОТа? Дешевле уволить работника, чтобы он получал тот же МРОТ на бирже труда, а работодатель освободился бы от страховых за "бесплатный кредит". Это кабала, а не поддержка.

Какая-то недоподдержка бизнеса в стране. Кредиты на ЗП лишь в размере МРОТа, отсрочка по страховым для отдельных "наиболее пострадавших" сфер бизнеса. Видимо, все остальное в шоколаде и не нуждается в поддержке.

Ответить

Sergey Popadyin

roko
0

Дешевле уволить работника => А как? Запрет же!

На биржу он не встанет. Самоизоляция же!

Там 10+ дней до получения статуса безработного. Дураков нет )

Ответить

Alexandre Svergoun

Sergey
0

А при объявленном ЧП можно увольнять? 

Ответить

Александр Лавров

2

Кредит на зарплату - даже звучит, как не смешной анекдот

Ответить

Nick Sidorov

0

Напомню, если кто забыл.
Сбербанк - это те пидоры, у которых есть комиссия за переводы внутри банка. 
ВТБ - просто пидарасы

Ответить

Константин Варежкин

0

Т.е. дадут по 6 МРОТ (на 6 мес) на каждого сотрудника и вернуть это надо за полгода, т.е. в беспроцентном исполнении это по МРОТ на сотрудника в мес? Хмм...

Ответить

Олег Ивахнов

Константин
3

целесообразно взять если не испытываешь реальных трудностей.

Ответить

Константин Варежкин

Олег
0

Дело не в этом, получается, берёте выплаты на 6 мес вперёд и тут же раз в месяц их отдаёте равными долями, в размере этих выплат)

Ответить

Олег Ивахнов

Константин
0

А в чем проблема то?
Я когда беру на фирму кредит тоже беру сумму трачу ее сразу на какую то крупную покупку (станок нпаример) а потом какое то время отдаю равными долями

Ответить

Станислав Антохи

1

Люди просто ппц странные.
Все вайнят "где помощь государства, почему не раздадут денег???77"
Всё просто: раздать всем денег - это значит никому денег не раздать, потому что инфляция. Деньги - это ничто, бумажки. От того, что их напечатать или просто достать - товара больше не станет. 
Предвосхищая вопрос "А пачиму на Западе раздают??77". Потому что мировая долларовая и евровая массы немножко больше, чем рублёвая. Они немножко увеличивают всю мировую массу, зато раздают денег своим. Инфляция у всех, а бабки - своим. 
У нас, к сожалению, такой роскоши нет, рублями пользуемся только мы сами. Так что можно нарисовать себе рублей на бумажке дома, эффект будет тот же.
Ну, можно сжечь валютных резервов, чтобы денег раздать. Только валютные резервы щас и так жгутся, чтобы курс рубля держать, ведь нефть Urals уже 16$. Это эквивалентно раздаче бабла же.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Станислав
0

Пускай валютный фонд раздают)

Ответить

Станислав Антохи

Дмитрий
0

Они его и раздают) в виде валютных интервенций ЦБ

Ответить

Дмитрий Евсеев

Станислав
1

Не, я хочу наликом свои $20

Ответить

Станислав Антохи

Дмитрий
0

Почему 20$? 500 млрд $ золотовалютных резервов на 150 миллионов человек. Каждому по 3000 баксов!!! Можно жить!
Печалька что пассивы тоже равны 500 млрд, ну это мелочи

Ответить

Alexandre Svergoun

Станислав
0

Я конечно не экономист но с какого испуга у людей будет больше денег,  если все получали по 60тыс а государство даст им по 20тыс? 

Ответить

Станислав Антохи

Alexandre
0

Это загадка? Тогда ответ: у каждого станет на 20 тысяч больше. 
Отвечая на ваш вопрос не буквально. 150млн чел * 20 000 рублей каждому = 3 триллиона рублей.
Денежная масса России 46 триллионов. Задачка - какая будет инфляция? Экономистом быть необязательно 

Ответить

Alexandre Svergoun

Станислав
0

Если компания которая устанавливала окна перестала работать то её рабочие не получают больше деньги но продолжают кушать. Значит довольно быстро они отдадут все деньги магазину. Около трети этих денег пойдёт государству в виде НДС и зарплатных отчислений. При проедании денег они в большей части окажутся у государства. Так что денег будет мало и инфляции не должно быть. 

Ответить

Дмитрий Господарик

1

то есть кредитами можно оплатить только минимальную зарплату?

Ответить

Pavel Voronkov

1

Нафига такая банковская сфера? Или у них все сотрудники только по МРОТ получают? Остальное в конвертах?

Ответить

Михаил Сингатуллин

0

Кредит Сбербанк будут выдавать только тем, у кого зарплатный проект в Сбере

Ответить

Igor Zemko

0

Кринж
МРОТ это уже средний класс или подмастерье?

Ответить

Nick Sidorov

Igor
0

lower middle class по классификации Владимира 

Ответить

Сергей Силаев

0

От поддержек бизнеса хочется пробить лицо фейспалмом. А где через полгода взять денег, чтобы отдать кредит?)) Про налоги тоже ничего не понятно. Кто именно сможет получить отсрочку, как ее получить? Карантин уже точно продлится до середины апреля, как минимум. Все так же за счёт работодателей?

Ответить

Егор Орлов

Сергей
0

Не стоит рассчитывать на поддержку вообще. Не задумывайтесь ни о каких отсрочках, это всё равно, мягко говоря, иллюзия помощи. Гос-ву не нужен бизнес, уже много раз прозрачно намекали. Просто позволяют сидеть на подножном корму. 
Я вообще сначала думал, что "кредит на выдачу з/п" это прикол такой. 

Ответить

Leonid Sobchenko

0

проблема в том что благодаря правительству все бизнес процессы накрылись огромным женским первичным половым признаком. Брать кредиты в таких условиях очень рискованно. Надо сворачивать то что работало до эпидемии и мутить что то, что будет работать во время и после эпидемии.

Ответить

Alexander Gess

0
Ответить

Artemy

0

H - водород
O - кислород
C - углерод
Я... плачу твой МРОТ

Ответить

Yan Purvenes

0

Пора прямо бизнесу высказываться. С нецензурной лексикой и тд. За такие типа подачки. Если позволяет закон, то делать коллективные иски против и тд.

Ситуация абсурдная. Интересно может пора перевести весь топ Меджмент банков на мрот этих? 

Ответить

Армине Манукян

–1

Почему бы государству не выплатить всем кому оно дало выходной больничный? Наверно только в нашей стране в такой ситуации ещё и кредит берите на работников за то что государство освободило их от работы.. За, чтобы сидели на карантине, но почему в других странах поддержка бизнесу, а у нас как всегда.

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