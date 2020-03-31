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Финансы
Лиана Липанова
1195

Xiaomi отчиталась о чистой прибыли в $1,62 млрд и рекордной выручке за 2019 год Материал редакции

Китайская Xiaomi в отчёте за четвертый квартал и весь 2019 год сообщила о рекордной годовой выручке.

$29 млрд
превысила общая выручка Xiaomi в 2019 году

Выручка выросла на 17,7% по сравнению с 2018 годом. Большую часть Xiaomi заработала благодаря продаже смартфонов — $17,1 млрд за год. Компания отгрузила 124,6 млн смартфонов в 2019 году. Чистая прибыль Xiaomi достигла $1,62 млрд — на 34,8% больше, чем в 2018 году.

#новость #xiaomi

Финансы
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9 комментариев
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Ware Wow

14

Вообще крутые конечно. Построили себе такой Samsung в кратчайшие сроки.

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Никита Крайнев

Ware
2

Samsung это скорее Huawei, Xiaomi сами почти ничего не производят

Ответить

Alex Bach

–2

Т*п за св*и д*ньг*

Ответить

Andre Macareno

Alex
5

Назовёте букву или фразу целиком?

Ответить

限界 混沌

Andre
7

Тип за сваи даньго

Ответить

alex twit

1

Вкусно, как амд топчик

Ответить

Качалов

0

Самсунгку пора подвинуться

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Nikita Pasechnik

0

Молодцы, болею за эту компанию с момента как узнал о них

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Влад Алексеев

–2

Хотелосьбы увидеть все цифры, расходы, доходы, прибыль.
Вечно какието манипуляции.

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