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Китайская Xiaomi в отчёте за четвертый квартал и весь 2019 год сообщила о рекордной годовой выручке.
Выручка выросла на 17,7% по сравнению с 2018 годом. Большую часть Xiaomi заработала благодаря продаже смартфонов — $17,1 млрд за год. Компания отгрузила 124,6 млн смартфонов в 2019 году. Чистая прибыль Xiaomi достигла $1,62 млрд — на 34,8% больше, чем в 2018 году.
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Ware Wow
Вообще крутые конечно. Построили себе такой Samsung в кратчайшие сроки.
Никита КрайневWare
Samsung это скорее Huawei, Xiaomi сами почти ничего не производят
Alex Bach
Т*п за св*и д*ньг*
Andre MacarenoAlex
Назовёте букву или фразу целиком?
限界 混沌Andre
Тип за сваи даньго
alex twit
Вкусно, как амд топчик
Качалов
Самсунгку пора подвинуться
Nikita Pasechnik
Молодцы, болею за эту компанию с момента как узнал о них
Влад Алексеев
Хотелосьбы увидеть все цифры, расходы, доходы, прибыль.
Вечно какието манипуляции.