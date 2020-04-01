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Налоговая получила доступ к сведениям об открытии и закрытии кошельков, а также операциях по ним при проверке.
С 1 апреля 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать от банков в автоматическом режиме информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков, а при проведении проверок — об операциях по ним. Об этом пишет РБК.
Согласно изменениям в Налоговый кодекс, передавать информацию будут расчётные банки, с которым работают сервисы электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «Qiwi Кошелёк», WebMoney, PayPal и другие).
Норма будет действовать в отношении всех персонифицированных электронных кошельков – и с полной, и с упрощённой идентификацией держателя, уточняет издание.
Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента, отмечает «Российская газета». Прямого доступа к этим сведениям ведомство не имеет.
ФНС информация нужна, чтобы выявлять доходы, которые должны облагаться налогами, пояснил РБК партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов. Например, когда физлица занимаются бизнесом без образования ИП. Вторая причина – борьба с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путём.
По последним новостям как я понял лучше вообще не связываться с русскими банками и держать деньги в каком нибудь заграничном где не нужно платить 13% и других налогов...
Налог с дохода платят во всем мире, кроме россиян
Я согласен платить налог в любой другой стране а жить пока, тут. "Там" в другой стране, они пойдут в дело, а не на позолоченные икорницы, как в Астраханской области например!
Правильно! Во всем мире, кроме «этой страны» коррупция уже побеждена и на налоги строят больницы и детсады. А если куда и покупают золотые икорницы — то в столовые для врачей и учителей.
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Может и так. Но точно знаю, что если регистрировать компанию в стране где нет двойного налогооблажения с Россией, можно не платить налоги в РФ. Просто платить в другой стране. Но даже там, налог на прибыль 0% если в стране где зарегестрированна компания нет клиентов. Т.е. бизнес фактически в другой стране.
А в России экономика в жопе, но новые налоги государство придумывает и штампует ежедневно.
Скоро увидим, где экономика не в жопе.
в России она будет в жопе, гарантия 146%
Куда ехать спасаться, подскажите где будет хорошо? 😀
Думаю что перспективы роста есть, при условии ликвидации коррупции, семейных схем, но! Насколько это возможно? Лично моё мнение что это мало возможно или вовсе невозможно, поэтому да, скорее экономика так и будет в этом месте под название жопа. А обирать народ всякими налогами и не давать народу взамен качественных государственных услуг, прав на бесплатную медицину, образование и.т.д., это путь в никуда!
Но даже там, налог на прибыль 0% если в стране где зарегестрированна компания нет клиентов.
Далеко не везде и скорее всего в подобной локации будут другие заморочки.
Другие есть, но при любом раскладе LLP (ограниченное партнерство) например в Ирландии, даст тебе кучу плюшек (кроме низкого налога) для работы с евросоюзом и США.
А в России один геморрой и никаких преимуществ.
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на досуге узнайте дадут ли тебе на такую компанию
- VAT
- нормальный банковский аккаунт
- возможность подключить нормальный интернет-эквайринг
Удивительно, но как на на досуге звонил, у уточнял у компании которая помогает организовывать подобное.
Оказалось именно LPP а не LTD самая удобная форма регистрации компании в Ирландии.
Документы все будут в порядке, так что WooCommerce и PayPal подключат без гемора.
UPD: собственно, в любой локации будут заморочки, если вы место ведения бизнеса будете рассматривать лишь как "локация", а не "место, где я буду жить".
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Жить тут и пользоваться всей инфраструктурой, а налоги платить в другую страну? Я охреневаю просто...
А Вы посмотрите как делают наши стартапы.
95%, если не 99% имеют регистрацию там, там платят налоги и а живут тут.
А почему?
Вы думаете людям не хочется платить налоги в своей стране?
Можно целую статью на эту тему написать.
Есть люди, которые всю жизнь живут с мамой на ее пенсию, а свои бабки просаживают в игровых автоматах. Тут примерно то же самое.
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Многие уже свалили и сколько ещё свалит!
Рост населения, даже плохо говорящими по-русски эмигрантами из ближнего востока не смогли увеличить.
А Хорошо говорящие по-русски ( и на парочке иностранных языков ) молодые ребята - сваливают туда, где людей ценят и тратят налоги на УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ, а не туда куда наши чинуши.
Может пора перестать придумывать новые налоги для населения и грамотно распределять те что уже собирают, чтоб людям жить В ЭТОЙ СТРАНЕ было приятно и комфортно?
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Я не в говне, я- обычный средний класс России с хорошей зарплатой 17.000₽
Просто не очень хочу новые налоги платить, это же очевидно.
Я не кидаю говна на вентилятор, а высказываю свое мнение.
Я это пишу, потому, что гораздо приятнее быть бедным американцем / европейцем, чем средним классом с зарплатой 17000 руб в России.
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Вот тебе аргументация:
США уровень коррупции 22
РОССИЯ уровень коррупции 136
Мне лень сравнивать уровень жизни, но думаю ты знаешь, он выше нашего.
Налоги с ITсферы даже при российских послаблениях ВЫШЕ у нас чем в США.
На эту тему куча исследований вот один умный человек пишет на родном цукерберге: https://www.google.com/amp/s/vc.ru/amp/91941
Да и вообще, я бы привел кучу аргументов ещё что жизнь в США лучше чем в России, но очевидно ты непробиваемый для истины и реальности.
США это страна где с богатых берут много, чтобы делиться с бедными.
Россия это страна где у бедных забирают всё, чтобы помочь богатым.
P.S. и совсем неважно получаю я 17.000, 170.000 или 1,700.000₽ в месяц. Я хочу в любом случае чувствовать, что государство о нас заботится. Не могут все, быть богатыми но все должны получать достойный уровень жизни.
А рейтинг коррупции кто составил, сша? 😂😂😂
Международная общественная организация.
Вполне себе независимая, которая есть в России и в любой другой стране.
«Независимая организация» - ахахаха! Отличная шутка для 1 апреля. Ведь вы же пошутили, а не правда верите в это?
В плане рейтинге коррупции?
Очень даже верю.
Странно, что Вы не верите, что в России высокий уровень коррупции 🤷🏻♂️
Я верю в высокий уровень. Я не верю в «независимые рейтинги». Почувствуйте разницу.
Даже если согласиться с доводом что она НЕ независимая, в любом случае даже ежу будет понятно, что коррупция в России гораздо выше чем в США или Европе.
Нет. Это абсолютно непонятно ни ежу, ни здравомыслящему человеку. С чего вы решили так? Много ли вы пожили в Европе и США?
Нет, я не жил в США и не жил долго в Европе.
Но я был и там и там и у меня есть много клиентов ставших друзьями в США и Европе.
После общения с ними я понимаю насколько просто там вести бизнес.
Простите, что у вас за обилие клиентов в США и Европе если у вас зарплата 17000₽? Что за бизнес такой, если не секрет?
Про зарплату я писал гипотетически.
Чтобы Вы поняли уровень пиздеца.
Когда средний класс получает $200+
Чувствую, вы очень о многом пишете и знаете «гипотетически» 😂
Просто по словам нашего президента, все кто получает больше 17000₽ автоматически становится средним классом.
Или Вы не доверяете тому, что говорит наша власть? 😅
Нашему президенту просто стыдно, записать десятки миллионов людей в категорию "бедных"
Вы, пожалуйста, не перевирайте мои слова. Я вас ни к какому классу не причислял и мой вопрос был не об этом. Я спрашивал у вас про ваш бизнес. И у вас либо зарплата 17К (но тогда что это за бизнес с кучей иностранных клиентов). Либо вы получаете существенно больше, но тогда к чему эти «гипотетические» выкладки. Вы как в анекдоте: либо трусы наденьте, либо крестик снимите
Это в какой местности ежи понимают сравнительный анализ уровня коррупции в разных странах? ))) В Чернобыле, что ли
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Значит я всё-таки прав что ты хам.
Почему ты считаешь людей, которые хотят достойно жить, платить налоги но при этом видеть куда они идут "говном"?
И с чего ты взял, что коррупция не касается конкретно меня?
Коррупция касается всех. Самые большие деньги государство "пилит" как раз на наших с тобой налогах.
Тут очень много хамья и троллей, которые переходят на прямые оскорбления.
Лучше не трепать себе нервы, все равно никакие аргументы они не воспринимают.
Мне всегда казалось, что она vc адекватные люди 🤷🏻♂️
Я ошибался.
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Очевидно, тебя родители не научили вежливо общаться с незнакомыми людьми.
Ты просто идиот и хам.
Может я не везде прав, но ты отрицаешь очевидные вещи.
Как говорят: "патриотизм - последнее прибежище негодяя"
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я оставлю это тут : https://www.weforum.org/agenda/2019/11/countries-preparedness-pandemics/
1 — США. 2 — Великобритания. 15 — Испания. 31 — Италия. 51 — Китай. 63 — Россия. 108 — Белоруссия.
это рейтинг готовности стран к пандемиям, составленный группой международных экспертов в том числе, с привлечением независимых общественных организаций.
напомню, Китай и Россия сейчас отправляют самолёты с медицинской помощью в самые готовые к пандемиям страны - США, Испания, Италия
Специально зарегистрировался чтобы предупредить. Вы немного не в курсе ситуации.
Напоминаю, что резиденты РФ со счетов в зарубежных банках тоже должны платить подоходный налог.
Как налоговая узнает о Вашем счёте за рубежом?
Большинство банков мира отправляет налоговой РФ через CRS информацию о счетах резидентов РФ. По этой ссылке Вы можете посмотреть кто с кем обменивается
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
В том числе большая часть оффшоров, Швейцария. А если страна в которой Ваш банк находится пока не вошла в CRS, когда она войдёт банк отправит в РФ информацию в том числе о прошлых годах. И придется расплатиться за все.
Должны же быть способы сохранить деньги не платя этих налогов и так с нынешними банковскими ставками от инфляции почти не удаётся убежать а тут ещё новые налоги...
Еще одна артерия вскрыта... уххх и все в период пандемии.. неужели это повод напридумывать новых телодвижений. С первым апреля господа и леди!
Ещё один удар по коронавирусу!
И как это будет работать?
Если я на Ebay продал гитару за $1200 они с этого налог возьмут? Вдруг они решат, что это бизнес, а не продажа БУ личной вещи с получением денег на Paypal?
Ничего не понятно, кроме того, что очередную вундервафлю придумали. Сейчас и без новых налогов не сладко. Чтоб они там корановирусом все заразились.
Если честно, то не удивлюсь если
1 - попросят оформить паспорт сделки для валютного контроля
2 - онлайн кассу поставить
3 - Заставят зарегистрировать ИП
4 - Выпишут штраф в 100% от суммы
5 - У нас еще и статьи есть за незаконное предпринимательство и незаконную внешнеэкономическую деятельность...
Ну сначала почитайте статью о незаконном предпринимательстве и тупые предположения отпадут
Как это будет работать написано в тексте статьи - налоговая может запросить движение по вашему электронному кошельку. Что может послужить триггером для такого запроса можно только догадываться.
В каких случаях следует платить налог с продаж личных вещей можно без труда найти в поисковике.
Главное, чтобы ИП не трогали лишний раз. И так работы все меньше и меньше.
Как раз такое ощущение, что забирать будут у тех, у кого мало денег. Чтобы в итоге помочь большим компаниям этими деньгами, которые отобрали у микро и малых предприятий 🤷🏻♂️
Ну и у населения конечно же, тоже отберают всё что есть.
Очередная мера помощи подкатила
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Хм, а это вообще законно?
Какое к этому отношение имеют банки?
PayPal - банк? И вообще ЭД по ФЗ штука очень странная, так как не является деньгами.
Пылесос Мишустина, блин...
С другой стороны, налоги платить надо, это не обсуждается. И спрашивать по их расходованию тоже надо.
Спрашивать надо. Да и видеть, как что-то меняется в лучшую сторону не только в МСК или СПб хочется.
А то наши налоги идут куда угодно, только не туда куда нужно.
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