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Финансы
Галина Мубаракшина
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Банки будут передавать ФНС информацию об электронных кошельках россиян с 1 апреля Материал редакции

Налоговая получила доступ к сведениям об открытии и закрытии кошельков, а также операциях по ним при проверке.

75 комментариев
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С 1 апреля 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать от банков в автоматическом режиме информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков, а при проведении проверок — об операциях по ним. Об этом пишет РБК.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, передавать информацию будут расчётные банки, с которым работают сервисы электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «Qiwi Кошелёк», WebMoney, PayPal и другие).

Норма будет действовать в отношении всех персонифицированных электронных кошельков – и с полной, и с упрощённой идентификацией держателя, уточняет издание.

Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента, отмечает «Российская газета». Прямого доступа к этим сведениям ведомство не имеет.

ФНС информация нужна, чтобы выявлять доходы, которые должны облагаться налогами, пояснил РБК партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов. Например, когда физлица занимаются бизнесом без образования ИП. Вторая причина – борьба с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путём.

#новость #фнс

Финансы
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75 комментариев
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Руслан Агаев

29

По последним новостям как я понял лучше вообще не связываться с русскими банками и держать деньги в каком нибудь заграничном где не нужно платить 13% и других налогов...

Ответить

Эдуард Исеркапов

Руслан
13

Налог с дохода платят во всем мире, кроме россиян

Ответить

Stanislav Dianov

Эдуард
10

Я согласен платить налог в любой другой стране а жить пока, тут. "Там" в другой стране, они пойдут в дело, а не на позолоченные икорницы, как в Астраханской области например!

Ответить

Алексей Седов

Stanislav
26

Правильно! Во всем мире, кроме «этой страны» коррупция уже побеждена и на налоги строят больницы и детсады. А если куда и покупают золотые икорницы — то в столовые для врачей и учителей.

Ответить

Ренат Смольный

Stanislav
5

Очередной идиот

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Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
–2

Может и так. Но точно знаю, что если регистрировать компанию в стране где нет двойного налогооблажения с Россией, можно не платить налоги в РФ. Просто платить в другой стране. Но даже там, налог на прибыль 0% если в стране где зарегестрированна компания нет клиентов. Т.е. бизнес фактически в другой стране.

А в России экономика в жопе, но новые налоги государство придумывает и штампует ежедневно.

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
6

Скоро увидим, где экономика не в жопе.

Ответить

Leo Uvarov

Алексей
1

в России она будет в жопе, гарантия 146%

Ответить

Алексей Седов

Leo
0

Куда ехать спасаться, подскажите где будет хорошо? 😀

Ответить

Артем Павлючук

Алексей
0

В изумрудный город.

Ответить

Инокентий

Leo
0

Думаю что перспективы роста есть, при условии ликвидации коррупции, семейных схем, но! Насколько это возможно? Лично моё мнение что это мало возможно или вовсе невозможно, поэтому да, скорее экономика так и будет в этом месте под название жопа. А обирать народ всякими налогами и не давать народу взамен качественных государственных услуг, прав на бесплатную медицину, образование и.т.д., это путь в никуда!

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Sergei Toropov

Stanisl…
1

Но даже там, налог на прибыль 0% если в стране где зарегестрированна компания нет клиентов.

Далеко не везде и скорее всего в подобной локации будут другие заморочки.

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Stanislav Dianov

Sergei
1

Другие есть, но при любом раскладе LLP (ограниченное партнерство) например в Ирландии, даст тебе кучу плюшек (кроме низкого налога) для работы с евросоюзом и США.

А в России один геморрой и никаких преимуществ.

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Комментарий удален

Sergei Toropov

Stanisl…
0

на досуге узнайте дадут ли тебе на такую компанию
- VAT
- нормальный банковский аккаунт
- возможность подключить нормальный интернет-эквайринг

Ответить

Stanislav Dianov

Sergei
0

Удивительно, но как на на досуге звонил, у уточнял у компании которая помогает организовывать подобное.
Оказалось именно LPP а не LTD самая удобная форма регистрации компании в Ирландии. 
Документы все будут в порядке, так что WooCommerce и PayPal подключат без гемора. 

Ответить

Sergei Toropov

Sergei
0

UPD: собственно, в любой локации будут заморочки, если вы место ведения бизнеса будете рассматривать лишь как "локация", а не "место, где я буду жить".

Ответить

Комментарий удален

Артём Палённый

Stanislav
3

Жить тут и пользоваться всей инфраструктурой, а налоги платить в другую страну? Я охреневаю просто...

Ответить

Mikhail Tatsky

Артём
2

 А Вы посмотрите как делают наши стартапы.
95%, если не 99% имеют регистрацию там, там платят налоги и а живут тут.
А почему?
Вы думаете людям не хочется платить налоги в своей стране?
Можно целую статью на эту тему написать.

Ответить

Алексей Седов

Артём
–1

Есть люди, которые всю жизнь живут с мамой на ее пенсию, а свои бабки просаживают в игровых автоматах. Тут примерно то же самое.

Ответить

Комментарий удален

Алексей Седов

Джек
–5

Ага! Так уж и быть. «Милостиво повелеть соизволил» 😀

Ответить

Алина Алмазова

Stanislav
0

А вам не все ли равно, куда там они идут?

Ответить

Алексей Седов

Руслан
8

За границей всяко лучше. Внук Назарбаева не даст соврать.

Ответить

Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
12

Многие уже свалили и сколько ещё свалит!
Рост населения, даже плохо говорящими по-русски эмигрантами из ближнего востока не смогли увеличить.

А Хорошо говорящие по-русски ( и на парочке иностранных языков ) молодые ребята - сваливают туда, где людей ценят и тратят налоги на УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ, а не туда куда наши чинуши.

Может пора перестать придумывать новые налоги для населения и грамотно распределять те что уже собирают, чтоб людям жить В ЭТОЙ СТРАНЕ было приятно и комфортно?

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Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
2

Я не в говне, я- обычный средний класс России с хорошей зарплатой 17.000₽
Просто не очень хочу новые налоги платить, это же очевидно.

Я не кидаю говна на вентилятор, а высказываю свое мнение.

Я это пишу, потому, что гораздо приятнее быть бедным американцем / европейцем, чем средним классом с зарплатой 17000 руб в России.

Ответить

Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
3

Вот тебе аргументация:
США уровень коррупции 22
РОССИЯ уровень коррупции 136

Мне лень сравнивать уровень жизни, но думаю ты знаешь, он выше нашего.

Налоги с ITсферы даже при российских послаблениях ВЫШЕ у нас чем в США.
На эту тему куча исследований вот один умный человек пишет на родном цукерберге: https://www.google.com/amp/s/vc.ru/amp/91941

Да и вообще, я бы привел кучу аргументов ещё что жизнь в США лучше чем в России, но очевидно ты непробиваемый для истины и реальности.

США это страна где с богатых берут много, чтобы делиться с бедными.

Россия это страна где у бедных забирают всё, чтобы помочь богатым.

P.S. и совсем неважно получаю я 17.000, 170.000 или 1,700.000₽ в месяц. Я хочу в любом случае чувствовать, что государство о нас заботится. Не могут все, быть богатыми но все должны получать достойный уровень жизни.

Ответить

Ренат Смольный

Stanisl…
2

А рейтинг коррупции кто составил, сша? 😂😂😂

Ответить

Stanislav Dianov

Ренат
–2

Международная общественная организация.
Вполне себе независимая, которая есть в России и в любой другой стране.

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
2

«Независимая организация» - ахахаха! Отличная шутка для 1 апреля. Ведь вы же пошутили, а не правда верите в это?

Ответить

Stanislav Dianov

Алексей
0

В плане рейтинге коррупции?
Очень даже верю.

Странно, что Вы не верите, что в России высокий уровень коррупции 🤷🏻‍♂️

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
0

Я верю в высокий уровень. Я не верю в «независимые рейтинги». Почувствуйте разницу.

Ответить

Stanislav Dianov

Алексей
0

Даже если согласиться с доводом что она НЕ независимая, в любом случае даже ежу будет понятно, что коррупция в России гораздо выше чем в США или Европе.

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
0

Нет. Это абсолютно непонятно ни ежу, ни здравомыслящему человеку. С чего вы решили так? Много ли вы пожили в Европе и США?

Ответить

Stanislav Dianov

Алексей
–1

Нет, я не жил в США и не жил долго в Европе.
Но я был и там и там и у меня есть много клиентов ставших друзьями в США и Европе.

После общения с ними я понимаю насколько просто там вести бизнес.

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
–1

Простите, что у вас за обилие клиентов в США и Европе если у вас зарплата 17000₽? Что за бизнес такой, если не секрет?

Ответить

Stanislav Dianov

Алексей
0

Про зарплату я писал гипотетически.
Чтобы Вы поняли уровень пиздеца.
Когда средний класс получает $200+

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
–1

Чувствую, вы очень о многом пишете и знаете «гипотетически» 😂

Ответить

Stanislav Dianov

Алексей
–2

Просто по словам нашего президента, все кто получает больше 17000₽ автоматически становится средним классом.

Или Вы не доверяете тому, что говорит наша власть? 😅

Нашему президенту просто стыдно, записать десятки миллионов людей в категорию "бедных"

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
–1

Вы, пожалуйста, не перевирайте мои слова. Я вас ни к какому классу не причислял и мой вопрос был не об этом. Я спрашивал у вас про ваш бизнес. И у вас либо зарплата 17К (но тогда что это за бизнес с кучей иностранных клиентов). Либо вы получаете существенно больше, но тогда к чему эти «гипотетические» выкладки. Вы как в анекдоте: либо трусы наденьте, либо крестик снимите

Ответить

Алексей Седов

Stanisl…
0
Ответить

ivan ivanoff

Stanisl…
0

Это в какой местности ежи понимают сравнительный анализ уровня коррупции в разных странах? ))) В Чернобыле, что ли

Ответить

Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
2

Значит я всё-таки прав что ты хам.
Почему ты считаешь людей, которые хотят достойно жить, платить налоги но при этом видеть куда они идут "говном"?

И с чего ты взял, что коррупция не касается конкретно меня?
Коррупция касается всех. Самые большие деньги государство "пилит" как раз на наших с тобой налогах.

Ответить

Mikhail Tatsky

Stanisl…
3

 Тут очень много хамья и троллей, которые переходят на прямые оскорбления.
Лучше не трепать себе нервы, все равно никакие аргументы они не воспринимают.

Ответить

Stanislav Dianov

Mikhail
2

Мне всегда казалось, что она vc адекватные люди 🤷🏻‍♂️
Я ошибался.

Ответить

N V

Stanisl…
0

Да потому что он откаты делает этим коррупционерам

Ответить

Комментарий удален

Stanislav Dianov

Джек
4

Очевидно, тебя родители не научили вежливо общаться с незнакомыми людьми.

Ты просто идиот и хам.
Может я не везде прав, но ты отрицаешь очевидные вещи.

Как говорят: "патриотизм - последнее прибежище негодяя"

Ответить

Комментарий удален

ivan ivanoff

Stanisl…
0

 Вполне себе независимая

спасибо, посмеялся. Шутка дня )))

Ответить

Leo Uvarov

Ренат
0

Дания (она на первом месте).

Ответить

Dmitry Ryzhov

Stanisl…
2

я оставлю это тут : https://www.weforum.org/agenda/2019/11/countries-preparedness-pandemics/

1 — США. 2 — Великобритания. 15 — Испания. 31 — Италия. 51 — Китай. 63 — Россия. 108 — Белоруссия.

это рейтинг готовности стран к пандемиям, составленный группой международных экспертов в том числе, с привлечением независимых общественных организаций.

напомню, Китай и Россия сейчас отправляют самолёты с медицинской помощью в самые готовые к пандемиям страны - США, Испания, Италия

These are the top 10 countries for pandemic…
The topic was thrust into the spotlight in 2014 when an Ebola outbreak devastated parts of West…
www.weforum.org
Ответить

Aleksey Bobkov

Stanislav
0

нет не пора, всем все нравится

Ответить

Роман Александров

Руслан
3

Специально зарегистрировался чтобы предупредить. Вы немного не в курсе ситуации. 
Напоминаю, что резиденты РФ со счетов в зарубежных банках тоже должны платить подоходный налог.
Как налоговая узнает о Вашем счёте за рубежом?
Большинство банков мира отправляет налоговой РФ через CRS информацию о счетах резидентов РФ. По этой ссылке Вы можете посмотреть кто с кем обменивается 
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
В том числе большая часть оффшоров, Швейцария. А если страна в которой Ваш банк находится пока не вошла в CRS, когда она войдёт банк отправит в РФ информацию в том числе о прошлых годах. И придется расплатиться за все.

Ответить

Руслан Агаев

Роман
0

Должны же быть способы сохранить деньги не платя этих налогов и так с нынешними банковскими ставками от инфляции почти не удаётся убежать а тут ещё новые налоги...

Ответить

Leo Uvarov

Руслан
0

физическое золото, например.

Ответить

Итан Тараховский

Роман
0

Налоговые резиденты, если быть точнее.

Ответить

Michael Shramko

Руслан
1

Еще одна артерия вскрыта... уххх и все в период пандемии.. неужели это повод напридумывать новых телодвижений. С первым апреля господа и леди!

Ответить

Алексей Иванов

17

Ещё один удар по коронавирусу!

Ответить

Aleksey Bobkov

Алексей
1

антисанкции ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Stanislav Dianov

10

И как это будет работать?
Если я на Ebay продал гитару за $1200 они с этого налог возьмут? Вдруг они решат, что это бизнес, а не продажа БУ личной вещи с получением денег на Paypal?

Ничего не понятно, кроме того, что очередную вундервафлю придумали. Сейчас и без новых налогов не сладко. Чтоб они там корановирусом все заразились.

Ответить

Mikhail Tatsky

Stanislav
14

Если честно, то не удивлюсь если 
1 - попросят оформить паспорт сделки для валютного контроля
2 - онлайн кассу поставить
3 - Заставят зарегистрировать ИП
4 - Выпишут штраф в 100% от суммы
5 - У нас еще и статьи есть за незаконное предпринимательство и незаконную внешнеэкономическую деятельность...

Ответить

Ренат Смольный

Mikhail
0

Ну сначала почитайте статью о незаконном предпринимательстве и тупые предположения отпадут

Ответить

A. Bigkkuzin

Stanislav
2

Как это будет работать написано в тексте статьи - налоговая может запросить движение по вашему электронному кошельку. Что может послужить триггером для такого запроса можно только догадываться.
В каких случаях следует платить налог с продаж личных вещей можно без труда найти в поисковике.

Ответить

Дмитрий Юрьевич

9

С 1 апреля!

Ответить

Andrey Novikov

3

Главное, чтобы ИП не трогали лишний раз. И так работы все меньше и меньше.

Ответить

Stanislav Dianov

Andrey
6

Как раз такое ощущение, что забирать будут у тех, у кого мало денег. Чтобы в итоге помочь большим компаниям этими деньгами, которые отобрали у микро и малых предприятий 🤷🏻‍♂️

Ну и у населения конечно же, тоже отберают всё что есть.

Ответить

Vladislav S

4

Очередная мера помощи подкатила

Ответить

Комментарий удален

Murat Oshroev

2

Хм, а это вообще законно?

Ответить

Kot Wild

Murat
2

Главный налоговик стал премьером,да у ФНС теперь зелёный свет на все!!!!!

Ответить

Yuri Ahmedov

Murat
0

Кого это останавливает? 

Ответить

Mikhail Konyukhov

2

Aprils fool

Ответить

Tema Borisenko

2

Вот же жопашники.

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

А анализы когда придут проверять?

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Какое к этому отношение имеют банки? 

Ответить

Kot Wild

Sergei
0

Прямое и непосредственное!

Ответить

Sergei Timofeyev

Kot
0

PayPal - банк? И вообще ЭД по ФЗ штука очень странная, так как не является деньгами.

Ответить

Константин Ященко

0

Пылесос Мишустина, блин...

С другой стороны, налоги платить надо, это не обсуждается. И спрашивать по их расходованию тоже надо.

Ответить

Stanislav Dianov

Константин
0

Спрашивать надо. Да и видеть, как что-то меняется в лучшую сторону не только в МСК или СПб  хочется. 
А то наши налоги идут куда угодно, только не туда куда нужно.

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