Налоговая получила доступ к сведениям об открытии и закрытии кошельков, а также операциях по ним при проверке.

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С 1 апреля 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет получать от банков в автоматическом режиме информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков, а при проведении проверок — об операциях по ним. Об этом пишет РБК.

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, передавать информацию будут расчётные банки, с которым работают сервисы электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «Qiwi Кошелёк», WebMoney, PayPal и другие).

Норма будет действовать в отношении всех персонифицированных электронных кошельков – и с полной, и с упрощённой идентификацией держателя, уточняет издание.

Информацию об операциях по электронным кошелькам (например, выписку по счетам, к которым привязан электронный кошелёк) налоговая служба сможет получить только по запросу, при проведении проверки держателя кошелька или его контрагента, отмечает «Российская газета». Прямого доступа к этим сведениям ведомство не имеет.