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Финансы
Лиана Липанова
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Inc.Russia: сервис доставки продуктовых наборов Elementaree привлёк $5 млн от РФПИ, Bonduelle и бизнес-ангела Материал редакции

Сервис доставляет нарезанные ингредиенты для блюд, сама готовка займёт 15 минут, обещают в компании.

6 комментариев
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Российский сервис по доставке продуктовых наборов Elementaree привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и неназванного бизнес-ангела, сообщает Telegram-канал «Русский венчур» и Inc.Russia со ссылкой на источник на рынке.

На момент написания заметки основательница компании Ольга Зиновьева не ответила на запрос vc.ru. В РФПИ отказались от комментариев.

Сервис доставляет нарезанные ингредиенты для блюд, сама готовка займёт 15 минут, обещают в компании. Elementaree основан в 2013 году. По данным сайта Crunchbase и «Русского венчура», сооснователь проекта — Силард Букша.

Выручка «Элементари» в 2018 году упала на 19% по сравнению с 2017 годом и составила 26,5 млн рублей, говорится в базе «Контур.Фокус». Чистая прибыль достигла 6,8 млн рублей.

С учётом последнего раунда с момента основания компания привлекла $8 млн, следует из данных Crunchbase. Согласно базе сайте, в июне 2014 года Elementaree получила $200 тысяч от американского инвестора Лоуренса Лепарда (Lawrence Lepard), в 2015 году — $300 тысяч от партнёра фонда Sun Capital Алексея Менна и управляющего партнёра Bright Capital Бориса Рябова, в 2016 году — $500 тысяч от анонимного инвестора.

В 2017 году компания привлекла ещё $2 млн от инвестиционного директора фонда UFG Private Equity Ильи Огая, основателя инвестфонда «Авенир» Бориса Жилина и старшего вице-президента компании-разработчика программного обеспечения Veeam Software Антона Антича.

#новость #elementaree

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6 комментариев
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Иван Глухов

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1) Инвесторы первых раундов не докладывают, обычно, если трекшн хороший докладывют ещё

2) Похоже, ставка на Covid-19, инвестировали 10 выручек и явно не за 100% компании. Безумие какое-то ( или коррупция )

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Aleksey Murashko

Иван
2

Рфпи.. Говорит сам ща себя.. Какие тут инновации? Тут просто отКаток на каток :)

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Качалов

Иван
1

не может быть ставка. Сейчас все кому не лень доставкой продуктов занялись. Хрен кого с рынка выбьешь. Проблема в том, что продуктов то нет.

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Mike Raitsyn

1

Это российский Blue Apron по сути. 
https://www.blueapron.com

Они очень бодро поднимали деньги, вышли на IPO и на этом все - капитализация упала с пары ярдов до десятков миллионов, я был уверен что они все. 

Но нет, короновирус стимулирует спекулянтов искать акции компаний "замещающих" традиционные бизнес-модели в условиях карантина - у ребят второе дыхание. 

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Качалов

0

нарезанные ингедиенты..... 
скоро хлеб по талонам будет

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Artem Borodinov

0

А в том году ей на НТВ не удалось привлечь инвестиции. Но реально я ни фига не понимаю зачем она ходила везде и искала инвестиции? Там что юнит экономика не сходиться?

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