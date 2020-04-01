Сервис доставляет нарезанные ингредиенты для блюд, сама готовка займёт 15 минут, обещают в компании.

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Российский сервис по доставке продуктовых наборов Elementaree привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и неназванного бизнес-ангела, сообщает Telegram-канал «Русский венчур» и Inc.Russia со ссылкой на источник на рынке.

На момент написания заметки основательница компании Ольга Зиновьева не ответила на запрос vc.ru. В РФПИ отказались от комментариев.

Сервис доставляет нарезанные ингредиенты для блюд, сама готовка займёт 15 минут, обещают в компании. Elementaree основан в 2013 году. По данным сайта Crunchbase и «Русского венчура», сооснователь проекта — Силард Букша.

Выручка «Элементари» в 2018 году упала на 19% по сравнению с 2017 годом и составила 26,5 млн рублей, говорится в базе «Контур.Фокус». Чистая прибыль достигла 6,8 млн рублей.

С учётом последнего раунда с момента основания компания привлекла $8 млн, следует из данных Crunchbase. Согласно базе сайте, в июне 2014 года Elementaree получила $200 тысяч от американского инвестора Лоуренса Лепарда (Lawrence Lepard), в 2015 году — $300 тысяч от партнёра фонда Sun Capital Алексея Менна и управляющего партнёра Bright Capital Бориса Рябова, в 2016 году — $500 тысяч от анонимного инвестора.