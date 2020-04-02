Зачем компании стартапы и в чём их проблема — рассказывает основатель.

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Арсен Томский Личная страница в Facebook

3 марта 2020 года основатель такси-сервиса inDriver Арсен Томский объявил о планах скупать стартапы в сфере мобильной разработки. Компанию интересовали проекты с сильной технической и продуктовой командой.

Спустя три недели на своей странице в Facebook предприниматель написал, что найти такие проекты пока не удалось. Томский поделился с vc.ru, по каким критериям отбирались стартапы и в чём оказалась их проблема.

Зачем inDriver стартапы

Предприниматель называет две причины.

Во-первых, inDriver растёт и постоянно добавляет новые услуги. Поэтому ей нужны ещё более 100 программистов и менеджеров по продукту. Хотя inDriver параллельно нанимает специалистов, компания хочет ускорить расширение штата, скупая готовые технические команды.

Во-вторых, среди стартапов могут быть сервисы, которые подходят философии inDriver. Компании нравится принцип p2p, когда пользователи взаимодействуют друг с другом, например оказывают услуги. Томский считает, что inDriver мог бы внедрить такие проекты в своё приложение и распространить в городах присутствия.

Чтобы заинтересовать команды, Томский предложил переходящим сотрудникам опционы. Он считает, что пакеты акций для сотрудников стоят как минимум десятки тысяч долларов, а в ближайшие годы подорожают до сотен тысяч, у ключевых сотрудников до миллионов. Компания не раскрывает собственную оценку.

По мнению Томского, для программистов, продуктологов и дизайнеров в России это редкая возможность заработать «такие деньги». Кроме того, они смогут работать в международной компании и видеть, как «миллионы людей пользуются результатом их работы».

Если для стартапа важно провести денежную сделку, inDriver готов заплатить владельцам. Возможные суммы предприниматель не называет, говорит, что всё индивидуально. Томский отметил, что inDriver готов платить зарплаты выше рынка.

За три недели компания получила 50 «более-менее релевантных» заявок, однако найти подходящие для покупки стартапы не удалось.

Много несерьёзных заявок: когда ничего нет, кроме идеи. Можно понять, почему венчурные фонды просматривают, к примеру, 1000 стартапов в год и инвестируют всего в три. Арсен Томский основатель inDriver

Итоги

По словам Томского, у большинства авторов заявок был недостаточно сильный технический уровень команд. Среди сильных же были те, где команда верит в свои проекты, но они не подходят inDriver по концепции. Например, прокат самокатов.

В целом Томский считает уровень стартапов в России не очень высоким: при хорошей инженерной школе у начинающих компаний проблемы с развитием бизнеса.

Многие делают как попало, на инвесторские деньги — не думают о прибыли и не используют современные знания. Они делают во всём упор на материальную мотивацию команды и пользователей. Они считают сотрудников и клиентов кем-то вроде дрессированных тюленей, которые думают только о том, как бы получить очередную рыбку. На мой взгляд, это одна из причин, почему на международном уровне так мало успешных российских компаний. Для этого нужно иметь тройной чёрный пояс в биздеве (разработке и развитии бизнеса — vc.ru). Нужно создавать смыслы, ставить адреналиновые, амбициозные цели, постоянно развиваться и использовать современные техники построения бизнеса. Арсен Томский основатель inDriver