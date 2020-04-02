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Дарья Дейнека
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«При хорошей инженерной школе есть проблемы с бизнесом»: почему inDriver Арсена Томского не смог в России купить стартап Материал редакции

Зачем компании стартапы и в чём их проблема — рассказывает основатель.

22 комментария
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Арсен Томский Личная страница в Facebook

3 марта 2020 года основатель такси-сервиса inDriver Арсен Томский объявил о планах скупать стартапы в сфере мобильной разработки. Компанию интересовали проекты с сильной технической и продуктовой командой.

Спустя три недели на своей странице в Facebook предприниматель написал, что найти такие проекты пока не удалось. Томский поделился с vc.ru, по каким критериям отбирались стартапы и в чём оказалась их проблема.

Зачем inDriver стартапы

Предприниматель называет две причины.

Во-первых, inDriver растёт и постоянно добавляет новые услуги. Поэтому ей нужны ещё более 100 программистов и менеджеров по продукту. Хотя inDriver параллельно нанимает специалистов, компания хочет ускорить расширение штата, скупая готовые технические команды.

Во-вторых, среди стартапов могут быть сервисы, которые подходят философии inDriver. Компании нравится принцип p2p, когда пользователи взаимодействуют друг с другом, например оказывают услуги. Томский считает, что inDriver мог бы внедрить такие проекты в своё приложение и распространить в городах присутствия.

Чтобы заинтересовать команды, Томский предложил переходящим сотрудникам опционы. Он считает, что пакеты акций для сотрудников стоят как минимум десятки тысяч долларов, а в ближайшие годы подорожают до сотен тысяч, у ключевых сотрудников до миллионов. Компания не раскрывает собственную оценку.

По мнению Томского, для программистов, продуктологов и дизайнеров в России это редкая возможность заработать «такие деньги». Кроме того, они смогут работать в международной компании и видеть, как «миллионы людей пользуются результатом их работы».

Если для стартапа важно провести денежную сделку, inDriver готов заплатить владельцам. Возможные суммы предприниматель не называет, говорит, что всё индивидуально. Томский отметил, что inDriver готов платить зарплаты выше рынка.

За три недели компания получила 50 «более-менее релевантных» заявок, однако найти подходящие для покупки стартапы не удалось.

Много несерьёзных заявок: когда ничего нет, кроме идеи. Можно понять, почему венчурные фонды просматривают, к примеру, 1000 стартапов в год и инвестируют всего в три.

Арсен Томский
основатель inDriver

Итоги

По словам Томского, у большинства авторов заявок был недостаточно сильный технический уровень команд. Среди сильных же были те, где команда верит в свои проекты, но они не подходят inDriver по концепции. Например, прокат самокатов.

В целом Томский считает уровень стартапов в России не очень высоким: при хорошей инженерной школе у начинающих компаний проблемы с развитием бизнеса.

Многие делают как попало, на инвесторские деньги — не думают о прибыли и не используют современные знания. Они делают во всём упор на материальную мотивацию команды и пользователей. Они считают сотрудников и клиентов кем-то вроде дрессированных тюленей, которые думают только о том, как бы получить очередную рыбку.

На мой взгляд, это одна из причин, почему на международном уровне так мало успешных российских компаний. Для этого нужно иметь тройной чёрный пояс в биздеве (разработке и развитии бизнеса — vc.ru). Нужно создавать смыслы, ставить адреналиновые, амбициозные цели, постоянно развиваться и использовать современные техники построения бизнеса.

Арсен Томский
основатель inDriver

Сейчас inDriver продолжает искать стартапы для покупки. По мнению Томского, после пандемии Covid-19 и на фоне рецессии в экономике бизнес ждёт сильный кризис: будут исчезать и появляться целые отрасли, могут освободиться сильные команды. Если же готовых стартапов компания не найдёт, продолжит придерживаться основного варианта — планового набора программистов.

#indriver #стартапы

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22 комментария
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Andrew Simon

25

Офигеть, классная статья о том, как не пойми кто хотел купить стартапы, но не купил, потому, что все они хреновые.

Может тоже создрею до статьи о том, как я хотел купить весь мир, но поездил по нему и понял, что всё хрень, все дураки, один я самый умный и красивый (хотя на деле денег у меня нету на самую захудалую трёхэтажку в спальном районе).

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Матвей Ивашкин

Andrew
5
Ответить

ЯжПрограммист

Andrew
2

Я бы почитал. Ждём на vc.

Ответить

Andrew Simon

ЯжПрограммист
6

Вы ее уже прочитали, раз ответили на коммент. Краткость - сестра таланта.

Ответить

ЯжПрограммист

Andrew
4

Спасибо. 

Ответить

Andrew Simon

ЯжПрограммист
2

Велком.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Andrew
5

Достопочтенные сэры! Как приятно посмотреть на беседу двух умных, вежливых людей на VC !

Ответить

Serge Velikan

Andrew
1

Кажется, кое-кому пора на главную!!!

Ответить

Stanislav Savvinykh

8

Они считают сотрудников и клиентов кем-то вроде дрессированных тюленей, которые думают только о том, как бы получить очередную рыбку.

Такое ощущение, что Арсен сам считает стартаперов дрессированными тюленями, готовыми продаться за зп выше рынка и призрачные опционы.

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Support inDriver

Stanislav
0

Добрый день!
Нет, как написано в статье, мы ищем сервисы, которые подходят философии inDriver, для которых важно ставить амбициозные цели и развиваться, а не просто «продаться». Подробности того, что мы предлагаем новым сотрудникам, можно посмотреть по ссылке https://indriver.com/open-letter

https://indriver.com/open-letter
https://indriver.com/open-letter
indriver.com
Ответить

Stanislav Savvinykh

Support
4

То, что там написано - это маркетинговый булшит, что человеку, занимающемуся бизнесом и так понятно. Этим вы ограничиваете себе потенциальную аудиторию адекватных бизнесменов, которым при продаже компании интересен в первую очередь каш аут, как фактическое подтверждение успешности сделки. Поэтому я и делаю вывод, что либо ваш директор считает по умолчанию других стартаперов ничего не понимающими «тюленями», либо он специально ищет таких, чтобы обойтись повышенной зп и опционами, которые скорее всего ничего не будут стоить, учитывая нишу и текущее состояние рынка.

Хотя чего с копипастой разговаривать.

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Dmitry Ryzhov

Stanislav
0

если отбросить шутки, изначальная мысль очень понятна. Ищут технически грамотных и скиловых людей, которые попробовали в свой стартап, но не получилось.

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Stanislav Savvinykh

Dmitry
3

Согласен. Цель видится просто как купить оптом людей. Но вот подача через губу - что вокруг тюлени, а мы строим супер компанию - это такое себе. У всех стартапов своя история и своя ситуация.

Ответить

Goddard Targarten

Stanislav
0

Вот тоже не понял этот посыл. В статье никаких "адреналиновых целей" не обозначено, точнее, они тоже измеряются в деньгах.

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Dmitry Ryzhov

Goddard
0

- мы заявили, что готовы покупать интересные нам команды в мобильной разработке. Странно, но они почему-то все спрашивают у нас про деньги.... какие-то дрессированные тюлени!

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Goddard Targarten

Dmitry
0

Бесплатно покупать всегда приятнее! Главное ни о чем не спрашивать.

Ответить

Alex Belousov

5

В оригинальном посте написано "ищу сильные команды, у которых проблема с бизнесом и которые не знают, что делать"

..проходит месяц, сотни заявок

Выходит пост "некого нанять, у всех проблемы с бизнесом.."

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Serg Sergey Kado Kadochnikov

2

Читая статью можно подумать, что нет продаж, например, nginx за 0,7 миллиарда долларов США (700 000 000 $). Или как додо растет по миру. Молчу про то сколько в силиконовой долине и в других странах наших программистов эмигрировало успешно да и в стране, пока, вроде есть. А так да, никого нет.

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Игрок

2

Индрайвер откройте завод по производству гандонов, вам это подойдёт

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Vladimir Zholud

1

Бред, у нас рабочий развивающийся прототип с тысячами пользователей, а ответили что то вроде - заявок много, илите на хер, некогда, вот и весь выбор... Деятели

Ответить

Evgeny Kosharovsky

1

Подумывал купить ИнДрайв, да что-то почитал статью и передумал - с персоналом проблемы (некомплект), бизнес модель разваливается, валуация непонятная, основатель несерьёзный (даже в ЛинкедИн его не нашёл)...
Короче, ловят рыбку в мутной воде...

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Evgeny Kosharovsky

Evgeny
0

Это сарказм, если что, мне такси сервис даже в страшном сне не приснился в качестве инвестиции ))

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