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Зачем компании стартапы и в чём их проблема — рассказывает основатель.
3 марта 2020 года основатель такси-сервиса inDriver Арсен Томский объявил о планах скупать стартапы в сфере мобильной разработки. Компанию интересовали проекты с сильной технической и продуктовой командой.
Спустя три недели на своей странице в Facebook предприниматель написал, что найти такие проекты пока не удалось. Томский поделился с vc.ru, по каким критериям отбирались стартапы и в чём оказалась их проблема.
Предприниматель называет две причины.
Во-первых, inDriver растёт и постоянно добавляет новые услуги. Поэтому ей нужны ещё более 100 программистов и менеджеров по продукту. Хотя inDriver параллельно нанимает специалистов, компания хочет ускорить расширение штата, скупая готовые технические команды.
Во-вторых, среди стартапов могут быть сервисы, которые подходят философии inDriver. Компании нравится принцип p2p, когда пользователи взаимодействуют друг с другом, например оказывают услуги. Томский считает, что inDriver мог бы внедрить такие проекты в своё приложение и распространить в городах присутствия.
Чтобы заинтересовать команды, Томский предложил переходящим сотрудникам опционы. Он считает, что пакеты акций для сотрудников стоят как минимум десятки тысяч долларов, а в ближайшие годы подорожают до сотен тысяч, у ключевых сотрудников до миллионов. Компания не раскрывает собственную оценку.
По мнению Томского, для программистов, продуктологов и дизайнеров в России это редкая возможность заработать «такие деньги». Кроме того, они смогут работать в международной компании и видеть, как «миллионы людей пользуются результатом их работы».
Если для стартапа важно провести денежную сделку, inDriver готов заплатить владельцам. Возможные суммы предприниматель не называет, говорит, что всё индивидуально. Томский отметил, что inDriver готов платить зарплаты выше рынка.
За три недели компания получила 50 «более-менее релевантных» заявок, однако найти подходящие для покупки стартапы не удалось.
По словам Томского, у большинства авторов заявок был недостаточно сильный технический уровень команд. Среди сильных же были те, где команда верит в свои проекты, но они не подходят inDriver по концепции. Например, прокат самокатов.
В целом Томский считает уровень стартапов в России не очень высоким: при хорошей инженерной школе у начинающих компаний проблемы с развитием бизнеса.
Сейчас inDriver продолжает искать стартапы для покупки. По мнению Томского, после пандемии Covid-19 и на фоне рецессии в экономике бизнес ждёт сильный кризис: будут исчезать и появляться целые отрасли, могут освободиться сильные команды. Если же готовых стартапов компания не найдёт, продолжит придерживаться основного варианта — планового набора программистов.
Офигеть, классная статья о том, как не пойми кто хотел купить стартапы, но не купил, потому, что все они хреновые.
Может тоже создрею до статьи о том, как я хотел купить весь мир, но поездил по нему и понял, что всё хрень, все дураки, один я самый умный и красивый (хотя на деле денег у меня нету на самую захудалую трёхэтажку в спальном районе).
Я бы почитал. Ждём на vc.
Вы ее уже прочитали, раз ответили на коммент. Краткость - сестра таланта.
Спасибо.
Велком.
Достопочтенные сэры! Как приятно посмотреть на беседу двух умных, вежливых людей на VC !
Они считают сотрудников и клиентов кем-то вроде дрессированных тюленей, которые думают только о том, как бы получить очередную рыбку.
Такое ощущение, что Арсен сам считает стартаперов дрессированными тюленями, готовыми продаться за зп выше рынка и призрачные опционы.
Добрый день!
Нет, как написано в статье, мы ищем сервисы, которые подходят философии inDriver, для которых важно ставить амбициозные цели и развиваться, а не просто «продаться». Подробности того, что мы предлагаем новым сотрудникам, можно посмотреть по ссылке https://indriver.com/open-letter
То, что там написано - это маркетинговый булшит, что человеку, занимающемуся бизнесом и так понятно. Этим вы ограничиваете себе потенциальную аудиторию адекватных бизнесменов, которым при продаже компании интересен в первую очередь каш аут, как фактическое подтверждение успешности сделки. Поэтому я и делаю вывод, что либо ваш директор считает по умолчанию других стартаперов ничего не понимающими «тюленями», либо он специально ищет таких, чтобы обойтись повышенной зп и опционами, которые скорее всего ничего не будут стоить, учитывая нишу и текущее состояние рынка.
Хотя чего с копипастой разговаривать.
если отбросить шутки, изначальная мысль очень понятна. Ищут технически грамотных и скиловых людей, которые попробовали в свой стартап, но не получилось.
Согласен. Цель видится просто как купить оптом людей. Но вот подача через губу - что вокруг тюлени, а мы строим супер компанию - это такое себе. У всех стартапов своя история и своя ситуация.
Вот тоже не понял этот посыл. В статье никаких "адреналиновых целей" не обозначено, точнее, они тоже измеряются в деньгах.
- мы заявили, что готовы покупать интересные нам команды в мобильной разработке. Странно, но они почему-то все спрашивают у нас про деньги.... какие-то дрессированные тюлени!
Бесплатно покупать всегда приятнее! Главное ни о чем не спрашивать.
В оригинальном посте написано "ищу сильные команды, у которых проблема с бизнесом и которые не знают, что делать"
..проходит месяц, сотни заявок
Выходит пост "некого нанять, у всех проблемы с бизнесом.."
Читая статью можно подумать, что нет продаж, например, nginx за 0,7 миллиарда долларов США (700 000 000 $). Или как додо растет по миру. Молчу про то сколько в силиконовой долине и в других странах наших программистов эмигрировало успешно да и в стране, пока, вроде есть. А так да, никого нет.
Бред, у нас рабочий развивающийся прототип с тысячами пользователей, а ответили что то вроде - заявок много, илите на хер, некогда, вот и весь выбор... Деятели
Подумывал купить ИнДрайв, да что-то почитал статью и передумал - с персоналом проблемы (некомплект), бизнес модель разваливается, валуация непонятная, основатель несерьёзный (даже в ЛинкедИн его не нашёл)...
Короче, ловят рыбку в мутной воде...
Это сарказм, если что, мне такси сервис даже в страшном сне не приснился в качестве инвестиции ))
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