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После тестирования переводы через СБП появятся в «Сбербанк Онлайн».
31 марта «Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка для переводов по номеру телефона, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Сейчас банк тестирует переводы на некоторых клиентах. «После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"», — объяснили в банке.
СБП позволяет клиентам разных банков-участников программы переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-кодам.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе. По его словам, у банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
В результате ЦБ обязал все системно значимые банки (в их число входит 11 кредитных организаций, включая «Сбербанк») присоединиться к СБП до 1 октября 2019 года. «Сбербанк» оставался единственным крупным банком, который не успел подключиться в установленный срок.
В ноябре 2019 года регулятор оштрафовал банк, но точную сумму не раскрыл. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.
По его словам, у банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
всегда горело от того, что когда решаешь какой-то финансовый вопрос, люди по-умолчанию думают, что у тебя сбер, даже не спрашивают какой банк если вдруг деньги переводишь. сразу говорят «давай по номеру» имея в виду сбер
ну, благо желтый банк и в сбер умеет переводить по номеру, так что не особо проблемно
на днях касса в магазе заглючила, операция повисла, кассир сразу предложила на 900 позвонить, а потом удивилась, как это не сберовская карта у меня
так что для сбера подключение к сбп выглядит как шаг к освобождению своих клиентов из сберрабства
Освободиться из рабства Сбера просто) Идёшь в отделение, снимаешь все деньги и пишешь заявление на закрытие всех карт и счетов. Лично я так и сделал. Согласитесь, это прямо профит) Хуже Сбера банка не знаю вообще.
"Хуже Сбера банка не знаю вообще"
А чем он вообще плох? Какой банк не возьми, у каждого свои проблемы. У Сбера хотя бы удобное приложение и он есть у всех.
Ничего себе просто.
А коммуналку как оплачивать? У всех обслуживающих организаций аккаунты в Сбербанке.
Межбанковские переводы уже отменили? Платим коммуналку со счета в Альфе.
(Неужели много людей думают, что коммуналку можно платить только из Сбера? Понятно тогда, почему он так популярен)
Греф завтра - "С 1 апреля, господа"
Ненавижу сбер) Грефа уважаю, но блин, вот эта тема монополиста типа пошли нафик, у нас своё. Бесит.
У нас есть своё есть у каждого банка, даже уже у r.i.p. рокета. Вас бесить больше то, что у Сбера больше денег на всё & всё. Особенно Сберавто...
Я пользуюсь альфой и тиньковым) и у последнего обожаю, что все вопросы решаются онлайн.
Когда я забыл пин код к карте, я просто позвонил в банк и сменил пин код.
Когда тоже самое случилось с картой сбера, мне сказали, что надо идти в банк, писать заяву и что это перевыпуск карты, что займет неделю с момента заявы.
В этот момент я понял, что сбером больше не пользуюсь)
А в сбере для смены ПИН кода достаточно просто в приложение зайти и сменить, без звонков вообще.
В Тинькофф и Альфе тоже. Я не знаю, почему он начал кому-то писать
за что уважаете, если не секрет, за то, что с натянутой тройкой по математике можно вот так вот? ну да герой. Это то, что известно точно, про остальное вообще, если верить, просто жесть.
плюс за храбрость, хотя просто согласен и цитирую Артема А с кучей плюсов за пост в прошлом, почему так все почти везде, включая многое, происходящее (в том числе в сбере с менеджерами, обслуживающими клиентов без всякой защиты):
"1. Низкие зарплаты и как следствие, низкое качество кадров
2. Похуизм - работает и хрен с ним пока работает, потом разберемся.
3. Кнутовый менеджмент - без пряников, хоть расшибись, а задачу выполнить должен сейчас. Вследствие 2 пункта это может привести к ужасным последствиям.
4. Низкое качество обеспечения. Сложно соблюдать ТБ, когда твое оборудование досталось тебе от Петровича, который 10 лет назад на пенсию ушел
5. Просто некомпетентный менеджмент, просиживающие штаны люди из админ.отедла и отдела ТБ; низкая культура обучения и соблюдения процессов. Когда целый отдел ТБ существует лишь для того, чтобы ты раз в год пришел к ним и поставил закорючку, говорить о безопасности не приходится."
но самое удивительное, безотносительно к сберу, что набирают баласт, от которого все избавились перед НГ, потому как управлять людям просто не дано, а потом не знают, как от него избавиться наиболее безболезненно...
Сбербанк нужно в стократном размере штрафовать с тех процентов, которые они берут за каждый перевод. Им это полезно будет
А за что штрафовать? Они оказывают услугу и ставят тариф тот, который актуален. Такая штука рынок называется
Подключение к СБП не означает, что деньги можно будет переводить между сбером и другими банками. Хватает примеров, когда деньги либо вообще было нельзя переводить, либо можно было только между клиентами банка.
Означает, именно это и означает. Между 50+ банками, в мае до 100.000₽ без комиссии клиентам. То, что Вы описали - внутренняя система Сбербанка
Я про Киви банк (Совесть) и РНКО Платёжный Центр (выпускает кобрендовые карты, например, для Билайна и Озона). Оба банка были подключены к СБП с начала прошлого года, но до недавнего времени у Киви банка вообще не было возможности делать переводы (недавно стало можно принимать), а у РНКО можно было переводить по СБП только в пределах РНКО (сейчас это ограничение, вроде, сняли).
Ну у Киви сложная структура, де-факто у них 3 банка под одной лицензией (Киви, Совесть и Рокет). У них разный процессинг, поэтому и подключались независимо. А у РНКО Кукуруза с начала 2019 нормально отправляла и принимала, на руках есть карта. Билайн и Озон - да, позже, тут согласен
В СБП киви фигурирует именно под названием "Киви банк (карта Совесть)".
ГосВичат без сообщений. А в конце каждому выдадут QR код по которому будут вычислять, кто где был и кому сколько передал/заработал.
Всё пахнет цифровым тоталитаризмом
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