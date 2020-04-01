После тестирования переводы через СБП появятся в «Сбербанк Онлайн».

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31 марта «Сбербанк» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка для переводов по номеру телефона, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Сейчас банк тестирует переводы на некоторых клиентах. «После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в "Сбербанк Онлайн"», — объяснили в банке.

СБП позволяет клиентам разных банков-участников программы переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки по QR-кодам.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе. По его словам, у банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.

В результате ЦБ обязал все системно значимые банки (в их число входит 11 кредитных организаций, включая «Сбербанк») присоединиться к СБП до 1 октября 2019 года. «Сбербанк» оставался единственным крупным банком, который не успел подключиться в установленный срок.