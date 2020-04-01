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Финансы
Лиана Липанова
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Сервис для заметок и совместной работы Notion привлёк $50 млн и увеличил оценку с $800 млн до $2 млрд Материал редакции

Ранее в компании говорили, что Notion не нуждается в больших инвестициях.

4 комментария
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Компания Notion Labs, развивающая сервис для создания заметок и управления проектами, привлекла $50 млн от Index Ventures и других инвесторов, сообщает The New York Times. Инвесторы оценили компанию в $2 млрд, при предыдущем раунде финансирования Notion оценивался в $800 млн.

Notion объединяет в себе функции заметок, Google Docs, инструментов управления задачами, например, Asana или Trello, таблиц и других инструментов.

В июле 2019 года, когда Notion привлекла $10 млн, операционный директор компании Акшай Котари утверждал, что компания прибыльна и не нуждается в больших инвестициях. По его словам, оценка Notion могла быть больше, но компания «не хочет ажиотажа», поэтому предпочитает не быть «единорогом».

Пандемия коронавируса и связанные с ней сложности бизнеса заставили руководство компании изменить свою позицию, пишет The New York Times. Сбор средств был завершён за 36 часов — Index Ventures «добивалась Notion более года».

До последнего раунда компания суммарно привлекла $17 млн, напоминает издание. Данные по выручке Notion не раскрывает. К началу 2019 года количество подписчиков сервиса достигла 1 млн, а на фоне массового перехода на удалённую работу из-за распространения коронавируса аудитория Notion увеличилась в четыре раза, заявил Котари. Подписка на сервис стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц.

#новость #notion

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4 комментария
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Поволжский Мститель

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Один из немногих сервисов, который правда это заслужил! Грац!

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Nikolay Nuyakshin

1

Рад за notion. Интересно как дела с ростом аудитории у miro

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Качалов

Nikolay
0

плохо . постоянно вижу их сотрудников, выступающих на конференциях, т.е. работать им некогда.

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Степан Сидоров

Nikolay
0

Надеюсь miro находится в таком же положение. Они оба заслуживают славы за половину всего интернета.

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