Ранее в компании говорили, что Notion не нуждается в больших инвестициях.

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Компания Notion Labs, развивающая сервис для создания заметок и управления проектами, привлекла $50 млн от Index Ventures и других инвесторов, сообщает The New York Times. Инвесторы оценили компанию в $2 млрд, при предыдущем раунде финансирования Notion оценивался в $800 млн.

Notion объединяет в себе функции заметок, Google Docs, инструментов управления задачами, например, Asana или Trello, таблиц и других инструментов.

В июле 2019 года, когда Notion привлекла $10 млн, операционный директор компании Акшай Котари утверждал, что компания прибыльна и не нуждается в больших инвестициях. По его словам, оценка Notion могла быть больше, но компания «не хочет ажиотажа», поэтому предпочитает не быть «единорогом».

Пандемия коронавируса и связанные с ней сложности бизнеса заставили руководство компании изменить свою позицию, пишет The New York Times. Сбор средств был завершён за 36 часов — Index Ventures «добивалась Notion более года».