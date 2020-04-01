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Ранее в компании говорили, что Notion не нуждается в больших инвестициях.
Компания Notion Labs, развивающая сервис для создания заметок и управления проектами, привлекла $50 млн от Index Ventures и других инвесторов, сообщает The New York Times. Инвесторы оценили компанию в $2 млрд, при предыдущем раунде финансирования Notion оценивался в $800 млн.
Notion объединяет в себе функции заметок, Google Docs, инструментов управления задачами, например, Asana или Trello, таблиц и других инструментов.
В июле 2019 года, когда Notion привлекла $10 млн, операционный директор компании Акшай Котари утверждал, что компания прибыльна и не нуждается в больших инвестициях. По его словам, оценка Notion могла быть больше, но компания «не хочет ажиотажа», поэтому предпочитает не быть «единорогом».
Пандемия коронавируса и связанные с ней сложности бизнеса заставили руководство компании изменить свою позицию, пишет The New York Times. Сбор средств был завершён за 36 часов — Index Ventures «добивалась Notion более года».
До последнего раунда компания суммарно привлекла $17 млн, напоминает издание. Данные по выручке Notion не раскрывает. К началу 2019 года количество подписчиков сервиса достигла 1 млн, а на фоне массового перехода на удалённую работу из-за распространения коронавируса аудитория Notion увеличилась в четыре раза, заявил Котари. Подписка на сервис стоит $8 или $20 в месяц для корпоративных пользователей и $4 — для физлиц.
Рад за notion. Интересно как дела с ростом аудитории у miro
Надеюсь miro находится в таком же положение. Они оба заслуживают славы за половину всего интернета.
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