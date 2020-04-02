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Галина Мубаракшина
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«Сбербанк»: кредиты на выплаты зарплат для малого и среднего бизнеса будут беспроцентными только в первые полгода Материал редакции

По завершении шести месяцев ставка вырастет с 0% до 4%, уточнили правительство и госбанки.

8 комментариев
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«Сбербанк», ВТБ и правительство России уточнили параметры госпрограммы кредитования индивидуальных предпринимателей и бизнеса для выплаты зарплат, пишут «Ведомости».

  • Банки будут выдавать займы сроком на год с предоставлением полугодовой отсрочки платежа по телу долга. Кредиты будут предоставляться по ставке 0% только в первые шесть месяцев, отмечает газета. Затем ставка вырастет до 4%.
  • Сумма кредита будет рассчитываться исходя из количества сотрудников, минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе и количества месяцев, на который берётся заём. Это намного меньше реальных зарплат, подчёркивает издание. Так, в Москве МРОТ — 20 195 рублей, а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 рублей.
  • Участвовать в программе смогут представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, авиа- и автоперевозок.
  • Центробанк будет кредитовать банки, участвующие в программе, под 4% на один год. Сейчас, по данным «Ведомостей», требованиям Банка России отвечает 31 банк.

Кредит смогут получить компании, которые пользуются зарплатными продуктами банков. В «Сбербанке» кредит целевой и будет выдаваться траншами согласно зарплатному реестру, пояснил «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Попов. Банк будет проверять, начислялись ли деньги на счета сотрудников.

25 марта Владимир Путин объявил об отсрочке по всем налогам, кроме НДС, на полгода для малого и среднего бизнеса. Это одна из мер поддержки отраслей, пострадавших из-за пандемии Covid-2019.

1 апреля Госдума приняла в окончательном чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса. Бизнес сможет получить отсрочку по кредитам до полугода.

#новость #малыйбизнес #мсп #бизнеснакарантине

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8 комментариев
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Alex Lee

13

Вот и мелкий шрифт подвезли...

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Семен Удальцов

8

Бред. Полный абсурд брать кредиты на ЗП когда бизнес просто встал.

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

3

Ну спасибо вам огромное! Помощь — ну просто Бэтмэн прилетел и всех спас!

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Дмитрий Багадов

2

Бессовестные

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Valera Rybakoff

2

А зачем помогать жуликам? 🤔

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Степан Попов

1

То есть по факту кредит может получить только средний бизнес и корпорат, у которых есть з/п-проект в банке и норм финотчетность. И то смысл в нем минимальный, т к не покроет реальные расходы на з/п.

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Дмитрий Пелипас

0

Большинство работает с черными или серыми зп, им эти кредиты все равно не дадут.

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Андрей Нестеренко

0

Шикарно брать кредит, на выплаты сотрудникам оклад.

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