По завершении шести месяцев ставка вырастет с 0% до 4%, уточнили правительство и госбанки.

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«Сбербанк», ВТБ и правительство России уточнили параметры госпрограммы кредитования индивидуальных предпринимателей и бизнеса для выплаты зарплат, пишут «Ведомости».

Банки будут выдавать займы сроком на год с предоставлением полугодовой отсрочки платежа по телу долга. Кредиты будут предоставляться по ставке 0% только в первые шесть месяцев, отмечает газета. Затем ставка вырастет до 4%.

Сумма кредита будет рассчитываться исходя из количества сотрудников, минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе и количества месяцев, на который берётся заём. Это намного меньше реальных зарплат, подчёркивает издание. Так, в Москве МРОТ — 20 195 рублей, а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 рублей.



Участвовать в программе смогут представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, авиа- и автоперевозок.

Центробанк будет кредитовать банки, участвующие в программе, под 4% на один год. Сейчас, по данным «Ведомостей», требованиям Банка России отвечает 31 банк.

Кредит смогут получить компании, которые пользуются зарплатными продуктами банков. В «Сбербанке» кредит целевой и будет выдаваться траншами согласно зарплатному реестру, пояснил «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Попов. Банк будет проверять, начислялись ли деньги на счета сотрудников.

25 марта Владимир Путин объявил об отсрочке по всем налогам, кроме НДС, на полгода для малого и среднего бизнеса. Это одна из мер поддержки отраслей, пострадавших из-за пандемии Covid-2019.