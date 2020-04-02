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По завершении шести месяцев ставка вырастет с 0% до 4%, уточнили правительство и госбанки.
«Сбербанк», ВТБ и правительство России уточнили параметры госпрограммы кредитования индивидуальных предпринимателей и бизнеса для выплаты зарплат, пишут «Ведомости».
Кредит смогут получить компании, которые пользуются зарплатными продуктами банков. В «Сбербанке» кредит целевой и будет выдаваться траншами согласно зарплатному реестру, пояснил «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Попов. Банк будет проверять, начислялись ли деньги на счета сотрудников.
25 марта Владимир Путин объявил об отсрочке по всем налогам, кроме НДС, на полгода для малого и среднего бизнеса. Это одна из мер поддержки отраслей, пострадавших из-за пандемии Covid-2019.
1 апреля Госдума приняла в окончательном чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса. Бизнес сможет получить отсрочку по кредитам до полугода.
Ну спасибо вам огромное! Помощь — ну просто Бэтмэн прилетел и всех спас!
То есть по факту кредит может получить только средний бизнес и корпорат, у которых есть з/п-проект в банке и норм финотчетность. И то смысл в нем минимальный, т к не покроет реальные расходы на з/п.
Большинство работает с черными или серыми зп, им эти кредиты все равно не дадут.
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