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Галина Мубаракшина
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График: как изменились обороты и количество чеков у розницы и компаний из сферы услуг в марте 2020 года Материал редакции

Оборот вырос только у продавцов медицинских изделий, табака, алкоголя, продуктов и спорттоваров, подсчитали в «Эвотор».

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Аналитики «Эвотор», которая продаёт онлайн-кассы и платёжные терминалы, сравнили данные о количестве чеков и обороте клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, за 3 и 30 марта 2020 года. Информацию опубликовал на своей странице в Facebook основатель и генеральный директор компании Андрей Романенко.

Оборот вырос у продавцов товаров медицинского назначения (+38%), табака (+21%), спортивных товаров (+11%), продуктов (+5%), а также алкогомаркетов (+15%) и пивных магазинов (+3%).

У всех остальных компаний упали и оборот, и количество чеков. Больше всего «просели» музеи (-95% — чек, -73% — оборот,) салоны красоты (-91% — чек, -85% — оборот) и магазины одежды (-90% — чек, -91% — оборот). По словам Романенко, сейчас компания работает над новыми продуктами, которые помогут офлайн-бизнесам выйти в «онлайн».

Как изменился оборот и количество чеков у разных отраслей бизнеса, сравнение 3 и 30 марта Страница Андрея Романенко в Facebook

#малыйбизнес #бизнеснакарантине #эвотор

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