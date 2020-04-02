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Финансы
Галина Мубаракшина
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Олег Тиньков в течение нескольких недель покинет пост главы совета директоров банка «Тинькофф» Материал редакции

Основатель TCS Group перевёл права владения акциями группы в семейный траст.

58 комментариев
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В ближайшие несколько недель основатель и акционер TCS Group Holding Олег Тиньков планирует покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Об этом говорится в сообщении, поступившем в vc.ru.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — пояснил предприниматель. В начале марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем.

В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых.

Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.

Олег Тиньков
основатель «Тинькофф банка»

Сейчас предприниматель находится в Лондоне, где ожидает суда по спору с налоговым управлением США — он состоится 27 апреля. В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

В 2013 году TCS Group Holding вышла на Лондонскую биржу. В это время, по мнению Минюста США, Тиньков владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, указав в налоговой декларации доход около $205 тысяч.

Добавлено в 18:20. TCS Group Holding опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи, в котором рассказала о новом составе совета директоров «Тинькофф банка»:

  • Предправления банка Оливер Хьюз.
  • Финансовый директор, зампред правления Илья Писемский.
  • Директор по рискам, зампред правления Евгений Ивашкевич.
  • Директор платёжных систем, зампред правления Анатолий Макешин.
  • Директор юридического департамента, зампред правления Валерия Павлюкова.
  • Главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.

Директор по развитию бизнеса, запредправления Станислав Близнюк вышел из состава правления, чтобы занять пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления банка после утверждения его кандидатуры Центробанком.

Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров.

#новость #тинькофф #олегтиньков

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58 комментариев
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Jegor Tschulkov

69

Да что ж такое с этим 2020 годом ☹️

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Johnny Vorony

Jegor
12

В феврале 29 дней.

Ответить

Евгений Разманов

Johnny
1

Надо срочно взяться за бубен, отогнать злых духов, а потом принести ягнёнка в жертву богам, чтобы они смилостивились.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

И пару церквей, чтобы наверняка.

Ответить

Alexandr Simonov

Jegor
5

Я всё надеюсь, что меня кто-то ущипнёт и я снова окажусь в 2019. Потому что это всё пиздец какой-то.

Ответить

ЯжПрограммист

Jegor
0

Да норм, пора кризиснуть было всему миру. А 2020 красивая цифра, вот и совпало как-то. С короной просто вышло не ловко, но китайцы показали что вполне можно с ней справиться. Ну ещё конечно ряд совпадений, но по мелочи в основном.

Ответить

Дмитрий Шепелев

48

Держись Олег!

Ответить

Семен Удальцов

–57

Бежит с тонущего корабля. Это было очевидно когда пошла история с мошенничеством с налогами.

Ответить

Mykola Petiukh

Семен
57

Помню, как Джобс в своё время увидел, что Эпл обречена и, прикрывшись  раком поджелудочной, сбежал

Ответить

Семен Удальцов

Mykola
–9

🤦🏻‍♂️

Ответить

Mykola Petiukh

Семен
6

Кого только Джобс не пытался наебать, уж поверь

Ответить

Yeezy

Семен
2

Конечно же не пытался ;)

EU illegal State aid case against Apple in Ireland
On 29 August 2016, after a two-year investigation, Margrethe Vestager of the European Commission…
en.wikipedia.org
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Nick Chernykh

Семен
–2

чувак, иностранцы они вообще святые и эта штука двухспиральная у них от инопланетян. Они работают по совсем другими программам. Они кристально честные, эмпатичные, красивые, толерантные просто по умолчанию. Нам произошедшим от обезьян нечего и рассчитывать, что некий Ваня Жопс сможет поступать также. 

Ответить

Семен Удальцов

Mykola
–3

🤦🏻‍♂️

Ответить

Алексей Алексеевский

Mykola
1

Ахахах

Ответить

Aleksandr Huslenko

Mykola
0

Смешная шутка

Ответить

Igor Fomin

Семен
1

А это мнение эксперта сейчас было?

Ответить

Dmitry Voloshin

Igor
8

Это вообще-то сайт для экспертов, если вы не заметили xD

Ответить

Семен Удальцов

Igor
0

🤦🏻‍♂️

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Igor
0

я подтверждаю слова коллеги, вы сомневаетесь в наших компетенциях?

Ответить

Anton Chetverikov

Семен
1

Семён, эта ситуация касалась Олега, как физ лица. Банк здесь не при чем. 

Ответить

Aleksandr Efimov

Семен
0

Так притензии к Олегу, а не к компании. У коробля то какрас все нормально

Ответить

Матвей Бабурин

Семен
0

Еблан чтоли?

Ответить

Алексей Алексеевский

6

Олежа останься

Ответить

Ярослав Р.

5

Техношок - заходите на часок, Твои любимые пельмешки, Тиньков - он такой один - это было потрясающе. Т. Банком и и. инвестициями пользуюсь с большим удовольствием, в отличии от ВТБ. Олег - сейчас нужна победа, как никогда💪

Ответить

Михаил Синицын

4

Сбербанк походу тоже купит его

Ответить

Руслан Абрамов

Михаил
0

Ну это не точно))) У Олега какой, то американец управляет банком уже долгое время и вряд ли его семья захочет отдать банк кому-либо

Ответить

Денис Файзулин

Руслан
1

а ее спрашивать не будут

Ответить

Руслан Абрамов

Денис
0

Учитывая где мы живем, то вполне согласен))

Ответить

Вера Гагарина

Михаил
–1

Тинькофф слижком большие для сбера

Ответить

Руслан Абрамов

Вера
0

Да Сбер столько всего нахапал, что денег на Тиньков банк найдут)))

Ответить

Антон Александров

0

Что будет с Тинькофф инвестиции?!?!?!?

Ответить

Сергей Плахин

Антон
6

Обнуление

Ответить

Антон Александров

Сергей
1

Ну как это обнуление?

Ответить

Mykola Petiukh

Антон
13

Все прибыльные активы Путин заберет себе, а тебе оставит только убыточные.
Или ты не патриот?

Ответить

Rick

Антон
2

Как с конституцией.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Rick
0

сначала прочитал "как с проституцией"

Ответить

Дамир Губаев

2

А такое по сути семейный траст? Какая у него юридическая форма и чем отличается от того же ООО?

Ответить

Онлайн-Аптека

Дамир
0

тем что данный траст не зареган в РФ.

Ответить

Иван Симонов

–9

Алигархи пострадают, нищие так и останутся ни с чем

Ответить

Александр Лесин

0

Цели на 2020: семейный ужин с Ротшильдами)

Ответить

Ян Ковалев

1

Из-за рака?

Ответить

Скользкий Джимми

Ян
0

из за раком

Ответить

Онлайн-Аптека

1

Олегу желаю скорейшего выздоровления!

Ответить

Alexey Vlasov

0

Гововится к худшему, Олег...
Но, верит в лучшее!

Ответить

Mykola Petiukh

Alexey
1

Надейся на лучшее, но готовься к худшему

Ответить

Наташа Гаврилова

0

Лейкемия??? Это ужасно 😔

Ответить

Скользкий Джимми

Наташа
–5

это плод pr департамента

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Сперва бот, теперь сам Олег. =(

Ответить

Константин Панфилов

0
Ответить

Вера Гагарина

0

Не просто так он передает: значит, ситуация поменялась не в лучшую сторону.

Ответить

Семён Grishin

0

Подскажите, такой шаг скорее связан с его ухудшающимся здоровьем и не желанием оставить после себя продукт, носящий название одного конкретного недавно умершего человека или же это связано с ситуацией в самом tcs?

Ответить

Alex Kuz

–1

Это всио

Ответить

Юрий Студнев

–1

Клиенты #tinkoff - плохообразованная молодежь крупных городов. База банка подорвана кризисом надо полагать. А кто управляет банком , О.Хьюз или кто иной -  не имеет значения

Ответить

Michael Shramko

–2

Эх, как жаль. Ну ничего, главное свой бизнес поднять.

Ответить

Антон

–3

Банк тонет 

Ответить

Тинькофф

Антон
0

Операционным управлением, как и прежде, занимается Оливер Хьюз. На работу Группы компаний эта ситуация не влияет.

Ответить

Дмитрий Крестов

–4

Будем посмотреть, что же дальше

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