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оказалась нейронной сетью
Основатель TCS Group перевёл права владения акциями группы в семейный траст.
В ближайшие несколько недель основатель и акционер TCS Group Holding Олег Тиньков планирует покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Об этом говорится в сообщении, поступившем в vc.ru.
«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — пояснил предприниматель. В начале марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Сейчас предприниматель находится в Лондоне, где ожидает суда по спору с налоговым управлением США — он состоится 27 апреля. В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.
В 2013 году TCS Group Holding вышла на Лондонскую биржу. В это время, по мнению Минюста США, Тиньков владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, указав в налоговой декларации доход около $205 тысяч.
Добавлено в 18:20. TCS Group Holding опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи, в котором рассказала о новом составе совета директоров «Тинькофф банка»:
Директор по развитию бизнеса, запредправления Станислав Близнюк вышел из состава правления, чтобы занять пост председателя совета директоров «Тинькофф банка». Вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления банка после утверждения его кандидатуры Центробанком.
Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров.
Да что ж такое с этим 2020 годом ☹️
В феврале 29 дней.
Надо срочно взяться за бубен, отогнать злых духов, а потом принести ягнёнка в жертву богам, чтобы они смилостивились.
Я всё надеюсь, что меня кто-то ущипнёт и я снова окажусь в 2019. Потому что это всё пиздец какой-то.
Да норм, пора кризиснуть было всему миру. А 2020 красивая цифра, вот и совпало как-то. С короной просто вышло не ловко, но китайцы показали что вполне можно с ней справиться. Ну ещё конечно ряд совпадений, но по мелочи в основном.
Бежит с тонущего корабля. Это было очевидно когда пошла история с мошенничеством с налогами.
Помню, как Джобс в своё время увидел, что Эпл обречена и, прикрывшись раком поджелудочной, сбежал
🤦🏻♂️
чувак, иностранцы они вообще святые и эта штука двухспиральная у них от инопланетян. Они работают по совсем другими программам. Они кристально честные, эмпатичные, красивые, толерантные просто по умолчанию. Нам произошедшим от обезьян нечего и рассчитывать, что некий Ваня Жопс сможет поступать также.
А это мнение эксперта сейчас было?
я подтверждаю слова коллеги, вы сомневаетесь в наших компетенциях?
Семён, эта ситуация касалась Олега, как физ лица. Банк здесь не при чем.
Так притензии к Олегу, а не к компании. У коробля то какрас все нормально
Техношок - заходите на часок, Твои любимые пельмешки, Тиньков - он такой один - это было потрясающе. Т. Банком и и. инвестициями пользуюсь с большим удовольствием, в отличии от ВТБ. Олег - сейчас нужна победа, как никогда💪
Сбербанк походу тоже купит его
Ну это не точно))) У Олега какой, то американец управляет банком уже долгое время и вряд ли его семья захочет отдать банк кому-либо
а ее спрашивать не будут
Тинькофф слижком большие для сбера
Что будет с Тинькофф инвестиции?!?!?!?
Обнуление
Ну как это обнуление?
Все прибыльные активы Путин заберет себе, а тебе оставит только убыточные.
Или ты не патриот?
А такое по сути семейный траст? Какая у него юридическая форма и чем отличается от того же ООО?
Из-за рака?
Гововится к худшему, Олег...
Но, верит в лучшее!
Лейкемия??? Это ужасно 😔
Не просто так он передает: значит, ситуация поменялась не в лучшую сторону.
Подскажите, такой шаг скорее связан с его ухудшающимся здоровьем и не желанием оставить после себя продукт, носящий название одного конкретного недавно умершего человека или же это связано с ситуацией в самом tcs?
Клиенты #tinkoff - плохообразованная молодежь крупных городов. База банка подорвана кризисом надо полагать. А кто управляет банком , О.Хьюз или кто иной - не имеет значения
Банк тонет
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