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Финансы
Татьяна Боброва
8491

Власти установили максимальные суммы кредитов по закону о «кредитных каникулах» Материал редакции

Например, для потребкредитов физлиц — 250 тысяч рублей, для ИП — 300 тысяч.

92 комментария
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Российские власти установили максимальный размер кредитов, по которым заёмщики смогут обратиться в банк с просьбой изменить условия договора и получить «кредитные каникулы» из-за пандемии Covid-19. Соответствующее постановление от 3 апреля 2020 года размещено на сайте правительства.

  • Для потребкредитов (займов) с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
  • Для потребкредитов (займов) физлиц — 250 тысяч рублей.
  • Для потребкредитов (займов) индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей.
  • Для потребкредитов на покупку автомобиля с залогом транспорта — 600 тысяч рублей.
  • Для кредитов (займов) для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.

Госдума приняла в третьем чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса 1 апреля, а 3 апреля его подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, заёмщики-физлица и ИП могут обратиться к кредиторам с требованием ввести «кредитные каникулы» сроком до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году. Малый и средний бизнес может попросить отсрочку по кредитам, если компания входит в утверждённый правительством перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19.

#новость #кредиты

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20
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92 комментария
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Даниил Лепетков

103

Ахаххахахаххахахахаххах🤣🤣🤣🤣🤣
Лучше бы не позорились

Ответить

Vit Pavlov

Даниил
41

Потреб кредиты еще ладно, а вот ипотека 1,5 миллиона это, конечно, пиздец. Ну т.е. это практически ни для кого из мало мальски крупного города. И уж тем более не для Москвы и Питера, которые как раз и пострадали на данный момент больше всего.     

Ответить

Denis Sibukaev

Vit
13

Люди которые спят на кнопке «ЗА» с 2000г с вами не согласятся

Ответить

Evgen Manchenko

Vit
5

Да все пострадали мой бизнес вообще закрыли на два месяца !!! У меня База отдыха в Астрахани! Самый сливки сейчас апрель май !! Что делать 🤔))) клоуны 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Антон Гранд

Evgen
–3

Почему быдло любить слово «клоуны»? Чем плохи клоуны?

Ответить

Макс Пономаренко

Evgen
0

а почему апрель-май? Рыбы много?

Ответить

Дмитрий Танаев

Vit
2

Это каникулы кредитные из за вируса а действие 76го закона РФ еще ни кто не отменял.

Ответить

Vladislav S

Даниил
18

Не дай бог лишнюю копейку холопам отдать

Ответить

Данил Ульянов

36

Я самозанятый, подал заявление в три банка. Везде требуют справку от работодателя, что делать в моем случае никто не знает. Итог все три заявления в отказ. Это позор господа....

Ответить

Эльмин Алиев

Данил
–7

Тебе не могут отказать из-за справки. У тебя есть до 90 дней, чтобы эту или иную справку/документ принести в банк

Ответить

Данил Ульянов

Эльмин
12

Тебе смску показать с отрицательным решением?

Ответить

Эльмин Алиев

Данил
4

Я то верю тебе. По факту говорю, что не имеют права, по идее, отказать.

Ответить

Данил Ульянов

Эльмин
12

К сожалению законы у нас только по идеи, пока не столкнёшься

Ответить

Дмитрий Танаев

Данил
0

Какие справки от работадателя? С сайта налог.ру справка печатается спокойно из личного кабинета. Вопрос в том проходил ли доход официально или просто зареген, а деньги в обход...

Ответить

Андрей Сурянский

Данил
3

Тоже самозанятый и к сожалению нас вообще забыли, у нас не оквэдов не чего, а налоги мы и так не платим, если прибыль не проводим по приложению. Так что, всем пофигу на самозанятых.

Зато как правительство агитировала, работайте в белую, платите налоги, вот вам специальный налоговой режим. Мы вас с ФНС трогать небудем, как не законных предпринимателей.

Ответить

Артём Сергеевич

Андрей
3

Сколько ещё нужно времени чтобы ваша доверчивость атрофировалась? Мне просто интересно как это происходит, вот вы такой сидите на диване перед телеком, а там: "Новый режим САМОЗАНЯТЫЙ, налоги честно брать не будем!!" - и вы такой: "О, это же правительство мой лучший друг ещё со школы! У него нет никаких корыстых целей оно просто очень хочет помочь мне ура!" 

Я вообще не понимаю вас, но понимаю их, если такие ребята по ту сторону экрана то вообще вот вас грех не стричь. 

Ответить

Иван Волков

Андрей
1

Лишнее доказательство как правильно нужно работать в этой стране

Ответить

Эльмин Алиев

36

Это пи*дец, господа.

Ответить

Александр

Эльмин
2

Блять из 3 кредитов а 5 карт у меня в эти лимиты влазит одна(!!) карта!! Работы сейчас не имею, накоплений нет, каких-то активов нет, как устроиться не понятно. Санкт-Петербург Центральный Район: с сегодняшнего дня бесплатные тесты на коронавирус не делаются. Я хожу кашляю 5-й день! Скорая приезжала - послушали дыхание, сказали всё хорошо и уехали. И солдатики вот на десерт час назад у Русского музея. Царь реально не справляется, если он есть вообще, есть это не графика

Ответить

Антон Гранд

Александр
1

Пять карт.

Ответить

Григорий Догонин

21

ненавижу. какой потреб кредит в 100-250к? на айфон и шкаф? дебилы совсем?

Ответить

Григорий Догонин

Григорий
10

а ипотека? у меня комната в Москве стоит 2.5 миллиона, комната на вторичке!!! Выкупал у соседей, чтобы коммуналки не было. Они зависли в ценах начала 2000х годов?

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
11

Может они и доллар по 25 покупают?

Ответить

Дмитрий Танаев

Григорий
1

100т это кредитки, потреб 250т. Мало конечно но ведь ни кто не отменял реструктуризацию. Почти те же каникулы но по сумме ограничения не такие..

Ответить

Григорий Догонин

Дмитрий
0

имеете ввиду по фз о банкротстве? с ипотекой это вещь очень опасная

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Никакой реструктуризации при потере работы быть не может

Ответить

Vladislav S

19

Почему все, что они не делают связано с запретами? По факту новость должна звучать так: Власти запретили помогать людям, если в кредит они взяли не 200, а 201 тыс. рублей. Позор! 
Царя на плаху

Ответить

Alexander Gordienko

Vladislav
–1

Суммы, конечно, смешные, но ещё смешнее ваша ремарка про лишнюю тысячу рублей. Не приходит в голову, что это можно применить к абсолютно любой сумме? 

Ответить

ЯжПрограммист

17

Спасают банки а не людей или бизнес. Либо тех кто просто доширак покупал в кредит уже.

Ответить

R S

ЯжПрограммист
3

С такими лимитами, да)) Это просто позор какой-то. Имитация бурной деятельности.

Ответить

peter petroff

11

Не пора ли гнать кое-кого поганой метлой?

Ответить

Артём Антипин

peter
2

Потерпите, осенью скорее всего вы получите ответ на этот вопрос.

Ответить

peter petroff

Артём
16

Да мы только и делаем, что терпим.

Ответить

Vladislav Eliseev

Артём
0

Все случится гораздо раньше. 

Ответить

Pavel Zakharov

peter
1

Что, неужели Обама опять пролез?

Ответить

peter petroff

Pavel
0

Трамп )) От него все беды

Ответить

Михаил Костриков

12

И это еще не все. Нужно доказать, что доходы снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году. Т.е. нужно до хера справок, которые сейчас не достать (а возможно не только сейчас), бодаться с банками и только тогда, возможно, тебе что-либо отсрочат. Господа, кредитных каникул не будет!

Ответить

Максим Калинин

Михаил
3

Ещё вопрос как среднемесячные доходы считать. Будут ли брать месяцы когда человек не работал? Есть же наверняка люди, которые могли достаточно долго искать работу, в течение 3-4 месяцев, а потом её найти наконец-то. Тогда нерабочие месяцы будут понижать средний доход за 2019 год и может случиться, что по формуле у вас всё окей, а на самом деле нет. Ещё встаёт вопрос серых зарплат. Мне, наверное, сейчас возразят, что нечего соглашаться на конверт, но, господа, в России с работой не сказать, что всё прекрасно, поэтому жизнь зачастую требует согласиться и с такой системой оклада. И получается, что по документам у вас тоже всё будет хорошо, но ведь кредиты люди брали ориентируясь и на серый доход в том числе. При этом платить надо сейчас, и даже если всё  можно подтвердить, то это удасться только в конце следующего месяца, когда сумма будет проведена в 2 ндфл. Кароче, да. С такими условиями кредитных каникул не будет..... 

Ответить

Иван Волков

Максим
1

С учетом того что делается, серая зп единственно правильный выход в этой ситуации

Ответить

Сергей Руденко

12

Это больше напоминает мне некий пиар ход для всех прокремлевских новостей и зарубежных стран.

Что бы в следующий раз, посты о кредитных каникулах в Европе, армии кремлеботов тут же могли закидать фекалиями из сводок о российских «мерах», а какие там уже цифры не важно.
Ватники будут аплодировать (они кстати и попадают под такие каникулы), а граждане - ох*уевать

Ну и бонусом, можно рейтинга немного выхватить

Ответить

Mitya Vol

11

То есть вместо выплат из резерва нам предлагают брать кредиты, я верно понял?

Ответить

Mark Rapida Gromov

Mitya
0

нет

Ответить

Артём Антипин

9

Вы даже не представляете как мы с вами заинтересованы в падении банковской системы, нас спасет только крах этой системы. Нужно понимать, что в случаи дефолта, вам с долга обрежут один ноль и ваши долги превратятся в безобидных букашек. Вы конечно скажете а на что хлебушек покупать, ответ, так же как это было и в 90-х если вы коммерс вам без разницы продали вы услуги или товар за 100р или 1000р ваша прибыль меняется только в наминальных фантиках. Сейчас вас варят целиком без наркоза, а если вылить воду из кастрюли то процесс остановится, этого не хотят банкиры, так как они заинтересованы в дефляции. Рынок даже при самой лютой инфляции всегда востанвливается быстро так как рынку насрать на фантики, ему важен реальный результат обмена товарами и услугами а не финансовые мошенники кои сегодня на колени поставили мир и теперь требуют компенсаций.

Ответить

Εгор Κонстантинов

Артём
1

Уважаемый, спуститесь с небес на землю. Если банк банкротится, ваши кредитные обязательства перед ним не обнуляются. Наоборот, вам за неуплату насчитают штрафы и пени по полной, чтоб минимизировать потери нужных людей, вкладчиков этого банка. 

Ответить

Артём Антипин

Εгор
3

Когда банки обанкротятся у тебя доллар будет 200р и уже срать будет на пени, тем более их можно развалить в суде, а по соку давности и сам долг. Когда царь будет падать с коня ему должники ещё помогут

Ответить

Андрей Жуков

Артём
2

Мечты мечты.. так же все будут платить, как и платили. А те, кто не может, заплатят позже но со штрафами и пенями. Доллар и правда может быть под 100 (только пока он уже опустился до 76), но это не сильно поможет, т.к. зарплаты все-равно не поднимут в рублях (скорее всего снизят в текущих реалиях).

Ответить

Артём Антипин

9

Это классический кидок банкстеров. Учитывая что законы у нас пишут банкиры, единственный способ им не платить. Через месяц банки лягут и прибегут к набиулиной, а она пребижит к верховному жрецу и порадует его долларам по 120 рэ. А нам с вами господа заёмщики очень выгодна гиперинфляция так как она на дно опускает золотых жуков, а они это очень не любят.

Ответить

Максим Никитин

Артём
0

Почему именно золотых жуков?

Ответить

Артём Антипин

Максим
1

Те кто сидит в бумажных активах. Или на накоплениях.

Ответить

Максим Никитин

Артём
0

Обычно так называют тех, кто сидит в золоте. Кстати я сильно сомневаюсь, что цена и доходность бизнеса из-за гиперинфляции вырастет пропорционально инфляции: при обвалах рубля пропорционального роста стоимости и доходности российских компаний что-то не наблюдалось - даже тех, кто работает на экспорт 

Ответить

Максим Вашкелис

8

Ну, тут даже и сказать нечего... получается, что никакая ипотека даже близко не попадает под эти «каникулы».

При этом попробуй ещё банку доказать снижение дохода, если ты, например самозанятый...

Ответить

R S

Максим
3

Ну тем кто сарай в ипотеку в глуши брал - им норм 😆

Ответить

Олча Артна

8

Потреб 250к и ипотека в 1.5кк - это в каком году было актуально? В 2008 году?

Ответить

Timur Gonzales

4

У кого 20 млн что делать ?

Ответить

Эльмин Алиев

Timur
11

Расчитывать на себя, друг мой

Ответить

peter petroff

Timur
1

Взять еще столько же

Ответить

Даниил Лепетков

6

То чувство, когда у фнб запасов на 8 +- трлн рублей, а помощи нет

Ответить

Константин Глядяев

Даниил
2

А что если , нет вообще никаких запасов или скажем в 3 или 4 раза меньше чем говорят, тогда получается все меры которые делаются, вполне себе адекватные, как говорится , вписывается в текущую конъюнктуру))

Ответить

Pavel Zakharov

Константин
6

Всё гораздо проще - ФНБ это запасы, которые копили много лет, чтобы потом раздать на "нацпроекты", исполнение которых, естественно, было бы поручено вполне определённым людям. И сейчас наша "власть" стоит перед выбором - отказаться от огромного пирога, который уже давно поделён и спасать дохнущий бизнес и теряющих доходы людей или отстраниться и сделать вид, что это не их проблемы. Пока что у меня ощущение, что решение максимально оттягивают, но и в целом, иллюзий на этот счёт нет, если реальная помощь и будет, то 99.9% будут крохи ради пиара. За последние 10 лет уже давно можно было понять приоритеты этой власти - денег дадут бюджетникам (и то на уровне "лишь бы не голодали") и росгвардии, на которой вся "стабильность" держится. 

Ответить

Даниил Лепетков

Константин
0

У нас бюджет профицитный, вряд ли в фнб нет запасов, они после последних кризисов начали откладывать подушку. Только вот не хотят ее сейчас раздавать, думают наверное, что ситуация вполне себе не чрезвычайная

Ответить

Константин Глядяев

Даниил
1

Никто не спорит что откладывали, но я бы хотел узнать когда , сколько и на что от туда берут

Ответить

Help lawyer

Константин
3

Ишь какой. Может еще засекреченную часть бюджета показать, куда 40% растворяются ежегодно?

Ответить

Максим Никитин

Даниил
0

Доо, «запасов»...

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Константин Рогов

Максим
1

А что там освещать, написано же груз принадлежит частному лицу. Вам что - личные данные этого адмирала авиации кгб озвучить должны были? Гостайна же )

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Даниил
0

Фнб утащили татара-монголы

Ответить

Константин Рогов

Даниил
0

Говорили золото партии тоже есть, а потом выяснилось что его то ли не было никогда то ли успели все проесть и все такие делали удивленные лица и ходили с озабоченным видом как же так, только что здесь лежало, сам видел, мамой клянусь )))
Так же и с вашим фнб будет ))

Ответить

Alex Petrov

Даниил
0

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля 2020 года составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Ответить

Константин Куцевалов

5

300т для ИП? Да этого многим не хватит даже ЗП фонд перекрыть. Я ещё представляю, сколько кругов ада должен будет ИП пройти, чтобы получить этот кредит под хотя бы 40% годовых (привет сбербанку).

Ответить

Юра Геля

5

Путин говорит что каникулы а ЦБ ГОВОРИТ НЕТ. ) вот так и живем)

Ответить

Константин Рогов

Юра
0

ЦБ ничего не говорит ) ЦБ говорит "предпологаем", "считаем", "думаем", "рекомендуем". Ничего из этого не является обязательным к исполнению банкстерами ;)

Ответить

Vladislav S

4

Они на какой планете живут? Где за доллар еще 20 рублей? 

Ответить

Руслан Кадейкин

4

Они точно закон для 2020 года писали. 100 т.р это блин микрозайм какой-то. Законы пишут люди у которых ЗП больше чем эти цифры.

Ответить

Eduard Mirchev

3

Путин ляпнул. А Правительство думает, "как бы выкрутиться"?
И выдумали такие ограничения. Формально приказ президента исполняется, фактически это просто издевательство

Ответить

Злой Полушубок

3

А еще "приятный" момент в том, что кредитные каникулы не останавливают начисление процентов, они все это время начисляются. И после их окончания платежи по кредиту увеличатся.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Злой
0

зато можно гасить тело и процент будет на меньшую сумму начисляться

Ответить

Андрей Жуков

Mark
0

ну в случае с ипотекой это не сильно поможет.. там основной минимальный платеж то как раз по процентам

Ответить

Злой Полушубок

Mark
0

Не понял мысль? Как вы собираетесь гасить только тело?

Ответить

Mark Rapida Gromov

Злой
0

указано, что при погашении в льготный период гасится именно тело, а не проценты

Ответить

Иван Пелля

3

с 3 по 5 секунде 

Ответить

vodo vodo

2

Мерзавцы !

Ответить

Evgen Manchenko

2

😂😂😂😂😂😂😂ору )))) помощники

Ответить

Юра Геля

1

А какие каникулы если ЦБ вот что говорит
https://vk.com/wall-145037861_2276437?api_access_key=13f1c0521f1ac0d285

Ответить

Александр Николаевич Кудин

1
Ответить

Владимир Федин

1

Господа, нам пздц )

Ответить

Alex Petrov

0

Ну если правительство кладет болт на население нужно класть болт на правительство и его систему. Ввели же отсутствие пени на ЖКХ,  и запрет на отключение услуг, ну вот и для начала массово прекратить платить. Зачем платить сейчас когда с учетом инфляции можно заплатить гораздо позже. 

Ответить

Вадим Клюев

Alex
1

не платить можно разве что услуги жкх, а кредит рано или поздно возвращать придется

Ответить

Mihael Isaev

Alex
0

 Ввели же отсутствие пени на ЖКХ, и запрет на отключение услуг

можно пруф? я не смог нагуглить, первый раз про это слышу, но очень интересно!

Ответить

Alex Petrov

Mihael
1

https://www.rbc.ru/society/05/04/2020/5e89f5aa9a7947fb8747824c

Ответить

Mihael Isaev

Alex
0

Спасибо!

Ответить

John Torrio

0

Я не понял, а авиакомпании которые являются ООО, попадают под кредитные каникулы? Они же есть в списке пострадавших Мишустина

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Кто то еще надеется на помощь государства?
 

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Yuri
0

Когда начнутся протесты, погромы, тогда кость бросят

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