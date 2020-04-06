Российские власти установили максимальный размер кредитов, по которым заёмщики смогут обратиться в банк с просьбой изменить условия договора и получить «кредитные каникулы» из-за пандемии Covid-19. Соответствующее постановление от 3 апреля 2020 года размещено на сайте правительства.

Согласно документу, заёмщики-физлица и ИП могут обратиться к кредиторам с требованием ввести «кредитные каникулы» сроком до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году. Малый и средний бизнес может попросить отсрочку по кредитам, если компания входит в утверждённый правительством перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19.