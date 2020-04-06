Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Например, для потребкредитов физлиц — 250 тысяч рублей, для ИП — 300 тысяч.
Российские власти установили максимальный размер кредитов, по которым заёмщики смогут обратиться в банк с просьбой изменить условия договора и получить «кредитные каникулы» из-за пандемии Covid-19. Соответствующее постановление от 3 апреля 2020 года размещено на сайте правительства.
Госдума приняла в третьем чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса 1 апреля, а 3 апреля его подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, заёмщики-физлица и ИП могут обратиться к кредиторам с требованием ввести «кредитные каникулы» сроком до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году. Малый и средний бизнес может попросить отсрочку по кредитам, если компания входит в утверждённый правительством перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19.
Ахаххахахаххахахахаххах🤣🤣🤣🤣🤣
Лучше бы не позорились
Потреб кредиты еще ладно, а вот ипотека 1,5 миллиона это, конечно, пиздец. Ну т.е. это практически ни для кого из мало мальски крупного города. И уж тем более не для Москвы и Питера, которые как раз и пострадали на данный момент больше всего.
Да все пострадали мой бизнес вообще закрыли на два месяца !!! У меня База отдыха в Астрахани! Самый сливки сейчас апрель май !! Что делать 🤔))) клоуны 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Это каникулы кредитные из за вируса а действие 76го закона РФ еще ни кто не отменял.
Я самозанятый, подал заявление в три банка. Везде требуют справку от работодателя, что делать в моем случае никто не знает. Итог все три заявления в отказ. Это позор господа....
Тебе не могут отказать из-за справки. У тебя есть до 90 дней, чтобы эту или иную справку/документ принести в банк
Тебе смску показать с отрицательным решением?
Я то верю тебе. По факту говорю, что не имеют права, по идее, отказать.
К сожалению законы у нас только по идеи, пока не столкнёшься
Какие справки от работадателя? С сайта налог.ру справка печатается спокойно из личного кабинета. Вопрос в том проходил ли доход официально или просто зареген, а деньги в обход...
Тоже самозанятый и к сожалению нас вообще забыли, у нас не оквэдов не чего, а налоги мы и так не платим, если прибыль не проводим по приложению. Так что, всем пофигу на самозанятых.
Зато как правительство агитировала, работайте в белую, платите налоги, вот вам специальный налоговой режим. Мы вас с ФНС трогать небудем, как не законных предпринимателей.
Сколько ещё нужно времени чтобы ваша доверчивость атрофировалась? Мне просто интересно как это происходит, вот вы такой сидите на диване перед телеком, а там: "Новый режим САМОЗАНЯТЫЙ, налоги честно брать не будем!!" - и вы такой: "О, это же правительство мой лучший друг ещё со школы! У него нет никаких корыстых целей оно просто очень хочет помочь мне ура!"
Я вообще не понимаю вас, но понимаю их, если такие ребята по ту сторону экрана то вообще вот вас грех не стричь.
Это пи*дец, господа.
Блять из 3 кредитов а 5 карт у меня в эти лимиты влазит одна(!!) карта!! Работы сейчас не имею, накоплений нет, каких-то активов нет, как устроиться не понятно. Санкт-Петербург Центральный Район: с сегодняшнего дня бесплатные тесты на коронавирус не делаются. Я хожу кашляю 5-й день! Скорая приезжала - послушали дыхание, сказали всё хорошо и уехали. И солдатики вот на десерт час назад у Русского музея. Царь реально не справляется, если он есть вообще, есть это не графика
ненавижу. какой потреб кредит в 100-250к? на айфон и шкаф? дебилы совсем?
а ипотека? у меня комната в Москве стоит 2.5 миллиона, комната на вторичке!!! Выкупал у соседей, чтобы коммуналки не было. Они зависли в ценах начала 2000х годов?
100т это кредитки, потреб 250т. Мало конечно но ведь ни кто не отменял реструктуризацию. Почти те же каникулы но по сумме ограничения не такие..
имеете ввиду по фз о банкротстве? с ипотекой это вещь очень опасная
Почему все, что они не делают связано с запретами? По факту новость должна звучать так: Власти запретили помогать людям, если в кредит они взяли не 200, а 201 тыс. рублей. Позор!
Царя на плаху
Суммы, конечно, смешные, но ещё смешнее ваша ремарка про лишнюю тысячу рублей. Не приходит в голову, что это можно применить к абсолютно любой сумме?
Спасают банки а не людей или бизнес. Либо тех кто просто доширак покупал в кредит уже.
С такими лимитами, да)) Это просто позор какой-то. Имитация бурной деятельности.
Не пора ли гнать кое-кого поганой метлой?
Потерпите, осенью скорее всего вы получите ответ на этот вопрос.
Что, неужели Обама опять пролез?
И это еще не все. Нужно доказать, что доходы снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году. Т.е. нужно до хера справок, которые сейчас не достать (а возможно не только сейчас), бодаться с банками и только тогда, возможно, тебе что-либо отсрочат. Господа, кредитных каникул не будет!
Ещё вопрос как среднемесячные доходы считать. Будут ли брать месяцы когда человек не работал? Есть же наверняка люди, которые могли достаточно долго искать работу, в течение 3-4 месяцев, а потом её найти наконец-то. Тогда нерабочие месяцы будут понижать средний доход за 2019 год и может случиться, что по формуле у вас всё окей, а на самом деле нет. Ещё встаёт вопрос серых зарплат. Мне, наверное, сейчас возразят, что нечего соглашаться на конверт, но, господа, в России с работой не сказать, что всё прекрасно, поэтому жизнь зачастую требует согласиться и с такой системой оклада. И получается, что по документам у вас тоже всё будет хорошо, но ведь кредиты люди брали ориентируясь и на серый доход в том числе. При этом платить надо сейчас, и даже если всё можно подтвердить, то это удасться только в конце следующего месяца, когда сумма будет проведена в 2 ндфл. Кароче, да. С такими условиями кредитных каникул не будет.....
С учетом того что делается, серая зп единственно правильный выход в этой ситуации
Это больше напоминает мне некий пиар ход для всех прокремлевских новостей и зарубежных стран.
Что бы в следующий раз, посты о кредитных каникулах в Европе, армии кремлеботов тут же могли закидать фекалиями из сводок о российских «мерах», а какие там уже цифры не важно.
Ватники будут аплодировать (они кстати и попадают под такие каникулы), а граждане - ох*уевать
Ну и бонусом, можно рейтинга немного выхватить
То есть вместо выплат из резерва нам предлагают брать кредиты, я верно понял?
Вы даже не представляете как мы с вами заинтересованы в падении банковской системы, нас спасет только крах этой системы. Нужно понимать, что в случаи дефолта, вам с долга обрежут один ноль и ваши долги превратятся в безобидных букашек. Вы конечно скажете а на что хлебушек покупать, ответ, так же как это было и в 90-х если вы коммерс вам без разницы продали вы услуги или товар за 100р или 1000р ваша прибыль меняется только в наминальных фантиках. Сейчас вас варят целиком без наркоза, а если вылить воду из кастрюли то процесс остановится, этого не хотят банкиры, так как они заинтересованы в дефляции. Рынок даже при самой лютой инфляции всегда востанвливается быстро так как рынку насрать на фантики, ему важен реальный результат обмена товарами и услугами а не финансовые мошенники кои сегодня на колени поставили мир и теперь требуют компенсаций.
Уважаемый, спуститесь с небес на землю. Если банк банкротится, ваши кредитные обязательства перед ним не обнуляются. Наоборот, вам за неуплату насчитают штрафы и пени по полной, чтоб минимизировать потери нужных людей, вкладчиков этого банка.
Когда банки обанкротятся у тебя доллар будет 200р и уже срать будет на пени, тем более их можно развалить в суде, а по соку давности и сам долг. Когда царь будет падать с коня ему должники ещё помогут
Мечты мечты.. так же все будут платить, как и платили. А те, кто не может, заплатят позже но со штрафами и пенями. Доллар и правда может быть под 100 (только пока он уже опустился до 76), но это не сильно поможет, т.к. зарплаты все-равно не поднимут в рублях (скорее всего снизят в текущих реалиях).
Это классический кидок банкстеров. Учитывая что законы у нас пишут банкиры, единственный способ им не платить. Через месяц банки лягут и прибегут к набиулиной, а она пребижит к верховному жрецу и порадует его долларам по 120 рэ. А нам с вами господа заёмщики очень выгодна гиперинфляция так как она на дно опускает золотых жуков, а они это очень не любят.
Почему именно золотых жуков?
Те кто сидит в бумажных активах. Или на накоплениях.
Обычно так называют тех, кто сидит в золоте. Кстати я сильно сомневаюсь, что цена и доходность бизнеса из-за гиперинфляции вырастет пропорционально инфляции: при обвалах рубля пропорционального роста стоимости и доходности российских компаний что-то не наблюдалось - даже тех, кто работает на экспорт
Ну, тут даже и сказать нечего... получается, что никакая ипотека даже близко не попадает под эти «каникулы».
При этом попробуй ещё банку доказать снижение дохода, если ты, например самозанятый...
У кого 20 млн что делать ?
То чувство, когда у фнб запасов на 8 +- трлн рублей, а помощи нет
А что если , нет вообще никаких запасов или скажем в 3 или 4 раза меньше чем говорят, тогда получается все меры которые делаются, вполне себе адекватные, как говорится , вписывается в текущую конъюнктуру))
Всё гораздо проще - ФНБ это запасы, которые копили много лет, чтобы потом раздать на "нацпроекты", исполнение которых, естественно, было бы поручено вполне определённым людям. И сейчас наша "власть" стоит перед выбором - отказаться от огромного пирога, который уже давно поделён и спасать дохнущий бизнес и теряющих доходы людей или отстраниться и сделать вид, что это не их проблемы. Пока что у меня ощущение, что решение максимально оттягивают, но и в целом, иллюзий на этот счёт нет, если реальная помощь и будет, то 99.9% будут крохи ради пиара. За последние 10 лет уже давно можно было понять приоритеты этой власти - денег дадут бюджетникам (и то на уровне "лишь бы не голодали") и росгвардии, на которой вся "стабильность" держится.
У нас бюджет профицитный, вряд ли в фнб нет запасов, они после последних кризисов начали откладывать подушку. Только вот не хотят ее сейчас раздавать, думают наверное, что ситуация вполне себе не чрезвычайная
Никто не спорит что откладывали, но я бы хотел узнать когда , сколько и на что от туда берут
Ишь какой. Может еще засекреченную часть бюджета показать, куда 40% растворяются ежегодно?
Доо, «запасов»...
Почему-то эти рейсы, в отличии от гумпомощи США и Италии, никто не освещал
А что там освещать, написано же груз принадлежит частному лицу. Вам что - личные данные этого адмирала авиации кгб озвучить должны были? Гостайна же )
Говорили золото партии тоже есть, а потом выяснилось что его то ли не было никогда то ли успели все проесть и все такие делали удивленные лица и ходили с озабоченным видом как же так, только что здесь лежало, сам видел, мамой клянусь )))
Так же и с вашим фнб будет ))
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля 2020 года составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
300т для ИП? Да этого многим не хватит даже ЗП фонд перекрыть. Я ещё представляю, сколько кругов ада должен будет ИП пройти, чтобы получить этот кредит под хотя бы 40% годовых (привет сбербанку).
Путин говорит что каникулы а ЦБ ГОВОРИТ НЕТ. ) вот так и живем)
ЦБ ничего не говорит ) ЦБ говорит "предпологаем", "считаем", "думаем", "рекомендуем". Ничего из этого не является обязательным к исполнению банкстерами ;)
Они точно закон для 2020 года писали. 100 т.р это блин микрозайм какой-то. Законы пишут люди у которых ЗП больше чем эти цифры.
Путин ляпнул. А Правительство думает, "как бы выкрутиться"?
И выдумали такие ограничения. Формально приказ президента исполняется, фактически это просто издевательство
А еще "приятный" момент в том, что кредитные каникулы не останавливают начисление процентов, они все это время начисляются. И после их окончания платежи по кредиту увеличатся.
зато можно гасить тело и процент будет на меньшую сумму начисляться
ну в случае с ипотекой это не сильно поможет.. там основной минимальный платеж то как раз по процентам
Не понял мысль? Как вы собираетесь гасить только тело?
указано, что при погашении в льготный период гасится именно тело, а не проценты
А какие каникулы если ЦБ вот что говорит
https://vk.com/wall-145037861_2276437?api_access_key=13f1c0521f1ac0d285
Ну если правительство кладет болт на население нужно класть болт на правительство и его систему. Ввели же отсутствие пени на ЖКХ, и запрет на отключение услуг, ну вот и для начала массово прекратить платить. Зачем платить сейчас когда с учетом инфляции можно заплатить гораздо позже.
не платить можно разве что услуги жкх, а кредит рано или поздно возвращать придется
Ввели же отсутствие пени на ЖКХ, и запрет на отключение услуг
можно пруф? я не смог нагуглить, первый раз про это слышу, но очень интересно!
Я не понял, а авиакомпании которые являются ООО, попадают под кредитные каникулы? Они же есть в списке пострадавших Мишустина
Кто то еще надеется на помощь государства?
Блоги компаний
Показать еще