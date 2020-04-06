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Финансы
Галина Мубаракшина
9158

Глава «Северстали» Алексей Мордашов выдаст по 10 тысяч рублей поддержки всем сотрудникам компании — кроме топ-менеджеров Материал редакции

На дополнительные выплаты компания потратит 500 млн рублей.

  • Председатель совета директоров горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов распорядился, чтобы сотрудникам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве помощи в условиях пандемии Covid-2019. Об этом компания рассказала на своём сайте.

  • «В новых обстоятельствах нам очень важно поддержать каждого. Возникают проблемы с питанием на рабочих местах и дома, с транспортом, другими услугами, приобретением необходимых лекарств и средств дезинфекции», — пояснил глава «Северстали».
  • Единовременную выплату получат все работники, за исключением 100 ведущих руководителей, решил Мордашов. На дополнительные выплаты компания потратит 500 млн рублей. Всего в «Северстали» работают 50 тысяч человек.

  • Выплаты работники предприятия получат вместе с апрельской зарплатой. Кроме того, их заработок будет проиндексирован: базовая ставка ежегодной индексации составляет 3%.

  • «Северсталь» входит в перечень системообразующих предприятий. Часть сотрудников, задействованных в непрерывном производстве, выходит на работу. Остальные трудятся удалённо, пояснили в компании.
  • В структуре «Северстали» — горнодобывающие предприятия в Мурманской и Курской областях, Карелии, республике Коми, а также металлургические заводы (ключевой актив — Череповецкий металлургический комбинат).

#новость #бизнеснакарантине #северсталь

Финансы
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Дайджест правительственных мер поддержки бизнеса. Коротко о главном
В этой статье разберём три основных инструмента, которыми правительство предлагает заткнуть брешь в Титанике российского предпринимательства. Хочется верить, что этот список будет дополняться, а пока вот:
8
53
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145 комментариев
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Константин Полухтин

–81

Вопрос: люди, кому на какой период хватает 10,000 рублей?

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Аркадий Алексеевич

Константин
196

Бля, вот реально интересно, сколько они должны были отдать 50 тысячам человек, чтобы ты посчитал нормальным и не доебался?

Ответить

Vladislav S

Аркадий
–40

Нормально было бы тысяч по 50

Ответить

Anton Ivanov

Vladislav
54

Так выдайте.

Ответить

Alexander Gess

Vladislav
41

Вы еще задумались над этим вопросом? 

Как в анекдоте:
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.

- Хорошо.

- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.

Мальчик возвращается:

- Говорит, что переспала бы.

- Вот, а теперь спроси это у сестры.

- Она то же согласна.

- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.

- Дед тоже согласен.

- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и пидарас...

Ответить

Романелло Кивогенс

Аркадий
13

Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все. — Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. — Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.

Ответить

Alexey Kott

Аркадий
13

У меня сложилось впечатление, что тут каждый первый комментатор в глаза ебётся: в статье ясно сказано, что это единоразовая помощь в дополнение к зарплате, которая ещё и проиндексирована будет. При медианой ЗП в 25-30к в регионах сумма вполне неплохая (не большая, конечно, но и лучше, чем 0). Да и не каждое предприятие вот так просто может из бюджета 500 лямов выделить, тем более в условиях кризиса, так что поступок считаю достойным уважения. 

Ответить

Константин Полухтин

Аркадий
1

А я не доебался. Я вопрос задал, кому и на сколько этой суммы хватает. Тут ни грамма агрессии и негатива нет.

Ответить

Гала Перидоловна

Константин
15

Странный вопрос. Ну вот у отца в деревне на 10к можно жить месяца 3-4, если не больше. В основном они покупают макароны и подобное. Мясо, птица, яйца, молоко и прочее все свое. Там где я родился 10к это где-то 1/3 зп, которая считается нормальной по региону. У меня 16к один поход в магазин на неделю. У меня есть сомнения, что работяги с завода и в обычной жизни каждый день ели манго или арбузы зимой.

Ответить

Alexander Gess

Гала
–1

Каждый день есть манго и арзбуз, это дрисать не передристать, ссать не перессать. Канализация должна быть хорошей.

Ответить

Гала Перидоловна

Alexand…
15

Вот еще один повод спасти работяг от засоров.

Ответить

Андрей Калинин

Alexand…
1

Просто на её прочистку раз в неделю тоже заложена немалая сумма... гастрономические изыски и не должны обходится дешево)

Ответить

Pixel Lens

Alexand…
0

Вы это... фрукты-овощи мойте перед употреблением

Ответить

Sht_Anton

Гала
1

но чай с лимоном пили, а сейчас это роскошь

Ответить

Anton Ivanov

Sht_Ant…
0

В германии сейчас много что роскошь).

Ответить

Sht_Anton

Anton
0

Да, я каждый вечер молюсь за здоровье бюргеров, шведов, британцев, финнов (нужное подчеркнуть). Но не мешай мне проявлять сочувствие и к туземным пролетариям хотя бы иногда. 

Ответить

Anton Ivanov

Sht_Ant…
0

Так вы же в германии вроде, для вас туземцы - это и есть немцы).

Ответить

Sht_Anton

Anton
0

Туземцы в данном случае - это представители той страны, о которой говорят в новости.

Ответить

Mykola Petiukh

Константин
27

Уверен, этот период сильно больше, чем период, на который хватает 0 рублей

Ответить

Владимир Легкий

Константин
14

Семье из 4-рех человек хватит на две недели пожрать. Если затянуть пояса то и на месяц могут растянуть.

Ответить

Дмитрий Евсеев

Константин
8

Выдай кому-нибудь 500 млн. Безвозвратно потом спрашивай.

Ответить

Mika

Константин
6

По данным gorodrabot:
Средняя заработная плата в Череповце - 35 948 рублей 
Модальная заработная плата в Череповце - 30 000 рублей
Медианная заработная плата в Череповце - 28 000 рублей

Ответить

Андрей Николаев

Mika
1

Настоящая заработная плата - 8 000 рублей  =)

Ответить

Магомед Шереметьев

Константин
6

Если дать больше, завод разориться и рабочим будет негде работать после

Ответить

Василий Степанов

Константин
5

10 тыр. это почти 200 кг. гречи.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Василий
3

Поменьше, ведь в самой дешевой пачке гречи за полтос всего 0.8 кг.
Но 160 кг тоже солидно. 

Ответить

Homo Sapiens

Карфаген
0
Ответить

Андрей Николаев

Homo
0

Такую люди считают ниже своего достоинства покупать. Тоже видел, у нас такая вообще 38 рублей стоит. Так ее хоть завались. А мистралевская, та, что по сотне за 800 или 900 грамм - 2 штуки остались.

Ответить

Homo Sapiens

Андрей
0

Ну ващет разговор был про самую дешевую. Эту собакам все берут норм.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Homo
0

Выглядит как фото из прошлого! 
Честно говоря, гречку не особо, но в ближайшем гипермаркете самая дешёвая 52 за 0.8 кг. 

Ответить

Anton Reut

Константин
4

3 раза закупиться в ленте (спб), хватит на 3 недели.

Ответить

Слава Вячеславов

Константин
2

Все люди разные, у всех разные потребности и возможности.
Можно на эту сумму, например, коммуналку оплатить. У кого-то за месяц столько набегает, а кому-то на два хватит. 
Плохо ничего не делать и оставить людей и без работы, и без каких-либо денег, как делают сейчас наверху.

Ответить

Константин Шишкин

Константин
2

Так вместе с зп а не вместо

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Константин
1

Хватает когда и на что?

Ответить

Vitold Sedyshev

Yuriy
1

Так вот тут реально непонятно. Когда офисных сотрудников переводят на удаленку им отдают рабочий компьютер и немного денег на стол и стул порядка 20 - 45 руб. а как эти перцы из дома работать будут непонятно. Что им домой нужно для удаленной работы.

Ответить

Kirill Nikolaenko

Константин
1

А сколько нужно? 

Ответить

Andre Macareno

Константин
1

Если чисто пожить и не ходить в кафе — полагаю, недели на три-четыре хватит, если таки заказывать ещё еду, то на 1-2 недели
А дневник еврея на них год проживет

Ответить

Виталя Терехин

Константин
1

2 недели максимум семьи из 3 человек

Ответить

Виталий Вербецкий

Константин
1

70%россиян на месяц) 

Ответить

Angel Vivaldi

Константин
1

месяц запросто в 2 лица, с маленьким ребенком недели 3

Ответить

Mikhail Bobko

Константин
1

Если не шиковать, то на 10 тыс можно нормально питаться семье в течение месяца. Как раз до конца объявленного карантина 

Ответить

Люц Шнайдер

Константин
1

А на TJ этот комментарий собрал бы много лайков🤷🏻‍♂️

Ответить

Max Kovalsky

Константин
0

больше всего люди любят считать чужие деньги и указывать как их потратить

Ответить

Виталий Журавлев

8

кроме топ-менеджеров

Расходимся, нас нае...ли (с) топменеджеры

Ответить

Rus Zay

Виталий
21

Кроме топ-менджеров, им он выдал по 100к

Ответить

Карл

Rus
4

долларов

Ответить

Pixel Lens

Карл
0

зимбабвийских

так, для коллекции и поржать чисто

Ответить

Black Jack

4

Эти 500 миллионов вложены в HR-бренд.

Ответить

Alexey Praskovin

Black
22

Да пусть они хоть Балрогу в сраку будут вложены, главное что люди их получат :)

Ответить

Игорь Рачук

Alexey
12

За что????

Ответить

Дмитрий Шепелев

1

А я отправил 100 человек в неоплачиваемый отпуск!(
Или нужно было взять кредит на зарплату?

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий Шепелев

Anton
58

Вот откуда берутся такие ушлепки тут?
У меня фот 4млн рублей в месяц, откуда я должен взять такие деньги нулевых поступлениях на счёт? Кстати это вопрос не к тебе, уверен ты считать умеешь не более чем до 10

Ответить

Anton Reut

Дмитрий
–5

То есть твоя фирма живёт одним днём и если нет дохода то все - пиздец? Печально, но это характеризует тебя как крайне херового директора который не умеет планировать, а как чуть что сразу деньги на Кипр и в кусты.

Ответить

Иван Иванов

Anton
12

Антон, здравствуйте. 

Решите задачу, пожалуйста.

Дано:
3 учредителя с почти равными долями.
2 из них муж и жена, это не Дмитрий.
24 сотрудника.
Фирма начала жизнь в феврале 2016 года.
Фирма занимается продажей одежды, в основном.

2016 год - убыток 774 тысячи ₽.
2017 год - прибыль 402 тысячи ₽.
2018 год - прибыль 2,8 млн ₽.

Каким образом, по вашему, должна быть сформирована подушка безопасности для 24 сотрудников?

Информация взята на основе профиля Дмитрия и данных по нему из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (это всё может быть чистым совпадением).

Ответить

Anton Reut

Иван
–3

Сколько фонд зп для 24 человек?

Ответить

Иван Иванов

Anton
0

Ну давайте за 2018 для начала.

Взносов в ПФР уплачено 860961₽.

При ставке в 22% получается, что ФОТ 3 913 459₽.

Ответить

Anton Reut

Иван
–2

Это за год? В месяц получается всего лишь 332 000 руб. Офигеть "неподъемная" для фирмы сумма, ага.

Ответить

Иван Иванов

Anton
5

Думаете, что 24 сотрудника работают в месяц за 332 000? 

Ответить

Anton Reut

Иван
–2

без понятия, это ваши цифры. Или у вас серые конвертики? Ай ай ай, а потом вы кричите "государство помоги".

Ответить

Иван Иванов

Anton
6

Это цифры из ФНС, ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Я не налоговая, не владелец и не судья.

Мне кажется опрометчивым спрашивать подушку безопасности с фирмы, которая начала свой путь в 2016 и в ней 3 учредителя. 

А задачу вы так и не решили.

Ответить

Anton Reut

Иван
–8

Подушка безопасности должна быть даже в фирме которая открылась вчера, иначе это высокорисковый бизнес и тут плачь о том что "всё пропало" вообще не уместен, ведь никто не плачется проиграв в казино.

Ответить

Месье Никита

Anton
0

А у вас есть подушка безопасности, чтобы существовать год без единого рубля поступления?

Ответить

Anton Reut

Месье
0

Год нет но несколько месяцев - да.

Ответить

Месье Никита

Anton
1

Ну так что вы тут тогда цирк-то устроили, если у вас даже на год нет. А друг болезнь и долгое восстановление? Или, что, думаете вы терминатор и такого не может быть? Это вас характеризует как крайне "хренового директора". 

Ответить

Anton Reut

Месье
–5

Год без работы? Это надо быть особо одаренным товарищем )

Ответить

peter petroff

Anton
0

ну попал в ДТП и все конечности переломаны
думаешь, меньше года реабилитироваться?

Ответить

Иван Иванов

Anton
0

За год.

Ответить

Yuriy Belalov

Anton
0

Недавно был коммент, вроде в теме про собянина, чувак, владелец транспортной компании, все популярно расписал. Сколько, откуда, куда и почему.
Ты вроде очень умный, найдёшь.

Ответить

Владимир Легкий

Дмитрий
5

Человек 60 со средней з.п. 50К, интересно какую они выручку и чистый доход генерировали. Без этого уравнение будет не полным, невозможно сказать, сколько вам амбаров для денег надо :D

Ответить

Николай Демидов

Дмитрий
2

Если подушка не позволяет протянуть месяц, то вы накрылась бы во время другого кризиса.
Нужно быть очень оптимистичным, что бы в России жить с оплаты до оплаты, ещё и так раздувая фот.

Ответить

Влад Берг

Николай
0

😆
Нужно быть очень оптимистичным, что бы в России жить с оплаты до оплаты

Выходит у нас в стране одни оптимисты 😂😂

Ответить

Юрий Другач

Дмитрий
0

Я заблочил всего пару человек и негатива на Vc стало на 50% меньше

Ответить

Anton Reut

Юрий
3

Ну надо же какие чувствительные тут "предприниматели". Как вы с такими нервами управляете чем-то? Вы же критику вообще не воспринимаете.

Ответить

Alexey Praskovin

Anton
5

А это сейчас высказался успешный предприниматель с огромным ФОТ, который прямо сейчас сохранил сотрудникам все з/п и премии, верно я понимаю?

Ответить

Константин Полухтин

Alexey
8

Это ученик Аяза

Ответить

Anton Reut

Alexey
0

Вовсе нет, но даже у меня хватает мозгов делать финансовую подушку что бы не голодать в периоды кризиса

Ответить

Alexey Praskovin

Anton
4

Вам сложно сравнить размер подобной подушки для одного человека и для бизнеса со здоровенным ФОТ? Особенно в условиях полностью выпавших доходов?

Ответить

Anton Reut

Alexey
–2

У бизнеса и оборот и доходы на порядки бОльшие чем у меня. Наличие резервов не зависит от масштаба, или вы хотите сказать что чем больше компания тем меньше у неё резервов?

Ответить

Карфаген должен

Anton
4

Оборот больше, а доход нет.
Тысячи компаний в убыток работают.

Ответить

Anton Reut

Карфаген
0

Да ради бога, это из бизнес-стратегии и их проблемы.

Ответить

Владислав Пучков

Anton
0

Сдается мне Вы даже не пробовали начинать строить свой бизнес. Потому некомпетентны совсем.

Ответить

Alexey Praskovin

Anton
0

Мне очень нравится, как вы ловко упоминаете
оборот и доходы

и при этом как рыба об лед молчите о прибыли. Резервный фонд с оборота не сформируешь...

Ответить

Иван Пелля

Дмитрий
3

А Вы чем занимаетесь?  у меня тоже много знакомых предпринимателей, с которыми я работаю, все распускаю сотрудников. Максимум оставляют костяк, 3-5 человек из 40-50, на удачу. Знакомые в тур компании 200 из 300 человек уже в свободном плавании, возможно и те 100 на следующей недели будут.  

Ответить

Юра Бороздин

4

Единственная компания в нашей стране, которая поддержала своих сотрудников.
Даже ёба...ое РЖД ни копейки не дало.

Ответить

Alex Somoff

Юра
15

у нас зп платить уже нехилая такая победа

Ответить

Анон Плиз

Юра
0

Есть подозрения, что в РЖД кратно больше работников и кратно меньше прибыль

Ответить

Alex Lee

2

Металлурги первые бенифициары падения рубля. От щедрот как говорится...

Ответить

Андрей Кустов

Alex
6

и падения цен на сырьё, которое синхронно с рублём и куда сильнее, ага

Ответить

Дмитрий Шепелев

4

Я прям представляю картину
Прихожу я такой в банк и говорю...
Моя компания в тяжёлом положении, я несу ежедневные убытки, дайте мне пожалуйста кредит на Зарплату, миллионов 8. Ведь финансовая несостоятельность, это главный критерий, по которому банк должен оценить заемщика и выдать ему деньги. Чем больше проблем у заемщика, тем кредит мощнее должен быть!
Ну кто это все придумывает???

Ответить

Anton Reut

Дмитрий
–14

Чем занимается твоя фирма что у тебя ВООБЩЕ нет никакой фин подушки на случай форс мажора? И куда идет доход? Готов спорить что не в стабилизационный фонд компании,хотя бы частично.

Ответить

Андрей Андреевич

Anton
7
Ответить

Anton Reut

Андрей
–11

Я несу то что о крахе сейчас плачутся только неграмотные бизнесмены которые даже азы экономики не осилили.

Ответить

Комментарий удален

Anton Reut

Андрей
–1

А почему не мне? Я за свою карьеру я видел такое количество неграмотных "дядь" что волосы встают дыбом и найти нормальную компанию ой как не просто. И один из самых грамотных директоров которых я помню был как раз прижимистый экономный человек который даже на отдыхе читал книги по бизнесу и экономике, и сейчас он крайне успешный человек, хотя все его всегда ругали за скупость но его бизнес работал и не крашился после месяца простоя.

Ответить

Комментарий удален

Elshad

Андрей
4

Андрей не тратьте время
Он не ообенный
Он просто ольгинский
Гасит негатив в комментариях и учит всех уму разуму
Не стоит на него время тратить

Ответить

Андрей Андреевич

Elshad
2

Как бы странно не прозвучало, но от мысли, что это всё со злым умыслом написано, а не от дурости, стало как-то легче :)

Мол, злого человека можно электрошоком, в крайнем случае лоботомией, «переубедить». А с дурным такие трюки не пройдут ;'D

Ответить

Elshad

Андрей
1

Думаю он многих заебал просто как то все пишет получает минуса и все
Просмотрите его комментарии на другие темы

Ответить

Anton Reut

Андрей
–1

Не нравиться людям правда про их бизнес, ну что ж ))

Ответить

Денис Середов

Anton
1

Ещё раз вы наемный человек о чем вы пытаетесь размышлять? ))) 

Ответить

Anton Reut

Денис
–1

Наёмный = не знает как устроен бизнес изнутри? Странное мышление.

Ответить

Денис Середов

Anton
1

Вы не владелец бизнеса, не создатель Команды, не несёте расходов на бизнес, не рискуете своими деньгами. Получаете зп. Мало?

Ответить

Денис Середов

Anton
0

Постройте что то своё, пройдите пару моментов типа этих потом сможете хоть что то написать реальное. А пока это попытки потыкать палочкой в людей кто хоть что то сделал от наёмного офисного планктона. Смешно? Да смешно!

Ответить

Anton Reut

Денис
–2

Это не повод потыкать, это повод ответить плакальщикам которых в последнее время развелось. Или вы хотите сказать никто никогда в бизнесе не планирует деятельность на случай кризиса/цунами/нашествия пришельцев? Просто одни планирую а другие надеются на авось и живут одним днем "от поставки до поставки".

Ответить

Денис Середов

Anton
0

Вы не учитываете и не понимаете реалий ведения бизнеса с рф. То что вы пишете применимо совсем не к нашей стране.

Ответить

Денис Середов

Anton
0

Вы с какой то параллельной вселенной как будто а не из реалий Российской ситуации... у вас что там в голове то происходит?

Ответить

Vitold Sedyshev

Дмитрий
0

Не совсем понятно с чего вдруг. Указ про оплачиваемый отпуск испускает правительство оно и несет материальные и прочие ответственности. Должно быть как-то так. С другой стороны нужно понять как адаптироваться к новым условиям и тут я не спициалист, но возможно банкротить фирму и создавать новую уже с удаленкой и новыми тех процессами (экскаваторами там на радиоуправлении и т.д.)

Ответить

Dasha Gordeeva

3

Господи, да там ж не только Москва - не поверите, но это в регионах немаленькие деньги (да даже в Москве, кому как, а мне на еду на 2 месяца хватит) 

Ответить

ILYA KANDAUROV

Dasha
0

Москва ?
10к на 2 месяца ?
тонко

Ответить

Aleks Ander

ILYA
3

Не время толсто намазывать.

Ответить

ILYA KANDAUROV

Aleks
0

Но всё же...
это уже экстрим
проще выйти на улицу и грабить, чем так жить

Ответить

Мария Лебедева

ILYA
3

Если я верно поняла, 10 000 будут добавлены к ЗАРПЛАТЕ. "Выплаты работники предприятия получат вместе с апрельской зарплатой. Кроме того, их заработок будет проиндексирован: базовая ставка ежегодной индексации составляет 3%."

Ответить

Sergey Popadyin

Мария
1

просто сайт превратился в помойку троллей и неадекватов, видящих только то, что хотят видеть.

Ответить

Yuri Istomin

Sergey
0

Так для этого каникулы и устроили, чтобы фанаты скреп нам тут под пивасик рассказывали что и как в этой жизни.

Ответить

peter petroff

Sergey
–1

вы видите помойку, троллей и неадекватов

Ответить

Aleks Ander

ILYA
1

В маркете можно набрать более менее еды в 3000 ккал за 200 руб. Причем это по БЖУ будет норм.

Ответить

Dasha Gordeeva

ILYA
0

только на еду? да. я готовлю дома, не хожу в кафе/рестораны

Ответить

Valeratal Val

Dasha
0

смотря что есть. Мясо, к примеру, довольно дорогое, а картоха дешевле

Ответить

peter petroff

Valeratal
2

курятина - дорогая?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

peter
0

Если только целого цыпленка брать, тогда недорого. А так, по цене свинины примерно - 250-350 рублей/кг филе в зависимости от везения и акций.

Ответить

peter petroff

Карфаген
1

филе 

для избалованного москвича разве что

Ответить

Nik Mich

Valeratal
1

Мясо вообще вредно. Переходите на растительный белок. Тофу классная штука. И лучше его делать самому из сои.

Ответить

Alexey Praskovin

Nik
1

Веганы подъехали? :) Обожаю эти врывы с "мясо вредно"

Ответить

peter petroff

Alexey
0

там стоял тэг сарказм, не заметили?

Ответить

Alexey Praskovin

peter
0

Я тут уже слабо отличаю сарказм. Не образумлюсь, виноват :)

Ответить

Pixel Lens

Alexey
0

Я тут уже слабо отличаю сарказм.

Его и не надо отличать
http://lurkmore.to/Закон_По

Ответить

Андрей Захаров

2

Логика понятна: показать, что "спасение утопающих..." не пустые слова, а типа действенная, продуманная и реалистичная мера. Но что-то мне подсказывает, что почин не подхватят))

Ответить

Alex Somoff

Андрей
1

Ну мусор до урны тоже не все доносят, должен же кто-то пример показывать.

Ответить

Юра Дубровских

2

Сейчас, многие миллиардеры в связи со своей тотальной жадностью, начинают паниковать что зачем он пошел на этот шаг, зачем он решил выдать эти деньги они нам и самим пригодятся мы на такое не пойдем ни за что, мы лопнем пусть но простым людям не поможем. а вообще это хороший сигнал и вот в такой ситуации, как раз и разоблачаются все эти персонажи, которые говорят о социальной ответственности кто действительно готов хоть как то помочь а кто как всегда не приделах.

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Valentin Dombrovsky

1

Олигархов подрядили на тушение пожаров социальной напряжённости из их сверхдоходов. 

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Денис Караван

1

Поступок вызывает уважение, один из немногих кто не ноет что ему что-то недодали, а сам заботится о работягах. Респект!

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Антон

0

Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Помощь окажут Африке и Ближнему Востоку

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peter petroff

Антон
1

блять нет слов

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Alex De Truare

–6

4 доллара 30 центов в день на месяц. 
2000000000 чистая прибыль за 2018.

50000 сотрудников
0,325% выплата всем сотрудникам от годовой чистой прибыли. 
Северсталь делает рекламу. 
Здесь нет помощи реальной своим сотрудникам.
Эти люди недополучили за годы работы в разы больше.  

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Владимир Легкий

Alex
0

Если я правильно рассчитал  ФОТ на месяц 4 млрд. рублей,  средняя з.п. по предприятию 86 000 рублей.

https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf
стр. 76.   

https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_a…
https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf
www.severstal.com
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Максим Федоров

Владимир
1

среднняя зарплата... это вы про голубцы?

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peter petroff

Alex
0

если бы он по 100 000 выплатил каждому, у многих в стране мозг взорвался бы, прежде всего у правительства - хотя, казалось бы, чему там взрываться

Ответить

Anton Reut

Alex
0

И что? PR всегда полезен тем более когда и людям хорошо сделали

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Евгения Дудинец

0

¯\_(ツ)_/¯

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Антон

0

Чета грустно. Но хоть на квартплату хватит.

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Машрум

0

молодец мужик. 
Удивили число топов.. не дохрена ли?

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Ivan Komarov

0

А может неспроста откупаются ?

Ответить

Машрум

Ivan
0

наверняка потом на налогах спишут
так почему бы и нет

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Никита Рымаренко

0

Не выдают деньги - плохо, сволочи и уроды Выдают деньги - тоже плохо, мало выдали сволочи и уроды

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Андрей Захаров

Никита
0

Ну почему же плохо? Выдают деньи - наоборот хорошо, важно чтобы эта выдача не отменяла собой обычную ЗП и не имела под собой каких-то дополнительных ожиданий или обязательств от получателей.

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Yaroslav Shulga

0

Ну вообще-то средний класс в России - это 17 тысяч. Так что некисло так выплатили.

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Василий Степанов

–2

Ух..почти как в благословенных США.

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