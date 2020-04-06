На дополнительные выплаты компания потратит 500 млн рублей.
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Председатель совета директоров горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов распорядился, чтобы сотрудникам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве помощи в условиях пандемии Covid-2019. Об этом компания рассказала на своём сайте.
- «В новых обстоятельствах нам очень важно поддержать каждого. Возникают проблемы с питанием на рабочих местах и дома, с транспортом, другими услугами, приобретением необходимых лекарств и средств дезинфекции», — пояснил глава «Северстали».
- Единовременную выплату получат все работники, за исключением 100 ведущих руководителей, решил Мордашов. На дополнительные выплаты компания потратит 500 млн рублей. Всего в «Северстали» работают 50 тысяч человек.
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Выплаты работники предприятия получат вместе с апрельской зарплатой. Кроме того, их заработок будет проиндексирован: базовая ставка ежегодной индексации составляет 3%.
- «Северсталь» входит в перечень системообразующих предприятий. Часть сотрудников, задействованных в непрерывном производстве, выходит на работу. Остальные трудятся удалённо, пояснили в компании.
- В структуре «Северстали» — горнодобывающие предприятия в Мурманской и Курской областях, Карелии, республике Коми, а также металлургические заводы (ключевой актив — Череповецкий металлургический комбинат).
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Константин Полухтин
Вопрос: люди, кому на какой период хватает 10,000 рублей?
Аркадий АлексеевичКонстантин
Бля, вот реально интересно, сколько они должны были отдать 50 тысячам человек, чтобы ты посчитал нормальным и не доебался?
Vladislav SАркадий
Нормально было бы тысяч по 50
Anton IvanovVladislav
Так выдайте.
Alexander GessVladislav
Вы еще задумались над этим вопросом?
Как в анекдоте:
Сын спрашивает у отца:
- Что такое "реально" и что такое "гипотетически"?
- Сынок, как бы тебе обьяснить, давай лучше разберем на примере.
- Хорошо.
- Иди к маме и спроси переспала бы она за 1млн. баксов с негром.
Мальчик возвращается:
- Говорит, что переспала бы.
- Вот, а теперь спроси это у сестры.
- Она то же согласна.
- А теперь у деда спроси переспит ли он с негром за миллион долларов.
- Дед тоже согласен.
- Вот видишь, гипотетически у нас есть 3 млн баксов, а реально - две проститутки и пидарас...
Романелло КивогенсАркадий
Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. - Только подсчитайте все. — Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. — Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
Alexey KottАркадий
У меня сложилось впечатление, что тут каждый первый комментатор в глаза ебётся: в статье ясно сказано, что это единоразовая помощь в дополнение к зарплате, которая ещё и проиндексирована будет. При медианой ЗП в 25-30к в регионах сумма вполне неплохая (не большая, конечно, но и лучше, чем 0). Да и не каждое предприятие вот так просто может из бюджета 500 лямов выделить, тем более в условиях кризиса, так что поступок считаю достойным уважения.
Константин ПолухтинАркадий
А я не доебался. Я вопрос задал, кому и на сколько этой суммы хватает. Тут ни грамма агрессии и негатива нет.
Гала ПеридоловнаКонстантин
Странный вопрос. Ну вот у отца в деревне на 10к можно жить месяца 3-4, если не больше. В основном они покупают макароны и подобное. Мясо, птица, яйца, молоко и прочее все свое. Там где я родился 10к это где-то 1/3 зп, которая считается нормальной по региону. У меня 16к один поход в магазин на неделю. У меня есть сомнения, что работяги с завода и в обычной жизни каждый день ели манго или арбузы зимой.
Alexander GessГала
Каждый день есть манго и арзбуз, это дрисать не передристать, ссать не перессать. Канализация должна быть хорошей.
Гала ПеридоловнаAlexand…
Вот еще один повод спасти работяг от засоров.
Андрей КалининAlexand…
Просто на её прочистку раз в неделю тоже заложена немалая сумма... гастрономические изыски и не должны обходится дешево)
Pixel LensAlexand…
Вы это... фрукты-овощи мойте перед употреблением
Sht_AntonГала
но чай с лимоном пили, а сейчас это роскошь
Anton IvanovSht_Ant…
В германии сейчас много что роскошь).
Sht_AntonAnton
Да, я каждый вечер молюсь за здоровье бюргеров, шведов, британцев, финнов (нужное подчеркнуть). Но не мешай мне проявлять сочувствие и к туземным пролетариям хотя бы иногда.
Anton IvanovSht_Ant…
Так вы же в германии вроде, для вас туземцы - это и есть немцы).
Sht_AntonAnton
Туземцы в данном случае - это представители той страны, о которой говорят в новости.
Mykola PetiukhКонстантин
Уверен, этот период сильно больше, чем период, на который хватает 0 рублей
Владимир ЛегкийКонстантин
Семье из 4-рех человек хватит на две недели пожрать. Если затянуть пояса то и на месяц могут растянуть.
Дмитрий ЕвсеевКонстантин
Выдай кому-нибудь 500 млн. Безвозвратно потом спрашивай.
MikaКонстантин
По данным gorodrabot:
Средняя заработная плата в Череповце - 35 948 рублей
Модальная заработная плата в Череповце - 30 000 рублей
Медианная заработная плата в Череповце - 28 000 рублей
Андрей НиколаевMika
Настоящая заработная плата - 8 000 рублей =)
Магомед ШереметьевКонстантин
Если дать больше, завод разориться и рабочим будет негде работать после
Василий СтепановКонстантин
10 тыр. это почти 200 кг. гречи.
Карфаген должен быть разрушенВасилий
Поменьше, ведь в самой дешевой пачке гречи за полтос всего 0.8 кг.
Но 160 кг тоже солидно.
Homo SapiensКарфаген
Андрей НиколаевHomo
Такую люди считают ниже своего достоинства покупать. Тоже видел, у нас такая вообще 38 рублей стоит. Так ее хоть завались. А мистралевская, та, что по сотне за 800 или 900 грамм - 2 штуки остались.
Homo SapiensАндрей
Ну ващет разговор был про самую дешевую. Эту собакам все берут норм.
Карфаген должен быть разрушенHomo
Выглядит как фото из прошлого!
Честно говоря, гречку не особо, но в ближайшем гипермаркете самая дешёвая 52 за 0.8 кг.
Anton ReutКонстантин
3 раза закупиться в ленте (спб), хватит на 3 недели.
Слава ВячеславовКонстантин
Все люди разные, у всех разные потребности и возможности.
Можно на эту сумму, например, коммуналку оплатить. У кого-то за месяц столько набегает, а кому-то на два хватит.
Плохо ничего не делать и оставить людей и без работы, и без каких-либо денег, как делают сейчас наверху.
Константин ШишкинКонстантин
Так вместе с зп а не вместо
Yuriy MikaelyanКонстантин
Хватает когда и на что?
Vitold SedyshevYuriy
Так вот тут реально непонятно. Когда офисных сотрудников переводят на удаленку им отдают рабочий компьютер и немного денег на стол и стул порядка 20 - 45 руб. а как эти перцы из дома работать будут непонятно. Что им домой нужно для удаленной работы.
Kirill NikolaenkoКонстантин
А сколько нужно?
Andre MacarenoКонстантин
Если чисто пожить и не ходить в кафе — полагаю, недели на три-четыре хватит, если таки заказывать ещё еду, то на 1-2 недели
А дневник еврея на них год проживет
Виталя ТерехинКонстантин
2 недели максимум семьи из 3 человек
Виталий ВербецкийКонстантин
70%россиян на месяц)
Angel VivaldiКонстантин
месяц запросто в 2 лица, с маленьким ребенком недели 3
Mikhail BobkoКонстантин
Если не шиковать, то на 10 тыс можно нормально питаться семье в течение месяца. Как раз до конца объявленного карантина
Люц ШнайдерКонстантин
А на TJ этот комментарий собрал бы много лайков🤷🏻♂️
Max KovalskyКонстантин
больше всего люди любят считать чужие деньги и указывать как их потратить
Виталий Журавлев
кроме топ-менеджеров
Расходимся, нас нае...ли (с) топменеджеры
Rus ZayВиталий
Кроме топ-менджеров, им он выдал по 100к
КарлRus
долларов
Pixel LensКарл
зимбабвийских
так, для коллекции и поржать чисто
Black Jack
Эти 500 миллионов вложены в HR-бренд.
Alexey PraskovinBlack
Да пусть они хоть Балрогу в сраку будут вложены, главное что люди их получат :)
Игорь РачукAlexey
За что????
Дмитрий Шепелев
А я отправил 100 человек в неоплачиваемый отпуск!(
Или нужно было взять кредит на зарплату?
Комментарий удален
Дмитрий ШепелевAnton
Вот откуда берутся такие ушлепки тут?
У меня фот 4млн рублей в месяц, откуда я должен взять такие деньги нулевых поступлениях на счёт? Кстати это вопрос не к тебе, уверен ты считать умеешь не более чем до 10
Anton ReutДмитрий
То есть твоя фирма живёт одним днём и если нет дохода то все - пиздец? Печально, но это характеризует тебя как крайне херового директора который не умеет планировать, а как чуть что сразу деньги на Кипр и в кусты.
Иван ИвановAnton
Антон, здравствуйте.
Решите задачу, пожалуйста.
Дано:
3 учредителя с почти равными долями.
2 из них муж и жена, это не Дмитрий.
24 сотрудника.
Фирма начала жизнь в феврале 2016 года.
Фирма занимается продажей одежды, в основном.
2016 год - убыток 774 тысячи ₽.
2017 год - прибыль 402 тысячи ₽.
2018 год - прибыль 2,8 млн ₽.
Каким образом, по вашему, должна быть сформирована подушка безопасности для 24 сотрудников?
Информация взята на основе профиля Дмитрия и данных по нему из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (это всё может быть чистым совпадением).
Anton ReutИван
Сколько фонд зп для 24 человек?
Иван ИвановAnton
Ну давайте за 2018 для начала.
Взносов в ПФР уплачено 860961₽.
При ставке в 22% получается, что ФОТ 3 913 459₽.
Anton ReutИван
Это за год? В месяц получается всего лишь 332 000 руб. Офигеть "неподъемная" для фирмы сумма, ага.
Иван ИвановAnton
Думаете, что 24 сотрудника работают в месяц за 332 000?
Anton ReutИван
без понятия, это ваши цифры. Или у вас серые конвертики? Ай ай ай, а потом вы кричите "государство помоги".
Иван ИвановAnton
Это цифры из ФНС, ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Я не налоговая, не владелец и не судья.
Мне кажется опрометчивым спрашивать подушку безопасности с фирмы, которая начала свой путь в 2016 и в ней 3 учредителя.
А задачу вы так и не решили.
Anton ReutИван
Подушка безопасности должна быть даже в фирме которая открылась вчера, иначе это высокорисковый бизнес и тут плачь о том что "всё пропало" вообще не уместен, ведь никто не плачется проиграв в казино.
Месье НикитаAnton
А у вас есть подушка безопасности, чтобы существовать год без единого рубля поступления?
Anton ReutМесье
Год нет но несколько месяцев - да.
Месье НикитаAnton
Ну так что вы тут тогда цирк-то устроили, если у вас даже на год нет. А друг болезнь и долгое восстановление? Или, что, думаете вы терминатор и такого не может быть? Это вас характеризует как крайне "хренового директора".
Anton ReutМесье
Год без работы? Это надо быть особо одаренным товарищем )
peter petroffAnton
ну попал в ДТП и все конечности переломаны
думаешь, меньше года реабилитироваться?
Иван ИвановAnton
За год.
Yuriy BelalovAnton
Недавно был коммент, вроде в теме про собянина, чувак, владелец транспортной компании, все популярно расписал. Сколько, откуда, куда и почему.
Ты вроде очень умный, найдёшь.
Владимир ЛегкийДмитрий
Человек 60 со средней з.п. 50К, интересно какую они выручку и чистый доход генерировали. Без этого уравнение будет не полным, невозможно сказать, сколько вам амбаров для денег надо :D
Николай ДемидовДмитрий
Если подушка не позволяет протянуть месяц, то вы накрылась бы во время другого кризиса.
Нужно быть очень оптимистичным, что бы в России жить с оплаты до оплаты, ещё и так раздувая фот.
Влад БергНиколай
😆
Нужно быть очень оптимистичным, что бы в России жить с оплаты до оплаты
Выходит у нас в стране одни оптимисты 😂😂
Юрий ДругачДмитрий
Я заблочил всего пару человек и негатива на Vc стало на 50% меньше
Anton ReutЮрий
Ну надо же какие чувствительные тут "предприниматели". Как вы с такими нервами управляете чем-то? Вы же критику вообще не воспринимаете.
Alexey PraskovinAnton
А это сейчас высказался успешный предприниматель с огромным ФОТ, который прямо сейчас сохранил сотрудникам все з/п и премии, верно я понимаю?
Константин ПолухтинAlexey
Это ученик Аяза
Anton ReutAlexey
Вовсе нет, но даже у меня хватает мозгов делать финансовую подушку что бы не голодать в периоды кризиса
Alexey PraskovinAnton
Вам сложно сравнить размер подобной подушки для одного человека и для бизнеса со здоровенным ФОТ? Особенно в условиях полностью выпавших доходов?
Anton ReutAlexey
У бизнеса и оборот и доходы на порядки бОльшие чем у меня. Наличие резервов не зависит от масштаба, или вы хотите сказать что чем больше компания тем меньше у неё резервов?
Карфаген долженAnton
Оборот больше, а доход нет.
Тысячи компаний в убыток работают.
Anton ReutКарфаген
Да ради бога, это из бизнес-стратегии и их проблемы.
Владислав ПучковAnton
Сдается мне Вы даже не пробовали начинать строить свой бизнес. Потому некомпетентны совсем.
Alexey PraskovinAnton
Мне очень нравится, как вы ловко упоминаете
оборот и доходы
и при этом как рыба об лед молчите о прибыли. Резервный фонд с оборота не сформируешь...
Иван ПелляДмитрий
А Вы чем занимаетесь? у меня тоже много знакомых предпринимателей, с которыми я работаю, все распускаю сотрудников. Максимум оставляют костяк, 3-5 человек из 40-50, на удачу. Знакомые в тур компании 200 из 300 человек уже в свободном плавании, возможно и те 100 на следующей недели будут.
Юра Бороздин
Единственная компания в нашей стране, которая поддержала своих сотрудников.
Даже ёба...ое РЖД ни копейки не дало.
Alex SomoffЮра
у нас зп платить уже нехилая такая победа
Анон ПлизЮра
Есть подозрения, что в РЖД кратно больше работников и кратно меньше прибыль
Alex Lee
Металлурги первые бенифициары падения рубля. От щедрот как говорится...
Андрей КустовAlex
и падения цен на сырьё, которое синхронно с рублём и куда сильнее, ага
Дмитрий Шепелев
Я прям представляю картину
Прихожу я такой в банк и говорю...
Моя компания в тяжёлом положении, я несу ежедневные убытки, дайте мне пожалуйста кредит на Зарплату, миллионов 8. Ведь финансовая несостоятельность, это главный критерий, по которому банк должен оценить заемщика и выдать ему деньги. Чем больше проблем у заемщика, тем кредит мощнее должен быть!
Ну кто это все придумывает???
Anton ReutДмитрий
Чем занимается твоя фирма что у тебя ВООБЩЕ нет никакой фин подушки на случай форс мажора? И куда идет доход? Готов спорить что не в стабилизационный фонд компании,хотя бы частично.
Андрей АндреевичAnton
Anton ReutАндрей
Я несу то что о крахе сейчас плачутся только неграмотные бизнесмены которые даже азы экономики не осилили.
Комментарий удален
Anton ReutАндрей
А почему не мне? Я за свою карьеру я видел такое количество неграмотных "дядь" что волосы встают дыбом и найти нормальную компанию ой как не просто. И один из самых грамотных директоров которых я помню был как раз прижимистый экономный человек который даже на отдыхе читал книги по бизнесу и экономике, и сейчас он крайне успешный человек, хотя все его всегда ругали за скупость но его бизнес работал и не крашился после месяца простоя.
Комментарий удален
ElshadАндрей
Андрей не тратьте время
Он не ообенный
Он просто ольгинский
Гасит негатив в комментариях и учит всех уму разуму
Не стоит на него время тратить
Андрей АндреевичElshad
Как бы странно не прозвучало, но от мысли, что это всё со злым умыслом написано, а не от дурости, стало как-то легче :)
Мол, злого человека можно электрошоком, в крайнем случае лоботомией, «переубедить». А с дурным такие трюки не пройдут ;'D
ElshadАндрей
Думаю он многих заебал просто как то все пишет получает минуса и все
Просмотрите его комментарии на другие темы
Anton ReutАндрей
Не нравиться людям правда про их бизнес, ну что ж ))
Денис СередовAnton
Ещё раз вы наемный человек о чем вы пытаетесь размышлять? )))
Anton ReutДенис
Наёмный = не знает как устроен бизнес изнутри? Странное мышление.
Денис СередовAnton
Вы не владелец бизнеса, не создатель Команды, не несёте расходов на бизнес, не рискуете своими деньгами. Получаете зп. Мало?
Денис СередовAnton
Постройте что то своё, пройдите пару моментов типа этих потом сможете хоть что то написать реальное. А пока это попытки потыкать палочкой в людей кто хоть что то сделал от наёмного офисного планктона. Смешно? Да смешно!
Anton ReutДенис
Это не повод потыкать, это повод ответить плакальщикам которых в последнее время развелось. Или вы хотите сказать никто никогда в бизнесе не планирует деятельность на случай кризиса/цунами/нашествия пришельцев? Просто одни планирую а другие надеются на авось и живут одним днем "от поставки до поставки".
Денис СередовAnton
Вы не учитываете и не понимаете реалий ведения бизнеса с рф. То что вы пишете применимо совсем не к нашей стране.
Денис СередовAnton
Вы с какой то параллельной вселенной как будто а не из реалий Российской ситуации... у вас что там в голове то происходит?
Vitold SedyshevДмитрий
Не совсем понятно с чего вдруг. Указ про оплачиваемый отпуск испускает правительство оно и несет материальные и прочие ответственности. Должно быть как-то так. С другой стороны нужно понять как адаптироваться к новым условиям и тут я не спициалист, но возможно банкротить фирму и создавать новую уже с удаленкой и новыми тех процессами (экскаваторами там на радиоуправлении и т.д.)
Dasha Gordeeva
Господи, да там ж не только Москва - не поверите, но это в регионах немаленькие деньги (да даже в Москве, кому как, а мне на еду на 2 месяца хватит)
ILYA KANDAUROVDasha
Москва ?
10к на 2 месяца ?
тонко
Aleks AnderILYA
Не время толсто намазывать.
ILYA KANDAUROVAleks
Но всё же...
это уже экстрим
проще выйти на улицу и грабить, чем так жить
Мария ЛебедеваILYA
Если я верно поняла, 10 000 будут добавлены к ЗАРПЛАТЕ. "Выплаты работники предприятия получат вместе с апрельской зарплатой. Кроме того, их заработок будет проиндексирован: базовая ставка ежегодной индексации составляет 3%."
Sergey PopadyinМария
просто сайт превратился в помойку троллей и неадекватов, видящих только то, что хотят видеть.
Yuri IstominSergey
Так для этого каникулы и устроили, чтобы фанаты скреп нам тут под пивасик рассказывали что и как в этой жизни.
peter petroffSergey
вы видите помойку, троллей и неадекватов
Aleks AnderILYA
В маркете можно набрать более менее еды в 3000 ккал за 200 руб. Причем это по БЖУ будет норм.
Dasha GordeevaILYA
только на еду? да. я готовлю дома, не хожу в кафе/рестораны
Valeratal ValDasha
смотря что есть. Мясо, к примеру, довольно дорогое, а картоха дешевле
peter petroffValeratal
курятина - дорогая?
Карфаген должен быть разрушенpeter
Если только целого цыпленка брать, тогда недорого. А так, по цене свинины примерно - 250-350 рублей/кг филе в зависимости от везения и акций.
peter petroffКарфаген
филе
для избалованного москвича разве что
Nik MichValeratal
Мясо вообще вредно. Переходите на растительный белок. Тофу классная штука. И лучше его делать самому из сои.
Alexey PraskovinNik
Веганы подъехали? :) Обожаю эти врывы с "мясо вредно"
peter petroffAlexey
там стоял тэг сарказм, не заметили?
Alexey Praskovinpeter
Я тут уже слабо отличаю сарказм. Не образумлюсь, виноват :)
Pixel LensAlexey
Я тут уже слабо отличаю сарказм.
Его и не надо отличать
http://lurkmore.to/Закон_По
Андрей Захаров
Логика понятна: показать, что "спасение утопающих..." не пустые слова, а типа действенная, продуманная и реалистичная мера. Но что-то мне подсказывает, что почин не подхватят))
Alex SomoffАндрей
Ну мусор до урны тоже не все доносят, должен же кто-то пример показывать.
Юра Дубровских
Сейчас, многие миллиардеры в связи со своей тотальной жадностью, начинают паниковать что зачем он пошел на этот шаг, зачем он решил выдать эти деньги они нам и самим пригодятся мы на такое не пойдем ни за что, мы лопнем пусть но простым людям не поможем. а вообще это хороший сигнал и вот в такой ситуации, как раз и разоблачаются все эти персонажи, которые говорят о социальной ответственности кто действительно готов хоть как то помочь а кто как всегда не приделах.
Valentin Dombrovsky
Олигархов подрядили на тушение пожаров социальной напряжённости из их сверхдоходов.
Денис Караван
Поступок вызывает уважение, один из немногих кто не ноет что ему что-то недодали, а сам заботится о работягах. Респект!
Антон
Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Помощь окажут Африке и Ближнему Востоку
peter petroffАнтон
блять нет слов
Alex De Truare
4 доллара 30 центов в день на месяц.
2000000000 чистая прибыль за 2018.
50000 сотрудников
0,325% выплата всем сотрудникам от годовой чистой прибыли.
Северсталь делает рекламу.
Здесь нет помощи реальной своим сотрудникам.
Эти люди недополучили за годы работы в разы больше.
Владимир ЛегкийAlex
Если я правильно рассчитал ФОТ на месяц 4 млрд. рублей, средняя з.п. по предприятию 86 000 рублей.
https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf
стр. 76.
Максим ФедоровВладимир
среднняя зарплата... это вы про голубцы?
peter petroffAlex
если бы он по 100 000 выплатил каждому, у многих в стране мозг взорвался бы, прежде всего у правительства - хотя, казалось бы, чему там взрываться
Anton ReutAlex
И что? PR всегда полезен тем более когда и людям хорошо сделали
Евгения Дудинец
¯\_(ツ)_/¯
Антон
Чета грустно. Но хоть на квартплату хватит.
Машрум
молодец мужик.
Удивили число топов.. не дохрена ли?
Ivan Komarov
А может неспроста откупаются ?
МашрумIvan
наверняка потом на налогах спишут
так почему бы и нет
Никита Рымаренко
Не выдают деньги - плохо, сволочи и уроды Выдают деньги - тоже плохо, мало выдали сволочи и уроды
Андрей ЗахаровНикита
Ну почему же плохо? Выдают деньи - наоборот хорошо, важно чтобы эта выдача не отменяла собой обычную ЗП и не имела под собой каких-то дополнительных ожиданий или обязательств от получателей.
Yaroslav Shulga
Ну вообще-то средний класс в России - это 17 тысяч. Так что некисло так выплатили.
Василий Степанов
Ух..почти как в благословенных США.