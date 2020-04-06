Председатель совета директоров горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов распорядился, чтобы сотрудникам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве помощи в условиях пандемии Covid-2019. Об этом компания рассказала на своём сайте.