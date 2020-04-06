Коротко о мерах поддержки государства для пострадавших предпринимателей — и обещания властей. Обновляемый материал.

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Последнее обновление: 6 апреля

Кто считается пострадавшим

3 апреля правительство определило перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 — в него вошли:

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечений.

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Гостиничный бизнес.

Общественное питание.

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Организация конференций и выставок.

Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Правительство обещает расширить список отраслей в будущем.

Представители малого и среднего бизнеса, а также микропредприятия и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на различные меры поддержки, например, отсрочку налоговых платежей.

Льготы предназначены для пострадавших отраслей.

Что уже действует

Отсрочки по налогам и мораторий на проверки

2 апреля правительство утвердило меры поддержки пострадавших отраслей, одной из основных стала отсрочка оплаты налогов:

Для представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям — отсрочка на шесть месяцев на оплату налога на прибыль и ЕСХН за 2019 год.

Для ИП — отсрочка по НДФЛ на три месяца, а уплата страховых взносов для ИП с доходом более 300 тысяч рублей перенесена на четыре месяца.

Срок оплаты патентов на второй квартал 2020 года перенесен на четыре месяца.

Уплата налогов и авансовых платежей (кроме НДС, налога для самозанятых и в качестве налогового агента) за март и первый квартал 2020 года перенесена на шесть месяцев, за апрель-июнь и второй квартал и первое полугодие 2020 года — на 30 декабря.

Если по региональному законодательству предусмотрена оплата авансовых платежей по транспортному, земельному налогу, а также налогу на имущество за первый квартал 2020 года — крайний срок перенесён на 30 октября, а за второй квартал — на 30 декабря.

Для микропредприятий — отсрочка по страховым взносам за март-май 2020 года на шесть месяцев, за июнь-июль 2020 года — на четыре месяца.

Срок уплаты взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний — за март-май 2020 года продлён на шесть месяцев, за июнь-июль 2020 года — на четыре месяца.



До 31 мая 2020 года введён мораторий на выездные и повторные налоговые проверки.



Срок представления налоговых деклараций и расчетов, которые нужно подать в марте-мае 2020 года продлён на три месяца, срок подачи документов, пояснений и сведений — на 20 дней.



Срок подачи документов, связанных с установлением налогового резидентства и финансовой информации за 2019 год, продлен на три месяца.

Критерии для отсрочки уплаты налогов

Чтобы получить отсрочку или рассрочку уплаты налогов, компания должна соответствовать хотя бы одному из критериев, пишут «Ведомости»:

Доход компании должен снизиться больше, чем на 10%.

Доходы от продажи товаров и услуг должны снизиться более чем на 10%.

Доходы по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке должны снизиться более, чем на 10%, если на продажи приходится больше половины таких операций.

Компания должна получить убыток в 2020 году, в 2019 году убытка не должно быть.

При расчетах будут сравнивать данные компании за квартал, предшествовавший подаче заявления об отсрочке, с данными за тот же квартал 2019 года.

Срок отсрочки зависит от масштаба проблем:

Если доходы снизились более, чем на 50% — отсрочка предоставляется на год. Если более чем на 30% – на девять месяцев, более чем на 20% – на полгода.

Если компания одновременно несёт убытки, а доходы снизились более, чем на 30% — предоставляется отсрочка на год. Если снизились доходы более чем на 20% – на девять месяцев, более 10% – на полгода.

Если компания относится к крупным налогоплательщикам, а также к стратегическим, системообразующим или градообразующим предприятиям, а её ее доходы упали более чем на 30% – предоставляется годовая отсрочка, более чем на 20% – отсрочка на девять месяцев, на 10% – полгода;

В остальных случаях даётся отсрочка на три месяца.

Срок рассрочки — от трёх до пяти лет. Ей могут воспользоваться крупнейшие налогоплательщики, стратегические организации и другие компании, если их доходы упали более чем на 50% или одновременно есть убытки и доход сократился более чем на 30%.

«Беспроцентные» кредиты на зарплаты

С 30 марта «Сбербанк» и ВТБ по государственной программе кредитования начали выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам для малого, среднего и микробизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, которые пострадали из-за пандемии Covid-19.

Всего в программе участвует семь банков: «Сбербанк», ВТБ, «МСП-банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие».

Кредит смогут получить компании, которые пользуются зарплатными продуктами банков. При этом кредиты будут беспроцентными только в первые полгода, а затем ставка вырастет до 4%. Центробанк выделил банкам на программу кредитования бизнеса и ИП для выплаты зарплат 150 млрд рублей.

Как будут выдаваться кредиты

За кредитом предприниматели должны обратиться в зарплатный банк предприятия. Компания должна работать не меньше года.



Банки будут выдавать займы сроком на год с предоставлением полугодовой отсрочки платежа по телу долга. Кредиты будут выдавать по ставке 0% только в первые шесть месяцев, затем ставка вырастет до 4%.

Сумма кредита рассчитывается исходя из количества сотрудников, минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе и количества месяцев, на который берётся заём.

Участвовать в программе смогут представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, авиа- и автоперевозок.

«Кредитные каникулы»

Заёмщики-физлица и ИП могут до 30 сентября 2020 года обратиться к кредиторам с требованием ввести «кредитные каникулы» сроком до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в 2019 году.

Малый и средний бизнес может попросить отсрочку по кредитам, если компания входит в утвержденный правительством перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19.

Максимальный размер кредитов для предоставления «каникул»:

Для потребкредитов (займов) с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.



Для потребкредитов (займов) физлиц — 250 тысяч рублей.

Для потребкредитов (займов) индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей.

Для потребкредитов на покупку автомобиля с залогом транспорта — 600 тысяч рублей.

Для кредитов (займов) для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.

При этом банки продолжат начислять проценты на кредит, которые увеличат сумму долга.

В течение льготного периода не допускается начисления неустойки (штрафа, пени) за просрочку платежей по кредиту или займу, предъявления требования о досрочном погашении и (или) обращения взыскания на предмет залога или ипотечный залог (жилье).



При этом нужно иметь в виду, что после установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода. Однако заемщику будет начислена процентная ставка по кредитному договору за период «каникул», и эта сумма должна быть выплачена после окончания каникул в соответствии с обновленным графиком платежей. Банк России

Мораторий на банкротство

С 4 апреля 2020 года полгода действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов. Мораторий распространяется на компании и ИП, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, а также системообразующие организации.

Снижение эквайринга

Максимальное значение эквайринговых комиссий для онлайн-покупок ограничено до 1% с 15 апреля по 30 сентября 2020 года (сейчас она составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты и категории товара).

Мера распространяется на продажу продуктов, еды, лекарств и других медицинских товаров, одежду, товаров повседневного спроса. Исключение — бытовая техника и электроника дороже 20 тысяч рублей.

Что обещают власти

Отсрочка по платежам за аренду помещений

3 апреля правительство утвердило план отсрочки по платежам за аренду государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений.

Арендаторы будут полностью освобождены от арендной платы на время действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. После окончания их действия, компании смогут платить 50% аренды до 1 октября. Однако после этого компании должны будут выплатить задолженность по аренде, они смогут это сделать в рассрочку в течение двух лет. При этом размер платы может быть снижен по дополнительной договорённости с арендодателем, с учётом нерабочих дней в марте-апреле.

Регионам рекомендовано предоставить «меры поддержки» арендодателям по налогу на имущество, если те дают арендаторам отсрочку, без указания конкретных льгот.

Из-за отсрочки не применяются штрафы, проценты и другие меры наказания по несоблюдению сроков и порядка оплаты аренды. Например, введен запрет на отключение малых и средних предприятий от коммунальных услуг, даже если те не оплачивают их.

Субсидии в Москве

Что утверждено

24 марта правительство Москвы утвердило первый пакет мер по поддержке бизнеса:

Продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Также продлён срок уплаты торгового сбора.

На основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей будут предоставлены дополнительные меры:

Организации, которые арендовали землю и нежилые объекты у Москвы и приостановили свою деятельность, смогут не платить за аренду на время простоя. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности.

Компании, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма и арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты.

Также решено уменьшить на 50% плату по договорам на торговлю в киосках, размещённых в метрополитене. Мера введена для субъектов малого и среднего предпринимательства на время режима повышенной готовности в городе.

Что обещают власти

1 апреля правительство Москвы пообещало малому бизнесу дополнительные субсидии до 50% на интернет-рекламу, оплату сервисов доставки еды, а также покрыть часть расходов франчайзи, гостиниц, промышленных и научных организаций, ИТ-компаний.