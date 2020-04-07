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Татьяна Боброва
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Экс-президент «Юнистрим» Кирилл Пальчун перешёл в МТС для создания системы денежных переводов Материал редакции

После ухода Пальчуна из «Юнистрим» весной 2020 года розничная сеть МТС решила перейти на переводы по системе «Золотая корона».

  • Кирилл Пальчун, бывший до 31 марта 2020 года президентом системы переводов «Юнистрим», перешел на работу в группу МТС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, он будет заниматься финтехом и, в частности, строить новую систему денежных переводов.
  • Глава «МТС-банка» Илья Филатов подтвердил назначение: Пальчун уже присоединился к команде «МТС-Финтех». Топ-менеджер отметил, что его опыт в построении и развитии систем денежных переводов «позволит сделать прорыв на этом рынке». Сам Пальчун не ответил на запросы.
  • По данным «Ъ», после ухода Пальчуна из «Юнистрим» розничная сеть МТС с 3 тысячами точек решила перейти на переводы по системе «Золотая корона». В «Золотой короне» подтвердили сотрудничество с МТС. Опрошенные изданием эксперты считают, что Пальчун будет забирать в первую очередь действующих партнеров «Юнистрима», доходы компании будут падать.
  • У МТС есть финансовые возможности для создания системы переводов, но есть и риски: конкуренция на этом рынке растёт, но доходы населения падают и снижается спрос, отмечают аналитики. Сейчас лидер рынка переводов с долей 70-80% — «Золотая корона», доля «Юнистрима» — около 10%, указывает газета со ссылкой на опрос экспертов.

#новость #мтс

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1 комментарий
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Sergey Ontime

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Интересно, прорыв за счёт чего.

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