После ухода Пальчуна из «Юнистрим» весной 2020 года розничная сеть МТС решила перейти на переводы по системе «Золотая корона».
- Кирилл Пальчун, бывший до 31 марта 2020 года президентом системы переводов «Юнистрим», перешел на работу в группу МТС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, он будет заниматься финтехом и, в частности, строить новую систему денежных переводов.
- Глава «МТС-банка» Илья Филатов подтвердил назначение: Пальчун уже присоединился к команде «МТС-Финтех». Топ-менеджер отметил, что его опыт в построении и развитии систем денежных переводов «позволит сделать прорыв на этом рынке». Сам Пальчун не ответил на запросы.
- По данным «Ъ», после ухода Пальчуна из «Юнистрим» розничная сеть МТС с 3 тысячами точек решила перейти на переводы по системе «Золотая корона». В «Золотой короне» подтвердили сотрудничество с МТС. Опрошенные изданием эксперты считают, что Пальчун будет забирать в первую очередь действующих партнеров «Юнистрима», доходы компании будут падать.
- У МТС есть финансовые возможности для создания системы переводов, но есть и риски: конкуренция на этом рынке растёт, но доходы населения падают и снижается спрос, отмечают аналитики. Сейчас лидер рынка переводов с долей 70-80% — «Золотая корона», доля «Юнистрима» — около 10%, указывает газета со ссылкой на опрос экспертов.
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Sergey Ontime
Интересно, прорыв за счёт чего.