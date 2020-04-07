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Финансы
Татьяна Боброва
1985

МТС занялась разработкой системы денежных переводов — за неё будет отвечать экс-президент «Юнистрим» Материал редакции

После ухода Пальчуна из «Юнистрим» весной 2020 года розничная сеть МТС решила перейти на переводы по системе «Золотая корона».

  • Кирилл Пальчун, бывший до 31 марта 2020 года президентом системы переводов «Юнистрим», перешел на работу в группу МТС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, он будет заниматься финтехом и, в частности, строить новую систему денежных переводов.
  • Глава «МТС-банка» Илья Филатов подтвердил назначение: Пальчун уже присоединился к команде «МТС-Финтех». Топ-менеджер отметил, что его опыт в построении и развитии систем денежных переводов «позволит сделать прорыв на этом рынке». Сам Пальчун не ответил на запросы.
  • По данным «Ъ», после ухода Пальчуна из «Юнистрим» розничная сеть МТС с 3 тысячами точек решила перейти на переводы по системе «Золотая корона». В «Золотой короне» подтвердили сотрудничество с МТС. Опрошенные изданием эксперты считают, что Пальчун будет забирать в первую очередь действующих партнеров «Юнистрима», доходы компании будут падать.
  • У МТС есть финансовые возможности для создания системы переводов, но есть и риски: конкуренция на этом рынке растёт, но доходы населения падают и снижается спрос, отмечают аналитики. Сейчас лидер рынка переводов с долей 70-80% — «Золотая корона», доля «Юнистрима» — около 10%, указывает газета со ссылкой на опрос экспертов.

#новость #мтс

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0
16 комментариев
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Sergey Ontime

1

Интересно, прорыв за счёт чего.

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Евгений Ларин

Sergey
1

Таджикам все равно через что переводить был бы процент пониже

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Артём Палённый

Sergey
0

А вот и посмотрим.

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Igor Kachura

Sergey
0

Понятно что ничего нового они не сделают. Но пока у крупных контор есть деньги, их рядовые сотрудники будут жечь.

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Nanokassa_ru

Sergey
0

Расскажите вкратце кто знает, кто такая эта золотая корона?

Ответить

Sergey Ontime

Nanokassa_ru
0

Высокое самомнение)

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Николаев Александр

0

МТС кидалы

МТС опять не отдает кэшбэк — Приёмная на vc.ru
C 27 марта веду переписку с техподдержкой Через форму обратной связи создаю обращение, прилагаю…
vc.ru
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Арсен Саакян

Николаев
0

Замучаетесь пыль глотать, по судам будете ходить

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Машрум

0

ничего не ясно. 
1. У МТС разве не было денежных переводов?
2. Чего там строить то .. .там же все уже известно?
3. Зачем брать на работу старпера, который всю жизнь проработал в одной только компании и даже не представляет, что изменилось в мире после 2000х.

Междусобойчик. МТС никогда не мог привлечь профессиональных топов.

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Sergey Ontime

Машрум
1

Просто у них вас не было.

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Алексей Максимов

Машрум
1

1) Своей системы денежных переводов у них не было. Участвовали только как партнеры в других. 
2) Строить свою партнерскую сеть.
3) В статье упоминается про его компетенции. Собственно для решения задачи из п.2 и наняли этого товарища. Поедет в длительную командировку. И, наверно, первую очередь по Средней Азии. А там, как мы помним, сам МТС успел в недавнем прошлом крупно оскандалиться, поэтому без человека со связями им было бы не так легко снова что-то начинать.

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Машрум

Алексей
0

Если денежные переводы онлайн, то лучше взять кого-то попроворнее. В техническом смысле там нет ничего сложного, а чувак явно из прошлого века. Если переводы кэшем, то нафига такой бизнес МТС? Т.е. чувак опять не нужен.

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Алексей Максимов

Машрум
0

Думаю, что технические вопросы МТС и сам может решить. Но чтобы получилась именно "система денежных переводов", а не только платежная система и/или очередной электронный кошелек, нужна обширная партнерская сеть.

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Комментарий удален

Алексей Дымов

0

Можно предположить, что МТС первая совместит онлайн с оффлайном, позволит отправить с карты, получить налом, или наоборот, или в любых комбинациях. И это для трансграна. 
И можно будет отслеживать в приложухах, и получать уведомления (пуши, имэйл, смс).
Но хер там. Будет унылое говно и откусывание куска у Юнистрима

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Sergey Ontime

Алексей
0

У сбера есть с карты в нал.

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Комментарий удален

Maxim Danilenko

0

SalamPay самые выгодные переводы сейчас через них все отправляют 

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