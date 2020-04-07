После ухода Пальчуна из «Юнистрим» весной 2020 года розничная сеть МТС решила перейти на переводы по системе «Золотая корона».
- Кирилл Пальчун, бывший до 31 марта 2020 года президентом системы переводов «Юнистрим», перешел на работу в группу МТС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По их словам, он будет заниматься финтехом и, в частности, строить новую систему денежных переводов.
- Глава «МТС-банка» Илья Филатов подтвердил назначение: Пальчун уже присоединился к команде «МТС-Финтех». Топ-менеджер отметил, что его опыт в построении и развитии систем денежных переводов «позволит сделать прорыв на этом рынке». Сам Пальчун не ответил на запросы.
- По данным «Ъ», после ухода Пальчуна из «Юнистрим» розничная сеть МТС с 3 тысячами точек решила перейти на переводы по системе «Золотая корона». В «Золотой короне» подтвердили сотрудничество с МТС. Опрошенные изданием эксперты считают, что Пальчун будет забирать в первую очередь действующих партнеров «Юнистрима», доходы компании будут падать.
- У МТС есть финансовые возможности для создания системы переводов, но есть и риски: конкуренция на этом рынке растёт, но доходы населения падают и снижается спрос, отмечают аналитики. Сейчас лидер рынка переводов с долей 70-80% — «Золотая корона», доля «Юнистрима» — около 10%, указывает газета со ссылкой на опрос экспертов.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0442\u0441"],
"comments": 16,
"likes": 3,
"favorites": 7,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 118294,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 07 Apr 2020 07:53:33 +0300",
"is_special": false }
Sergey Ontime
Интересно, прорыв за счёт чего.
Евгений ЛаринSergey
Таджикам все равно через что переводить был бы процент пониже
Артём ПалённыйSergey
А вот и посмотрим.
Igor KachuraSergey
Понятно что ничего нового они не сделают. Но пока у крупных контор есть деньги, их рядовые сотрудники будут жечь.
Nanokassa_ruSergey
Расскажите вкратце кто знает, кто такая эта золотая корона?
Sergey OntimeNanokassa_ru
Высокое самомнение)
Николаев Александр
МТС кидалы
Арсен СаакянНиколаев
Замучаетесь пыль глотать, по судам будете ходить
Машрум
ничего не ясно.
1. У МТС разве не было денежных переводов?
2. Чего там строить то .. .там же все уже известно?
3. Зачем брать на работу старпера, который всю жизнь проработал в одной только компании и даже не представляет, что изменилось в мире после 2000х.
Междусобойчик. МТС никогда не мог привлечь профессиональных топов.
Sergey OntimeМашрум
Просто у них вас не было.
Алексей МаксимовМашрум
1) Своей системы денежных переводов у них не было. Участвовали только как партнеры в других.
2) Строить свою партнерскую сеть.
3) В статье упоминается про его компетенции. Собственно для решения задачи из п.2 и наняли этого товарища. Поедет в длительную командировку. И, наверно, первую очередь по Средней Азии. А там, как мы помним, сам МТС успел в недавнем прошлом крупно оскандалиться, поэтому без человека со связями им было бы не так легко снова что-то начинать.
МашрумАлексей
Если денежные переводы онлайн, то лучше взять кого-то попроворнее. В техническом смысле там нет ничего сложного, а чувак явно из прошлого века. Если переводы кэшем, то нафига такой бизнес МТС? Т.е. чувак опять не нужен.
Алексей МаксимовМашрум
Думаю, что технические вопросы МТС и сам может решить. Но чтобы получилась именно "система денежных переводов", а не только платежная система и/или очередной электронный кошелек, нужна обширная партнерская сеть.
Комментарий удален
Алексей Дымов
Можно предположить, что МТС первая совместит онлайн с оффлайном, позволит отправить с карты, получить налом, или наоборот, или в любых комбинациях. И это для трансграна.
И можно будет отслеживать в приложухах, и получать уведомления (пуши, имэйл, смс).
Но хер там. Будет унылое говно и откусывание куска у Юнистрима
Sergey OntimeАлексей
У сбера есть с карты в нал.
Комментарий удален
Maxim Danilenko
SalamPay самые выгодные переводы сейчас через них все отправляют