6 апреля пресс-служба банка подтвердила, что такие ограничения будут действовать до улучшения ситуации.

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«Альба-банк» опубликовал опровержение информации об ограничении выдачи ипотечных кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-2019.

Кредитная организация использует современные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, которые учитывают сотни факторов, подчеркнули в банке. «Упрощённый подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — говорится в сообщении.

В банке рассказали, что кредитная политика меняется регулярно в зависимости от экономической ситуации, подтвердив, что количество одобренных кредитов снизилось — на 7%. Вместе с тем «Альфа-банк» продолжает активно кредитовать.

6 апреля 2020 года Forbes со ссылкой на чат поддержки клиентов «Альфа-банка» рассказал, что кредитная организация решила временно ограничить выдачу займов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Информацию об ограничениях изданию подтвердили в пресс-службе банка, пояснив, что таким образом пытаются снизить кредитные риски для клиентов до улучшения ситуации.