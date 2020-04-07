Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
1884

«Альфа-банк» опроверг информацию об ограничении в выдаче кредитов работникам пострадавших от пандемии отраслей Материал редакции

6 апреля пресс-служба банка подтвердила, что такие ограничения будут действовать до улучшения ситуации.

30 комментариев
В закладки

«Альба-банк» опубликовал опровержение информации об ограничении выдачи ипотечных кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-2019.

Кредитная организация использует современные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, которые учитывают сотни факторов, подчеркнули в банке. «Упрощённый подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — говорится в сообщении.

В банке рассказали, что кредитная политика меняется регулярно в зависимости от экономической ситуации, подтвердив, что количество одобренных кредитов снизилось — на 7%. Вместе с тем «Альфа-банк» продолжает активно кредитовать.

6 апреля 2020 года Forbes со ссылкой на чат поддержки клиентов «Альфа-банка» рассказал, что кредитная организация решила временно ограничить выдачу займов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Информацию об ограничениях изданию подтвердили в пресс-службе банка, пояснив, что таким образом пытаются снизить кредитные риски для клиентов до улучшения ситуации.

7 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор сделал послабления для банков во время пандемии, чтобы те помогли клиентам, а не «защищали собственные прибыли». «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», — цитирует «Интерфакс» главу Банка России.

#новость #альфабанк #бизнеснакарантине

Финансы
Подписан
Отписаться
Коронавирус — спаситель рубля?
Пять лет ЦБ РФ соблюдал политику плавающего курса рубля, вполне разумную, избегал массированных валютных интервенций. Но после недавнего обвала цен на нефть Центробанк сорвался. Почему?
4
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 30, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 118511, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 19:21:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '506641c8');
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

LagaDeLaga .

8

Вот что прислали из альфы. У меня уже есть кредит.

Ответить

LagaDeLaga .

LagaDeLaga
2

Нужен ли вам такой банк?

Ответить

Valentin Dombrovsky

LagaDeLaga
10

Если клиент сам не запрашивал изменения условий по платежам, то в чём проблема? Считаю, что нужно поддержать и отсрочить платежи пострадавшим от кризиса, но если ты в настоящий момент способен обслуживать кредит, делай это, чтобы банк мог сохранить резервы для поддержки более уязвимых. Я, кстати, так и делаю - никаких отсрочек по кредитам мне не требуется.

Ответить

Владимир Солнечный

Valentin
3

Ну они не будут никому делать отсрочки! Более того они заранее предупредили об этом, чтобы батьку не слушали, а платили.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Владимир
1

Может, и так. Но из текста этого сообщения это не следует.

Ответить

Sergei Timofeyev

Valentin
0

ГК РФ Статья 193. Окончание срока в нерабочий день

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Банку также насрать на то, что существует ФЗ. ЦБ разрешил.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Sergei
0

Слушайте, ну понятно же, что эти «нерабочие дни» - это новый вид дней, которые как бы нерабочие, а как бы рабочие. Говорят вон, и оплачиваться они должны по обычной ставке, а не по ставке выходного дня, если кто-то работает. Тут уж не к банкам, а понятно к кому вопросы насчёт юридической природы всего происходящего.
Опять же в банках ведь тоже люди работают - им тоже зарплаты платить надо. Это тоже бизнес, который оказался сейчас не в лучшем положении.

Ответить

Sergei Timofeyev

Valentin
0

Как уже говорил: это одна из причин, по которой с пятого курса юрфака я ушёл. В России нет права. А ещё там были персонажи, которые говорили: мы платим, значит нам точно поставят оценку и переведут дальше. )))

Ответить

Владимир Солнечный

LagaDeLaga
5

Гавно банк

Ответить

Пластиковое Окно

LagaDeLaga
0

Ну тупые. Если платежи никак не меняются, то нахера вообще писать об этом?

Ответить

Nikita Ilevskii

Пластиковое
1

Чтобы не отвечать тысячу раз на этот вопрос 

Ответить

Пластиковое Окно

Nikita
1

Ну вот и съели говна уже за это. Это как увольнять кучу сотрудников, показывая им записанное видеообращение гендира.

Ответить

енот

LagaDeLaga
0

Это на электронную почту прислали?

Ответить

Александр Сергеевич

2

Ошибка была в публичности. Можно ограничивать и не говорить об этом. Банк все равно не объясняет причины отказа.

Ответить

Андрей Тетерин

1

Сегодня мой клиент объехал все банки, никто никаких отстрочек не дал

Ответить

Matteos Babenko

1

А, что, все правильно! Целых 2 новости из ничего!

Ответить

Pavel Nekhaev

–1

Хахах, это поэтому Тинькофф ситуацию с финансовыми потерями из-за коронавируса/карантина не обсуждает с клиентами в чате, а просит только звонить по телефону? А я-то думаю, откуда у ТБ такая дурость взялась внезапно

Ответить

Pavel Nekhaev

Pavel
1

Спасибо Альфе))

Ответить

Владимир Солнечный

Pavel
0

Тинькоф мне ответил в чате

Ответить

Pavel Nekhaev

Владимир
0

спасибо! значит, это у них опять маразм у отдельных сотрудников!

Ответить

Alexander Nesterov

Pavel
0

Не люблю Тинькоф, но мне все ответили в чате тоже

Ответить

Pavel Nekhaev

Alexander
0

мне написали сейчас, что теперь по вопросам кредитных каникул в чате отвечать не буду) только звонить

Ответить

Александра Аболенина

0

А вот что мне написали: "В апреле 2020 года Альфа-Банк запустит программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса. Программа действует для заемщиков - физических лиц, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам: утративших доход; временно потерявших возможность вносить платежи по любой причине, связанной с коронавирусной эпидемией: по причине заболевания COVID-19; увольнения с работы; утраты побочного дохода; ухода в неоплачиваемый отпуск; из-за карантина или добровольной самоизоляции. Клиенты смогут получить: Отсрочку по платежам за Кредит Наличными на срок от одного до двух месяцев; До трех месяцев не вносить минимальный платеж по Кредитной Карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Отсрочку платежа от одного до двух месяцев по Ипотечному кредиту. "

С уплатой процентов!!!! Вот это щедрость!!!!

А рефинансирование только при посещении офиса банка))))

Ответить

Alex Petrov

0

Альфа стала редкостными чудаками на букву м, подтверждаю как их клиент с 98 года,  качество сервиса ( включая такие элементарные вещи как доступность рабочих банкоматов и это в СПб),  после того как Фридман отошел от дел, ухудшился.  С другой стороны а кто из банков еще не хуже, возможно райф, но тоже есть нюансы.

Ответить

Владимир Солнечный

Alex
0

Когда им всем было выгодно, они нас зазывали! Облизывали, у меня 5 счетов в этих банках как у предпринимателя, лучше бы молчали чем позориться! У всей страны беда, должны друг другу на встречу идти, а они жопой...

Ответить

Юрий Белоножкин

Alex
0

Вы уже 22 года там обслуживаетесь, но не ушли.

Ответить

Alex Petrov

Юрий
0

Так уходить некуда по факту, да и не нравится мне Альфа где то года три последних, до этого все в принципе более менее.

Ответить

Name

0

«Проходят покупки по картам, переводы близким». А далеким? Объясните мне, они вручную что ли эти переводы через дорогу переводят? В чем доблесть?

Ответить

Sergei Timofeyev

Name
0

Недалёким и далёким блочим. Рассмотрение возможно только в рабочие дни, то есть после 30 апреля. :)

Ответить

Алексей Бирюков

0

Ну сегодня альфа моей кампании сказала, вашу кредитную заявку по спец предложению, которое мы сами вам дали.... рассмотреть не сможем раньше мая. Мы кредитуем временно только компании по ритуальным услугам, прачечные и парикмахерские😂

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с данными
В процессе анализа неструктурированных данных мы проходим несколько шагов:
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Слова нашего времени. О чем писали пользователи соцсетей на прошлой неделе
Joom
Подписан
Отписаться
Карантин vs La Dolce Vita: что происходит в Италии
Рассказывает кантри-менеджер Joom Валерия Габович.
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Геннадий Собчак
за день
Статья просто огонь. Читал, как сериал. Это шикарно. Не могу не репостнуть к себе...
Как наш интернет-магазин «кидали» на деньги
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Konstantin K

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Kikidon

Крупные объединения…

Alex Barashkov

Instagram запустил Direct в…

Konstantin K

Крупные объединения…

Алексей Бирюков

«Альфа-банк» опроверг…

Oleg Peres

Карантин vs La Dolce Vita: что…

Сергей Сергеевич

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Андрей Малолин

Как наш интернет-магазин…

Andrei Nikolaev

Red Collar разыгрывает…

агентство Эдмаркет

В два раза больше клиентов…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

агентство Эдмаркет

Яндекс даёт 15000 бонусных…

Марат Шайхутдинов

Коронавирус — спаситель рубля?

Юрий Другач

Как наш интернет-магазин…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

Илья

Крупные объединения…

Arthur Niazyan

Крупные объединения…

агентство Эдмаркет

Зачем нужна digital-стратегия?