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6 апреля пресс-служба банка подтвердила, что такие ограничения будут действовать до улучшения ситуации.
«Альба-банк» опубликовал опровержение информации об ограничении выдачи ипотечных кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-2019.
Кредитная организация использует современные методики для оценки кредитоспособности каждого клиента, которые учитывают сотни факторов, подчеркнули в банке. «Упрощённый подход, основанный на примитивной полной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен», — говорится в сообщении.
В банке рассказали, что кредитная политика меняется регулярно в зависимости от экономической ситуации, подтвердив, что количество одобренных кредитов снизилось — на 7%. Вместе с тем «Альфа-банк» продолжает активно кредитовать.
6 апреля 2020 года Forbes со ссылкой на чат поддержки клиентов «Альфа-банка» рассказал, что кредитная организация решила временно ограничить выдачу займов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Информацию об ограничениях изданию подтвердили в пресс-службе банка, пояснив, что таким образом пытаются снизить кредитные риски для клиентов до улучшения ситуации.
7 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор сделал послабления для банков во время пандемии, чтобы те помогли клиентам, а не «защищали собственные прибыли». «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы», — цитирует «Интерфакс» главу Банка России.
Вот что прислали из альфы. У меня уже есть кредит.
Нужен ли вам такой банк?
Если клиент сам не запрашивал изменения условий по платежам, то в чём проблема? Считаю, что нужно поддержать и отсрочить платежи пострадавшим от кризиса, но если ты в настоящий момент способен обслуживать кредит, делай это, чтобы банк мог сохранить резервы для поддержки более уязвимых. Я, кстати, так и делаю - никаких отсрочек по кредитам мне не требуется.
Ну они не будут никому делать отсрочки! Более того они заранее предупредили об этом, чтобы батьку не слушали, а платили.
ГК РФ Статья 193. Окончание срока в нерабочий день
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Банку также насрать на то, что существует ФЗ. ЦБ разрешил.
Слушайте, ну понятно же, что эти «нерабочие дни» - это новый вид дней, которые как бы нерабочие, а как бы рабочие. Говорят вон, и оплачиваться они должны по обычной ставке, а не по ставке выходного дня, если кто-то работает. Тут уж не к банкам, а понятно к кому вопросы насчёт юридической природы всего происходящего.
Опять же в банках ведь тоже люди работают - им тоже зарплаты платить надо. Это тоже бизнес, который оказался сейчас не в лучшем положении.
Как уже говорил: это одна из причин, по которой с пятого курса юрфака я ушёл. В России нет права. А ещё там были персонажи, которые говорили: мы платим, значит нам точно поставят оценку и переведут дальше. )))
Ну тупые. Если платежи никак не меняются, то нахера вообще писать об этом?
Чтобы не отвечать тысячу раз на этот вопрос
Ну вот и съели говна уже за это. Это как увольнять кучу сотрудников, показывая им записанное видеообращение гендира.
Ошибка была в публичности. Можно ограничивать и не говорить об этом. Банк все равно не объясняет причины отказа.
Хахах, это поэтому Тинькофф ситуацию с финансовыми потерями из-за коронавируса/карантина не обсуждает с клиентами в чате, а просит только звонить по телефону? А я-то думаю, откуда у ТБ такая дурость взялась внезапно
Тинькоф мне ответил в чате
спасибо! значит, это у них опять маразм у отдельных сотрудников!
Не люблю Тинькоф, но мне все ответили в чате тоже
мне написали сейчас, что теперь по вопросам кредитных каникул в чате отвечать не буду) только звонить
А вот что мне написали: "В апреле 2020 года Альфа-Банк запустит программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса. Программа действует для заемщиков - физических лиц, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам: утративших доход; временно потерявших возможность вносить платежи по любой причине, связанной с коронавирусной эпидемией: по причине заболевания COVID-19; увольнения с работы; утраты побочного дохода; ухода в неоплачиваемый отпуск; из-за карантина или добровольной самоизоляции. Клиенты смогут получить: Отсрочку по платежам за Кредит Наличными на срок от одного до двух месяцев; До трех месяцев не вносить минимальный платеж по Кредитной Карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Отсрочку платежа от одного до двух месяцев по Ипотечному кредиту. "
С уплатой процентов!!!! Вот это щедрость!!!!
А рефинансирование только при посещении офиса банка))))
Альфа стала редкостными чудаками на букву м, подтверждаю как их клиент с 98 года, качество сервиса ( включая такие элементарные вещи как доступность рабочих банкоматов и это в СПб), после того как Фридман отошел от дел, ухудшился. С другой стороны а кто из банков еще не хуже, возможно райф, но тоже есть нюансы.
Когда им всем было выгодно, они нас зазывали! Облизывали, у меня 5 счетов в этих банках как у предпринимателя, лучше бы молчали чем позориться! У всей страны беда, должны друг другу на встречу идти, а они жопой...
Вы уже 22 года там обслуживаетесь, но не ушли.
Так уходить некуда по факту, да и не нравится мне Альфа где то года три последних, до этого все в принципе более менее.
«Проходят покупки по картам, переводы близким». А далеким? Объясните мне, они вручную что ли эти переводы через дорогу переводят? В чем доблесть?
Недалёким и далёким блочим. Рассмотрение возможно только в рабочие дни, то есть после 30 апреля. :)
Ну сегодня альфа моей кампании сказала, вашу кредитную заявку по спец предложению, которое мы сами вам дали.... рассмотреть не сможем раньше мая. Мы кредитуем временно только компании по ритуальным услугам, прачечные и парикмахерские😂
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