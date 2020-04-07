Инвестор должен закрыть сделку или компенсировать убытки, считает владелец стартапа.

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Владелец сети коворкингов WeWork, The We Company, подал иск к японскому холдингу SoftBank, который отказался от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд, передаёт Reuters.

Специальный комитет The We Company решил, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту, отказавшись от покупки, и поставил собственные интересы выше интересов миноритариев, включая сотни бывших и действующих сотрудников WeWork.

Соглашение было выгодно группе акционеров WeWork, включая сооснователя Адама Ньюмана, отмечает информагентство. Контракт был подписан в октябре 2019 года как одна из мер поддержки компании после её несостоявшегося выхода на биржу.

В иске комитет потребовал, что SoftBank либо закрыл сделку, либо компенсировал убытки из-за нарушения контракта и неисполнения фидуциарных обязательств. Какую сумму потребовал истец, агентство не уточняет. Представитель SoftBank отказался от комментариев.