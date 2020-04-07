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Инвестор должен закрыть сделку или компенсировать убытки, считает владелец стартапа.
Владелец сети коворкингов WeWork, The We Company, подал иск к японскому холдингу SoftBank, который отказался от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд, передаёт Reuters.
Специальный комитет The We Company решил, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту, отказавшись от покупки, и поставил собственные интересы выше интересов миноритариев, включая сотни бывших и действующих сотрудников WeWork.
Соглашение было выгодно группе акционеров WeWork, включая сооснователя Адама Ньюмана, отмечает информагентство. Контракт был подписан в октябре 2019 года как одна из мер поддержки компании после её несостоявшегося выхода на биржу.
В иске комитет потребовал, что SoftBank либо закрыл сделку, либо компенсировал убытки из-за нарушения контракта и неисполнения фидуциарных обязательств. Какую сумму потребовал истец, агентство не уточняет. Представитель SoftBank отказался от комментариев.
SoftBank — один из крупнейших инвесторов и основной акционер компании. Его доля в WeWork в октябре 2019 года составляла 80%. В 2019 году холдинг выкупил пакет акций у Адама Ньюмана и предоставил WeWork финансирование в размере $5 млрд.
SoftBank дебилы. Очевидно же, что после эпидемии спрос на коворкинги вырастет в разы! Компании больше не захотят брать офисы в долгосрочную аренду. Сейчас балос нужно в коворкинги вливать, пока площадки освободились...
Адам Ньюман, перелогинтесь!
Да вот как раз можно и снять сейчас когда спроса нет и цены упали.
SoftBank предельно закредитован и им грозит дефолт, а wechat и так не приносит прибыли, оценка стоимости зашкаливает. Очередной vision fund собрать не удалось и придётся закрывать долги самим
Какой идиот сейчас будет вкладываться в такие стартапы ? Наверное только у тебя такие есть.
А зачем нужен коворкинг, если из дома замечательно работается?
В коворкинге все недостатки офиса, только (в итоге) - дороже...
А что, так можно было?
Сейчас софт банк подаст встречный иск на Веворк за вымогательство))
За эксцентричное поведение директора, которое привело к падению капитализации.
Wework просто ёбаные цыгане
Не держи в себе, поделись немного. Жуй в себя, когда захочешь в следующий раз оставить пустой коммент.
Наглые капец. Но самый красивый тут в этой истории Ньюман. Как он там кстати, еще не помер от передозировки?
"поставил собственные интересы выше интересов миноритариев" - ну надо же)))
Очевидно, это некачественное корпоративное управление, требуется дополнительная премия за риск :-D
Бывший сооснователь 😅
Сооснователь — он как отец — не может стать бывшим. Человек либо когда-то соосновал компанию, либо нет.
Инвестор должен закрыть сделку или компенсировать убытки, считает владелец стартапа.
Лососните тунца, - скажут они, - форс-мажор, сами понимаете.
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