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Финансы
Галина Мубаракшина
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WeWork подала в суд на SoftBank из-за отказа покупать долю в сети коворкингов за $3 млрд Материал редакции

Инвестор должен закрыть сделку или компенсировать убытки, считает владелец стартапа.

32 комментария
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Владелец сети коворкингов WeWork, The We Company, подал иск к японскому холдингу SoftBank, который отказался от дополнительной покупки акций стартапа на $3 млрд, передаёт Reuters.

Специальный комитет The We Company решил, что SoftBank нарушил свои обязательства по контракту, отказавшись от покупки, и поставил собственные интересы выше интересов миноритариев, включая сотни бывших и действующих сотрудников WeWork.

Соглашение было выгодно группе акционеров WeWork, включая сооснователя Адама Ньюмана, отмечает информагентство. Контракт был подписан в октябре 2019 года как одна из мер поддержки компании после её несостоявшегося выхода на биржу.

В иске комитет потребовал, что SoftBank либо закрыл сделку, либо компенсировал убытки из-за нарушения контракта и неисполнения фидуциарных обязательств. Какую сумму потребовал истец, агентство не уточняет. Представитель SoftBank отказался от комментариев.

SoftBank — один из крупнейших инвесторов и основной акционер компании. Его доля в WeWork в октябре 2019 года составляла 80%. В 2019 году холдинг выкупил пакет акций у Адама Ньюмана и предоставил WeWork финансирование в размере $5 млрд.

#новость #wework

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32 комментария
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Машрум

3

SoftBank дебилы. Очевидно же, что после эпидемии спрос на коворкинги вырастет в разы! Компании больше не захотят брать офисы в долгосрочную аренду.  Сейчас балос нужно в коворкинги вливать, пока площадки освободились... 

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Mikhail Bobko

Машрум
44

Адам Ньюман, перелогинтесь!

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Машрум

Mikhail
0

это простая же логика.
Какой идиот теперь будет снимать офис в долгосрочку, да еще туда свой CAPEX вкладывать....

Ответить

Mikhail Bobko

Машрум
2

Да вот как раз можно и снять сейчас когда спроса нет и цены упали.

Ответить

Машрум

Mikhail
1

ничего не упали. наши владельцы недвижимости скорее удавятся, чем цену снизят

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Boris Rozenstein

Машрум
1

SoftBank предельно закредитован и им грозит дефолт, а wechat и так не приносит прибыли, оценка стоимости зашкаливает. Очередной vision fund собрать не удалось и придётся закрывать долги самим

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Ware Wow

Машрум
1

а вы уверены, что рынок офисов вообще восстановится до прежних размеров? ну да, коворкинги могут выиграть, но все ведь относительно. да и ноухау тут нет, бери да открывай.

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Андрей Ка

Ware
0

Не стоит забывать про ситуацию с юр.адресами в этой стране.
Пока что стоимость коворкинга с поедос авлением юрадреса весьма далека от гуманности

Ответить

Машрум

Андрей
0

офис обходится дороже, еще и CAPEX на себя брать нужно

Ответить

Машрум

Ware
0

так я же и гворю, офисы просядут, коворкинги вырастут. Эффективное управление коворкингом требует определенных инструментов и навыков

Ответить

Andrei Samuilik

Машрум
0

Какой идиот сейчас будет вкладываться в такие стартапы ? Наверное только у тебя такие есть.

Ответить

Машрум

Andrei
0

WeWork далеко не стартап, а операционный бизнес. Они и так под завязку набиты, а после эпидемии место свободных не будет. А деньги нужны, чтобы новые площадки открывать

Ответить

Serg Asr

Машрум
1

Пипец Красава) По уровню компетенций и анализ, это тот кто биток на пике скинул!!

Ответить

Evgeny Kosharovsky

Машрум
0

А зачем нужен коворкинг, если из дома замечательно работается?
В коворкинге все недостатки офиса, только (в итоге) - дороже...

Ответить

Машрум

Evgeny
0

в коворкинге проще контролировать исполнителей и эффективней коммуникации в группе. Так же в коворкинге безмозглые сотрудники быстрее прокачиваются, общаясь с другими командами

Ответить

Хуго Зайферт

9

А что, так можно было?

Ответить

Машрум

Хуго
4

прикол будет если выиграют

Ответить

Александр Сергеевич

Хуго
0

Сейчас софт банк подаст встречный иск на Веворк за вымогательство))

Ответить

Arkadiy Gaydarzhy

Александр
0

За эксцентричное поведение директора, которое привело к падению капитализации.

Ответить

Deniss Karpak

8

Wework просто ёбаные цыгане

Ответить

Машрум

Deniss
0

чувак неплохо живет, пока ты дошерак жрешь

Ответить

Deniss Karpak

Машрум
–3

Не держи в себе, поделись немного. Жуй в себя, когда захочешь в следующий раз оставить пустой коммент.

Ответить

Mikhail Bobko

3

Рубрика "Хуцпа дня"

Ответить

Ware Wow

3

Наглые капец. Но самый красивый тут в этой истории Ньюман. Как он там кстати, еще не помер от передозировки?

Ответить

Макс Пономаренко

2

"поставил собственные интересы выше интересов миноритариев"  - ну надо же)))

Ответить

Владимир Легкий

Макс
0

Очевидно, это некачественное корпоративное управление, требуется дополнительная премия за риск :-D

Ответить

Sergey Ovseenko

0

Бывший сооснователь 😅

Ответить

Ivan Smekalov

Sergey
4

Сооснователь — он как отец — не может стать бывшим. Человек либо когда-то соосновал компанию, либо нет.

Ответить

Галина Мубаракшина

Sergey
0

поправила, спасибо

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Ору в голосину!

Ответить

Michael Shramko

0

Ну купиии ну купиииииии!!!

Ответить

Петя Иванов

0

Инвестор должен закрыть сделку или компенсировать убытки, считает владелец стартапа.

Лососните тунца, - скажут они, - форс-мажор, сами понимаете.

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