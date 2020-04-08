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Татьяна Боброва
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Сервис для изучения английского языка для детей MyBuddy.ai российских разработчиков привлёк $1 млн от фонда LETA Capital Материал редакции

Стартап развивает виртуального голосового репетитора английского языка на основе технологий искусственного интеллекта.

  • Стартап MyBuddy.ai привлёк $1 млн от российского фонда LETA Capital, рассказал vc.ru представитель инвестора. Финансовые условия сделки и оценка компании не раскрываются. В фонде уточнили, что стали единственным участником раунда и это первые инвестиции LETA Capital в стартап.
  • Привлечённые деньги MyBuddy.ai планирует направить, в частности, на развитие продукта и расширение международного присутствия, в первую очередь, в испаноязычных странах.
  • MyBuddy.ai в 2017 году запустили Дмитрий Плотников и Иван Крюков. Компания — разработчик виртуального голосового репетитора английского языка на основе технологий искусственного интеллекта. Офисы находятся в Москве и Сан-Франциско. По данным Crunchbase, всего с момента основания стартап привлёк $2 млн.
  • В марте 2020 года MyBuddy.ai объединился со стартапом Edwin, который разработал технологию адаптивного обучения и создал образовательные курсы по английскому языку для иностранцев. Новая компания сохранила название MyBuddy.ai.

#новость #стартапы #инвестиции

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3 комментария
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Полет Нормальный

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Похоже, что не долго осталось SkyEng

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Aleksey Murashko

Полет
0

Да, ладно как раз они просто сделают доп.напрпвление. Ресурсов у них хватит, а мульти фукнциональный продукт всегда привлекательнее.

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Полет Нормальный

Aleksey
1

у SkyEng  бездумное развитие.. хватаются за все подряд, поэтому ни одной вещи хорошо не получается. Ребята явно потерялись.

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