Стартап развивает виртуального голосового репетитора английского языка на основе технологий искусственного интеллекта.
- Стартап MyBuddy.ai привлёк $1 млн от российского фонда LETA Capital, рассказал vc.ru представитель инвестора. Финансовые условия сделки и оценка компании не раскрываются. В фонде уточнили, что стали единственным участником раунда и это первые инвестиции LETA Capital в стартап.
- Привлечённые деньги MyBuddy.ai планирует направить, в частности, на развитие продукта и расширение международного присутствия, в первую очередь, в испаноязычных странах.
- MyBuddy.ai в 2017 году запустили Дмитрий Плотников и Иван Крюков. Компания — разработчик виртуального голосового репетитора английского языка на основе технологий искусственного интеллекта. Офисы находятся в Москве и Сан-Франциско. По данным Crunchbase, всего с момента основания стартап привлёк $2 млн.
- В марте 2020 года MyBuddy.ai объединился со стартапом Edwin, который разработал технологию адаптивного обучения и создал образовательные курсы по английскому языку для иностранцев. Новая компания сохранила название MyBuddy.ai.
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Полет Нормальный
Похоже, что не долго осталось SkyEng
Aleksey MurashkoПолет
Да, ладно как раз они просто сделают доп.напрпвление. Ресурсов у них хватит, а мульти фукнциональный продукт всегда привлекательнее.
Полет НормальныйAleksey
у SkyEng бездумное развитие.. хватаются за все подряд, поэтому ни одной вещи хорошо не получается. Ребята явно потерялись.