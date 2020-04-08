Так банк сможет «фактически бесплатно» удержать клиентов, считают эксперты.
- «Сбербанк» временно отменяет аннулирование бонусов «Спасибо», не использованных в срок держателями карт, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора программы лояльности. Согласно правилам, «срок жизни» бонусов составляет два года, после чего они раз в месяц сгорают.
- Бонусы, «срок жизни» которых завершился в марте или заканчивается в апреле-мае, не будут сгорать до 1 июня 2020 года. Клиенты смогут их потратить у партнёров или перевести другому участнику программы.
- По словам собеседника издания, изменения затронут 7 млн клиентов. Всего в «Спасибо от Сбербанка» зарегистрировано около 44 млн держателей карт банка. Гендиректор «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев пояснил, что так банк хочет поддежать клиентов «в это сложное для всех время».
- Опрошенные изданием эксперты считают, что для банка это способ «фактически бесплатно» удержать клиентов: «инициатива довольно бюджетна, но маркетинговые задачи выполняет». Сейчас банки пытаются стимулировать активность клиентов, говорят они.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Сергей Сергеевич
Сейчас полно карт с кешбеком на все, перевод по реквизитам бесплатный, зачем это спасибо?