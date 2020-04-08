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Компания помогает 100 тысячам стартапов находить талантливых специалистов.
Сервис для стартапов и бизнес-ангелов AngelList уволил часть сотрудников и урезал зарплаты руководителям разных отделов. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на источник, близкий к компании.
В AngelList информацию о сокращении штата подтвердили, отказавшись уточнять количество уволенных. В компании объяснили, что вынуждены уменьшать расходы из-за кризиса, который «неизвестно сколько продлится».
По словам источника издания, увольнения коснулись в большей степени отдела найма персонала для стартапов. В ожидании экономического спада молодые компании перестали искать сотрудников.
Платформа помогает подбирать персонал 100 тысячам стартапов – в их числе Affirm, Twitch и Stripe. Система найма продолжит существовать, но с ней будет работать меньший штат AngelList, уточняет издание.
AngelList была основана в 2010 году в США Навалем Равикантом и Бабаком Ниви. По данным Crunchbase, за всё время существования компания привлекла $26,2 млн инвестиций.
Платформа работает по трём направлениям: сотрудничество с бизнес-ангелами, поиск инвестиций под продукт, наём персонала. Также она помогает создать свой фонд или синдикат. Сейчас сервис управляет активами на $1,8 млрд, пишет TechCrunch.
и тут выяснилось, что в большинство сотрудников в компаниях ничем не занимались
Российское законодательство, увы, запрещает срочные договора для штатных единиц. То есть один сезонный можно, а потом - постоянка. Это большой минус.
Минус для работодателя - плюс для работника. Баланс соблюдён. А так не проблема нанять на срочный договор хоть всю контору. А ещё можно всю организацию из ИП сделать.
Можно, но налоговая внимательно посмотрит на вас и доначислит налоги со штрафом.
Платформа для поиска инвесторов сократила штат, потому что НЕ СМОГЛА НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ
Ну что, IT-шники, скоро опять за еду кодить будете? )
Не так всё плохо. Кто поумней, кодил свои проекты, помимо проектов заказчика.
Сейчас самое время вытаскивать свои наработки для презентации.
Если бы кодеры разбирались в проектах они бы на заказчиков не работали)
не всегда - зачастую многое решают знакомства в стартап-тусовках
это основной барьерный фильтр для попадания в акселератор со своей идеей
По моему скромному мнению, пока ещё рано. Рынок IT резко стагнирует. Причём, судя по тому, как делают в США и Европе - коллапс будет позже. Он неизбежен. Вот когда там всё повалится, то в этот момент можно начать раскручиваться, если есть запас на полгода-год.
Гречки?
теперь не предложение поучаствовать в стартапе не будут отвечать "А сколько заплатите?"
Мне интереснее насколько просядет IT вообще. По ощущениям: не крах доткомов, но где-то близко будет.
Если пандемия затянется до конца года - то вполне возможно увидим разработчиков опять в старых свитерах, как в 90-х.
На самом деле, не так. Скорее IT направление потеряет привлекательность, так как оно находится чуточку выше базисных потребностей, которые необходимо удовлетворить человеку. Хотя, если честно, разве что в России IT переоценено. В Европе зарплаты медиков выше, чем у программистов.
Любой кризис - это перераспределение средств. Не более того.
И интернет по карточкам и модему? Мне бы туда обратно...
Эко Вас прижало сейчас )
Если бы они ещё и чувака из пиара не уволили, то в заголовке бы стояло «перевели значительную часть hr-отдела на бета-тест».
Если из Яндекс, Майл.ру, Сбербанк уволить 90% сотрудников, никто даже не удивится, лишь удивятся резким ростом чистой прибыли
EBITDA покажет взлёт с падением провалом через два-три квартала. Инвестпривлекательность будет не высокой.
"Ну вот и всё, теперь ты можешь плакать, пришла пора за всё платить по векселям..." (С) Шуфутинский
Уважаемые редакторы, COVID — это аббревиатура. Она пишется верхним регистром.
ну если уж поправлять, то COVID - не аббревиатура. хотя таки аббревиатура :)
Cейчас такое время, что лучше стартапы не запускать. Вероятно до конца года будет так. Сейчас можно медицинские стартапы запускать с искусственным интеллектом. Сейчас главное бизнесы сохранить, а вот убыточные бизнесы и стартапы лучше вообще закрыть, вряд ли они вырастут за год.
мне кажется вообще нет удачного и неудачного времени. щит хеппенс постоянно и ждать подходящего момента просто бессмысленно. он так может и не наступить никогда
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