Компания помогает 100 тысячам стартапов находить талантливых специалистов.

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Сервис для стартапов и бизнес-ангелов AngelList уволил часть сотрудников и урезал зарплаты руководителям разных отделов. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на источник, близкий к компании.

В AngelList информацию о сокращении штата подтвердили, отказавшись уточнять количество уволенных. В компании объяснили, что вынуждены уменьшать расходы из-за кризиса, который «неизвестно сколько продлится».

По словам источника издания, увольнения коснулись в большей степени отдела найма персонала для стартапов. В ожидании экономического спада молодые компании перестали искать сотрудников.

Платформа помогает подбирать персонал 100 тысячам стартапов – в их числе Affirm, Twitch и Stripe. Система найма продолжит существовать, но с ней будет работать меньший штат AngelList, уточняет издание.

AngelList была основана в 2010 году в США Навалем Равикантом и Бабаком Ниви. По данным Crunchbase, за всё время существования компания привлекла $26,2 млн инвестиций.