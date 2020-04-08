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Финансы
Галина Мубаракшина
1439

«Сбербанк»: в первую «нерабочую» неделю спрос на одежду, обувь и некоторые другие товары упал почти до нуля Материал редакции

Россияне запасаются вином, едой и лекарствами, но почти перестали тратить деньги на мебель, технику, украшения и другие товары.

23 комментария
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В первую неделю «карантина», с 30 марта по 5 апреля 2020 года, россияне практически перестали тратить деньги на несколько категорий товаров, выяснил «Сбербанк».

В начале апреля «минимальные продажи» аналитики банка зафиксировали в категориях «Спорт», «Салоны красоты» и «Развлечения». Продажи одежды и обуви упали на 94,2%, мебели и предметов интерьера — на 81%, бытовой техники и электроники — на 58,2% по сравнению с 2019 годом.

Существенно сократились продажи ювелирных изделий (-97%), duty free (-96,7%), уточняет РБК также со ссылкой на данные «Сбербанка». Спрос на услуги салонов красоты, массажа, СПА упал на 94,8%. В течение нескольких недель «приближаются к нулю» покупки авиабилетов, туров, брони отелей. Так, траты в турагентствах упали на 96,9%.

Повышенный спрос сохраняется на продукты и медицинские изделия, отмечают аналитики банка. Вторую неделю подряд фиксируется всплеск продаж в винных магазинах (+31%) и рост популярности цифровой техники (+17,4%), подсчитал «Сбербанк».

Если уровни потребления сохранятся до конца апреля, объём ВВП сократится на 900–950 млрд рублей (0,9% от годового объема), а возможно, и более, полагают аналитики лаборатории «СберДанные».

По подсчётам компании «Эвотор», в период с 3 по 30 марта количество чеков и оборот в большинстве сфер бизнеса существенно снизилось. Больше всего «просели» музеи (-95% — чек, -73% — оборот,) салоны красоты (-91% — чек, -85% — оборот) и магазины одежды (-90% — чек, -91% — оборот).

#новость #сбербанк #бизнеснакарантине

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23 комментария
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Sergei Timofeyev

6

Странно. Может просто никто не продавал? Бизнес кошмарили анальными карами и казаками? 

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Игорь Рачук

Sergei
4

Тоже с этого орнул! 
Сидят аналитики и фиксируют, что никто не покупает одежду!!! С чего бы это????
Да потому что магазины бл*ть закрыты!!!!!!! 

А лекарства покупают!!! Потому что аптеки открыты!!!!!!!!!!

Ахрененный анализ!!!

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Алексей Степанюк

Игорь
1

идиоты и невежды, вы хоть понимаете, что для точной аналитики, которая представленна в статье, Сбер развернул огромную систему терминалов платежных и сделал платформу сбора больших данных о транзакциях? вы хоть что-нибудь кроме глупости и токсичности высирать в коменты можете? 

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Сергей Ноздрин

Алексей
3

Ну поминусуй, почеши свое эго. 

Ответить

Сергей Ноздрин

Алексей
0

На самом деле да, представляем. Но в итоге вывод получился интуитивно понятным и очевидным. Поэтому все и ржут, умник. 

Ответить

Алексей Степанюк

Сергей
0

ржут все из-за недалекого ума и русского чувства нытья. 

Ответить

Сергей Ноздрин

Алексей
0

Нет, просто ты видишь, что хочешь видеть. 

Ответить

Игорь Рачук

Алексей
0

Ну точно))) Аналитик подтянулся))))))))

Ответить

Игорь Рачук

Игорь
0

Аналитик сбера походу

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Комментарий удален

Arthur Niazyan

Алексей
1

Алексей, вы же главный поборник токсичности, зачем так общаетесь? :(

Ответить

Сергей Ноздрин

Алексей
1

А чего он не так сказал? Бизнес позакрывали уроды, блин. 

Ответить

Игорь Рачук

4

 аналитики банка зафиксировали

Спасибо за столь сложную и глубокую аналитику!!!!

Ответить

Юрий Другач

1

Ничего не понял, при чем здесь спрос на определенные категории, если магазины закрыты. Как потратить на ювелирку, если магазин закрыт

Ответить

Arthur Niazyan

Юрий
3

Видимо онлайн-доставка

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Li Bel

Arthur
1

Вот сейчас и посмотрим сколько на самом деле покупается онлайн

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Денис Демидов

1

Значит описанный мною план вполне рабочий.
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Trepolsky Dmitry

1

Галина, спасибо за важную аналитику. Жду апдейта каждую неделю. Интересно будет увидеть данные за весь апрель 1-2 мая. Сможете подготовить?

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Алексей Степанюк

0

К слову о мебели - уже есть вменяемые маркетплейсы, кто начал все же делать скидки для продаж в таких условиях, а не наооборот завышать цены? 

Ответить

Arthur Niazyan

Алексей
1

Я себе на дачу кучу мебели заказал в ИКЕА. Завтра доставят. Поддержу шведов :)

Ответить

Денис Демидов

Arthur
0

Китайцев же))))

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Ilya Brin

0
Ответить

mik m

0

Что статья ржачная что коменты
Ребят вы подняли мне настроение👍😂

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Николай Шатравин

–3

Салоны красоты, главные рассадники заразы

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