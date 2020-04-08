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Россияне запасаются вином, едой и лекарствами, но почти перестали тратить деньги на мебель, технику, украшения и другие товары.
В первую неделю «карантина», с 30 марта по 5 апреля 2020 года, россияне практически перестали тратить деньги на несколько категорий товаров, выяснил «Сбербанк».
В начале апреля «минимальные продажи» аналитики банка зафиксировали в категориях «Спорт», «Салоны красоты» и «Развлечения». Продажи одежды и обуви упали на 94,2%, мебели и предметов интерьера — на 81%, бытовой техники и электроники — на 58,2% по сравнению с 2019 годом.
Существенно сократились продажи ювелирных изделий (-97%), duty free (-96,7%), уточняет РБК также со ссылкой на данные «Сбербанка». Спрос на услуги салонов красоты, массажа, СПА упал на 94,8%. В течение нескольких недель «приближаются к нулю» покупки авиабилетов, туров, брони отелей. Так, траты в турагентствах упали на 96,9%.
Повышенный спрос сохраняется на продукты и медицинские изделия, отмечают аналитики банка. Вторую неделю подряд фиксируется всплеск продаж в винных магазинах (+31%) и рост популярности цифровой техники (+17,4%), подсчитал «Сбербанк».
Если уровни потребления сохранятся до конца апреля, объём ВВП сократится на 900–950 млрд рублей (0,9% от годового объема), а возможно, и более, полагают аналитики лаборатории «СберДанные».
По подсчётам компании «Эвотор», в период с 3 по 30 марта количество чеков и оборот в большинстве сфер бизнеса существенно снизилось. Больше всего «просели» музеи (-95% — чек, -73% — оборот,) салоны красоты (-91% — чек, -85% — оборот) и магазины одежды (-90% — чек, -91% — оборот).
Странно. Может просто никто не продавал? Бизнес кошмарили анальными карами и казаками?
Тоже с этого орнул!
Сидят аналитики и фиксируют, что никто не покупает одежду!!! С чего бы это????
Да потому что магазины бл*ть закрыты!!!!!!!
А лекарства покупают!!! Потому что аптеки открыты!!!!!!!!!!
Ахрененный анализ!!!
идиоты и невежды, вы хоть понимаете, что для точной аналитики, которая представленна в статье, Сбер развернул огромную систему терминалов платежных и сделал платформу сбора больших данных о транзакциях? вы хоть что-нибудь кроме глупости и токсичности высирать в коменты можете?
На самом деле да, представляем. Но в итоге вывод получился интуитивно понятным и очевидным. Поэтому все и ржут, умник.
ржут все из-за недалекого ума и русского чувства нытья.
Аналитик сбера походу
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Алексей, вы же главный поборник токсичности, зачем так общаетесь? :(
аналитики банка зафиксировали
Спасибо за столь сложную и глубокую аналитику!!!!
Ничего не понял, при чем здесь спрос на определенные категории, если магазины закрыты. Как потратить на ювелирку, если магазин закрыт
Видимо онлайн-доставка
Значит описанный мною план вполне рабочий.
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya
Галина, спасибо за важную аналитику. Жду апдейта каждую неделю. Интересно будет увидеть данные за весь апрель 1-2 мая. Сможете подготовить?
К слову о мебели - уже есть вменяемые маркетплейсы, кто начал все же делать скидки для продаж в таких условиях, а не наооборот завышать цены?
Я себе на дачу кучу мебели заказал в ИКЕА. Завтра доставят. Поддержу шведов :)
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