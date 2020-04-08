Россияне запасаются вином, едой и лекарствами, но почти перестали тратить деньги на мебель, технику, украшения и другие товары.

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В первую неделю «карантина», с 30 марта по 5 апреля 2020 года, россияне практически перестали тратить деньги на несколько категорий товаров, выяснил «Сбербанк».

В начале апреля «минимальные продажи» аналитики банка зафиксировали в категориях «Спорт», «Салоны красоты» и «Развлечения». Продажи одежды и обуви упали на 94,2%, мебели и предметов интерьера — на 81%, бытовой техники и электроники — на 58,2% по сравнению с 2019 годом.

Существенно сократились продажи ювелирных изделий (-97%), duty free (-96,7%), уточняет РБК также со ссылкой на данные «Сбербанка». Спрос на услуги салонов красоты, массажа, СПА упал на 94,8%. В течение нескольких недель «приближаются к нулю» покупки авиабилетов, туров, брони отелей. Так, траты в турагентствах упали на 96,9%.

Повышенный спрос сохраняется на продукты и медицинские изделия, отмечают аналитики банка. Вторую неделю подряд фиксируется всплеск продаж в винных магазинах (+31%) и рост популярности цифровой техники (+17,4%), подсчитал «Сбербанк».

Если уровни потребления сохранятся до конца апреля, объём ВВП сократится на 900–950 млрд рублей (0,9% от годового объема), а возможно, и более, полагают аналитики лаборатории «СберДанные».