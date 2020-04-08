Компания подорожала с €10,6 млн в начале года до €198,2 млн.

Акции французской Novacyt с начала 2020 года выросли на 1658,82% к 21:20 мск 8 апреля на европейской фондовой бирже Euronext Growth. Ценные бумаги биотехнологической компании начали расти в конце января 2020 года после того, как Novacyt запустила продажи теста на коронавирус нового типа, сообщает Bloomberg.