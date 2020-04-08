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Финансы
Лиана Липанова
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Акции французской Novacyt выросли на 1600% с начала года — компания получила одобрение ВОЗ на продажу тестов на Covid-19 Материал редакции

Компания подорожала с €10,6 млн в начале года до €198,2 млн.

Акции французской Novacyt с начала 2020 года выросли на 1658,82% к 21:20 мск 8 апреля на европейской фондовой бирже Euronext Growth. Ценные бумаги биотехнологической компании начали расти в конце января 2020 года после того, как Novacyt запустила продажи теста на коронавирус нового типа, сообщает Bloomberg.

К 21:32 мск 8 апреля акции Novacyt стоили €2,99 за штуку, 2 января цена составляла €0,18. Рыночная капитализация компании выросла с €10,6 млн 2 января до €198,2 млн к 8 апреля.

#коронавирус #бизнеснакарантине

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4 комментария
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Arthur Niazyan

2

Хоть бы кто посоветовал их акций прикупить в феврале 😣

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Stanislav Dianov

Arthur
2

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи 😅

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Andrew Simon

0

Лианочка... Ну "француской" в названии, нельзя же так )))

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Лиана Липанова

Andrew
1

Поправила. Спасибо, что заметили.

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