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оказалась нейронной сетью
Компания подорожала с €10,6 млн в начале года до €198,2 млн.
Акции французской Novacyt с начала 2020 года выросли на 1658,82% к 21:20 мск 8 апреля на европейской фондовой бирже Euronext Growth. Ценные бумаги биотехнологической компании начали расти в конце января 2020 года после того, как Novacyt запустила продажи теста на коронавирус нового типа, сообщает Bloomberg.
К 21:32 мск 8 апреля акции Novacyt стоили €2,99 за штуку, 2 января цена составляла €0,18. Рыночная капитализация компании выросла с €10,6 млн 2 января до €198,2 млн к 8 апреля.
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Arthur Niazyan
Хоть бы кто посоветовал их акций прикупить в феврале 😣
Stanislav DianovArthur
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи 😅
Andrew Simon
Лианочка... Ну "француской" в названии, нельзя же так )))
Лиана ЛипановаAndrew
Поправила. Спасибо, что заметили.