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Финансы
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Касса» запустила для бизнеса функцию автообновления данных карт Visa и Mastercard Материал редакции

Так компании смогут снизить число отказов при приёме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек.

7 комментариев
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«Яндекс.Касса» добавила функцию автообновления данных карт Visa и Mastercard для бизнеса, рассказали vc.ru в компании. Сервис позволяет автоматически проверить актуальность сохранённых данных, обновить их, если покупатель выпустил новую карту, и провести платёж.

Когда покупатель привязывает карту при первом расчёте, «Яндекс.Касса» меняет данные у Visa или Mastercard на специальный токен. После этого сервис проверяет карточку платёжной системы при каждом платеже. При перевыпуске карты система автоматически обновит информацию и платёж пройдёт.

Оплату по токенам уже активно используют европейские интернет-магазины. «Яндекс.Касса» — первый сервис, который предложил такую возможность российскому бизнесу. С нашей новой услугой компании, которые принимают платежи по подписке или в «один клик», смогут уменьшить количество отказов при расчёте с просроченных или, например, утерянных карточек Visa или Mastercard, а значит, увеличить прибыль.

Юлия Горелова
директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы»

Услуга может быть полезна мобильным операторам, провайдерам платного ТВ, интернета, онлайн-кинотеатрам, сервисам объявлений, интернет-магазинам и другим компаниям, перечисляют в «Яндекс.Кассе».

Для сервиса действуют такие же лимиты, как и для оплаты банковскими картами — платить комиссию дополнительно не нужно. «Яндекс.Касса» уже подключила услугу нескольким магазинам. В будущем компания планирует подключить её всем партнёрам — от них ничего для этого не потребуется, уточнили в компании.

#новость #яндекскасса

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7 комментариев
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ave ego

3

то есть клиент использовал одноразовую карту тк не доверяет сервису и не нашел способа удалить карту из сервиса, а сервис потом узнал другую карту и с неё списал всеравно? 

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Евгений Черепанов

ave
0

Даже интереснее - клиент перевыпустил карту, старую разрезал пополам и выбросил в урну, карту нашли и по ней спокойно проводят новые покупки, так как система видит, что у этой карты есть новая, действующая версия.

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Roman Trifonov

Евгений
0

Фактически от реквизитов карты отказались, получается, в пользу реквизитов счета. То есть токен, как и номер счёта, будет постоянным у всех перевыпущенных карт. 

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Roman Trifonov

ave
0

Речь только о перевыпущенных картах, если я правильно понял. То есть одноразовых карт это не касается.

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Dmitry Remalov

ave
0

Да прикольно будет с виртуалками, выпустил условно одноразовую киви виртуалку, после того как использовал раз, перегенерировал а умная Яндекс.касса спалит и новый и следующие платежи опять пройдут?

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Roman Trifonov

Dmitry
0

Думаю, речь только о плановых перевыпусках, при которых списание происходит с того же токена.

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Mikhail Shamov

Dmitry
0

Виртуалки киви и яндекса некоторые сервисы просто не принимают к оплате.

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