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Так компании смогут снизить число отказов при приёме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек.
«Яндекс.Касса» добавила функцию автообновления данных карт Visa и Mastercard для бизнеса, рассказали vc.ru в компании. Сервис позволяет автоматически проверить актуальность сохранённых данных, обновить их, если покупатель выпустил новую карту, и провести платёж.
Когда покупатель привязывает карту при первом расчёте, «Яндекс.Касса» меняет данные у Visa или Mastercard на специальный токен. После этого сервис проверяет карточку платёжной системы при каждом платеже. При перевыпуске карты система автоматически обновит информацию и платёж пройдёт.
Услуга может быть полезна мобильным операторам, провайдерам платного ТВ, интернета, онлайн-кинотеатрам, сервисам объявлений, интернет-магазинам и другим компаниям, перечисляют в «Яндекс.Кассе».
Для сервиса действуют такие же лимиты, как и для оплаты банковскими картами — платить комиссию дополнительно не нужно. «Яндекс.Касса» уже подключила услугу нескольким магазинам. В будущем компания планирует подключить её всем партнёрам — от них ничего для этого не потребуется, уточнили в компании.
то есть клиент использовал одноразовую карту тк не доверяет сервису и не нашел способа удалить карту из сервиса, а сервис потом узнал другую карту и с неё списал всеравно?
Даже интереснее - клиент перевыпустил карту, старую разрезал пополам и выбросил в урну, карту нашли и по ней спокойно проводят новые покупки, так как система видит, что у этой карты есть новая, действующая версия.
Фактически от реквизитов карты отказались, получается, в пользу реквизитов счета. То есть токен, как и номер счёта, будет постоянным у всех перевыпущенных карт.
Речь только о перевыпущенных картах, если я правильно понял. То есть одноразовых карт это не касается.
Да прикольно будет с виртуалками, выпустил условно одноразовую киви виртуалку, после того как использовал раз, перегенерировал а умная Яндекс.касса спалит и новый и следующие платежи опять пройдут?
Думаю, речь только о плановых перевыпусках, при которых списание происходит с того же токена.
Виртуалки киви и яндекса некоторые сервисы просто не принимают к оплате.
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