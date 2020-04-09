Так компании смогут снизить число отказов при приёме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карточек.

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«Яндекс.Касса» добавила функцию автообновления данных карт Visa и Mastercard для бизнеса, рассказали vc.ru в компании. Сервис позволяет автоматически проверить актуальность сохранённых данных, обновить их, если покупатель выпустил новую карту, и провести платёж.

Когда покупатель привязывает карту при первом расчёте, «Яндекс.Касса» меняет данные у Visa или Mastercard на специальный токен. После этого сервис проверяет карточку платёжной системы при каждом платеже. При перевыпуске карты система автоматически обновит информацию и платёж пройдёт.

Оплату по токенам уже активно используют европейские интернет-магазины. «Яндекс.Касса» — первый сервис, который предложил такую возможность российскому бизнесу. С нашей новой услугой компании, которые принимают платежи по подписке или в «один клик», смогут уменьшить количество отказов при расчёте с просроченных или, например, утерянных карточек Visa или Mastercard, а значит, увеличить прибыль. Юлия Горелова директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы»



Услуга может быть полезна мобильным операторам, провайдерам платного ТВ, интернета, онлайн-кинотеатрам, сервисам объявлений, интернет-магазинам и другим компаниям, перечисляют в «Яндекс.Кассе».