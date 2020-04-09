Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
386

Российский стриминговый сервис для бизнеса Muzlab привлек $1 млн от основателя «Яндекс.Шефа» Михаила Перегудова и других Материал редакции

Михаил Перегудов ушёл из «Яндекса» в феврале 2020 года, а теперь вошел в совет директоров Muzlab.

0 Обсудить
В закладки

Российский стриминговый сервис для бизнеса Muzlab привлек $1 млн, рассказали vc.ru в компании. Инвесторами стали основатели «Дорожного радио» Андрей Данилов и Сергей Ямщиков, основатель строительного холдинга RBI Эдуард Тиктинский и основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (до марта 2019 года — «Партия еды») Михаил Перегудов.

Финансовые условия раунда не раскрываются. В компании добавили, что Перегудов занял место в совете директоров, но пока его работу в Muzlab не комментируют.

Полученные средства позволят нам увеличить техническую экспертизу команды и быстро добавлять новый функционал в течение следующего года. Мы также планируем выпустить на рынок набор комплементарных продуктов для офлайн-ритейла, первые из которых будут запущены уже в этом году.

Виктор Христенко
сооснователь Muzlab

Muzlab был запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С помощью сервиса владельцы ресторанов, торговых точек и других публичных мест могут создавать плейлисты для своих заведений без нарушения авторских прав на музыку. Muzlab использует «умные» алгоритмы: группирует плейлисты по тематикам, видам бизнеса и площадок, особенностям аудитории.

По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса превышает 7 млн слушателей. Среди клиентов компании — Mercedes-Benz, «Лукойл», «Зарядье», «Ашан» и другие.

В 2018 году Эдуард Тиктинский уже инвестировал 60 млн рублей в Muzlab, говорят в компании. Андрей Данилов и Сергей Ямщиков инвестировали в компанию 18 млн рублей.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас Данилову, Ямщикову и Тиктинскому принадлежит по 28,8% в ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий» (управляет Muzlab). Ещё 7% у Виктора Христенко, Михаил Перегудов получил 3%.

В 2018 году Тиктинский продал «Яндексу» 33,25% в сервисе доставки продуктов с рецептами «Партия еды».

#новость #инвестиции #muzlab

Финансы
Подписан
Отписаться
Как в Европе поддерживают стартапы в период пандемии
Во то время как правительства европейских стран призывают население не выходить из дома, основатели стартапов думают, как зарабатывать, привлекать инвестиции и платить своим сотрудникам.
8
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["muzlab","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 118924, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Apr 2020 09:18:49 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Практикумы по Linux и DevOps
Бесплатные практикумы по Linux, DevOps, HighLoad. Live-формат. Регистрируйтесь
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '445a6a75');
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

O2 Consulting
Подписан
Отписаться
Юридический due diligence в отношении компьютерных программ
Часть I. Общие вопросы Компьютерные программы являются, вероятно, самым распространённым в коммерческом обороте объекто…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Гуф и “собачьи бои” vs развод Джигана и Оксаны Самойловой
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
С# парсинг файлов Word и Excel
В процессе анализа информации часто возникает потребность в обработке данных из документов в форматах MS Word или Excel…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Semyon Efimov
за день
Печенегов победили, с половцами справились, а Spotify так и не запустили
Путин поручил придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Ware Wow

«Интерфакс»: «Рив Гош…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Даниил Красников

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Lmsm Invest

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Евгений Лукьянов

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Олег Волков

Операторы раскритиковали…

Dear Moscow,

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Nikolay Werner

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Alone-In The-Dark

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Lmsm Invest

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Денис Середов

Как правительство США…

Roman Trifonov

Ультимейт шаблон скриншотов для…

Lmsm Invest

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Viktor Mann

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Даниил Красников

Как открыть кафе и закрыть его…

Дмитрий Шестаков

Ультимейт шаблон скриншотов для…

Lmsm Invest

Какую пользу вам приносит vc.ru…

Dear Moscow,

Операторы раскритиковали…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Lmsm Invest

Какую пользу вам приносит vc.ru…