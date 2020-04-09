Михаил Перегудов ушёл из «Яндекса» в феврале 2020 года, а теперь вошел в совет директоров Muzlab.

В закладки

Российский стриминговый сервис для бизнеса Muzlab привлек $1 млн, рассказали vc.ru в компании. Инвесторами стали основатели «Дорожного радио» Андрей Данилов и Сергей Ямщиков, основатель строительного холдинга RBI Эдуард Тиктинский и основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (до марта 2019 года — «Партия еды») Михаил Перегудов.

Финансовые условия раунда не раскрываются. В компании добавили, что Перегудов занял место в совете директоров, но пока его работу в Muzlab не комментируют.

Полученные средства позволят нам увеличить техническую экспертизу команды и быстро добавлять новый функционал в течение следующего года. Мы также планируем выпустить на рынок набор комплементарных продуктов для офлайн-ритейла, первые из которых будут запущены уже в этом году. Виктор Христенко сооснователь Muzlab

Muzlab был запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С помощью сервиса владельцы ресторанов, торговых точек и других публичных мест могут создавать плейлисты для своих заведений без нарушения авторских прав на музыку. Muzlab использует «умные» алгоритмы: группирует плейлисты по тематикам, видам бизнеса и площадок, особенностям аудитории.

По собственным данным, ежемесячная аудитория сервиса превышает 7 млн слушателей. Среди клиентов компании — Mercedes-Benz, «Лукойл», «Зарядье», «Ашан» и другие.

В 2018 году Эдуард Тиктинский уже инвестировал 60 млн рублей в Muzlab, говорят в компании. Андрей Данилов и Сергей Ямщиков инвестировали в компанию 18 млн рублей.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас Данилову, Ямщикову и Тиктинскому принадлежит по 28,8% в ООО «Центр рекламных коммуникаций и технологий» (управляет Muzlab). Ещё 7% у Виктора Христенко, Михаил Перегудов получил 3%.